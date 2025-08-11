Despre educație și dezvoltare durabilă

07:10

Riscul ca apropierea personală dintre Donald Trump și Vladimir Putin să ducă la stabilirea unui armistițiu ai cărui termeni să fie favorabili în întregime Moscovei este mai mare ca oricând. Spre satisfacția Kremlinului, o eventuală înțelegere încheiată peste capul Kievului ar putea fi pusă apoi pe biroul lui Volodimir Zelenski, fiind însoțită de vechile amenințări ale Casei Albe privind condiționarea ajutorului american și a schimbului de informații.