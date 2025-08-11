Caricatura Zilei
National.ro, 11 august 2025 07:20
Caricatura Zilei
• • •
BERBEC Este o zi favorabilă în general, în care aveți șanse să realizați tot ce v-ați propus. Sunt favorizate în special relațiile cu colegii de muncă și cu partenerii de afaceri, precum și demararea unor proiecte sau activități noi. TAUR Chiar dacă sunteți foarte mulțumit de forma fizică și psihică, excelentă, este recomandată și […] Horoscop 11 august 2025 – Iți găsești echilibrul emotional
Aurul elvețian are o reputație impecabilă: puritate de 99,99%, lingouri perfect șlefuite, respect pentru tradiție. Dar în această vară, nu calitatea, ci politica i-a adus în centrul atenției. Administrația Trump a decis să impună un tarif de 39% pe importurile americane de lingouri standard, produse în Elveția – o lovitură neașteptată pentru unul dintre cele […] Aurul elvețian, prins în iureșul tarifelor americane
Trump, mișcare istorică pe Wall Street. Miza: sute de miliarde de dolari și viitorul pieței imobiliare americane
Administrația Trump pregătește o mișcare istorică pe Wall Street: listarea publică a companiilor Fannie Mae și Freddie Mac, coloana vertebrală a finanțării locuințelor în Statele Unite. Potrivit unor oficiali, oferta ar putea avea loc chiar până la finalul acestui an și ar evalua cei doi giganți la aproape 500 de miliarde de dolari. Planul prevede […] Trump, mișcare istorică pe Wall Street. Miza: sute de miliarde de dolari și viitorul pieței imobiliare americane
Bolojan declanșează operațiunea "marea jupuială". Orice cărămidă ridicată fără autorizație, impozitată dublu timp pe 5 ani
Guvernul Bolojan pregătește un atac fără precedent împotriva populației, fiind decis să stoarcă bani din piatră seacă. Una dintre cele mai dure măsuri este ca, pe lângă amenzi, să se aplice impozitarea dublă pe o perioadă de 5 ani pentru orice cărămidă ridicată fără autorizație, fie că este vorba de o magazie, un garaj, o […] Bolojan declanșează operațiunea "marea jupuială". Orice cărămidă ridicată fără autorizație, impozitată dublu timp pe 5 ani
România nu mai are diplomație, dar sare cu banul: lobby de 25.000 de dolari/lună pentru a reintra în Visa Waiver
Soarta românilor care vor să călătorească fără viză în SUA stă în mâinile unei firme de lobby, cu conexiuni adânci în aparatul de securitate american de la Washington, unde se scriu unele dintre cele mai scumpe contracte în domeniu. 25.000 de dolari pe lună – acesta este prețul pe care statul român îl plătește pentru […] România nu mai are diplomație, dar sare cu banul: lobby de 25.000 de dolari/lună pentru a reintra în Visa Waiver
"Economia răsfăţului": Cultura micilor răsfăţuri înfloreşte în vremuri de incertitudine economică
În vremuri economice incerte, fenomenul "economia răsfăţului", cultura răsfăţului prin mici plăceri cotidiene sau experienţe memorabile, cunoaşte o expansiune semnificativă. Inspirat din vechiul "efect al rujului", observat încă din Marea Depresiune a anilor '30 şi revigorat după atacurile din 11 septembrie 2001, trendul se manifestă prin achiziţii accesibile, precum produse cosmetice, parfumuri, lumânări sau obiecte […] "Economia răsfăţului": Cultura micilor răsfăţuri înfloreşte în vremuri de incertitudine economică
Meciul amical cu Tottenham (4-0) a început cu scandări vehemente din tribune: „Vrem tricouri roșii și albe!", în semn de protest față de echipamentul negru folosit de Bayern. Tricoul portarului, favorit absolut Singurul model care respectă tradiția este cel al lui Manuel Neuer, roșu intens și cu vechea stemă din 1932. Adidas a înlocuit logo-ul […] Arde Bayern: Neuer, în centrul revoluției!
