Dmitri Medvedev acuză: Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean/ Kievul e acuzat că recrutează membri din cartelurile de droguri din Columbia şi Mexic
G4Media, 11 august 2025 07:30
Politicienii europeni încearcă să împiedice eforturile SUA de a rezolva conflictul din Ucraina, în timp ce autorităţile de la Kiev au mers până la a... G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
07:40
După 72 de ore dezastruoase, în care cei mai fideli utilizatori s-au revoltat deschis, OpenAI face o schimbare radicală. G4Media.ro.
07:40
Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, îl susține pe Titus Corlățean la şefia partidului: 13% în sondaje arată că PSD-ul şi-a pierdut mult din încrederea oamenilor # G4Media
Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, un critic al actualei conduceri a PSD, spune că este în echipa lui Titus Corlăţean, care şi-a anunţat candidatura... G4Media.ro.
07:40
Donald Trump vrea ca oamenii fără adăpost să părăsească „imediat” Washingtonul / ”Le vom oferi locuri unde să doarmă, dar departe de capitală” # G4Media
Donald Trump vrea ca persoanele fără adăpost să părăsească Washingtonul, promiţând o capitală „mai sigură şi mai frumoasă” şi ordonând mutarea imediată a mii de... G4Media.ro.
07:40
Australia va recunoaşte statul palestinian în septembrie, „pentru a pune capăt conflictului, suferinţei şi foametei din Gaza” # G4Media
Australia a anunţat un plan de recunoaştere a statului palestinian, urmând exemplul Regatului Unit, Franţei şi Canadei, relatează BBC, citată de News.ro. Prim-ministrul australian Anthony... G4Media.ro.
Acum 10 minute
07:30
Dmitri Medvedev acuză: Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean/ Kievul e acuzat că recrutează membri din cartelurile de droguri din Columbia şi Mexic # G4Media
Politicienii europeni încearcă să împiedice eforturile SUA de a rezolva conflictul din Ucraina, în timp ce autorităţile de la Kiev au mers până la a... G4Media.ro.
07:30
STUDIU De ce facem riduri pe măsură ce îmbătrânim? ”Dacă întinzi o jucărie din plastic moale ea se întinde pe orizontală, dar se micşorează în cealaltă direcţie, şi devine mai subţire. Aşa face şi pielea” # G4Media
Ridurile nu apar doar din motive genetice sau din cauza expunerii la soare, ci şi dintr-un mecanism fizic precis, pe care cercetătorii americani de la... G4Media.ro.
07:30
Statele nordice şi baltice consideră că numai presiunea asupra Rusiei poate conduce la încheierea războiului în Ucraina # G4Media
Liderii statelor nordice şi baltice au emis duminică o declaraţie comună în care îşi reafirmă sprijinul pentru Ucraina şi consideră că războiul „ilegitim” dus de... G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:20
Premieră mondială: Cercetătorii au obținut starea cuantică a obiectelor la temperatura camerei # G4Media
O echipă de cercetători de la Universitatea Tehnică din Viena (TU Wien), în colaborare cu ETH Zürich, a reușit pentru prima dată să obțină stări... G4Media.ro.
07:20
VIDEO | Ferma lui Jeremy Clarkson, cunoscut din Top Gear, lovită de o epidemie cruntă. Ce este „boala limbii albastre” care îi afectează animalele de companie # G4Media
Ferma Diddly Squat, renumită prin serialul „Clarkson’s Farm”, traversează o perioadă grea, după ce Lisa Hogan, partenera lui Jeremy Clarkson (fost prezentator Top Gear), a... G4Media.ro.
07:20
Școlile ar trebui să înceapă pe 8 septembrie – comasările nu afectează procesul de învăţământ, susține premierul # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seara, într-o emisiune televizată, că şcolile ar trebui să îşi deschidă porţile pe 8 septembrie, în ciuda nemulţumirilor exprimate... G4Media.ro.
07:10
Încep probele scrise ale celei de-a doua sesiuni a Bacalaureatului, cu Limba şi literatura română / Peste 30.200 de candidaţi, aşteptaţi # G4Media
Peste 30.200 de candidaţi sunt aşteptaţi să susţină, începând luni, probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat din acest an.... G4Media.ro.
