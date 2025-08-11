Bursă. Următoarele companii din BET care raportează rezultatele la S1/2025

Săptămâna aceasta, sezonul raportărilor semestriale continuă pentru emitenţii din structura indicelui de referinţă BET cu grupul de distribuţie şi logistică Aquila (AQ) şi producătorul de energie electrică verde Hidroelectrica (H2O), ambele societăţi pe 13 august.

Bursă. Acum că indicii bursieri sunt la maxime, este momentul potrivit pentru cumpărare sau investitorii ar trebui să aştepte o corecţie înainte de a intra în piaţă? Ziarul Financiar
Piaţa de capital românească traversează o perioadă de entuziasm, cu indicele principal urcând rapid de la pragul psihologic de 20.000 la peste 21.000 de puncte şi cu aşteptări ridicate din partea investitorilor.
O miză de 500 de miliarde de lei: Dacă tot credeţi că nu mai apucaţi pensia, scandalul Pilonului II de pensii ar trebui să nu vă intereseze prea mult. Oricum, singurul câştig din această dispută este faptul că mai multă lume aude de Pilonul II şi vrea să afle câţi bani are în cont. Dar să nu fie o dezamăgire Ziarul Financiar
Dacă tot credeţi că nu mai apucaţi pensia, scandalul Pilonului II de pensii ar trebui să nu vă intereseze prea mult Ziarul Financiar
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Scandalul cu pensiile - crash-course pentru Mileniali şi Zoomeri. Voi ştiţi cu cât contribuiţi la fondurile de pensii? Ştiţi ce sunt Pilonul 1, 2 şi 3? Ştiţi cum puteţi face în ciuda statului trăind cât mai mult? Ziarul Financiar
Aeroporturile din Polonia înregistrează cele mai mari creşteri din Europa Ziarul Financiar
Gigantul agricol maghiar UBM face echipă cu Kazahstanul pentru o dezvoltare majoră Ziarul Financiar
Furnizorul auto german ZF îşi închide fabrica din Slovacia Ziarul Financiar
Producătorul american de papuci Crocs din cauciuc avertizează că americanii săraci nici măcar nu mai merg la magazine. Acţiunile se prăbuşesc cu 30% Ziarul Financiar
Un nou număr record de companii insolvente în Polonia Ziarul Financiar
Autobuzele Ikarus vor circula din nou pe străzile din Grecia după 20 de ani Ziarul Financiar
Ungaria: producătorul sud-coreean de baterii SK şi-a redus forţa de muncă cu 1.000 de persoane, iar acum urmează o nouă reorganizare Ziarul Financiar
Rezervele băncii centrale a Poloniei sunt în creştere, putând depăşi în curând 1.000 miliarde de zloţi Ziarul Financiar
UN UNICORN PE ZI: Kikoff Ziarul Financiar
Kikoff a fost înfiinţată în noiembrie 2019 de Cynthia Chen şi Christophe Chong, având sediul central în San Francisco, California, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul companiei.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Despre provocările din piaţa farma, potenţialul de creştere al companiilor din domeniu, planurile Ministerului Sănătăţii şi altele. O discuţie cu Georgiana Mihalache, jurnalistă ZF Ziarul Financiar
Declaraţiile ministrului Să­nătăţii, Alexandru Rogobete, de la finalul lunii iulie – potrivit cărora sistemul public de sănătate ar trebui să colaboreze mai strâns cu cel privat – au propulsat capitalizarea MedLife (M) cu 26% într-o singură lună, investitorii văzând în mesajul oficialului un potenţial catalizator pentru viitoare creşteri.
Afaceri de la zero. De la un job într-un bar la brand identity design. Care este povestea lui Robert Herineanu, ROBO, şi a afacerii sale de branding? Ziarul Financiar
Robert Herineanu lucra într-un bar când a primit din partea colegilor săi un cadou, o tabletă grafică, pentru că aceasta era pasiunea sa. Cum avea un moment liber, cum făcea o schiţă. Apoi, cu multe cursuri, această pasiune a evoluat într-un start-up în care talentul pentru desen al lui Robert se transformă în strategie de branding pentru clienţii săi.
