Soluția naturală și ieftină care poate elimina buruienile în câteva ore. Tot ce îți trebuie se află deja în bucătărie
Click.ro, 11 august 2025 09:00
Pentru românii care stau la curte, buruienile sunt o problemă recurentă și destul de dificil de rezolvat. Din fericire, există o metodă foarte simplă și ieftină care poate elimina buruienile rapid! Iar pentru a pune în practică acest truc ingenios nu este nevoie decât de câteva ingrediente simple.
Planta superbă care poate atrage ghinionul în casă. Mulți români le au, însă le pun în locul greșit # Click.ro
Deja tot mai mulți oameni din întreaga lume au grijă să urmeze sfaturile Feng Shui, atunci când își decorează casele. Iar potrivit acestei tradiții antice din China, există o plantă anume care nu ar trebui ținută niciodată în interiorul casei.
Toamna este anotimpul murăturilor, un adevărat ritual în gospodăriile românești, care își are rădăcinile adânci în tradițiile culinare vechi de sute de ani.
Cum au reacționat Speak și Florin Ristei, după ce au aflat ocupația din trecut a Biancăi de la Insula iubirii: „Ia uite ce făcea ea acum 9 ani!” # Click.ro
Sezonul 2025 al emisiunii „Insula Iubirii” a adus pe micile ecrane povești intense de dragoste, tensiuni și momente memorabile.
Alina Sorescu, replică dură după declarația surprinzătoare a lui Alexandru Ciucu despre părinții ei: „Ar fi cazul să ne asumăm” # Click.ro
Alina Sorescu și Alexandru Ciucu își continuă schimburile de replici acide chiar și după încheierea divorțului. O declarație recentă a designerului, care a adus în discuție implicarea părinților artistei în viața lor de familie, a stârnit reacția vehementă a cântăreței, aceasta acuzându-l că încearc
Sfânta Mănăstire a Filosofului, închinată Adormirii Maicii Domnului, veghează de 1050 de ani de pe o stâncă abruptă # Click.ro
În inima Peloponezului, pe malul vestic al cheilor râului Lousios, se află Mănăstirea Filosofului, una dintre cele mai vechi mănăstiri din Grecia, închinată Adormirii Maicii Domnului.
Cum arată viața persoanelor cu dizabilități în Canada comparativ cu România. Experiența unei românce: „Sunt cu mult peste noi” # Click.ro
După trei luni de muncă în Calgary, o româncă a făcut o comparație sinceră între România și Canada, observând atât aspecte sociale, cât și infrastructurale care, în țara nord-americană, sunt gândite și implementate mult mai bine pentru a sprijini persoanele cu dizabilități.
Mersul pe jos în stil japonez: un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi # Click.ro
Mersul pe jos rămâne una dintre cele mai accesibile forme de exercițiu fizic – nu presupune abonamente costisitoare, echipamente speciale sau planuri complicate. Avem nevoie doar de picioarele noastre și de câteva minute libere.
Zodiile care vor fi protejate de Fecioara Maria, iar pe 15 august vor avea parte de o mare bucurie # Click.ro
Pe 15 august, creștinii din întreaga lume sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox și catolic. Tradiția spune că, în această zi sfântă, Fecioara Maria își îndreaptă privirea și binecuvântarea către cei care au nevoie de sprijin, alinare ș
Zodia care strălucește pe 11 august. Trece peste obstacole, are noroc pe toate planurile și primește oportunități neașteptate # Click.ro
Ziua de 11 august aduce un val de energie astrală favorabilă pentru o zodie care iese în evidență prin magnetism, curaj și abilitatea de a atrage în jurul ei oportunități benefice.
Supă cremă de castraveți, rețeta ideală pentru zilele caniculare. Se prepară rapid și este extrem de răcoritoare. VIDEO # Click.ro
Zilele toride de vară aduc cu ele și dilema meselor ușoare, răcoroase și rapide. Iar dacă sunteți în căutarea unei idei fresh, avem o sugestie delicioasă: supa cremă de castraveți. Este gata în doar 5 minute, nu necesită gătire termică și este perfectă pentru a combate căldura copleșitoare.
Proprietarii de autoturisme cu o vechime mai mare de 15 ani, încadrate în clasele de poluare Euro 4, Euro 3 sau inferioare, ar putea plăti impozite auto semnificativ mai mari începând cu anul 2026.
