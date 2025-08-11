VIDEO O adevărată bijuterie arhitecturală intră în epoca renașterii: Proiectul de lege, aprobat în ședința de Guvern
Stiripesurse.ro, 11 august 2025 09:00
Guvernul României a făcut un pas decisiv pentru salvarea și repunerea în circuitul cultural a uneia dintre cele mai valoroase bijuterii arhitecturale ale țării: Vila Reginei Maria din Mamaia. Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 5 minute
09:10
Minoră de 14 ani, victima unor abuzuri repetate - agresorul, liber sub control judiciar # Stiripesurse.ro
Un bucureștean în vârstă de 40 de ani a fost reținut, apoi plasat sub control judiciar de judecătorul din cadrul Tribunalului București, acesta fiind acuzat că a violat în mod repetat o fată de 14 ani, căreia i-a câștigat încrederea cu bani și cadouri. Citește mai departe...
09:10
VIDEO Se trezește 'monstrul adormit'? Incendiu de amploare pe Arthur's Seat, celebrul vulcan din Edinburgh # Stiripesurse.ro
Un incendiu a izbucnit duminică pe Arthur's Seat, un vulcan adormit renumit din Edinburgh, Scoția, au anunțat autoritățile locale, potrivit CNN. Citește mai departe...
Acum 10 minute
09:00
VIDEO O adevărată bijuterie arhitecturală intră în epoca renașterii: Proiectul de lege, aprobat în ședința de Guvern # Stiripesurse.ro
Guvernul României a făcut un pas decisiv pentru salvarea și repunerea în circuitul cultural a uneia dintre cele mai valoroase bijuterii arhitecturale ale țării: Vila Reginei Maria din Mamaia. Citește mai departe...
Acum 30 minute
08:50
Ungaria profită de indolența României: Au cumpărat o mină de sare și o transformă în cea mai mare din Europa # Stiripesurse.ro
O companie din Ungaria se pregătește să deschidă cea mai eficientă și modernă mină de sare din Europa, la Valea Florilor, judeţul Cluj, după ce a câștigat concesiunea anul trecut. Citește mai departe...
08:50
VIDEO FC Barcelona a câştigat Trofeul Gamper, după 5-0 cu Como. Yamal a marcat de două ori # Stiripesurse.ro
FC Barcelona continuă să îşi zdrobească adversarii în meciurile de pregătire. Cu mai puţin de o săptămână înainte de reluarea campionatului spaniol, FC Barcelona a câştigat Trofeul Gamper, după ce a trecut de Como, scor 5-0, scrie news.ro. Citește mai departe...
08:50
Primele fotografii The Beatles realizate de Paul McCartney vor fi expuse la Londra # Stiripesurse.ro
O colecţie de fotografii realizate de Paul McCartney, atunci când The Beatles se aflau în pragul celebrităţii mondiale, va fi prezentată într-o expoziţie care arată momentele intime în care grupul a cunoscut faima, anunţă The Guardian, citat de news.ro. Citește mai departe...
08:40
China acuză probleme de securitate la cipurile Nvidia H20 destinate pieţei chineze # Stiripesurse.ro
Un cont afiliat presei de stat chineze a afirmat duminică faptul că cipurile H20 produse de Nvidia ridică probleme de securitate pentru China, în contextul în care autorităţile de la Beijing au exprimat îngrijorări privind existenţa unor ”uşi din spate” în aceste produse, Citește mai departe...
08:40
Oficial - Primul bilanț al cutremurului care a zguduit Turcia: Autoritățile duc o luptă contra cronometru # Stiripesurse.ro
Un seism cu magnitudinea 6,1 a lovit duminică provincia Balikesir, în vestul Turciei, provocând moartea unei persoane și rănirea a câtorva zeci de oameni, a anunțat ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, citat de agențiile DPA și Reuters. Citește mai departe...
08:40
Donald Trump a reușit să obțină un acord fără precedent: Generează controverse majore # Stiripesurse.ro
Nvidia și AMD au acceptat să dea guvernului american 15% din veniturile obținute din vânzarea de cipuri în China, ca parte a unui acord neobișnuit cu administrația Trump pentru a obține licențe de export pentru acești semiconductori. Citește mai departe...
08:40
Romanian tennis player Miriam Bianca Bulgaru won the ITF (W35) tournament in Kursumlijska Banja (Serbia), with total prizes of 30,000 US dollars, on Sunday, after defeating Lina Gjorcheska (North Macedonia), 5-7, 6-1, 6-0.Bulgaru (26 years old, WTA's 249), seed no. Citește mai departe...
08:40
Australia a declarat luni că intenționează să recunoască un stat palestinian, alăturându-se unei liste din ce în ce mai mari de guverne occidentale care fac acest pas, în timp ce Israelul devine tot mai izolat din cauza crizei umanitare din Fâșia Gaza, potrivit NBC News, informează Citește mai departe...
08:40
Președintele Donald Trump a promis duminică să evacueze persoanele fără adăpost din capitala Statelor Unite și să închidă infractorii, în ciuda faptului că primarul orașului susține că nu există o creștere actuală a criminalității, potrivit Reuters, informează Mediafax. Citește mai departe...