Editorialist de la Reuters: Ar putea tarifele lui Trump întări coeziunea ţărilor din grupul BRICS? Ziarul Financiar
Preşedintele american, Donald Trump, are aşa-numitul grup BRIC direct în vizorul său în războiul co­mercial pe care-l poartă, impunând tarife extrem de ridicate Braziliei şi Indiei şi acuzându-le că urmăresc politici „antiamericane“.
Nicolas Richard, CEO, ENGIE România: Avem în derulare un portofoliu solid de investiţii „Deţinem o capacitate instalată eoliană şi solară de 248 MW. Vrem să atingem 1.000 MW instalaţi până în 2030“ Ziarul Financiar
Următorii cinci ani vor aduce un salt major în ceea ce priveşte dezvoltarea ENGIE pe plan local în direcţia tranziţiei energetice, la nivelul anului 2030 francezii având şansa de a deveni printre cei mai mari producători de energie verde din România.
Cum arată harta luxului românesc: un oraş, patru zone comerciale, peste 20 de branduri şi afaceri de 1,5 miliarde de lei anual Ziarul Financiar
Calea Victoriei, Calea Dorobanţilor, galeria comercială The Grand Avenue a hotelului de cinci stele JW Marriott şi centrul comercial Băneasa Shopping City sunt cele patru „artere” unde stă concentrată mare parte din piaţa premium şi de lux a Bucureştiului şi, totodată, a întregii Românii.
Reforma „Codului administrativ“: Reducerea cu 6.000 de posturi în administraţia locală, dar în zece ani administraţia s-a umflat cu 50.000 de posturi Ziarul Financiar
Ministerul Dezvoltării a pus la finele săptămânii trecute în dezbatere publică un proiect de ordonanţă de modificare a „Codului administrativ“ (OUG 57/2019) a cărui esenţă este „creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale“.
Doru Nica, Planet Group International: În România avem hub-ul strategic de decizie pentru întregul grup, de aici livrăm soluţii finale, nu ingineri IT. „Avem proiecte mari în Polonia şi Qatar, dar şi pe plan local. În 2025 mizăm pe o creştere de 20% a businessului“. Ziarul Financiar
Compania IT din Cluj Ro Planet SRL, care coor­donează activitatea grupului Planet Group International (PGI), cu prezenţă în alte şase pieţe externe, a ajuns să gestioneze proiecte de digitalizare de amploare în Qatar, Polonia, dar şi pe piaţa locală pentru unele dintre cele mai mari companii din industriile de petrol şi gaze, retail şi din cea bancară.
Bursă. Finanţe personale. Acum că bursa se află la niveluri record, este momentul oportun pentru cumpărare sau ar fi mai înţelept ca investitorii să aştepte o corecţie înainte de a intra în piaţă? Ziarul Financiar
Piaţa de capital traversează o perioadă de entuziasm, cu indicele principal urcând rapid de la pragul de 20.000 la 21.000 de puncte şi cu aşteptări ridicate din partea investitorilor.
Anunţul creşterii TVA a adus pe plus vânzările de locuinţe în iulie Ziarul Financiar
Anunţul majorării TVA de la 9% la 21% pentru locuinţele noi a generat în iulie 2025 cel mai mare volum de tranzacţii imobiliare din ultimele nouă luni. Bucureştiul şi Ilfovul au înregistrat 6.102 tranzacţii cu unităţi indivi­duale, cu 12,7% mai mult faţă de iulie 2024 şi cu aproxi­mativ 50% peste media lunilor anterioare din acest an.
