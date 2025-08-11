Despre educație și dezvoltare durabilă
Jurnalul.ro, 11 august 2025 07:30
România „visează” o dezvoltare durabilă. Vorbește frumos despre aceasta, scrie strategii naționale, participă la conferințe pompoase, face postări pe Facebook și atribuie și un departament guvernamental special în acest scop.
• • •
Riscul ca apropierea personală dintre Donald Trump și Vladimir Putin să ducă la stabilirea unui armistițiu ai cărui termeni să fie favorabili în întregime Moscovei este mai mare ca oricând. Spre satisfacția Kremlinului, o eventuală înțelegere încheiată peste capul Kievului ar putea fi pusă apoi pe biroul lui Volodimir Zelenski, fiind însoțită de vechile amenințări ale Casei Albe privind condiționarea ajutorului american și a schimbului de informații.
Metamfetamina se găsea în doze mari inclusiv în bomboanele cu ciocolată, pe care le consumau atât copiii, cât și adulții Germaniei naziste
Caracter și inteligență în fața provocărilor. Lecția bancherului american și pescarului mexican # Jurnalul.ro
E o poveste simplă. Un bancher american ajunge la malul unui sat mexican. În fața lui, o barcă mică și un pescar cu o captură zdravănă de ton cu înotătoare galbene.
Mentalitatea flexibilă este convingerea că ne putem dezvolta aptitudinile și inteligența prin dedicație, efort și învățare. Ea ne permite să acceptăm dificultățile și să le depășim.
Un prădător preistoric „fantomă”: un ihtiozaur uriaș vâna în tăcere, ca o bufniță subacvatică # Jurnalul.ro
O echipă internațională de cercetători a identificat caracteristici morfologice fără precedent la un înotător fosilizat al unei specii de ihtiozaur uriaș, sugerând că acest prădător preistoric înota fără a face zgomot pentru a-și surprinde prada în habitate acvatice slab iluminate.
O nouă eră! Viața acestor 4 zodii se schimbă după ce Mercur iese din retrogradare, pe 11 august 2025 # Jurnalul.ro
După 11 august 2025, viața se va îmbunătăți considerabil pentru patru semne zodiacale. Mercur retrograd, să plece! Și, dintr-o dată, Mercur devine direct.
În ultimii trei ani, pe litoralul românesc a fost nevoie de o schimbare de strategie, în vârf de sezon: în loc să crească prețurile, au stagnat sau chiar s-au redus.
Anumite părți ale Marii Bariere de Corali au suferit cea mai mare scădere anuală a acoperirii cu corali de când au început înregistrările, acum aproape 40 de ani, arată un raport citat de BBC.
Cercetătorii au analizat o carotă de gheață de 40 de metri prelevată în 1999 de pe vârful Dôme du Goûter din masivul Mont Blanc și au reconstituit istoria climei europene de la ultima eră glaciară până astăzi.
Companiile mari din domeniul tehnologiei vor să transforme centralele electrice vechi din Europa în centre de date, profitând de infrastructura existentă. Proiectele oferă o cale de a amortiza închiderea centralelor și de a susține dezvoltarea surselor regenerabile.
Echipajul feminin de dublu rame (JW2-), format din Teodora Lehaci și Denisa Mihaela Vasilică, a câștigat medalia de aur la Campionatele Mondiale de canotaj sub 19 ani.
E foarte posibil să avem reduceri de personal, pentru că în multe locuri personalul e supradimensionat, a declarat duminică premierul Ilie Bolojan, referindu-se la reforma în administrația publică.
Starul spaniol Antonio Banderas a declarat într-un interviu publicat duminică, în ziua în care a împlinit 65 de ani, că nu are nicio intenţie să se retragă din cinematografie, transmite AFP.
O creștere de impozite pe proprietăți la persoanele fizice, datorită faptului că ele nu au fost calculate în funcție de valoare de piață, este posibilă de la 1 ianuarie, a spus duminică premierul Ilie Bolojan.
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a avut loc duminică seara în provincia nord-vestică a Turciei, fiind resimțit în Istanbul, transmite AP.
Turiști dispăruți pe munte, recuperați. Trei ucraineni epuizați fizic, găsiți de un cioban # Jurnalul.ro
Salvamontiștii au recuperat din Munții Maramureșului, duminică, doi turiști dispăruți cu o seară înainte, a informat directorul Serviciului Public Județean (SPJ) Salvamont Maramureș, Dan Benga.
