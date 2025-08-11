Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința de la Ialta
11 august 2025
Ne-a rămas ân memorie fotografia iconică din 9 februarie 1945: Roosevelt, Churchill și Stalin, în paltoane grele, stând solemn pe o bancă, aparent stăpâni pe soarta lumii.
• • •
Soluția de reducere a cheltuielilor ignorată de reforma lui Bolojan: „E bine că se reduc posturile, dar achizițiile?” # Adevarul.ro
Numărul de posturi din administrația locală va fi diminuat cu 20% și vor fi desființate peste 6.000 de posturi de consilieri, prevede un proiect de lege supus dezbaterii publice. Economistul Radu Nechita atrage atenția că există o zonă neexploatată în încercările de a reduce deficitul bugetar.
O vedetă din tenis se dezbracă în Calendarul Pirelli 2026: „Reprezintă bine puterea mea, tăria mea, energia mea” # Adevarul.ro
La vârsta de 45 de ani, Venus Williams continuă să facă senzație și dincolo de terenul de tenis.
Iranul își ascunde oamenii de știință nucleari: peste 30 au fost eliminați, iar ceilalți trăiesc sub protecție strictă # Adevarul.ro
După o serie de asasinate atribuite Israelului, autoritățile iraniene au decis să retragă din viața publică o parte din specialiștii implicați în programul nuclear.
Legătură dintre creșterea extremismului și eșecurile statului. „Oamenii cred că dosarele nesoluționate au fost blocate ca să nu plătească nimeni” # Adevarul.ro
Ultimele zile au atras atenția asupra marilor dosare nerezolvate de instanțele din România. Începând cu Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei și până la Dosarele Colectiv sau 10 august, toate acestea rămân un puternic generator de neîncredere al populației în actuala clasă politică.
Războiul invizibil. Cum ar putea fi folosită vremea pe post de armă în conflictele viitorului # Adevarul.ro
Într-un context internațional marcat de tensiuni geopolitice și avansuri tehnologice greu de reglementat, ideea manipulării vremii în scopuri militare revine în actualitate.
Cartofii prăjiți, sub lupă: consumul frecvent crește riscul de diabet de tip 2. Cele mai sănătoase alternative pentru farfuria ta # Adevarul.ro
Consumul frecvent de cartofi prăjiți crește riscul de diabet de tip 2 cu 20%. Cartofii copți sau fierți nu cresc riscul. Află cum să previi diabetul prin dietă.
Într-o întâlnire așteptată cu febrilitate de analiști și diplomați deopotrivă, vineri, în Alaska, va avea loc confruntarea directă dintre Donald Trump și Vladimir Putin. O scenă simbolică, dar și geopolitică, unde mizele sunt uriașe, iar absențele — la fel de grăitoare.
Carte-eveniment scrisă de jurnalistul Dan Andronic: „Complexul Înaltei Porți” sau o perspectivă incomodă asupra istoriei României # Adevarul.ro
Jurnalistul Dan Andronic, istoric la bază, a scos recent de sub tipar cartea ”Complexul Înaltei Porți”, volum despre care autorul susține că a încercat să găsească unghiuri ascunse ale istoriei, să scoată la iveală documente și mărturii necunoscute.
Investitorii români, între oportunitate și vigilență: Măsurile de austeritate sunt o armă cu două tăișuri # Adevarul.ro
A doua jumătate a anului 2025 prezintă un peisaj economic și geopolitic complex, marcat de tensiuni geopolitice și comerciale și de incertitudine monetară. În ciuda acestei situații, piețele au atins niveluri record.
Adi Hădean, către susținătorii reformei Pilonului II: „Stimați tovarăși, nu suntem toți chiar atât de proști” # Adevarul.ro
Cunoscutul antreprenor și chef Adi Hădean îi critică pe românii care susțin reforma Pilonului II de pensii pe motiv că „oricum nu am ști ce să facem cu banii”. „Știu că suspinați pentru că nu aveți un tătuc pe care să-l întrebați dacă aveți voie să vă cumpărați înghețată”, adaugă el.