Acum o oră
08:20
După câţiva ani dominaţi de ”luxul discret”, eleganţa discretă şi fără logo-uri ostentative, industria modei de lux se îndreaptă din nou spre stiluri îndrăzneţe, cu branding vizibil şi designuri statement, relatează CNBC, informează News.ro. Citește mai departe...
08:20
China solicită Statelor Unite să reducă restricţiile la exportul de cipuri esenţiale pentru inteligenţa artificială, ca parte a negocierilor pentru un acord comercial, înaintea unei posibile întâlniri între preşedinţii Donald Trump şi Xi Jinping, a relatat duminică Financial Citește mai departe...
08:20
Cărucioarele de la Lidl ascund cel mai mare secret al celebrului retailer: Clienții cumpără mai mult din acest motiv # Stiripesurse.ro
Povestea Lidl își are rădăcinile în 1930, când Josef Schwarz devine partener într-o afacere germană de comerț cu ridicata de fructe exotice, Südfrüchte Großhandlung Lidl & Co.. Citește mai departe...
08:10
VIDEO În timp ce SUA și Rusia negociază, Ucraina lansează un atac extrem de puternic, care viza și Moscova # Stiripesurse.ro
În timp ce Rusia și SUA negociază un acord de pace în războiul din Ucraina, ucrainenii au lansat un atac puternic asupra teritoriilor rusești. Citește mai departe...
08:10
Noi detalii despre moartea lui Felix Baumgartner: Cine a primit moștenirea de peste 500 de milioane de euro # Stiripesurse.ro
Ancheta privind decesul celebrului sportiv a scos la iveală mai multe ipoteze, printre care și posibilitatea unui sabotaj. Potrivit informațiilor, parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc în timpul zborului. Citește mai departe...
08:10
O versiune îmbunătăţită a asistentului Siri, cu aportul inteligenţei artificiale, este testată de Apple cu mai multe luni întinate de lansarea oficială. Citește mai departe...
Acum 2 ore
07:50
Primul greu al PSD care își anunță susținerea pentru Titus Corlățean, cel care și-a anunțat candidatura la șefia PSD # Stiripesurse.ro
Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, un critic al actualei conduceri a PSD, anunţă că este în echipa lui Titus Corlăţean, care şi-a anunţat candidatura la şefia partidului. Citește mai departe...
07:40
Alertă în capitala SUA: Se pregătește mobilizarea Gărzii Naționale direct de către președinte # Stiripesurse.ro
Armata americană se pregătește pentru o posibilă activare a unei părți din Garda Națională în capitala Washington, D.C., a declarat un oficial american, citat de ABC News. Citește mai departe...
07:30
VIDEO Un bărbat a fost spulberat de o mașină, care avea viteză foarte mare: Șoferul ar fi fugit de la locul accidentului # Stiripesurse.ro
Un bărbat de 45 de ani a murit, în noaptea de duminică spre luni, după ce a fost accidentat de o mașină, pe Șoseaua Mangaliei, din Constanța, informează Mediafax. Citește mai departe...
07:20
HARTĂ Meteorologii ANM anunță o zi de foc în România: Cod Roșu și Cod Portocaliu de caniculă # Stiripesurse.ro
Meteorologii anunţă caniculă pentru ziua de luni în cea mai mare parte a ţării, însă în judeţele Mehedinţi şi Dolj temperaturile ajung la 41 de grade, fiind emis Cod Roşu. De asemenea, este cod portocaliu în Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea, informează Agerpres. Citește mai departe...
07:10
Ședință crucială la PSD: Liderii partidului decid dacă mai rămân sau nu la guvernare # Stiripesurse.ro
Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte luni, de la ora 11:00, în şedinţă. Va fi o ședință extrem de tensionată, în care liderii PSD trebuie să decidă dacă vor continua sau vor ieși de la guvernare. Citește mai departe...
Acum 4 ore
06:50
VIDEO Israelul a ucis intenționat 5 jurnaliști de la Al Jazeera: Un reporter foarte cunoscut, catalogat drept lider Hamas # Stiripesurse.ro
Al Jazeera a anunţat moartea a cinci dintre jurnaliştii săi, duminică, în urma unui atac israelian în Fâşia Gaza. Citește mai departe...
06:40
VIDEO Luptă contra timp pentru salvarea oamenilor prinși sub dărâmături. Cutremurul din Turcia lasă în urmă victime, pagube și durere # Stiripesurse.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter a zguduit duminică vestul Turciei, având epicentrul în apropierea orașului Balikesir, la o adâncime de 30 de kilometri, potrivit Institutului Național de Fizică a Pământului. Citește mai departe...
06:20
Trump închide robinetul banilor pentru Ucraina: 'Cred că americanii s-au săturat să-şi trimită banii în acest conflict în mod special' # Stiripesurse.ro
Vicepreşedintele american JD Vance a declarat, într-un interviu publicat duminică de postul Fox News, că preşedintele Donald Trump intenţionează să retragă sprijinul financiar al SUA pentru susţinerea Ucrainei în războiul cu Rusia, dar aliaţii europeni sunt bineveniţi să cumpere Citește mai departe...