Amicalul Marseille – Aston Villa, scor 3-1, a fost umbrit de un conflict între englezii Mason Greenwood și Tyrone Mings. Totul a pornit după un fault asupra lui Amadou Onana, care a dus la îmbrânceli între Greenwood și belgian. Mings a intervenit brutal Căpitanul lui Aston Villa a intrat tare peste colegul de națională, i-a […] "Leii" Albionului, scandal monstru la Marsilia!
Marea problemă a adaptării rețelelor pentru energia regenerabilă. Nu au nici cu ce și nici cu cine
Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică (ENTSO-E) atrage atenția Comisiei Europene că UE are nevoie de investiții de 800 miliarde de euro în rețeaua de transport și distribuție a energiei electrice, pentru a o adapta invaziei de regenerabile. Mai mult, până în 2030, statele Uniunii trebuie să construiască 150.000 de […] Marea problemă a adaptării rețelelor pentru energia regenerabilă. Nu au nici cu ce și nici cu cine
Pădurile sunt plămânii Pământului ni se spunea la școală, dar oare cum stăm azi cu ele la noi în România? Să începem cu începutul adică cu școala! Cu o tradiție de peste 130 de ani, Colegiul silvic Theodor Pietraru din Brănești – Ilfov este singura instituție de învățământ silvic din sudul țării și din județul […] Guvernul și defrișarea pădurilor tinere
Pe malurile Tamisei, în umbra Turnului Londrei, un teren istoric – Royal Mint Court – a devenit epicentrul unei confruntări diplomatice explozive. Aici, China vrea să ridice ceea ce ar urma să fie cea mai mare ambasadă pe care o deține în Europa. Însă planurile arhitecturale, parțial cenzurate, au stârnit suspiciuni, proteste și întrebări incomode. […] Mega-ambasada care naște furie. Londra cere Chinei să-și arate cărțile
Trump a declarat pe 8 august că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska vinerea viitoare, în 15 august de ziua Adormirii Maicii Domnului. După luni de discuții periodice între Trump și Putin (3 convorbiri telefonice confirmate și altele neconfirmate) pe tema războiului Rusiei împotriva Ucrainei – și un moment de frustrare […] Întrebări importante în jurul întâlnirii Trump-Putin
Venitul minim de incluziune, stabilit la 533 de lei și necesar pentru a asigura supraviețuirea unui cetățean fără surse de subzistență, va fi și impozitat la asigurările de sănătate, și executat silit pentru datorii la impozitele și taxele locale. Practic, acestor amărâți li se va interzice dreptul la viață, în numele deficitului bugetar creat de […] Condamnați la dispariție. Săracilor li se ia și venitul minim garantat
Guvernele lumii au cheltuit milioane pe lobby pentru a opri tarifele lui Trump. Cele mai multe au pierdut
Peste 30 de țări au semnat contracte cu firme de lobby americane în ultimele luni, încercând să obțină un singur lucru: să convingă administrația Trump să reducă sau să elimine tarifele vamale. Sumele cheltuite se ridică la zeci de milioane de dolari. Rezultatele? În marea lor majoritate, aproape nule, scrie Politico. Niciun stat nu s-a […] Guvernele lumii au cheltuit milioane pe lobby pentru a opri tarifele lui Trump. Cele mai multe au pierdut
1. Încă două-trei fraze despre Iliescu. În anii '90, generația mea se jura "să moară Iliescu dacă te mint!" atunci când mânca borș. Era o joacă, ziceai "să moară Iliescu dacă te mint!", lumea se prindea că arunci o scorneală și o dădea în râs. Și Iliescu le-a supraviețuit multora dintre părinții noștri. Așa că […] Puțini artiști, mulți impostori
Masajul cranian: mai mult decât relaxare – cum susține creșterea părului și combate stresul zilnic
În agitația zilnică, uităm adesea că una dintre cele mai simple și eficiente metode de relaxare este la îndemâna noastră: masajul cranian. Această tehnică blândă, practicată de secole în medicina ayurvedică și în tradițiile asiatice, are beneficii dovedite pentru sănătatea mintală, circulația sângelui și chiar pentru susținerea creșterii părului. În plus, masajul scalpului oferă o […] Masajul cranian: mai mult decât relaxare – cum susține creșterea părului și combate stresul zilnic
Un banc celebru spune ca era odată ca niciodată că dacă nu ar fi fost nu ar fi existat, o prea frumoasă… capră! Și fiind și un pic cultă s-a apucat să citească povestea măgarului lui Buridan. Astfel încât a căzut adânc pe gânduri cuprinsă de o cruntă dilemă scoasă din adâncul puț al gândirii. […] Dilema caprei
Budapesta își manifestă din nou rolul de placă turnantă între Est și Vest, prin transformarea în mare hub a aeroportului sau. Dacă China are legătură directă cu Ungaria acum și USA și-a refăcut această legătură prin deschiderea rutei directe către Budapesta. Vin americanii? Da, dar nu la noi! American Airlines a anunțat deschiderea rutei noi […] Ups, Orban a făcut-o din nou!
