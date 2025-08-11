Oficial american: Armata SUA se pregăteşte pentru o posibilă activare a Gărzii Naţionale în Washington
Bursa, 11 august 2025 07:30
Armata SUA se pregăteşte pentru posibila activare a unei părţi din Garda Naţională în Washington, D.C..
07:40
Probele scrise din a doua sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an încep luni, cu cea la Limba şi literatura română. Peste 30.200 de candidaţi sunt înscrişi, transmite news.ro.
07:40
CNBC: Inteligenţa artificială generativă pregăteşte o revoluţie în plăţile online şi comerţul electronic # Bursa
Comerţul online se apropie de o schimbare majoră, pe măsură ce inteligenţa artificială generativă (Gen AI) începe să integreze direct procesul de cumpărare în platformele de conversaţie, eliminând paşii tradiţionali ai checkout-ului.
07:30
07:20
Donald Trump vrea ca persoanele fără adăpost să părăsească Washingtonul, promiţând o capitală and #8222;mai sigură şi mai frumoasă and #8221; şi ordonând mutarea imediată a mii de persoane, relatează AFP.
07:20
Un cont afiliat presei de stat chineze a afirmat duminică faptul că cipurile H20 produse de Nvidia ridică probleme de securitate pentru China, în contextul în care autorităţile de la Beijing au exprimat îngrijorări privind existenţa unor and #8221;uşi din spate and #8221; în aceste produse, transmite CNBC.
07:20
Ilie Bolojan, despre Pilonul II: 'Din aceşti bani nu ia niciun leu Guvernul României and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a explicat că Guvernul nu folosesşte banii din Pilonul II, iar ASF a propus ca banii să poată fi scoşi, la ieşirea la pensie, în proporţie de 25 la sută, iar restul eşalonat, în următorii 10 ani, ca să and #8221;nu ne trezim cu nişte retrageri bruşte care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat and #8221;.
07:10
Australia a anunţat un plan de recunoaştere a statului palestinian, urmând exemplul Regatului Unit, Franţei şi Canadei.
07:10
Dmitri Medvev: 'Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean and #8221; # Bursa
Politicienii europeni încearcă să împiedice eforturile SUA de a rezolva conflictul din Ucraina, în timp ce autorităţile de la Kiev au mers până la a invita ucigaşi plătiţi din cartelurile de droguri din America Latină să lupte de partea lor, a declarat duminică Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei.
06:40
Considerat de mulţi cel mai bun jucător de tenis din istorie, Roger Federer, care s-a retras în 2022, va reveni pe terenurile turneului Masters 1000 din Shanghai pentru a juca un meci de dublu alături de vedete chineze, relatează Le Figaro.
06:40
Perechea Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaia (România/Rusia) a fost eliminată, duminică, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati.
00:00
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat în consultare publică un proiect de ordin privind aprobarea Codului de Conduită pentru prevenţia şi sancţionarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură şi negării Holocaustului în mediul preuniversitar.
00:00
Femeile care au născut mai mulţi copii prezintă un risc semnificativ mai scăzut de a dezvolta anumite tipuri de cancer, potrivit unui nou studiu realizat de Universitatea Arctică din Norvegia (UiT) şi citat de agenţia de presă Xinhua. Analiza, una dintre cele mai cuprinzătoare de acest tip, a arătat că riscul de cancer mamar, ovarian şi uterin scade cu aproximativ 10% după fiecare naştere.
00:00
OpenAI, pionier şi lider în domeniul inteligenţei artificiale generative de la lansarea ChatGPT la sfârşitul lui 2022, a prezentat săptămâna trecută GPT-5, descris ca fiind and #8222;cel mai inteligent and #8221;, and #8222;cel mai rapid and #8221; şi and #8222;cel mai util and #8221; model al său.
00:00
Trei federaţii reprezentative - FSLI, and #8222;Spiru Haret and #8221; şi and #8222;Alma Mater and #8221; - au lansat o campanie naţională de strângere de semnături pentru o iniţiativă legislativă ce urmăreşte eliminarea unor prevederi din Legea nr. 141/2025 privind măsurile fiscal-bugetare.
00:00
The Walt Disney Co. a depăşit estimările privind profitul în al treilea trimestru din anul fiscal 2025 datorită performanţelor solide din streaming şi parcurile tematice, care au compensat scăderea veniturilor din televiziune.
00:00
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a stagnat la 5,75%.
00:00
Lumea este prinsă într-o cursă a inovaţiei ce riscă să devină o spirală a instabilităţii.
