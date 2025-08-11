Soluția de reducere a cheltuielilor ignorată de reforma lui Bolojan: „E bine că se reduc posturile, dar achizițiile?”

01:45

Cunoscutul antreprenor și chef Adi Hădean îi critică pe românii care susțin reforma Pilonului II de pensii pe motiv că „oricum nu am ști ce să facem cu banii”. „Știu că suspinați pentru că nu aveți un tătuc pe care să-l întrebați dacă aveți voie să vă cumpărați înghețată”, adaugă el.