O zi din viața unei campioane mondiale la 10 ani: Ilinca Bendeac, simbol al excelenței în dans, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României"
Când Ilinca Bendeac pășește în sala de dans, timpul pare că se comprimă. Deși are doar 10 ani, fetița cu grația unei lebede albe care se antrenează zilnic urmărind un singur scop: perfecțiunea. Nu performanța în sine e ținta, ci acel moment de plutire, de expresie totală, în care corpul devine poezie. Iar când ai […] O zi din viața unei campioane mondiale la 10 ani: Ilinca Bendeac, simbol al excelenței în dans, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României"
Crin Antonescu iese
La o zi de la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, care a avut parte de funeralii de stat, fostul candidat la prezidențiale Crin Antonescu a ieșit cu un mesaj dur la adresa actualului șef al statului, Nicușor Dan. Pe care-l critică pentru că nu a participat la ceremonial, deși se afla în Palatul Cotroceni. Totodată, […] The post Crin Antonescu iese la atac: „Băsiștii și post-băsiștii „rezişti” fac scandal la catafalcul cu onoruri de stat”/Ce îi reproșează lui Nicușor Dan first appeared on Ziarul National.
Rafalele violente de vânt din Grecia au blocat în porturi feriboturile care merg în insule populare vizate de turiști # National.ro
Rafalele puternice de vânt ce s-au abătut vineri asupra Greciei au dat peste cap planurile de călătorie în cazul unui număr semnificativ de turiști, mulți dintre ei străini, ale căror feriboturi nu au putut părăsi porturile din Atena. Vânturile violente care s-au abătut vineri asupra Greciei au perturbat călătoriile a zeci de mii de turişti, […] The post Rafalele violente de vânt din Grecia au blocat în porturi feriboturile care merg în insule populare vizate de turiști first appeared on Ziarul National.
11 ani de la condamnarea lui Dan Voiculescu: Ce s‑a întâmplat cu autorii Dosarului ICA # National.ro
Au trecut 11 ani de la sentința definitive din Dosarul ICA. Dan Voiculescu și ceilalți condamnați sunt astăzi în libertate. Ce s-a întâmplat însă cu cei acuzați că direct sau indirect, ar fi instrumentat acest dosar controversat? Traian Băsescu, fost președinte al României, a fost declarat definitiv colaborator al fostei Securități de către Înalta Curte […] The post 11 ani de la condamnarea lui Dan Voiculescu: Ce s‑a întâmplat cu autorii Dosarului ICA first appeared on Ziarul National.
Tensiunile din interiorul Coaliției de guvernare par să se adâncească și mai mult, iar în tot acest context mai-marii social-democrați au fost convocați într-o ședință de BPN, programată să aibă loc la începutul săptămânii viitoare. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri, 8 august, într-un mesaj public, faptul că a convocat Biroul Permanent […] The post Criză în coaliție. Conducerea PSD, convocată în ședință/Ce a anunțat Grindeanu first appeared on Ziarul National.
