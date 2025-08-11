Dmitri Medvedev acuză: Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean/ Kievul e acuzat că recrutează membri din cartelurile de droguri din Columbia şi Mexic

G4Media, 11 august 2025 07:30

Politicienii europeni încearcă să împiedice eforturile SUA de a rezolva conflictul din Ucraina, în timp ce autorităţile de la Kiev au mers până la a...

Acum 5 minute
07:40
OpenAI readuce GPT-4o ca opțiune în ChatGPT, după o revoltă masivă a utilizatorilor G4Media
După 72 de ore dezastruoase, în care cei mai fideli utilizatori s-au revoltat deschis, OpenAI face o schimbare radicală.
07:40
Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, îl susține pe Titus Corlățean la şefia partidului: 13% în sondaje arată că PSD-ul şi-a pierdut mult din încrederea oamenilor G4Media
Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, un critic al actualei conduceri a PSD, spune că este în echipa lui Titus Corlăţean, care şi-a anunţat candidatura...
07:40
Donald Trump vrea ca oamenii fără adăpost să părăsească „imediat” Washingtonul / ”Le vom oferi locuri unde să doarmă, dar departe de capitală” G4Media
Donald Trump vrea ca persoanele fără adăpost să părăsească Washingtonul, promiţând o capitală „mai sigură şi mai frumoasă" şi ordonând mutarea imediată a mii de...
07:40
Australia va recunoaşte statul palestinian în septembrie, „pentru a pune capăt conflictului, suferinţei şi foametei din Gaza” G4Media
Australia a anunţat un plan de recunoaştere a statului palestinian, urmând exemplul Regatului Unit, Franţei şi Canadei, relatează BBC, citată de News.ro. Prim-ministrul australian Anthony...
Acum 10 minute
07:30
07:30
STUDIU De ce facem riduri pe măsură ce îmbătrânim? ”Dacă întinzi o jucărie din plastic moale ea se întinde pe orizontală, dar se micşorează în cealaltă direcţie, şi devine mai subţire. Aşa face şi pielea” G4Media
Ridurile nu apar doar din motive genetice sau din cauza expunerii la soare, ci şi dintr-un mecanism fizic precis, pe care cercetătorii americani de la...
07:30
Statele nordice şi baltice consideră că numai presiunea asupra Rusiei poate conduce la încheierea războiului în Ucraina G4Media
Liderii statelor nordice şi baltice au emis duminică o declaraţie comună în care îşi reafirmă sprijinul pentru Ucraina şi consideră că războiul „ilegitim" dus de...
Acum 30 minute
07:20
Premieră mondială: Cercetătorii au obținut starea cuantică a obiectelor la temperatura camerei G4Media
O echipă de cercetători de la Universitatea Tehnică din Viena (TU Wien), în colaborare cu ETH Zürich, a reușit pentru prima dată să obțină stări...
07:20
VIDEO | Ferma lui Jeremy Clarkson, cunoscut din Top Gear, lovită de o epidemie cruntă. Ce este „boala limbii albastre” care îi afectează animalele de companie G4Media
Ferma Diddly Squat, renumită prin serialul „Clarkson's Farm", traversează o perioadă grea, după ce Lisa Hogan, partenera lui Jeremy Clarkson (fost prezentator Top Gear), a...
07:20
Școlile ar trebui să înceapă pe 8 septembrie – comasările nu afectează procesul de învăţământ, susține premierul G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seara, într-o emisiune televizată, că şcolile ar trebui să îşi deschidă porţile pe 8 septembrie, în ciuda nemulţumirilor exprimate...
07:10
Încep probele scrise ale celei de-a doua sesiuni a Bacalaureatului, cu Limba şi literatura română / Peste 30.200 de candidaţi, aşteptaţi G4Media
Peste 30.200 de candidaţi sunt aşteptaţi să susţină, începând luni, probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat din acest an....
07:10
METEO Cod roşu de caniculă în judeţele Mehedinţi şi Dolj, unde temperaturile ajung la 41 de grade / Cod portocaliu în Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea / Vânt în mai multe judeţe ale ţării G4Media
Meteorologii anunţă caniculă pentru ziua de luni în cea mai mare parte a ţării, însă în judeţele Mehedinţi şi Dolj temperaturile ajung la 41 de...