Tinerii români, campioni la dependența de rețelele sociale. Vara, telefonul devine cel mai bun prieten # Click.ro
România are cel mai mare procent de adolescenți dependenți de rețelele sociale, anunță Organizația Mondială a Sănătății. Vara, în timpul vacanței, mulți adolescenți ajung să navigheze pe telefon mai mult decât oricând, iar statisticile arată că...
Eva Longoria, secretul siluetei fără cusur: „Mi-au schimbat viața”. Ce o menține în formă pe frumoasa actriță la 50 de ani # Click.ro
Eva Longoria, cunoscută pentru rolul său emblematic din serialul de succes „Neveste disperate”, are o metodă foarte eficientă care o ajută să se mențină în formă la 50 de ani. Așa își păstrează actrița își energia, silueta demnă de invidiat și pielea radiantă!
Eminem, dezvăluiri sincere despre lupta cu dependența de droguri în noul său documentar: „M-am trezit în spital și nu știam ce s-a întâmplat” # Click.ro
Rapperul american Eminem a făcut mărturisiri impresionante despre lupta cu dependența de droguri, în noul său documentar autobiografic intitulat „Stans”. Filmul reconstituie diferite etape ale carierei sale, iar starul povestește cum a fost nevoit să învețe din nou să meargă, să vorbească și...
Amintirile lui Aurel Pădureanu despre Ion Iliescu. Fostul președinte copilărise în „mahalaua lăutarilor”: „Nu uitase de unde a plecat”. Ce compliment îi făcuse Corneliei Catanga # Click.ro
Amintirile lui Aurel Pădureanu, despre Ion Iliescu. Fostul președinte copilărise în „mahalaua lăutarilor”: „Nu uitase de unde a plecat” Ce compliment îi făcuse Corneliei Catanga
Alimentele neașteptate care reduc riscul mai multor tipuri de cancer și previn bolile cardiovasculare. Ce spun specialiștii # Click.ro
Un val de cercetări recente aduce în prim-plan rolul semnificativ al produselor lactate în menținerea sănătății.
Peste 120.000 de fani au celebrat a doua zi a UNTOLD X, ediția care închide o decadă și deschide o nouă eră, UNTOLD ONE # Click.ro
Peste 120.000 de fani au celebrat a doua zi a UNTOLD X, ediția care închide o decadă și deschide o nouă eră, UNTOLD ONE.
Românul a consemnat un nou meci ca titular.
Jucătoarea din țara noastră a trecut de primele două tururi.
Cum a ajuns o vidră într-un salon de coafură din România. Autoritățile au intervenit imediat # Click.ro
O scenă ieșită din tipare, demnă de o comedie cinematografică, a avut loc sâmbătă, în municipiul Carei, județul Satu Mare. Protagonistul? O vidră de dimensiuni considerabile, care a ajuns – în mod complet neașteptat – într-un salon de coafură din Cartierul Mihai Viteazul 2.
Rafael Nadal (39 de ani) a devenit tată pentru a doua oară. Soția lui, Maria Francisca, a adus pe lume joi, 7 august, un băiețel care poartă un nume special, în semn de omagiu adus tatălui marelui campion în tenis.
Filmul „Patimile lui Hristos”, regizat de Mel Gibson, revine pe marele ecran cu două continuări. Când vor fi lansate # Click.ro
Filmul „Patimile lui Hristos”, regizat de Mel Gibson, revine pe marele ecran. Continuarea mult așteptată va fi lansată în primăvara anului 2027, în două părți, pe două date cu o mare semnificație religioasă.
Horoscop luni, 11 august. Scorpionii primesc un cadou, iar Fecioarele profită de oportunități # Click.ro
Horoscop luni, 11 august. Scorpionii primesc un cadou, iar Fecioarele profită de oportunități.
Japonia a lansat o inițiativă inovatoare. Parcările din această țară sunt transformate în grădini suspendate # Click.ro
Într-un efort de a combate aglomerarea urbană și declinul biodiversității, Japonia a lansat o inițiativă inovatoare prin care parcările sunt transformate în grădini suspendate.
Nicușor Dan, vizită surpriză în Republica Moldova. Președintele României a participat alături de Maia Sandu la două evenimente # Click.ro
la Festivalul Lupilor,Președintele României, Nicușor Dan, se află în acest weekend în Republica Moldova. Astăzi, a fost prezent, alături de de omologul său moldovean, Maia Sandu, la Festivalul Zemii din comuna Șipoteni, iar sâmbătă a participat la Festivalul Lupilor.