00:00
Acţionarii Armătura, captivi în societate după o eroare and #8221;invizibilă and #8221; pentru toţi # Bursa
* BVB a suspendat de la tranzacţionare acţiunile Armătura după o decizie de dizolvare a societăţii luată într-o AGEA pe baza unor informaţii greşite* Conducerea companiei afirmă că este vorba despre o eroare dintr-un raport elaborat de un consultant extern
00:00
Crearea de afaceri în America a crescut cu 19% în ultimii cinci ani, noile startup-uri tehnologice fiind lansate în cel mai rapid ritm.
00:00
ASF: Situaţia Armătura rămâne în monitorizare; vom adopta măsurile necesare în funcţie de aspectele constatate # Bursa
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) monitorizează situaţia societăţii Armătura şi, în funcţie de aspectele rezultate din analizele efectuate, va adopta măsurile necesare, cu luarea în considerare a competenţelor deţinute de ASF, ne-a transmis operatorul pieţei noastre de capital.
00:00
* (Interviu cu Leonard Mazilu, directorul Autoklass Timişoara)Reporter: Cum aţi ajuns să conduceţi Autoklass Timişoara?Leonard Mazilu: Autoklass Timişoara avea nevoie de un lider cu experienţă.
00:00
Oferta operatorului bursier paneuropean Euronext pentru achiziţia tuturor acţiunilor Bursei din Atena (ATHEX) a stimulat activitatea de tranzacţionare, făcând ca piaţa elenă să înregistreze a doua cea mai bună performanţă mondială în acest an, informează publicaţia elenă To Vima.
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a ţării, caniculară în Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi sud-vestul Dobrogei, unde disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi şi local noaptea va fi tropicală.
00:00
* Aprecieri pentru majoritatea indicilor
00:00
Euro a scăzut, vineri, cu 0,25 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0711 lei/euro.
21:30
Statele Unite au afirmat în cadrul unei reuniuni de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU, că and #8222;Israelul are dreptul să decidă ce este necesar and #8221; în privinţa Fâşiei Gaza, susţinând noul plan israelian de a ocupa integral enclava şi de a elimina gruparea Hamas.
21:10
Iran ameninţă blocarea and #8222;Căii Trump and #8221; din Caucaz, parte a acordului de pace Armenia-Azerbaidjan # Bursa
Iranul a avertizat sâmbătă că ar putea bloca un coridor strategic pe care Statele Unite intenţionează să îl dezvolte în Caucaz între Armenia şi Azerbaidjan, parte a acordului de pace semnat vineri la Casa Albă în prezenţa preşedintelui american Donald Trump.
20:50
Netanyahu critică planurile Franţei şi Marii Britanii de recunoaştere a Palestinei: 'Nu va aduce pacea, ci războiul and #8221; # Bursa
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat duminică planurile unor state europene de a recunoaşte oficial Palestina.
20:30
Senatorul Titus Corlăţean a anunţat, duminică seară, că a luat decizia de a candida pentru funcţia de preşesinte al PSD, pentru a revitaliza formaţiunea.
20:00
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat că o soluţie negociată pentru războiul dintre Rusia şi Ucraina este puţin probabil să mulţumească pe deplin vreuna dintre părţi, estimând că atât Moscova, cât şi Kievul vor rămâne and #8222;nemulţumite and #8221; de un eventual acord de pace.
19:40
Preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a condamnat duminică loviturile aeriene ruse asupra unor instalaţii petroliere şi de gaze azere din Ucraina, dar a subliniat că parteneriatul energetic dintre cele două ţări va continua.
18:50
Secretarul NATO, optimist pentru întâlnirea Trump-Putin: Trump a exercitat presiune puternică asupra Rusiei # Bursa
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat duminică că întâlnirea dintre preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin, programată pentru 15 august, va reprezenta o ocazie importantă de a testa seriozitatea lui Putin privind dorinţa de pace.
18:30
Preşedinte CJ Suceava: Toate casele grav afectate de puhoaiele de acum două săptămâni şi-au găsit constructori # Bursa
Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Şoldan, anunţă că, fără sprijinul Guvernului, toate casele distruse de inundaţiile de acum două săptămâni şi-au găsit constructori, iar localitatea Broşteni va deveni cel mai mare şantier.
18:10
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat presei că Israelul nu are and #8222;de ales and #8221; decât să and #8222;termine treaba and #8221; şi să and #8222;învingă and #8221; organizaţia teroristă Hamas.
17:40
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a declarat duminică că orice acord între SUA şi Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina trebuie să includă atât Ucraina, cât şi Uniunea Europeană. Ea a anunţat convocarea pentru luni a unei reuniuni extraordinare a miniştrilor europeni de externe, în pregătirea summitului dintre preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump, programat vineri în Alaska.