07:10
METEO Cod roşu de caniculă în judeţele Mehedinţi şi Dolj, unde temperaturile ajung la 41 de grade / Cod portocaliu în Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea / Vânt în mai multe judeţe ale ţării # G4Media
Meteorologii anunţă caniculă pentru ziua de luni în cea mai mare parte a ţării, însă în judeţele Mehedinţi şi Dolj temperaturile ajung la 41 de... G4Media.ro.
07:10
Luni – ședinţă a BPN al PSD / Se discută despre continuarea colaborării guvernamentale / Scandal în coaliție după ce USR a respins funeraliile naționale pentru Ion Iliescu # G4Media
Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte luni, de la ora 11:00, în şedinţă, pentru a stabili poziţia clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale,... G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:20
Perechea Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaia (România/Rusia) a fost eliminată, duminică, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la... G4Media.ro.
23:20
Premierul Bolojan, despre proiectul privind pensiile private: Guvernul nu confiscă niciun ban # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara că proiectul de lege privind pensiile private, aflat în prezent în dezbatere publică, nu prevede confiscarea fondurilor acumulate... G4Media.ro.
23:20
Rareş Bogdan, despre îngroparea Dosarului 10 august: Au o responsabilitate toţi cei care au fost la putere după / Sistemul e la fel de osificat şi groaznic de nereformat în PNL cum e în toate partidele / Peste un an se prescriu infracţiunile # G4Media
Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan se decrară furios, duminică seară, că Dosarul 10 august a fost efectiv îngropat şi nici măcar PNL sau USR nu s-au... G4Media.ro.
23:20
Bolojan îi răspune lui Marius Budăi: Orice guvern rămâne în funcţie atât timp cât are susţinere în Parlament / Am semnat contracte de investiţii mult prea mari faţă de cele pe care şi le poate permite România # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a precizat că orice guvern rămâne în funcţie, dacă are susţinere în Parlament, el referindu-se la declaraţiile fostului ministru al Muncii Marius... G4Media.ro.
23:00
Premierul, întrebat despre casa de protocol a lui Traian Băsescu: Săptămâna viitoare vom tranşa această problemă în aşa fel încât să respectăm prevederile legii / Ce spune despre locuinţa de protocol a fostului preşedinte Iohannis # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, duminică seară, că situaţia casei de protocol pe care a solicitat-o fostul preşedinte Traian Băsescu va fi rezolzată săptămâna viitoare.... G4Media.ro.
22:40
Bloomberg: Liderii europeni vor să discute cu Trump înainte ca acesta să se întâlnească cu Putin # G4Media
Bloomberg relatează în exclusivitate că liderii țărilor europene doresc să discute cu Donald Trump înainte de întâlnirea pe care președintele american o are programată în... G4Media.ro.
22:40
Preşedintele PNL, întrebat ce notă ar da coaliţiei: I-aş da o notă 8 / Cel puţin până în momentul de faţă a funcţionat în condiţii decente # G4Media
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, consideră că actuala coaliţie a funcţionat înm condiţii decente până î acest moment, având ân vedere situaţia dificilă din ţară, dar... G4Media.ro.
22:30
Cel puţin zece clădiri s-au prăbuşit şi un număr neprecizat de persoane sunt rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a avut loc... G4Media.ro.
22:20
Opt persoane au murit duminică, după ce bărbaţi înarmaţi au deschis focul în faţa unui club de noapte dintr-o localitate din sud-vestul Ecuadorului, a anunţat... G4Media.ro.
22:20
Premierul Ilie Bolojan, despre posibilitatea ca PSD să iasă de la guvernare: Sper să nu avem o astfel de situaţie # G4Media
Premierul Ilie Bolojan şi-a exprimat speranţa că PSD nu va ieşi de la guvernare, în contextul tensiunilor recente generate de poziţionările diferite ale partenerilor de... G4Media.ro.
22:00
Un tânăr de 22 de ani din localitatea Cojasca a fost arestat preventiv după ce a violat o fată de 13 ani, informează, duminică, Inspectoratul... G4Media.ro.
22:00
Statele nordice şi baltice consideră că numai presiunea asupra Rusiei poate conduce la încheierea războiului în Ucraina # G4Media
Liderii statelor nordice şi baltice au emis duminică o declaraţie comună în care îşi reafirmă sprijinul pentru Ucraina şi consideră că războiul „ilegal” dus de... G4Media.ro.
22:00
Ilie Bolojan afirmă că impozitele pe proprietate pentru persoane fizice ar putea creşte, de la 1 ianuarie, chiar cu 70% # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seara, că, în anumite localităţi, impozitele pe proprietate pentru persoanele fizice ar putea creşte de la 1 ianuarie 2026,... G4Media.ro.