Ucraina și UE refuză propunerea de pace a Rusiei și trimit o contraofertă înaintea summitului Trump–Putin # Click.ro
O propunere recentă a președintelui rus Vladimir Putin privind o posibilă încetare a focului în schimbul cedării unor teritorii din estul Ucrainei a fost respinsă categoric de oficialii de la Kiev și de mai mulți lideri europeni.
Mihai Trăistariu, atac dur la adresa politicienilor: „Degeaba iei bani de la omul de rând, iar tu apoi te plimbi cu avionul” E de acord cu protestele profesorilor? # Click.ro
Mihai Trăistariu, atac dur la adresa politicienilor: „Degeaba iei bani, de la omul de rând, iar tu apoi te plimbi cu avionul” Ce spune despre protestele profesorilor
Autoarea unui bestseller cu milioane de vânzări în întreaga lume a fost acuzată că a mințit despre viața sa. Ce a dezvăluit o anchetă jurnalistică # Click.ro
Raynor Winn, autoarea bestsellerului „Drumul de sare”, este acuzată că a inventat parțial povestea din carte. O anchetă jurnalistică a dezvăluit că, în timpul perioadei în care pretindea că ea și soțul ei au fost fără adăpost, de fapt dețineau o casă în Franța, iar bărbatul...
Andreea Esca, apariție neașteptată la UNTOLD 2025. Ținuta vedetei a atras toate privirile. FOTO # Click.ro
Prezentatoarea Știrilor PRO TV, Andreea Esca, a fost una dintre cele mai neașteptate prezențe de la UNTOLD 2025. Vedeta a urcat pe scena Time într-o ipostază complet diferită față de cea cu care și-a obișnuit publicul: în rol de DJ.
Gigi Becali, așa cum nu l-ai mai văzut! Latifundiarul din Pipera, surprins la bustul gol pe șantier. FOTO # Click.ro
Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a făcut ieri o vizită pe șantierul bisericii pe care o construiește în zona Pipera, într-un stil cu totul aparte. Omul de afaceri și-a făcut apariția la bustul gol, cu un tricou așezat pe cap pentru a se proteja de soarele puternic, coborând dintr-un Rolls Royce.
Cum se menține Sanda Ladoși în formă la 55 de ani. Două zile pe săptămână, cântăreața practică o metodă extremă: „Atât de bine îi face organismului, de nu crezi!” # Click.ro
Sanda Ladoși, una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii românești, are o formă fizică de invidiat la 55 de ani. Artista, care a reușit mereu să își păstreze silueta, recurge acum la o metodă drastică, dar eficientă, ce îi oferă energie și o face să se simtă excelent în pielea ei.
Experiment inedit. Cum reacționează urșii bruni la mirosurile și obiectele umane în sălbăticie. VIDEO # Click.ro
Un jurnalist și fotograf de natură au realizat un experiment inedit în Munții Făgăraș pentru a înțelege mai bine comportamentul urșilor bruni în zonele frecventate de oameni. Ei au amplasat într-un cort gol diverse obiecte cu mirosuri puternice, iar camerele de supraveghere au surprins...
Cinci zodii care au noroc până la începutul lunii septembrie. Leii și Fecioarele au șanse mari să se îmbogățească # Click.ro
Astrologii anunță o perioadă deosebit de favorabilă pentru cinci semne zodiacale, care vor beneficia de oportunități neașteptate și schimbări pozitive până la începutul lunii septembrie. Fie că este vorba de carieră, bani sau viața personală, astrele par să le surâdă în mod special.
Meciul s-a disputat la Sibiu, în locul tradiționalului Cluj.
Ramona de la Clejani și-a cumpărat casă: „Îl invit pe tata la o cafea, în căsuța mea, nu în cea în care m-a abandonat.” FOTO EXCLUSIV # Click.ro
Ramona de la Clejani și-a cumpărat casă. Mesaj pentru Ioniță de la Clejani: „Îl invit la o cafea, în căsuța mea, nu în cea în care m-a abandonat”
Orașul din România unde vor crește tarifele pentru parcare pe timp de zi. Locuitorii sunt revoltați: „Nu ne mai permitem” # Click.ro
Locuitorii municipiului Târgu Jiu vor plăti mai mult pentru locurile de parcare de reședință, după ce Consiliul Local a votat majorarea tarifelor. Noile prețuri vor intra în vigoare de la începutul anului viitor și, în unele cazuri, vor fi de până la trei ori mai mari decât în prezent.
Aeroportul Henri Coandă pregătește schimbări importante. Când dispare limita de 100 ml pentru lichide # Click.ro
Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București (Otopeni) face pași importanți spre modernizare, odată cu instalarea unor scannere de ultimă generație care elimină limita de 100 ml pentru lichidele din bagajul de mână. În plus, se anunță schimbări...