17:10
Ministrul Sănătăţii şi preşedintele CJ Prahova discută investiţii majore pentru modernizarea şi extinderea sistemului medical în judeţ # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, s-a întâlnit, duminică, la Bucureşti, cu preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu, şi au discutat despre continuarea investiţiilor în Spitalul Judeţean din Ploieşti, construirea unui spital nou în judeţ, înfiinţarea unei secţii de arşi şi reabilitarea secţiei de Chirurgie.
16:50
Primarul Kievului cere o încheiere negociată a războiului cu Rusia, pentru că Ucraina este and #8222;obosită de acest război and #8221; # Bursa
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, un politician important din Ucraina, a pledat pentru o soluţie negociată în vederea încheierii războiului cu Rusia, în contextul îngrijorărilor tot mai mari legate de summitul programat vineri în Alaska între preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump. Există temeri că în urma acestei întâlniri Ucraina ar putea fi forţată să cedeze noi teritorii Rusiei.
16:40
Lucrările la metroul din Cluj intră într-o nouă etapă importantă: de luni, 11 august, la ora 9:00, începe construcţia puţului de lansare pentru cele două maşini de forat tuneluri (TBM - Tunnel Boring Machine).
16:10
Avertisment Eset: Atacatorii cibernetici folosesc teste Captcha false pentru a răspândi malware # Bursa
Atacatorii cibernetici au găsit metode de a răspândi malware folosind teste Captcha false.
15:30
Un diplomat chinez de rang înalt, considerat un posibil viitor ministru de externe, a fost reţinut de autorităţile de la Beijing pentru interogatoriu, relatează Wall Street Journal, citând surse apropiate situaţiei.
15:00
Sondaj în Polonia: SUA, văzută ca superputere militară, dar percepută tot mai negativ în opinia publică # Bursa
Majoritatea polonezilor recunosc puterea militară a SUA, ceea ce îi determină pe mulţi să aprecieze relaţia strategică dintre cele două ţări.
14:50
Vlad Voiculescu, la 7 ani de la 10 August: and #8222;Statul îşi protejează abuzatorii, nu cetăţenii. Victimele încă aşteaptă dreptatea and #8221; # Bursa
Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu afirmă, la 7 ani de la mitingul din 10 august 2018, că acesta reprezintă and #8222;dovada că statul nu îşi protejează cetăţenii ci propriii oameni din structurile de forţă, chiar şi atunci când aceştia calcă legea în picioare, în complicitate cu politicieni laşi sau direct interesaţi and #8221;, precum Klaus Iohannis.
14:20
Victor Negrescu: Parlamentul European adoptă Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi # Bursa
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunţat că Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi.
13:50
Două rachete au fost lansate recent din Fâşia Gaza către sudul Israelului, anunţă IDF.
13:20
Armata ucraineană afirmă că a recucerit un sat de la Rusia. Statul Major General al forţelor armate ucrainene declară că a and #8222;eliberat and #8221; Bezsalivka, în regiunea Sumî, and #8222;de invadatorii ruşi and #8221;.
13:10
Incendii în Grecia: Focare sub control, dar pericolul persistă din cauza condiţiilor meteo dificile # Bursa
Serviciile elene pentru situaţii de urgenţă au reuşit să controleze numeroase incendii la sfârşitul acestei săptămâni, însă, din cauza secetei şi a vântului puternic, există riscul apariţiei unor noi focare, au anunţat oficialii protecţiei civile din Grecia.
12:50
Deputatul Budăi (PSD) anunţă că va sprijini moţiunea de cenzură împotriva Guvernului în cazul suspendării lucrărilor la autostrăzile A7 şi A8 # Bursa
Deputatul social-democrat Marius Budăi afirmă că parlamentarii din judeţele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moţiune de cenzură, în cazul în care lucrările de construcţie a autostrăzilor A7 şi A8 vor fi sistate.
12:30
Israel Katz: IDF menţine trupele în taberele din nordul Cisiordaniei până la sfârşitul anului # Bursa
Ministrul Apărării israelian, Israel Katz, declară că trupele Forţelor de Apărare Israeliene (IDF) vor rămâne desfăşurate în taberele de refugiaţi din nordul Cisiordaniei cel puţin până la sfârşitul anului.
12:00
IGPR: Aproape 540 de acţiuni pentru combaterea traficului de droguri în primele şapte luni ale anului # Bursa
Poliţiştii români au desfăşurat, în primele şapte luni ale acesteui an, 538 de acţiuni pentru combaterea traficului de droguri, în vizor fiind 1.681 de persoane cercetate.
11:40
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă numirea lui Tammy Bruce, actuala purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat şi fostă personalitate media conservatoare, în funcţia de ambasador adjunct la ONU.
