Oficial american: Armata SUA se pregăteşte pentru o posibilă activare a Gărzii Naţionale în Washington

Femeile care au născut mai mulţi copii prezintă un risc semnificativ mai scăzut de a dezvolta anumite tipuri de cancer, potrivit unui nou studiu realizat de Universitatea Arctică din Norvegia (UiT) şi citat de agenţia de presă Xinhua. Analiza, una dintre cele mai cuprinzătoare de acest tip, a arătat că riscul de cancer mamar, ovarian şi uterin scade cu aproximativ 10% după fiecare naştere.