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România” # Adevarul.ro
Generalul (r) Virgil Bălăceanu, ofițer care a reprezentat România la Comandamentul NATO de la Bruxelles, explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, un scenariu plauzibil, dar despre care nu se vorbește. O înfrângere totală a Ucrainei ar avea un dublu impact asupra Europei și a României
Trend neobișnuit: mirii care nu-și pot acoperi cheltuielile caută nuntași pe Internet. „Nouă nu ne-au venit 30 de «obligații»” # Adevarul.ro
Din ce în ce mai mulți viitori miri apelează la necunoscuți pentru a-și completa lista de invitați la nuntă după ce realizează că nu pot îndeplini condițiile sălii de evenimente.
11 august: Ziua în care a murit Robin Williams, unul dintre cei mai apreciaţi actori de comedie # Adevarul.ro
Pe 11 august 1961 a murit poetul Ion Barbu, iar în anul 2014, în aceeași zi, a decedat actorul Robin Williams. Tot pe 11 august, în anul 1900, s-a născut filozoful Ștefan Lupaşcu.
De ce este dăunător plasticul și cum putem limita folosirea acestui material. Recomandările specialiștilor # Adevarul.ro
„Plasticul este un material care a ajutat omenirea să progreseze, prin reducerea costurilor, dar și a cererii pentru alte materii, precum metalele”, afirmă Mihail Tănase, specialist comunicare la Harta Reciclării.
De unde vin cu adevărat primii strămoși ai ungurilor. Trăiau mai aproape de Alaska decât de Europa și sunt și strămoși ai finlandezilor sau estonienilor # Adevarul.ro
Noile studii, bazate pe materiale genetice, schimbă total povestea originii ungurilor, finlandezilor și estonienilor. Aceste popoare din zona centrală și nordică a Europei ar avea, conform cercetătorilor, origini siberiene, dezvoltându-se mai degrabă în apropierea Japoniei și Alaskăi.
FCSB se face din nou de râs. Unirea Slobozia a plecat cu toate punctele de pe terenul campioanei # Adevarul.ro
Roș-albaștrii, meci de coșmar în Ghencea.
Mâncarea care ne ajută să trăim mai mult. Studiul care dezvăluie cele trei diete minune care ne pot ajuta să ne păzim de diabet și cancer # Adevarul.ro
Specialiștii au identificat trei tipuri de dietă alimentară care ne pot ajuta să îmbătrânim sănătos. Mai mult decât atât, arată studiile, aceste obiceiuri alimentare ne pot feri toată viața de diabet, boli cadiovasculare și demență.
La ce i-a adus pe români consumul iresponsabil de antibiotice. Cât costă tratamentul pentru un singur pacient afectat de super-bacteriile ucigașe # Adevarul.ro
Abuzul de antibiotice face tot mai grea misiunea medicilor din România. Aceștia spun că bacteriile devin tot mai rezistente iar tratamentul aplicat pacienților tot mai greu de găsit. Super-antibioticele utilizate pentru salvarea vieților sunt foarte scumpe și cocoșează bugetul spitalelor.
Bolojan comentează o eventuala ieșire a PSD din coaliție: „Sper să nu avem o astfel de situație” # Adevarul.ro
Sper să nu avem o astfel de situație, spune premierul Ilie Bolojan despre eventuala ieșire a PSD din coaliția de guvernare. „Partea de stabilitate este foarte importantă”, susține șeful Guvernului.
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 11 august.
Psihopații nu sunt doar criminali, ci pot fi lideri de succes. Specialiștii au dezvăluit cele 13 trăsături specifice # Adevarul.ro
Psihopații nu sunt doar infractori violenți, ci și manageri, politicieni sau figuri publice. Cercetările recente arată că lipsa lor de empatie și manipularea subtilă le pot aduce succes, dar și riscuri majore pentru cei din jur.
Premierul a vorbit la Antena 3 CNN despre al doilea pachet al măsurilor adoptate de Guvern.
De ce șansele ca PSD sa iasă de la guvernare sunt mici. Analist: „În condițiile astea, sunt condamnați să stea împreună” # Adevarul.ro
Legea pentru plata pensiilor private provoacă reacții aprinse în coaliție. Problemele dintre cele patru formațiuni politice sunt însă mai adânci, iar social-democrații sunt cei care stau pe picior de plecare încă de la formarea Guvernului Bolojan, care pare că se destramă la fiecare decizie.
Premierul Bolojan anunță creșterea impozitelor locale de la 1 ianuarie 2026. „Sunt la un nivel care nu reflectă valoarea proprietății” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat în cadrul unei emisiuni televizate că de la 1 ianuarie 2026 vor crește impozitele locale la persoane fizice.