07:10
Luni – ședinţă a BPN al PSD / Se discută despre continuarea colaborării guvernamentale / Scandal în coaliție după ce USR a respins funeraliile naționale pentru Ion Iliescu G4Media
Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte luni, de la ora 11:00, în şedinţă, pentru a stabili poziţia clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale,...
Acum 12 ore
23:20
Sorana Cîrstea a fost eliminată în primul tur la Cincinnati, la dublu G4Media
Perechea Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaia (România/Rusia) a fost eliminată, duminică, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la...
23:20
Premierul Bolojan, despre proiectul privind pensiile private: Guvernul nu confiscă niciun ban G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara că proiectul de lege privind pensiile private, aflat în prezent în dezbatere publică, nu prevede confiscarea fondurilor acumulate...
23:20
Rareş Bogdan, despre îngroparea Dosarului 10 august: Au o responsabilitate toţi cei care au fost la putere după / Sistemul e la fel de osificat şi groaznic de nereformat în PNL cum e în toate partidele / Peste un an se prescriu infracţiunile G4Media
Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan se decrară furios, duminică seară, că Dosarul 10 august a fost efectiv îngropat şi nici măcar PNL sau USR nu s-au...
23:20
Bolojan îi răspune lui Marius Budăi: Orice guvern rămâne în funcţie atât timp cât are susţinere în Parlament / Am semnat contracte de investiţii mult prea mari faţă de cele pe care şi le poate permite România G4Media
Premierul Ilie Bolojan a precizat că orice guvern rămâne în funcţie, dacă are susţinere în Parlament, el referindu-se la declaraţiile fostului ministru al Muncii Marius...
23:00
Premierul, întrebat despre casa de protocol a lui Traian Băsescu: Săptămâna viitoare vom tranşa această problemă în aşa fel încât să respectăm prevederile legii / Ce spune despre locuinţa de protocol a fostului preşedinte Iohannis G4Media
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, duminică seară, că situaţia casei de protocol pe care a solicitat-o fostul preşedinte Traian Băsescu va fi rezolzată săptămâna viitoare....
22:40
Bloomberg: Liderii europeni vor să discute cu Trump înainte ca acesta să se întâlnească cu Putin G4Media
Bloomberg relatează în exclusivitate că liderii țărilor europene doresc să discute cu Donald Trump înainte de întâlnirea pe care președintele american o are programată în...
22:40
Preşedintele PNL, întrebat ce notă ar da coaliţiei: I-aş da o notă 8 / Cel puţin până în momentul de faţă a funcţionat în condiţii decente G4Media
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, consideră că actuala coaliţie a funcţionat înm condiţii decente până î acest moment, având ân vedere situaţia dificilă din ţară, dar...
22:30
Clădiri prăbuşite şi răniţi în urma cutremurului din vestul Turciei G4Media
Cel puţin zece clădiri s-au prăbuşit şi un număr neprecizat de persoane sunt rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a avut loc...
22:20
Masacru la un club de noapte din Ecuador: Opt oameni au fost împuşcaţi mortal G4Media
Opt persoane au murit duminică, după ce bărbaţi înarmaţi au deschis focul în faţa unui club de noapte dintr-o localitate din sud-vestul Ecuadorului, a anunţat...
22:20
Premierul Ilie Bolojan, despre posibilitatea ca PSD să iasă de la guvernare: Sper să nu avem o astfel de situaţie G4Media
Premierul Ilie Bolojan şi-a exprimat speranţa că PSD nu va ieşi de la guvernare, în contextul tensiunilor recente generate de poziţionările diferite ale partenerilor de...
22:00
Tânăr din Dâmbovița, arestat preventiv după ce ar fi violat o fată de 13 ani G4Media
Un tânăr de 22 de ani din localitatea Cojasca a fost arestat preventiv după ce a violat o fată de 13 ani, informează, duminică, Inspectoratul...
22:00
22:00
Ilie Bolojan afirmă că impozitele pe proprietate pentru persoane fizice ar putea creşte, de la 1 ianuarie, chiar cu 70% G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seara, că, în anumite localităţi, impozitele pe proprietate pentru persoanele fizice ar putea creşte de la 1 ianuarie 2026,...