Carmen Brumă și Mircea Badea, imagini inedite alături de fiul lor în vacanță. Ce insulă au vizitat # Click.ro
Carmen Brumă și Mircea Badea se bucură de o escapadă relaxantă în Tenerife, alături de fiul lor, Vlad. Cei trei profită de zilele însorite pe insula spaniolă, iar prezentatoarea TV a împărtășit mai multe imagini din vacanță pe rețelele de socializare.
Fiica lui Cristi Borcea, Melissa, a primit de la tatăl ei un apartament evaluat la 1,3 milioane de dolari. Ce facilități de top are locuința din Miami # Click.ro
Melissa, fiica lui Cristi Borcea, în vârstă de 21 de ani, și-a făcut tatăl mândru după ce a fost admisă la o facultate de arhitectură în Statele Unite ale Americii. Pentru a-i arăta cât de mult o susține, fostul afacerist nu s-a uitat la bani și i-a dăruit un apartament impresionant.
Rugăciunea pe care Iulia Vântur o spune înainte de fiecare spectacol. Vedeta și-a uimit fanii: „Eu cred că asta e menirea mea” # Click.ro
De la începuturile sale în televiziunea românească la consacrarea pe marile ecrane ale Bollywood-ului, Iulia Vântur și-a construit pas cu pas un parcurs artistic remarcabil.
Ce au descoperit doi vloggeri celebri în cele mai exclusiviste palate ale romilor din Soroca: „Este cât se poate de real, incredibil” # Click.ro
Vloggerii Andreia și Ion, cunoscuți sub numele de „Haihui în 2”, au ajuns în Soroca, din Moldova, orașul supranumit „capitala mondială a rromilor”. Acolo au descoperit un cartier cu adevărat impresionant, unde localnicii și-au construit palate luxoase, inspirate din clădiri celebre ale lumii.
Cine este tânăra de 17 ani care a supraviețuit 11 zile în junglă după ce a căzut din avion. Povestea ei a făcut înconjurul lumii # Click.ro
Pe 24 decembrie 1971, Juliane Koepcke, o tânără de 17 ani, a devenit protagonista uneia dintre cele mai uimitoare povești de supraviețuire din istorie.
Caniculă în 30 de județe din țară și în București. Temperaturi de până la 40 de grade și disconfort termic ridicat # Click.ro
România se pregătește pentru un nou val de caniculă, cu temperaturi ce vor atinge 40 de grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări cod galben și portocaliu, valabile pentru duminică și luni, în 30 de județe din țară și în București.
Un val de îngrijorare a cuprins comunitatea online după ce Iulia Albu a publicat o imagine în care apare întinsă pe un pat de clinică, cu un tub de oxigen la nas.
„România nu e o țară, e o afacere!” Dan Negru, extrem de dezamăgit de infrastructura feroviară din țara noastră. Marele regret al jurnalistului # Click.ro
Dan Negru (54 de ani) și-a exprimat pe rețelele de socializare nemulțumirea față de infrastructura feroviară din România. Jurnalistul a povestit cum, după zeci de ani, trenurile din țara noastră par să fi rămas în același loc, cu întârzieri mari, departe de standardele europene pe care le-a sperat î
Salată de vară rapidă, sățioasă și aromată. Ingredientul secret care face diferența. VIDEO # Click.ro
În doar 10 minute, poți prepara o salată cu gust mediteranean, perfectă pentru zilele calde de vară. Cu ingrediente simple, dar atent alese, această rețetă aduce în farfurie savoarea Italiei și promisiunea unei mese ușoare, dar pline de aromă.
Zodiile care se vor îndrăgosti în a două jumătate a lunii august. Gemenii și Peștii își vor cunoaște sufletul pereche # Click.ro
Astrologia din august aduce un magnetism puternic în viața ta amoroasă, unde granițele se estompează, iar tentația pândește la fiecare pas. Fie că adâncești o legătură romantică, fie că simți atracția dorinței, nu poți nega scânteia pasiunii din inima ta.
Prințesa care provoca incendii în apartamentul său regal. Cum și-a spălat „păcatele” în partea a doua a vieții # Click.ro
Puțini știu că prințesa Alice de Battenberg, mama prințului Philip, era cunoscută printre apropiați pentru un obicei neobișnuit. Fumătoare înrăită, obișnuia să aprindă „accidental” focul în apartamentul său din palat, iar incendiile erau atât de dese încât nimeni...