Nicușor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Anastasiu. S-a întâmplat la aproape două săptămâni de la anunțul său că pleacă din Guvern # National.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoş Anastasiu, la aproape două săptămâni de la anunţarea acesteia. Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul „pentru constatarea vacanței unei funcţii de membru al Guvernului României prin demisia domnului Michael-Dragoş Anastasiu, viceprim-ministru”, conform unui comunicat făcut public vineri, 8 august, de Administraţia Prezidenţială. Anastasiu şi-a anunţat […] The post Nicușor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Anastasiu. S-a întâmplat la aproape două săptămâni de la anunțul său că pleacă din Guvern first appeared on Ziarul National.
Trump s-a răzgândit! Spune că va întâlni cu Putin şi fără ca liderul rus să promită că va discuta cu Zelenski: „Voi face tot ce pot pentru a…” # National.ro
Președintele american Donald Trump s-a arătat dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin. Și asta în ciuda refuzului liderului rus de a avea o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Preşedintele Donald Trump a declarat joi că se va întâlni personal cu Vladimir Putin fără a-i mai cere preşedintelui rus să facă acelaşi lucru cu […] The post Trump s-a răzgândit! Spune că va întâlni cu Putin şi fără ca liderul rus să promită că va discuta cu Zelenski: „Voi face tot ce pot pentru a…” first appeared on Ziarul National.
Ședință la Palatul Victoria/Urmează să fie aprobat un proiect de lege privind plata pensiilor private # National.ro
Guvernul urmează să aprobe, în ședința de vineri, un proiect de lege privind plata pensiilor private. Conform programului anunțat oficial de la Palatul Victoria, reuniunea Executivului Bolojan din 8 august urmează să înceapă la ora 11. Pe ordinea de zi a ședinței se află mai multe proiecte de acte normative. Unul dintre acestea este proiectul […] The post Ședință la Palatul Victoria/Urmează să fie aprobat un proiect de lege privind plata pensiilor private first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Peste 30 de percheziții în București și în patru județe, într-un dosar de proxenetism/10 persoane, duse la audieri # National.ro
Peste 30 de percheziții au avut loc în București și în județele Constanța, Tulcea, Prahova și Buzău, într-un dosar de proxenetism, 10 persoane fiind duse la audieri. „În cursul zilei de ieri, 7 august, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au pus în aplicare 34 […] The post VIDEO. Peste 30 de percheziții în București și în patru județe, într-un dosar de proxenetism/10 persoane, duse la audieri first appeared on Ziarul National.
BERBEC Deși familia ta a apreciat întotdeauna anumite idei și tradiții, ai propriile tale principii. Explorarea unor atitudini noi este mult mai interesantă decât a te ține de vechile moduri de gândire. Astăzi este posibil să aveți o nevoie puternică de a petrece mai mult timp liber decât să lucrați. TAUR Mentalitatea voastră puternică duce […] The post Horoscop 8 august 2025 – Luați ceva timp pentru a vă distra first appeared on Ziarul National.
Conducerea Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România avertizează că Poșta Română este sabotată chiar de la nivelul managementului instituției, urmărindu-se fărâmițarea ei pentru a face loc firmelor private. În timp ce deciziile șefilor Poștei Române au condus la pierderi inacceptabile, companiile concurente, printre care și una din Ucraina, amplasată în ”buricul” Bucureștiului, prosperă, avertizează sindicaliștii. După […] The post Poșta Română, fărâmițată pas cu pas. Se face loc firmelor private first appeared on Ziarul National.
Cu doar o zi înainte de expirarea ultimatumului adresat lui Vladimir Putin de a opri războiul din Ucraina sau de a se confrunta cu consecințe grave, Donald Trump a resetat încă o dată ceasul. Președintele SUA intenționează să se întâlnească personal cu președintele Rusiei, chiar săptămâna viitoare, potrivit New York Times. Anunțul a venit după […] The post Întâlnirea Trump-Putin, rețetă pentru dezastru? first appeared on Ziarul National.
China se mișcă rapid: exporturile cresc înainte de termenul limită pentru armistițiul tarifar al SUA # National.ro
Exporturile Chinei au crescut brusc înainte de expirarea, săptămâna viitoare, unui armistițiu tarifar cu SUA, care amenință să reaprindă tensiunile comerciale dintre superputerile economice ale lumii. Exporturile au crescut cu 7,2% în iulie față de anul precedent, cel mai rapid ritm din aprilie și depășind previziunile de 5,4% într-un sondaj Reuters. Importurile au crescut cu […] The post China se mișcă rapid: exporturile cresc înainte de termenul limită pentru armistițiul tarifar al SUA first appeared on Ziarul National.