Bursă. Dezbatere: cum ar trebui să arate sistemul de plată a pensiilor private? La înfiinţarea acestuia, în 2008, legea a reglementat colectarea contribuţiilor. Normele privind plata efectivă se doresc a fi stabilite abia acum, la 17 ani distanţă. De ce? Ziarul Financiar
La aproape două decenii de la înfiinţarea Pilonului II de pensii private în România, discuţiile privind modul concret în care participanţii îşi pot încasa economiile de bătrâneţe abia încep să capete contur în contextul în care decreţeii – cea mai numeroasă generaţie de persoane – se pregătesc să se retragă din activitate. Iar asta va însemna presiune enormă pentru orice fel de pensie din România – de stat sau privată.
ZF Live. România devine noul pol de creştere din Europa Centrală şi de Est datorită infrastructurii: Global Vision ţinteşte un portofoliu de 1 miliard de euro în următorii trei-patru ani Ziarul Financiar
România trece printr-o trans­for­mare eco­nomică fun­da­mentală care o pozi­ţionează ca noul pol de creştere din Europa Centrală şi de Est, iar companiile autohtone precum Global Vision sunt pregătite să capitalizeze acest avantaj competitiv. Sorin Preda, fon­dator şi CEO al Global Vision, a spus în cadrul emisiunii ZF Live că îşi propune să construiască o platformă de investiţii imobiliare de peste 1 miliard de euro în următorii trei-patru ani, mizând pe o strategie agresivă de diversificare şi pe atragerea de capital regional.
Cât de mult vor afecta măsurile de austeritate fiscală evoluţia economiei în ultimul trimestru? Vom reuşi să evităm recesiunea? Cum poate fi relansată activitatea industrială si economia dacă dobânzile nu vor scădea? Urmăriţi la ZF Live luni, 11 august, ora 12.00, o discuţie cu Ciprian Dascălu, economistul şef al BCR / Zoom Ziarul Financiar
Cu cât vor mai creşte preţurile apartamentelor în Bucureşti şi în celelalte oraşe mari din ţară? Cu cât vor mai creşte chiriile? Ce ne spun datele de acum de pe platformele imobilare despre evoluţia pieţei imobiliare rezidenţiale? Urmăriţi la ZF Live luni, 11 august, ora 12.30, o discuţie cu Daniel Crainic, directorul de marketing al imobiliare.ro/ Zoom Ziarul Financiar
O nouă luptă pentru energia viitorului se anunţă: reactoarele nucleare mici. O companie poloneză s-a făcut stăpână pe implementarea tehnologiei americane în regiune, iar cehii au ales tehnologie britanică Ziarul Financiar
Ungaria a devenit hotărâtă să con­struiască reactoare nuclea­re modulare mici (SMR) cu tehnologie americană după ce Donald Trump a revenit la Casa Albă. Premierul Viktor Orban se consi­deră aliat al preşedintelui american şi caută să demonstreze acest lucru pentru că cel mai puternic politician al lumii îi validează politicile. De asemenea, Orban vrea ca Trump să închidă ochii la legăturile Ungariei cu Rusia, evidente în sectorul energiei.
Şi dacă India şi China nu ar mai cumpăra petrol rusesc? Ziarul Financiar
Preşedintele american, Donald Trump, restrânge lacunele legate de sancţiuni care alimentează maşinăria de război a Moscovei. Ce înseamnă acţiunile prin care acesta pune pre­siune asupra comerţului cu petrol al Rusiei pentru pieţele globale şi pu­teri economice ca China şi India?