22:00
Vicepreşedintele JD Vance: SUA caută un acord de pace acceptabil pentru Rusia şi Ucraina, chiar dacă niciuna nu va fi mulţumită # G4Media
Vicepreşedintele american JD Vance a estimat, într-un interviu publicat duminică de postul Fox News, că o soluţionare negociată a războiului dintre Rusia şi Ucraina nu... G4Media.ro.
21:50
Premierul Bolojan: Primăriile mici vor beneficia în continuare de sprijin de la stat, dar nu este normal să nu-ţi încasezi impozitele sau să stabileşti cele mai mici impozite pentru a fi cel mai popular primar # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a arătat, duminică seară, că primăriile mici vor fi sprijinite în continuare de Guvern, dar a spus că nu este normal ca... G4Media.ro.
21:50
Considerat de mulţi cel mai bun jucător de tenis din istorie, Roger Federer, care s-a retras în 2022, va reveni pe terenurile turneului Masters 1000... G4Media.ro.
21:40
Ilie Bolojan, întrebat dacă vor fi concedieri de personal, odată cu implementarea celui de-al doilea pachet de măsuri: E foarte posibil să avem reduceri de personal # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara la Antena 3 că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar că aduce unele... G4Media.ro.
21:40
JD Vance: SUA nu mai finanţează armamentul pentru Ucraina, dar europenii o pot face cumpărând arme americane # G4Media
Vicepreşedintele american JD Vance a declarat, într-un interviu publicat duminică de postul Fox News, că preşedintele Donald Trump intenţionează să retragă sprijinul financiar al SUA... G4Media.ro.
21:20
Top 10 cele mai interesante croaziere din lume pentru pasionații gourmet. Uneori se fac escale și se gătește cu produse locale # G4Media
Lecții de gătit, meniuri cu stele Michelin și ingrediente locale, transformând fiecare călătorie într-o experiență gastronomică de neuitat. Sunt experiențele culinare pe care le oferă... G4Media.ro.
21:20
Statele Unite consideră că „Israelul are dreptul să decidă ce este necesar” cu privire la Fâşia Gaza, poziţie exprimată astfel duminică la reuniunea Consiliului de... G4Media.ro.
21:00
Ce îi determină pe câini să muște? Știința are noi informații despre comportamentul animalelor / 6 motive care transformă orice câine într-un pericol # G4Media
Agresivitatea câinilor este una dintre cele mai controversate și sensibile teme pentru iubitorii de animale. Lipsa de informații corecte poate avea consecințe dramatice: de la abandon până... G4Media.ro.
20:50
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit vestul Turciei / Echipele de urgență au început inspecţiile în jurul Istanbulului şi în provinciile învecinate # G4Media
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit duminică vestul Turciei, a anunţat AFAD, autoritatea naţională turcă pentru gestionarea dezastrelor. Potrivit presei locale, seismul a fost... G4Media.ro.
20:50
Trupa U2 condamnă criza umanitară din Gaza şi îl întreabă pe Netanyahu cu privire la moartea civililor: Dacă respingeţi soluţia celor două state… Care este viziunea dvs. politică? Pur şi simplu un conflict perpetuu? # G4Media
Trupa irlandeză de rock U2 a transmis o declaraţie în care condamnă criza umanitară din Gaza şi solicită luarea de măsuri pentru protejarea civililor, transmite... G4Media.ro.
20:50
Familie intoxicată pe traseul spre Cascada Urlătoarea, după ce a consumat alimente ţinute în căldură / Doi adulţi şi un copil, predaţi de salvamontişti medicilor / Alte două femei salvate din zona montană # G4Media
Salvamont Prahova anunţă, duminică seară, că a avut trei intervenţii pe timpul zilei, una fiind pentru a acorda primul ajutor şi a transporta o familie... G4Media.ro.
20:40
Netanyahu acuză planurile „rușinoase” ale Europei de a recunoaște statul palestinian: Mai multe țări europene au recunoscut statalitatea palestiniană în timpul războiului Israelului în Gaza, în care au murit zeci de mii de oameni # G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat duminică planurile unor țări europene de a recunoaște statul Palestina. Franța și Regatul Unit, împreună cu Canada, au anunțat... G4Media.ro.
