BANCUL ZILEI: Declarație de dragoste

DCNews, 11 august 2025 05:30

BANCUL ZILEI: Declarație de dragoste

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de DCNews

Acum 30 minute
05:30
BANCUL ZILEI: Declarație de dragoste DCNews
BANCUL ZILEI: Declarație de dragoste
Acum 8 ore
22:40
Care este cel mai frumos și instagramabil sat din România conform ChatGPT DCNews
Care este cel mai frumos și instagramabil sat din România conform ChatGPT
22:30
Statele nordice și baltice se ridică și cer presiuni asupra Rusiei: Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina DCNews
Statele nordice și baltice se ridică și cer presiuni asupra Rusiei: Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina
Acum 12 ore
21:50
JD Vance: Americanii au terminat cu finanţarea afacerii de război Ucraina. Dacă europenii doresc să cumpere arme americane, suntem de acord DCNews
JD Vance: Americanii au terminat cu finanţarea afacerii de război Ucraina. Dacă europenii doresc să cumpere arme americane, suntem de acord
21:10
Cutremur cu magnitudinea de 6,1 în vestul Turciei. Seismul, resimțit până la Istanbul și Izmir DCNews
Cutremur cu magnitudinea de 6,1 în vestul Turciei. Seismul, resimțit până la Istanbul și Izmir
20:00
Vicepreședintele JD Vance, anunț despre acordul de pace pentru Rusia și Ucraina DCNews
Vicepreședintele JD Vance, anunț despre acordul de pace pentru Rusia și Ucraina
19:30
Fundația Eco-Civica: „In memoriam Simona Crețu”. Era cunoscută pentru că a scris pe o hârtie că vrea arestarea lui Oprescu. Dar ar fi trebuit să fie cunoscută pentru lupta ei dusă în tăcere DCNews
Fundația Eco-Civica: „In memoriam Simona Crețu”. Era cunoscută pentru că a scris pe o hârtie că vrea arestarea lui Oprescu. Dar ar fi trebuit să fie cunoscută pentru lupta ei dusă în tăcere
19:30
J.D. Vance dă din casă în legătură cu poziția SUA față de războiul din Ucraina: Nimeni nu va fi super fericit DCNews
J.D. Vance dă din casă în legătură cu poziția SUA față de războiul din Ucraina: Nimeni nu va fi super fericit
18:50
O maşină de pompieri care intervenea la un incendiu a luat foc în Teleorman DCNews
O maşină de pompieri care intervenea la un incendiu a luat foc în Teleorman
18:30
Bogdan Drăcea, semnal de alarmă asupra situației animalelor din România: Trăim într-o bulă. E ceva foarte rău / video DCNews
Bogdan Drăcea, semnal de alarmă asupra situației animalelor din România: Trăim într-o bulă. E ceva foarte rău / video
18:30
Imaginile zilei de pe Platoul Bucegi - Galerie Foto DCNews
Imaginile zilei de pe Platoul Bucegi - Galerie Foto
17:30
Comisia Europeană protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind Ucraina DCNews
Comisia Europeană protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind Ucraina
17:10
Tronson 2 al Autostrăzii Moldova este gata. Cu toate acestea, e muzeu. Scandal pe semnături: Nimeni nu-și asumă! DCNews
Tronson 2 al Autostrăzii Moldova este gata. Cu toate acestea, e muzeu. Scandal pe semnături: Nimeni nu-și asumă!
Acum 24 ore
16:50
Primele imagini cu momentul prăbușirii avionului de la Arad, în care se afla pilotul Vlad Zgârdău / video + foto DCNews
Primele imagini cu momentul prăbușirii avionului de la Arad, în care se afla pilotul Vlad Zgârdău / video + foto
16:40
Primarul Kievului îl sfidează pe Zelenski: Toată lumea din Ucraina e obosită de acest război. Am plătit un preț uriaș DCNews
Primarul Kievului îl sfidează pe Zelenski: Toată lumea din Ucraina e obosită de acest război. Am plătit un preț uriaș
16:40
„Scena de film” cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială DCNews
„Scena de film” cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială
16:10
Secretele pentru o seară lungă și o dimineață fără mahmureală DCNews
Secretele pentru o seară lungă și o dimineață fără mahmureală
16:10
Consultații gratuite pe litoral. Dacă vii la mare, hai să vezi și dacă ești sănătos! DCNews
Consultații gratuite pe litoral. Dacă vii la mare, hai să vezi și dacă ești sănătos!