Un lider PSD susține că USR a devenit principalul partid din coaliția de guvernare. „E o realitate tristă pentru noi, social-democrații” # Adevarul.ro
Fostul ministru de Externe, Titus Corlățean, spune că la ședința de luni a PSD ar trebui discutate mai multe teme, pentru că partidul a devenit reactiv, iar USR a devenit, în fapt, principalul partid din coaliția de guvernare.
Ce fac profesorii în vacanța mare. Mircea Miclea, fost ministru al Educației: „Concediile lor au fost stabilite de Spiru Haret, într-o Românie agrară“ # Adevarul.ro
În linii mari, vacanțele și perioada anului școlar au fost stabilite în urmă cu mai bine de un secol, în funcție de nevoile societății de atunci: școala se termina când începea munca la câmp. Astăzi, cu toate că dinamica activităților s-a schimbat, programul școlar rămâne bătut în cuie
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit duminică vestul Turciei, a anunţat AFAD, autoritatea naţională turcă pentru gestionarea dezastrelor. Potrivit presei locale, seismul a fost resimţit în mai multe provincii.
JD Vance spune că SUA caută un acord de pace acceptabil pentru Rusia şi Ucraina, chiar dacă niciuna nu va fi mulţumită # Adevarul.ro
Vicepreşedintele american JD Vance a estimat, într-un interviu publicat duminică de postul Fox News, că o soluţionare negociată a războiului dintre Rusia şi Ucraina nu va putea mulţumi niciuna dintre părţi, dar SUA caută acum o înţelegere care să fie acceptabilă pentru ambele tabere.
Titus Corlățean anunță că va candida la șefia PSD. „Nu sunt singur, sunt mulți colegi care-mi împărtășesc proiectul” # Adevarul.ro
Titus Corlățean a anunțat oficial că va candida la șefia Partidului Social Democrat, deoarece formațiunea politică trebuie să fie condusă de „oameni bine pregătiți, cu diploma pe masă”.
Cristian Tudor Popescu i-a găsit poreclă și lui Sorin Grindeanu. Cum l-a botezat gazetarul pe „starostele PSD” # Adevarul.ro
Cristian Tudor Popescu susține în cel mai nou comentariu politic de pe pagina sa de Facebook că i-a găsit o poreclă și actualului președinte interimar al PSD, Sorin Grindeanu.
„Trebuie să recunoaștem că Rusia controlează o parte din teritoriul Ucrainei”. Avertismentul secretarului general al NATO # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat pentru ABC News că summitul de vineri „va fi despre testarea lui Putin, despre cât de serios este în intenția de a pune capăt acestui război teribil”.
Epoca lui Iliescu, tranziție în două viteze: „A fost și cel care a moșit capitalismul de «cumetrie»“ # Adevarul.ro
La peste 30 de ani de la Revoluție, Ion Iliescu rămâne o figură controversată: pentru unii, arhitect al tranziției democratice; pentru alții, simbol al continuității comuniste. Doi tineri analiști, Vlad Adamescu și Răzvan Petri, oferă o radiografie în oglindă a moștenirii și contradicțiilor sale.
O maşină de pompieri plină cu apă s-a făcut scrum în timp ce intervenea la un incendiu # Adevarul.ro
O maşină de pompieri care intervenea la un incendiu în zona Izvorul Rece a luat foc din cauza unei defecţiuni tehnice, a anunţat, duminică, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Teleorman.
Netanyahu susține că preluarea controlului asupra orașului Gaza este „cea mai rapidă” cale de a încheia războiul # Adevarul.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut, duminică, într-o conferință de presă, că preluarea controlului asupra Gazei reprezintă „cea mai rapidă” cale de a încheia războiul.
Toate casele din Broșteni distruse de inundații vor fi refăcute fără sprijinul Guvernului. Anunțul președintelui CJ Suceava # Adevarul.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Şoldan, anunţă că, fără sprijinul Guvernului, toate casele distruse de inundaţiile de acum două săptămâni şi-au găsit constructori, iar localitatea Broşteni va deveni cel mai mare şantier.
Forțele Aeriene ale Ucrainei au executat un atac aerian de înaltă precizie asupra unui punct de comandă al trupelor ruse aflat în apropiere de orașul Oleșkî, în regiunea ocupată Herson.