20:40
Asociaţia Pro Infrastructură: Centura Zalău, remake „Tăntălăul şi Gogomanul” / Sinohydro se chinuie pe mini-varianta de ocolire a Zalăului / Chinezii au făcut o treime din centură pe banii lor. Ei se fac că lucrează, statul român că plăteşte # G4Media
Reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură afirmă, duminică seară, că firma Sinohydro se chinuie pe mini-varianta de ocolire a Zalăului de aproape patru ani şi jumătate, deşi... G4Media.ro.
20:30
Surpriză la Londra, unde Crystal Palace a câştigat trofeul, după 3-2 la lovituri de departajare cu FC Liverpool # G4Media
Câştigătoarea Cupei Angliei, Crystal Palace, a cucerit duminică trofeul Community Shield după ce a învins, pe Wembley, formaţia campioană, FC Liverpool, cu scorul de 3-2... G4Media.ro.
20:30
Iranul ameninţă coridorul american dorit de Trump în Caucaz în urma acordului de pace dintre Armenia şi Azerbaidjan # G4Media
Iranul a ameninţat sâmbătă că ar putea bloca un coridor pe care Statele Unite doresc să-l dezvolte în Caucaz între Armenia şi Azerbaidjan, coridor inclus... G4Media.ro.
20:20
Peste 1.100 de intervenţii în judeţul Suceava din 27 iulie, în urma inundațiilor / 300 de pompieri în continuare în Broşteni / Peste 370 de situaţii de urgenţă şi în judeţul Neamţ # G4Media
Peste 300 de pompieri intervin în continuare în localitatea Broşteni din judeţul Suceava, unde s-au înregistrat cele mai grave inundaţii în 27 iulie. De atunci... G4Media.ro.
20:20
Azerbaidjan anunță că atacurile ruse asupra unor instalaţii azere de petrol şi gaze din Ucraina nu vor opri cooperarea energetică cu această ţară # G4Media
Preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a condamnat duminică loviturile aeriene ruse asupra unor instalaţii petroliere şi de gaze azere din Ucraina, dar a subliniat că parteneriatul... G4Media.ro.
19:30
Titus Corlățean, despre care se vehiculează că vrea să preia șefia PSD: Cum facem, într-o guvernare, ca PSD să conteze? USR a devenit, în fapt, principalul partid de guvernare, o realitate tristă pentru noi # G4Media
Titus Corlățean – despre care se vehiculează că e pregătit să candideze pentru a prelua șefia PSD – a spus într-o emisiune la Antena3, că... G4Media.ro.
18:50
Un număr record de 125 de cetățeni americani născuți în străinătate sunt miliardari și trăiesc în Statele Unite. Aceștia provin din 41 de țări, dar... G4Media.ro.
18:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, optimist în privința întâlnirii dintre Trump și Putin: „Am văzut cum președintele Trump a exercitat o presiune incredibilă asupra Rusiei” # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat duminică că întâlnirea din 15 august dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin va contribui... G4Media.ro.
18:40
O maşină de pompieri a fost distrusă de un incendiu, în Teleorman / A luat foc în timp ce se deplasa către o intervenţie, după o defecţiune la instalaţia electrică # G4Media
O maşină de pompieri a fost distrusă, duminicăp, într-un incendiu produs în judeţul Teleorman. Maşina se îndrepta către o intervenţie, când s-a produs o defecţiune... G4Media.ro.
18:40
Puternic incendiu la un depozit din judeţul Hunedoara / Ard panourilesolare de pe acoperiş # G4Media
Pompierii intervin, duminică, pentru a stinge un incendiu de prpoporţii care a cuprins un magazin alimentar şi un depozit din localitatea Şoimuş, judeţul Hunedoara, transmite... G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:20
La 23 august 2023 în timpul unei unei întâlniri cu ambasadorul statului Israel la Bucuresti, George Simion liderul AUR, a condamnat personal în mod “ferm”... G4Media.ro.
18:20
Preşedinte CJ Suceava: Toate casele grav afectate de puhoaiele de acum două săptămâni şi-au găsit constructori / Broşteniul devine cel mai mare şantier / Aşteptăm sprijin de la Guvern, pentru că avem nevoie de ajutor să refacem şi infrastructura # G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Şoldan, anunţă că, fără sprijinul Guvernului, toate casele distruse de inundaţiile de acum două săptămâni şi-au găsit constructori, iar localitatea... G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.