15:50
Începe sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Când vor fi afișate rezultatele finale DCNews
Începe sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Când vor fi afișate rezultatele finale
15:20
Fructul care te răcorește și hidratează după o zi caniculară DCNews
Fructul care te răcorește și hidratează după o zi caniculară
15:20
E Bucureștiul locul „perfect” unde să îți crești copilul? Un expert explică unde stăm bine și unde rămânem în urmă DCNews
E Bucureștiul locul „perfect” unde să îți crești copilul? Un expert explică unde stăm bine și unde rămânem în urmă
15:20
Gaza fierbe, dar nici Cisiordania nu e departe. Anunț al Israelului privind prezența IDF în „focarele de teroare” din Cisiordania DCNews
Gaza fierbe, dar nici Cisiordania nu e departe. Anunț al Israelului privind prezența IDF în „focarele de teroare” din Cisiordania
14:50
Egiptul își recuperează comorile: 13 artefacte antice, aduse acasă din Marea Britanie și Germania DCNews
Egiptul își recuperează comorile: 13 artefacte antice, aduse acasă din Marea Britanie și Germania
14:10
Ai grijă unde mergi: Top 5 cele mai periculoase orașe din lume. Interesant e că o singură țară are 4 orașe din 5, în top DCNews
Ai grijă unde mergi: Top 5 cele mai periculoase orașe din lume. Interesant e că o singură țară are 4 orașe din 5, în top
13:20
Cod roșu de caniculă extremă, valabil luni și marți. Care sunt zonele afectate DCNews
Cod roșu de caniculă extremă, valabil luni și marți. Care sunt zonele afectate
12:50
Cele trei afecțiuni pe care rozmarinul le combate în mod eficient DCNews
Cele trei afecțiuni pe care rozmarinul le combate în mod eficient
12:50
Cu frontul blocat de un an, războiul a ajuns la faza „pe sate”. Ucraina a recucerit un sat de la frontiera în regiunea Sumî DCNews
Cu frontul blocat de un an, războiul a ajuns la faza „pe sate”. Ucraina a recucerit un sat de la frontiera în regiunea Sumî
12:40
Bogdan Drăcea, despre practicile dubioase din lumea asociațiilor românești: Am crezut că suntem cu toții o mare familie / video DCNews
Bogdan Drăcea, despre practicile dubioase din lumea asociațiilor românești: Am crezut că suntem cu toții o mare familie / video
11:20
Pilotul Vlad Zgârdău a fost un profesionist al aviației, aflat la apogeu pe avioane de linie. Două ipoteze care au dus la tragedia de Arad, unde pilotul român s-a prăbușit DCNews
Pilotul Vlad Zgârdău a fost un profesionist al aviației, aflat la apogeu pe avioane de linie. Două ipoteze care au dus la tragedia de Arad, unde pilotul român s-a prăbușit
10:20
Cum să faci gelatină bogată în colagen și magneziu DCNews
Cum să faci gelatină bogată în colagen și magneziu
09:20
Cum a ajuns Ceaușescu să fie regretat de copiii de bani gata care beau șampanie cu roaba în cluburi. Cioroianu: Mergem în direcția sinuciderii DCNews
Cum a ajuns Ceaușescu să fie regretat de copiii de bani gata care beau șampanie cu roaba în cluburi. Cioroianu: Mergem în direcția sinuciderii
09:20
China vrea ca SUA să relaxeze controalele la exportul de cipuri AI DCNews
China vrea ca SUA să relaxeze controalele la exportul de cipuri AI
08:40
Europa cere SUA ca orice discuție despre Ucraina să aibă loc cu ucrainenii la masă și vrea presiuni mai mari pe Rusia DCNews
Europa cere SUA ca orice discuție despre Ucraina să aibă loc cu ucrainenii la masă și vrea presiuni mai mari pe Rusia
08:40