Oamenii de știință au descoperit că un meteorit care a căzut în luna iunie peste o casă e mai „bătrân” decât Planeta Pământ # Adevarul.ro
Un meteorit s-a prăbușit în luna iunie peste o casă din SUA. În urma cercetărilor, oamenii de știință au ajuns la concluzia că meteoritul este mai vechi decât planeta Pământ.
Proprietarii de mașini mai vechi de 15 ani, cu norme de poluare Euro 4, Euro 3 sau inferioare, riscă să plătească impozite auto mult mai mari începând de anul viitor.
Nicușor Dan și-a dus familia într-o drumeție la Condrița. Istoria controversată a domeniului prezidențial din Republica Moldova # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a publicat, duminică, imagini de la o drumeţie în natură, în care a mers alături de familia sa. Traseul se află într-o zonă care a stat la baza mai multor controverse.
Ministrul de Finanțe al Serbiei a suferit un accident vascular cerebral în timpul unui interviu transmis în direct la televiziunea națională # Adevarul.ro
Ministrul de Finanțe al Serbiei, Darko Glišić, se află în continuare internat în spital, după ce a suferit un accident vascular cerebral în timpul unui interviu transmis în direct la televiziunea națională.
Primarul Kievului cere o încheiere negociată a războiului cu Rusia, pentru că Ucraina este „obosită de acest război" # Adevarul.ro
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, s-a pronunţat pentru o încheiere negociată a războiului cu Rusia, în timp ce cresc temerile că în urma summitului care va avea loc vineri în Alaska între preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, Ucraina ar putea fi forţată să cedeze teritorii.
Şefa diplomaţiei europene protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane. Ea a convocat o reuniune a miniștrilor de Externe # Adevarul.ro
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declaraţie transmisă duminică presei, că orice acord între SUA şi Rusia pentru încheierea războiului în Ucraina trebuie să includă această ţară şi de asemenea UE.
Un austriac, obligat să plătească despăgubiri de 30.000 de euro vecinului pentru orăcăitul broaștelor din iazul său # Adevarul.ro
Un tribunal austriac a decis că broscuțele râioase dintr-un iaz privat fac prea mult zgomot, iar croitul lor constituie o „poluare fonică”, motiv pentru care proprietarul va trebui să plătească aproximativ 30.000 de euro pentru a despăgubi vecinul și pentru a acoperi costurile procesului.
Iliescu, omul vremurilor sale. Lavinia Betea, istoric: „A fost un lider potrivit unei epoci de «comunism cu față umană»“ # Adevarul.ro
Istorica Lavinia Betea, cunoscută pentru cercetările despre elita comunistă, oferă o lectură nuanțată a traiectoriei lui Ion Iliescu. Departe de a-l demoniza sau mitiza, ea vorbește într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“ despre rolul primului președinte român ales democratic.
Ministrul sănătății anunță investiții majore în spitalele din Prahova. „Rămâne o prioritate și un angajament ferm” # Adevarul.ro
Ministrul sănătății Alexandru Rogobete a reafirmat, duminică, angajamentul ferm pentru dezvoltarea sistemului medical din Prahova, subliniind investițiile de peste 100 de milioane de lei și planurile pentru un Centru de politraumă de ultimă generație la Spitalul Județean din Ploiești.
Putin nu este pregătit să returneze Ucrainei părți din regiunile Herson și Zaporijia confiscate de Rusia. SUA și Europa l-au înțeles greșit, susține Washington Post # Adevarul.ro
Vladimir Putin nu este pregătit să renunțe la pretențiile sale asupra teritoriilor din regiunile Herson și Zaporijia confiscate de Rusia, a declarat pentru The Washington Post o sursă familiarizată cu conținutul întâlnirii dintre trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și președintele r
O Perlă arhitecturală în pericol. „Ansamblul de hoteluri din Mamaia marca o deschidere creativă spre lumea liberă“ # Adevarul.ro
În centrul Mamaiei, Hotelul Perla, simbol al arhitecturii moderniste de pe litoral, riscă demolarea pentru a fi înlocuit cu construcții anonime. Pierderea ar însemna ștergerea unui reper urban și a unei părți din identitatea istorică a stațiunii.
Documente britanice. Apă radioactivă provenită de la o bază nucleară s-a scurs în mare # Adevarul.ro
Apa poluată a fost deversată într-un lac din apropierea orașului Glasgow deoarece Marina Regală nu a întreținut 1.500 de conducte de apă, afirmă autoritatea de supraveghere.