Vestul sălbatic la MAI. Jandarmii, obligați să utilizeze caii pentru restabilirea ordinii publice # National.ro
După ce a rezolvat cu câinii polițiști, care vor fi antrenați pentru împrăștierea protestatarilor, Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a schimbat și instrucțiunile pentru utilizarea cailor de serviciu de către Jandarmerie. Astfel, sub pretextul că ar modifica prevederile pentru a respecta regulile privind bunăstarea animalelor, șeful MAI introduce, de fapt, folosirea acestor animale de către […] The post Vestul sălbatic la MAI. Jandarmii, obligați să utilizeze caii pentru restabilirea ordinii publice first appeared on Ziarul National.
Dennis Man este la un pas de despărțirea de Parma. Potrivit “Gazzetta dello Sport”, mutarea sa la PSV Eindhoven, campioana Olandei, este aproape finalizată. Negocierile au ajuns în faza detaliilor finale, iar transferul ar putea fi oficializat chiar până la sfârșitul acestei săptămâni. Opt milioane de euro pentru internaționalul român Italienii scriu că PSV va […] The post Dennis Man, tot mai aproape de PSV. Transferul e “pe țeavă” first appeared on Ziarul National.
După mai bine de trei ani de război, ucrainenii sunt din ce în ce mai nerăbdători să ajungă la un acord care să pună capăt luptei împotriva invaziei Rusiei, potrivit unui nou sondaj Gallup. Entuziasmul pentru un acord negociat reprezintă o inversare bruscă față de 2022 – anul în care a început războiul – când […] The post Ucrainenii s-au săturat de război? first appeared on Ziarul National.
Majoritatea noilor taxe vamale americane, aplicabile unei mari părți a produselor importate în Statele Unite, au intrat deja în vigoare. La 2 aprilie, Washingtonul a anunțat tarife reciproce pentru partenerii săi comerciali din întreaga lume, cu un nivel minim universal de 10% pentru produsele străine importate. Argentina nu a fost vizată de suprataxe. Potrivit Le […] The post Câștigătorii și învinșii în războiul comercial cu America first appeared on Ziarul National.
Franța a menținut din punct de vedere istoric legături strânse cu Libanul, reflectând trecutul său colonial și interesele strategice continue în regiune. Ca fostă putere colonială, Franța a acordat în mod tradițional o atenție semnificativă Libanului și Siriei, echilibrând relațiile sale din Orientul Mijlociu cu un accent pe stabilitate și multilateralism. Franța a lucrat, de […] The post Libanul câmpul de luptă al rămășițelor Hezbollah first appeared on Ziarul National.
Scena rară în fotbalul european: fanii lui FK Zalgiris Vilnius au aruncat valize pe teren la începutul derby-ului cu Zalgiris Kaunas, din prima ligă lituaniană. Motivul? Nemulțumirea față de antrenorul Vladimir Cheburin, pe care îl consideră principalul vinovat pentru prăbușirea echipei. Chiar din primul minut al partidei, suporterii din tribuna a doua au lansat geamantane […] The post Valize pe teren în Lituania! Fanii lituanieni au răbufnit în derby first appeared on Ziarul National.
După zeci de ani de retrocedări aberante, Guvernul schimbă legea. Se pune capăt restituirilor în natură # National.ro
Pentru că băieții deștepți cu conexiuni la decidenții politici și pe la ANRP și-au rezolvat dosarele lor sau cele cu drepturile cumpărate pe nimic, Guvernul a decis să schimbe regulile. După ani și ani în care au fost retrocedate școli, spitale și instituții publice, restituirile în natură nu se vor mai putea realiza dacă sporul […] The post După zeci de ani de retrocedări aberante, Guvernul schimbă legea. Se pune capăt restituirilor în natură first appeared on Ziarul National.
