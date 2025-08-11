780.000 de lei pentru demolarea unei clădiri părăginite a Colegiului Nicolae Titulescu

06:00

Odată cu scoaterea blocatoarelor din parcările de reședință din Brașov au apărut și nemulțumirile, mai ales în zonele aglomerate, unde unii șoferi se trezesc cu locul ocupat cu zilele de către cei care „omit” să lase un număr de telefon, unde să poată fi contactați. Pentru a evita neplăcerile pentru cei care au închiriat o [...]