O plantă rară și aproape dispărută de pe Terra a fost regăsită în pădurile din Munții Himalaya.
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a murit pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani. Numerologii spun că această dată are o semnificație apare.
Fostul ministru de externe, social-democratul Titus Corlățean, a anunțat că va candida la postul de președinte al PSD. „Din păcate, partidul a ajuns într-o formulă mai degrabă amorfă”, a spue el.
Investigația conturilor naziste la Credit Suisse, inițiată de președintele Congresului Mondial Evreiesc, zguduie banca elvețiană UBS
În emisfera nordică pot fi admirate, în luna august 2025, mai multe fenomene astronomice spectaculoase ale anului, unele vizibile cu ochiul liber, altele cu ajutorul unui binoclu sau telescop.
În perioada 11 - 17 august 2025, trei zodii vor atrage un succes financiar semnificativ.
Toate casele din Broșteni distruse de inundații vor fi refăcute fără sprijinul Guvernului # Jurnalul.ro
Președinte Consiliul Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, anunță că toate casele grav afectate de puhoaiele de acum două săptămâni și-au găsit constructori, fără bani de la Guvern.
Venus și Jupiter în conjuncție: Horoscopul săptămânii 11 - 17 August 2025 pentru fiecare zodie # Jurnalul.ro
Această săptămână, fiecare semn zodiacal beneficiază din plin de conexiunea dintre cele două planete norocoase în semnul emoțional al Racului, în timp ce Mercur retrograd se încheie.
Un exercițiu simplu, recomandat de cardiologi, care poate scădea tensiunea arterială în doar câteva săptămâni # Jurnalul.ro
O descoperire surprinzătoare arată că un exercițiu static, de doar câteva minute, poate reduce valorile tensiunii arteriale și îmbunătăți sănătatea inimii. Studiul, publicat în British Journal of Sports Medicine, este susținut de cardiologi și oferă o metodă accesibilă oricui.
Accidentul aviatic soldat cu doi morți, produs sâmbătă în Arad, face obiectul unei anchete desfășurate la fața locului împreună cu experți din aviație.
Gaslighting în relații: 14 semne că partenerul te manipulează emoțional fără să îți dai seama # Jurnalul.ro
Descoperă 14 semne subtile de gaslighting și manipulare emoțională care indică o relație toxică. Află cum să recunoști și să oprești abuzul.
Pasta de dinți nu este doar un produs esențial pentru igiena orală, ci și un ajutor nebănuit în gospodărie. Pe lângă rolul cunoscut de albire și îngrijire a dinților, aceasta poate fi folosită cu succes la curățarea și întreținerea multor lucruri.
Doi turişti din Olanda au fost muşcaţi de un câine provenind de la o stână, în timpul unei drumeţii în Munţii Apuseni, fiind necesar transportul acestora la un spital pentru îngrijiri medicale, potrivit unui comunicat transmis duminică AGERPRES de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.
Dacă toate luminile din lume ar fi aprinse simultan, cel mai mare efect ar fi o creștere bruscă a cererii de energie electrică, pe care majoritatea oamenilor din întreaga lume o utilizează pentru a-și alimenta luminile. Două lucruri ar funcționa, însă, pentru a preveni o cădere totală a sistemului.
Descoperă cele mai frecvente 14 regrete după vârsta de 50 de ani și află cum le poți evita pentru a trăi mai sănătos, mai fericit și fără păreri de rău.
Un fost ministru PSD amenință cu moțiune de cenzură: „Domnule Bolojan, România trebuie să fie dezvoltată echilibrat în toate zonele” # Jurnalul.ro
Deputatul social-democrat Marius Budăi afirmă că parlamentarii din judeţele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moţiune de cenzură, în cazul în care lucrările de construcţie a autostrăzilor A7 şi A8 vor fi sistate.
OpenAI lansează GPT-5, un barometru pentru a determina dacă entuziasmul față de AI este justificat # Jurnalul.ro
OpenAI a lansat a cincea generație a tehnologiei de inteligență artificială care stă la baza ChatGPT, o actualizare a produsului care este urmărită cu atenție pentru a vedea dacă AI generativă avansează rapid sau a atins un plafon, conform AP.