Ediţia 11 august 2025 epaper Ziarul Financiar
Business MAGAZIN. Cum a ajuns Elena Gheorghe country manager al PayU GPO, liderul pieţei de plăţi digitale din România: Câteodată este bine să faci doi paşi în spate. 10 sfaturi pentru tinerii care se află acum la începutul unui drum profesional Ziarul Financiar
Business MAGAZIN. După potcoave de cai pe internet Ziarul Financiar
Business MAGAZIN. Dacă vreţi să vizitaţi ceva, duceţi-vă în Pantelleria, o insulă mică din inima Mediteranei, aşezată între Sicilia şi Tunisia Ziarul Financiar
Financial Times: Încercând să reducă deficitul record, România riscă un colaps din cauza măsurilor de austeritate care au stârnit furia publică şi au dus la căderea guvernelor în toată Europa în urmă cu peste un deceniu. Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe: Guvernul e hotărât să adopte toate măsurile necesare Ziarul Financiar
Cristian Vasile, cititor ZF: Ce vrei să te faci când vei fi mare? Ziarul Financiar
Business MAGAZIN. Cine este Adelina Elena Bădescu, cea care conduce direcţia juridică a Salt Bank Ziarul Financiar
Business MAGAZIN. Este Microsoft noul cool? De la IBM la Open AI: 50 de ani de strategii câştigătoare, dar şi eşuate, de la Microsoft. Odată sufocată de birocaraţie şi conflicte interne, celebra companie americană are acum oferte atrăgătoare, mai ales pentru studenţi şi tinerii absolvenţi Ziarul Financiar
Business MAGAZIN. Poate România să fie un hub fintech pentru regiune? Ziarul Financiar
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 11 august 2025, ora 09.30 cu ​Robert Burlan, director de investiţii, Raiffeisen Asset Management Ziarul Financiar
Guvernul cumpără timp cu TVA-ul, dar factura reală abia urmează. Economiştii avertizează: Încă există probleme cu partea de cheltuieli, de reformă, iar dacă nu sunt abordate aceste probleme s-ar putea să suportăm taxe mai mari, dar fără să atingem ţinta de deficit VIDEO Ziarul Financiar
Realitatea dură din companiile de stat româneşti. Ce spune un membru de board în întepreniderile de stat: Numirile politice nu sunt problema, ci lipsa de profesionalism şi expertiză VIDEO Ziarul Financiar
Cod roşu de caniculă în sudul României. În alte zone ale ţării vor fi rafale de vânt Ziarul Financiar
Nu este vorba de "naţionalizare forţată" ci este vorba de "privatizare forţată". Asociaţia Fondurilor de Pensii Private susţine limitarea plătii cash la 25% din suma acumulată la pensie "Am contribuit la acest proiect de lege. Salutăm initiativa" Ziarul Financiar
Cândva, Germania avea cel mai bun sistem vocaţional din lume. Ce s-a întâmplat? Industria germană se prăbuşeşte, nemţii nu mai găsesc muncitori calificaţi, iar şcolile profesionale nu mai ţin pasul cu industria Ziarul Financiar
Dacă intrăm într-un sediu de bancă, vom constata că sunt ghişee goale, etaje întregi cu luminile stinse, angajaţi puţini comparativ cu acum 10 ani, şi apoi dacă intrăm într-o instituţie publică, vom găsi birouri pline, mai multe persoane pe un PC, persoane care plimbă dosare de la un birou la altul Ziarul Financiar
Opinie Gheorgeh Băcanu: Dacă intrăm într-un sediu de bancă, vom constata că sunt ghişee goale, etaje întregi cu luminile stinse, angajaţi puţini comparativ cu acum 10 ani, şi apoi dacă intrăm într-o instituţie publică, vom găsi birouri pline, mai multe persoane pe un PC, persoane care plimbă dosare de la un birou la altul Ziarul Financiar
Oana Ioniţă, Business MAGAZIN. Generaţia care vrea să-şi permită un apartament fără 30 de ani de datorii Ziarul Financiar
Zelenski respinge sugestia lui Donald Trump că un acord de pace cu Rusia să implice „un schimb de teritorii”, insistând că ucrainenii „nu îşi vor dărui pământul ocupantului” Ziarul Financiar
BREAKING. Un avion s-a prăbuşit în curtea unei firme din Arad. Bilanţul până acum Ziarul Financiar
Problema economică a României pe care nici profesorii de e economie nu ştiu să o rezolve: Finanţăm o datorie foarte scumpă care nu va aduce creştere economică şi este imposibil de susţinut pe termen lung VIDEO Ziarul Financiar
