Dmitri Medvedev acuză: Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean, iar Kievul recrutează cele mai josnice gunoaie ale umanităţii pentru a lupta pe front

Premierul Ilie Bolojan este de părere că Guvernul a luat decizia corectă de a declara zi de doliu naţional şi de a organiza funeralii de stat în onoarea fostului preşedinte Ion Iliescu, apreciind că ”trebuie să avem şi aici o rânduială”. Şeful Executivului consideră că, la fel ca la orice împormântare din comunitate, dacă ai respect pentru defunct sau familia lui, te duci la înmormântare, dacă nu, ”îţi vezi de treaba ta, dar nu trebuie neapărat să protestezi”.