22:00
Vicepreşedintele JD Vance: SUA caută un acord de pace acceptabil pentru Rusia şi Ucraina, chiar dacă niciuna nu va fi mulţumită G4Media
 Vicepreşedintele american JD Vance a estimat, într-un interviu publicat duminică de postul Fox News, că o soluţionare negociată a războiului dintre Rusia şi Ucraina nu...
21:50
Premierul Bolojan: Primăriile mici vor beneficia în continuare de sprijin de la stat, dar nu este normal să nu-ţi încasezi impozitele sau să stabileşti cele mai mici impozite pentru a fi cel mai popular primar G4Media
Premierul Ilie Bolojan a arătat, duminică seară, că primăriile mici vor fi sprijinite în continuare de Guvern, dar a spus că nu este normal ca...
21:50
Roger Federer revine pe teren la Shanghai pentru un meci de dublu cu vedete G4Media
Considerat de mulţi cel mai bun jucător de tenis din istorie, Roger Federer, care s-a retras în 2022, va reveni pe terenurile turneului Masters 1000...
21:40
Ilie Bolojan, întrebat dacă vor fi concedieri de personal, odată cu implementarea celui de-al doilea pachet de măsuri: E foarte posibil să avem reduceri de personal G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara la Antena 3 că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar că aduce unele...
21:40
JD Vance: SUA nu mai finanţează armamentul pentru Ucraina, dar europenii o pot face cumpărând arme americane G4Media
 Vicepreşedintele american JD Vance a declarat, într-un interviu publicat duminică de postul Fox News, că preşedintele Donald Trump intenţionează să retragă sprijinul financiar al SUA...
21:20
Top 10 cele mai interesante croaziere din lume pentru pasionații gourmet. Uneori se fac escale și se gătește cu produse locale G4Media
Lecții de gătit, meniuri cu stele Michelin și ingrediente locale, transformând fiecare călătorie într-o experiență gastronomică de neuitat. Sunt experiențele culinare pe care le oferă...
21:20
SUA consideră că Israelul are dreptul să decidă ocuparea completă a Fâşiei Gaza G4Media
Statele Unite consideră că „Israelul are dreptul să decidă ce este necesar" cu privire la Fâşia Gaza, poziţie exprimată astfel duminică la reuniunea Consiliului de...
21:00
Ce îi determină pe câini să muște? Știința are noi informații despre comportamentul animalelor / 6 motive care transformă orice câine într-un pericol G4Media
Agresivitatea câinilor este una dintre cele mai controversate și sensibile teme pentru iubitorii de animale. Lipsa de informații corecte poate avea consecințe dramatice: de la abandon până...
20:50
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit vestul Turciei / Echipele de urgență au început inspecţiile în jurul Istanbulului şi în provinciile învecinate G4Media
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit duminică vestul Turciei, a anunţat AFAD, autoritatea naţională turcă pentru gestionarea dezastrelor. Potrivit presei locale, seismul a fost...
20:50
Trupa U2 condamnă criza umanitară din Gaza şi îl întreabă pe Netanyahu cu privire la moartea civililor: Dacă respingeţi soluţia celor două state… Care este viziunea dvs. politică? Pur şi simplu un conflict perpetuu? G4Media
Trupa irlandeză de rock U2 a transmis o declaraţie în care condamnă criza umanitară din Gaza şi solicită luarea de măsuri pentru protejarea civililor, transmite...
20:50
Familie intoxicată pe traseul spre Cascada Urlătoarea, după ce a consumat alimente ţinute în căldură / Doi adulţi şi un copil, predaţi de salvamontişti medicilor / Alte două femei salvate din zona montană G4Media
Salvamont Prahova anunţă, duminică seară, că a avut trei intervenţii pe timpul zilei, una fiind pentru a acorda primul ajutor şi a transporta o familie...
20:40
Netanyahu acuză planurile „rușinoase” ale Europei de a recunoaște statul palestinian: Mai multe țări europene au recunoscut statalitatea palestiniană în timpul războiului Israelului în Gaza, în care au murit zeci de mii de oameni G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat duminică planurile unor țări europene de a recunoaște statul Palestina. Franța și Regatul Unit, împreună cu Canada, au anunțat...