Băsescu cere vilă de protocol și restituirea drepturilor pierdute în ultimii trei ani. Ce decizie ar urma să ia Guvernul # National.ro
Numele lui Traian Băsescu revine în atenție, dar nu oricum. Despre fostul șef al statului s-a aflat că cere să i se repartizeze o vilă de protocol, dar și restituirea tuturor drepturilor pierdute. Totul, în contextul deciziei Curții Constituționale a României (CCR). Pe scurt, fostul președinte Băsescu ar vrea să-și recapete drepturile, ca urmare a […] The post Băsescu cere vilă de protocol și restituirea drepturilor pierdute în ultimii trei ani. Ce decizie ar urma să ia Guvernul first appeared on Ziarul National.
Prea mult timp, lupta împotriva criminalității financiare a fost prezentată ca o alegere falsă: fie tolerarea banilor murdari, fie riscul de a sufoca economia. Noua Autoritate de Combatere a Spălării Banilor (AML) din UE oferă o șansă de a regândi sistemul. Cea mai convingătoare dovadă că dezmembrarea afacerilor criminale poate servi drept o formă puternică […] The post Dezmembrarea Mafiei stimulează creșterea economică first appeared on Ziarul National.
Noile tarife vamale americane pentru bunuri din zeci de economii conturează noua ordine comercială mondială dorită de Donald Trump. Tarifele, care variază de la 15% la 50% și au intrat în vigoare joi, la o săptămână după ce liderul de la Casa Albă a semnat decretul, înlocuiesc suprataxa de 10% care se aplică din aprilie […] The post Noua ordine comercială dorită de Trump first appeared on Ziarul National.
Expunerea prelungită la lumina artificială poate deregla estrogenul, progesteronul și melatonina – un risc real pentru femeile de azi. Ce este lumina albastră și de ce e problematică? Lumina albastră (în special între 460–480 nm) este emisă de ecranele telefoanelor, laptopurilor, televizoarelor și becurilor LED. Ea influențează direct ritmul circadian al organismului, inhibând secreția de […] The post Lumina albastră din ecrane perturbă echilibrul hormonal feminin? Ce spun studiile first appeared on Ziarul National.
Rusia a anunțat că nu va mai respecta Tratatul privind Forțele Nucleare cu Rază Intermediară de Acțiune (INF), ceea ce înseamnă că ar putea utiliza din nou rachete nucleare cu rază scurtă și medie de acțiune. De ce această schimbare bruscă? Săptămâna trecută, Donald Trump a decis să repoziționeze submarine nucleare mai aproape de Rusia, ”în […] The post Retragerea Rusiei din pactul nuclear nu este o amenințare deșartă first appeared on Ziarul National.
ANAF, obligată de instanță să restituie OMV Petrom TVA și accesorii de peste 435 milioane lei # National.ro
La capătul unui proces ce a durat aproape 12 ani, OMV Petrom a obținut definitiv în instanță restituirea a peste 435 milioane de lei de la ANAF, reprezentând TVA și accesorii plătite în 2013 pentru o tranzacție mai veche cu Petromservice. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis definitiv că Agenția de Administrare […] The post ANAF, obligată de instanță să restituie OMV Petrom TVA și accesorii de peste 435 milioane lei first appeared on Ziarul National.
1. Iliescu face politică și mort. I-a dat ocazia lui Dominic Fritz să se umple de respectul românilor. Pe 22 decembrie 1989, Fritz avea șase ani neîmpliniți și credea că Zidul Berlinului s-a prăbușit când s-a împiedicat el în casă de piesele de Lego. Dar Fritz știe ce s-a întâmplat la revoluția română. Fritz, […] The post Fritz a dărâmat Zidul Berlinului. Când juca Lego first appeared on Ziarul National.
Insula Iubirii continuă cu același vibe toxic și regizat, servindu-ne în episodul din 6 august 2025 o porție de dramă deluxe care ar fi făcut invidios și un serial turcesc second-hand. Dacă formatul ar fi o mâncare, ar fi o shaorma rece, cu emoții false, servită pe nisipul unui platou prefabricat. Bonfire-ul băieților de pe […] The post Bonfire-ul băieților de la Insula Iubirii: între artificii și regizări autonome first appeared on Ziarul National.