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea la Cincinnati (WTA) DCNews
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea la Cincinnati (WTA)
08:20
BANCUL ZILEI: Românii dau raportul lui Dumnezeu DCNews
BANCUL ZILEI: Românii dau raportul lui Dumnezeu
Ieri
04:50
Astronauţii misiunii Crew-10 de pe ISS au revenit pe Pământ DCNews
Astronauţii misiunii Crew-10 de pe ISS au revenit pe Pământ
9 august 2025
20:00
Prima reacție a soției lui Vlad Zgârdău, pilotul mort în accidentul aviatic din Arad: Zborul era pasiunea vieții lui DCNews
Prima reacție a soției lui Vlad Zgârdău, pilotul mort în accidentul aviatic din Arad: Zborul era pasiunea vieții lui
19:30
Români mutați pe „pământul făgăduinței”. Ce a urmat? „Nu știau ce se va petrece acolo”. Acum zona aparține Ucrainei / video DCNews
Români mutați pe „pământul făgăduinței”. Ce a urmat? „Nu știau ce se va petrece acolo”. Acum zona aparține Ucrainei / video
19:10
Trump l-a invitat pe Nawrocki la Casa Albă, pe 3 septembrie. Noul președinte al Poloniei, printre favoriții liderului american DCNews
Trump l-a invitat pe Nawrocki la Casa Albă, pe 3 septembrie. Noul președinte al Poloniei, printre favoriții liderului american
19:00
În ciuda deciziei CCR, Ilie Bolojan a solicitat tuturor miniștrilor declarațiile de avere și de interese DCNews
În ciuda deciziei CCR, Ilie Bolojan a solicitat tuturor miniștrilor declarațiile de avere și de interese
19:00
Macron iese la rampă, după anunțul întâlnirii Trump - Putin. Ce vrea președintele Franței DCNews
Macron iese la rampă, după anunțul întâlnirii Trump - Putin. Ce vrea președintele Franței
18:30
Zelenski cere ajutor european după confirmarea summitului Trump-Putin DCNews
Zelenski cere ajutor european după confirmarea summitului Trump-Putin
18:20
Un bărbat a căzut 100 de metri într-o prăpastie din zona vârfului Moldoveanu DCNews
Un bărbat a căzut 100 de metri într-o prăpastie din zona vârfului Moldoveanu
17:50
Bombă de 500 kg din Al Doilea Război Mondial, neutralizată la Belgrad DCNews
Bombă de 500 kg din Al Doilea Război Mondial, neutralizată la Belgrad
17:40
Trucul unui măcelar pentru decongelarea corectă a cărnii. La ce trebuie să fii atent DCNews
Trucul unui măcelar pentru decongelarea corectă a cărnii. La ce trebuie să fii atent
17:20
Rafael Nadal a devenit tată pentru a doua oară: Detalii emoționante despre numele bebelușului DCNews
Rafael Nadal a devenit tată pentru a doua oară: Detalii emoționante despre numele bebelușului
17:20
Povestea lui David, copilul care a supraviețuit 2 zile, singur, în pădurea cu urși. Primar: M-a cutremurat când mi-a zis asta. Nu știu cum a rezistat! DCNews
Povestea lui David, copilul care a supraviețuit 2 zile, singur, în pădurea cu urși. Primar: M-a cutremurat când mi-a zis asta. Nu știu cum a rezistat!
16:40
Cea mai mare problemă din educație. Pentru ce ne pregătim, de fapt, copiii în școală? Meseriile de azi pot dispărea mâine DCNews
Cea mai mare problemă din educație. Pentru ce ne pregătim, de fapt, copiii în școală? Meseriile de azi pot dispărea mâine
16:30
A fost desemnat cel mai urât câine din lume / foto în articol DCNews
A fost desemnat cel mai urât câine din lume / foto în articol
16:10
Cum își găsește un român loc de muncă în Marea Britanie. Povestea lui Ionuț Blendea / video DCNews
Cum își găsește un român loc de muncă în Marea Britanie. Povestea lui Ionuț Blendea / video
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.