Plimbările scurte și energice prelungesc viața mai mult decât mersul lent pe distanțe lungi # Jurnalul.ro
Viteza cu care mergeți pe jos poate face diferența între viață și moarte. Cercetătorii de la Universitatea Vanderbilt din SUA au descoperit că doar 15 minute de mers rapid pe zi pot reduce riscul de deces cu aproape 20%.
Peste 30.200 de absolvenţi de liceu vor susţine, începând de luni, probele scrise la sesiunea a doua a Bacalaureatului, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Un studiu recent arată că ChatGPT oferă adolescenților de 13 ani informații periculoase, precum metode de a se îmbăta, sfaturi pentru ascunderea tulburărilor alimentare și chiar poate scrie scrisori de sinucidere, ridicând îngrijorări serioase asupra siguranței folosirii acestui chatbot.
Zodiile de apă – Pești, Rac și Scorpion – sunt recunoscute pentru sensibilitatea, intuiția și profunzimea lor emoțională. Fiecare dintre ele își manifestă trăirile într-un mod unic, transformând emoțiile în putere interioară și legături autentice cu cei din jur.
O icoană făcătoare de minuni, veche de 600 de ani, va fi adusă în pelerinaj la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou "Kilometrul Zero" # Jurnalul.ro
Străvechea icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la mănăstirea Glavacioc, ce are o vechime de 600 de ani, va fi adusă în pelerinaj la biserica brâncovenească Sfântul Gheorghe-Nou, cu prilejul prăznuirii hramului de vară al bisericii, dar şi cu prilejul marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului, zi în care Sfinţii Brâncoveni au fost martirizaţi.
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a subliniat că Ucraina trebuie să fie inclusă în orice discuţii privind viitorul său.
Te simți constant obosit, lipsit de energie sau ai dificultăți de concentrare? Oboseala ar putea fi mai mult decât o simplă stare trecătoare – sănătatea intestinului tău ar putea juca un rol important. Află ce spun specialiștii despre conexiunea dintre flora intestinală și nivelul de energie.
Focuri de armă în apropierea frontierei. Polițiștii români au confiscat țigări de contrabandă # Jurnalul.ro
Mai multe focuri de armă au fost trase în județul Botoșani, în apropierea frontierei cu Republica Moldova. Polițiștii au confiscat o cantitate importantă de țigări de contrabandă.
Șase mașini au fost avariate în urma unui accident produs duminică pe un bulevard din orașul Constanța.
Este normal să ai o mulțime de întrebări despre astrologie, în special despre trăsăturile zodiile.
Administrația Națională de Meteorologie anunță că duminică și luni în București va fi foarte cald. Specialiștii au emis avertizări de tipul cod galben.
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la aceeași competiție # Jurnalul.ro
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite în meciuri separate, dar în cadrul aceluiași eveniment sportiv. Partidele s-au desfășurat la Korakuen Hall din Tokyo.
„Dracula” de Radu Jude – Premiera mondială pe 10 august la Festivalul Internațional de Film de la Locarno # Jurnalul.ro
Cel mai recent film semnat de Radu Jude, „Dracula”, va avea premiera mondială pe 10 august 2025, în cadrul competiției oficiale a Festivalului Internațional de Film de la Locarno (Elveția), unul dintre cele mai prestigioase evenimente cinematografice din Europa.
Trafic infernal în weekend la frontierele României: Aproape 130.000 de oameni au trecut granița # Jurnalul.ro
Aproape 130.000 de oameni au trecut sâmbătă granița României cu Serbia, R. Moldova și Ucraina. De asemenea, au fost luate în calcul cursele maritime și aeriene care au sosit din afara spațiului Schengen.
Casa Albă ia în calcul invitarea lui Zelenski la negocierile din Alaska dintre Trump și Putin # Jurnalul.ro
Casa Albă ia în calcul invitarea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la negocierile de pace din Alaska, programate pe 15 august, în aceeași zi în care președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească, informează NBC News.
Horoscop zilnic, 11 August 2025: Schimbare de direcție pentru Berbeci, Leii își deblochează planurile, iar Scorpionii se lămuresc cu privire la planurile de viitor.