20:40
Asociaţia Pro Infrastructură: Centura Zalău, remake „Tăntălăul şi Gogomanul” / Sinohydro se chinuie pe mini-varianta de ocolire a Zalăului / Chinezii au făcut o treime din centură pe banii lor. Ei se fac că lucrează, statul român că plăteşte G4Media
Reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură afirmă, duminică seară, că firma Sinohydro se chinuie pe mini-varianta de ocolire a Zalăului de aproape patru ani şi jumătate, deşi...
20:30
Surpriză la Londra, unde Crystal Palace a câştigat trofeul, după 3-2 la lovituri de departajare cu FC Liverpool G4Media
Câştigătoarea Cupei Angliei, Crystal Palace, a cucerit duminică trofeul Community Shield după ce a învins, pe Wembley, formaţia campioană, FC Liverpool, cu scorul de 3-2...
20:30
Iranul ameninţă coridorul american dorit de Trump în Caucaz în urma acordului de pace dintre Armenia şi Azerbaidjan G4Media
Iranul a ameninţat sâmbătă că ar putea bloca un coridor pe care Statele Unite doresc să-l dezvolte în Caucaz între Armenia şi Azerbaidjan, coridor inclus...
20:20
Peste 1.100 de intervenţii în judeţul Suceava din 27 iulie, în urma inundațiilor / 300 de pompieri în continuare în Broşteni / Peste 370 de situaţii de urgenţă şi în judeţul Neamţ G4Media
Peste 300 de pompieri intervin în continuare în localitatea Broşteni din judeţul Suceava, unde s-au înregistrat cele mai grave inundaţii în 27 iulie. De atunci...
20:20
Azerbaidjan anunță că atacurile ruse asupra unor instalaţii azere de petrol şi gaze din Ucraina nu vor opri cooperarea energetică cu această ţară G4Media
Preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a condamnat duminică loviturile aeriene ruse asupra unor instalaţii petroliere şi de gaze azere din Ucraina, dar a subliniat că parteneriatul...
19:30
Titus Corlățean, despre care se vehiculează că vrea să preia șefia PSD: Cum facem, într-o guvernare, ca PSD să conteze? USR a devenit, în fapt, principalul partid de guvernare, o realitate tristă pentru noi G4Media
Titus Corlățean – despre care se vehiculează că e pregătit să candideze pentru a prelua șefia PSD – a spus într-o emisiune la Antena3, că...
18:50
Un singur român pe lista celor mai bogați imigranți din SUA în 2025 G4Media
Un număr record de 125 de cetățeni americani născuți în străinătate sunt miliardari și trăiesc în Statele Unite. Aceștia provin din 41 de țări, dar...
18:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, optimist în privința întâlnirii dintre Trump și Putin: „Am văzut cum președintele Trump a exercitat o presiune incredibilă asupra Rusiei” G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat duminică că întâlnirea din 15 august dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin va contribui...
18:40
O maşină de pompieri a fost distrusă de un incendiu, în Teleorman / A luat foc în timp ce se deplasa către o intervenţie, după o defecţiune la instalaţia electrică G4Media
O maşină de pompieri a fost distrusă, duminicăp, într-un incendiu produs în judeţul Teleorman. Maşina se îndrepta către o intervenţie, când s-a produs o defecţiune...
18:40
Puternic incendiu la un depozit din judeţul Hunedoara / Ard panourilesolare de pe acoperiş G4Media
Pompierii intervin, duminică, pentru a stinge un incendiu de prpoporţii care a cuprins un magazin alimentar şi un depozit din localitatea Şoimuş, judeţul Hunedoara, transmite...
Acum 24 ore
18:20
Imposibila despărțire: AUR și antisemitismul legionar G4Media
La 23 august 2023 în  timpul unei unei întâlniri cu ambasadorul statului Israel la Bucuresti, George Simion liderul AUR, a condamnat personal în mod "ferm"...
18:20
Preşedinte CJ Suceava: Toate casele grav afectate de puhoaiele de acum două săptămâni şi-au găsit constructori / Broşteniul devine cel mai mare şantier / Aşteptăm sprijin de la Guvern, pentru că avem nevoie de ajutor să refacem şi infrastructura G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Şoldan, anunţă că, fără sprijinul Guvernului, toate casele distruse de inundaţiile de acum două săptămâni şi-au găsit constructori, iar localitatea...