06:10
Liderul NATO, încrezător în summitul Trump-Putin: 'Un examen crucial pentru Putin' # Stiripesurse.ro
Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat duminică faptul că întâlnirea din 15 august dintre președintele Donald Trump și omologul său rus va contribui în mare măsură la demonstrarea seriozității lui Putin în privința păcii. Citește mai departe...
06:00
Candidaţii care participă la cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului vor susţine luni proba scrisă la Limba şi literatura română # Stiripesurse.ro
Candidaţii care participă la cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului vor susţine luni proba scrisă la Limba şi literatura română, informează AGERPRES.Peste 30. Citește mai departe...
05:50
Medvedev a explodat: îi face imbecili pe europeni, iar pe cei care luptă pe frontul din Ucraina îi cataloghează drept 'cele mai josnice gunoaie ale umanităţii' # Stiripesurse.ro
Politicienii europeni încearcă să împiedice eforturile SUA de a rezolva conflictul din Ucraina, în timp ce autorităţile de la Kiev au mers până la a invita ucigaşi plătiţi din cartelurile de droguri din America Latină să lupte de partea lor, a declarat duminică Dmitri Medvedev, Citește mai departe...
05:30
'Gândiţi-vă la un hanorac': misterul ridurilor ce apar pe măsură ce înaintăm în vârstă, dezlegat de știință # Stiripesurse.ro
Pielea care îmbătrâneşte se întinde, se contractă şi se încreţeşte sub presiune şi aşa se formează ridurile, potrivit unor noi dovezi experimentale obţinute de oamenii de ştiinţă de la Universitatea Binghamton. Citește mai departe...
05:10
Liderii europeni cer urgent o discuție cu Trump înaintea summitului cu Putin în Alaska # Stiripesurse.ro
Națiunile europene încearcă să stabilească o conversație cu președintele american Donald Trump înainte de întâlnirea planificată în Alaska dintre Trump și liderul rus Vladimir Putin. Citește mai departe...
Acum 6 ore
05:00
Pompierii italieni intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetație de amploare care mistuie Muntele Vezuviu # Stiripesurse.ro
Pompierii italieni și Armata intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetație de amploare care mistuie Muntele Vezuviu, în apropiere de Napoli, informează Rador Radio România.Toate traseele de drumeție către vulcan au fost închise publicului. Citește mai departe...
04:40
Mesajul preşedintelui Erdogan după cutremurul care a lovit duminică Turcia / Bilanțul victimelor și a pagubelor # Stiripesurse.ro
Cel puţin o persoană a murit şi peste 25 au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a lovit duminică provincia Balikesir, din nord-vestul Turciei, au anunţat autorităţile. Mai multe clădiri s-au prăbuşit, relatează AP, citat de news.ro. Citește mai departe...
04:30
Meciurile din etapa a cincea a ediţiei 2025-2026 a Superligii de fotbal au loc de vineri până luni, informează AGERPRES.Rezultate:Vineri 8 augustFC Metaloglobus Bucureşti - FC Dinamo Bucureşti 0-1 (0-1), Arena 1 - ClinceniA marcat: Cătălin Cîrjan (15). Citește mai departe...
04:20
'Să plece, IMEDIAT!' Decizie radicală a lui Donald Trump cu privire la oamenii fără adăpost # Stiripesurse.ro
Donald Trump vrea ca persoanele fără adăpost să părăsească Washingtonul, promiţând o capitală „mai sigură şi mai frumoasă” şi ordonând mutarea imediată a mii de persoane, relatează AFP, citat de news.ro.„Persoanele fără adăpost trebuie să plece, IMEDIAT. Citește mai departe...
04:00
Conducerea PSD se reunește astăzi în ședință în contextul tensiunilor generate de refuzul celor din USR de a participa la funeraliile lui Ion Iliescu # Stiripesurse.ro
Conducerea PSD se reunește astăzi în ședință în contextul tensiunilor generate în coaliție de refuzul partenerilor din USR de a participa la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, scrie Rador Radio România. Citește mai departe...
03:40
De ce nu mai răspund tinerii la telefon: explicația unui fenomen care reflectă o schimbare în relațiile sociale # Stiripesurse.ro
Adolescenții sunt cunoscuți pentru utilizarea constantă a telefoanelor mobile, dar tot mai rar răspund la apeluri. Această schimbare de comportament nu este întâmplătoare, ci reflectă o transformare semnificativă în modul în care tinerii cu vârste între 13 și 18 ani preferă să Citește mai departe...
03:40
Israelul anunță că a ucis în Gaza un jurnalist Al Jazeera care era șeful unei celule teroriste Hamas # Stiripesurse.ro
Israelul anunță că a ucis în Gaza un jurnalist Al Jazeera care era șeful unei celule teroriste Hamas, informează Rador Radio România. Citește mai departe...
03:10
VIDEO Bolojan recunoaște că România s-a întins mai mult decât îi era plapuma: 'Am semnat contracte de investiţii mult prea mari' # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că orice guvern rămâne în funcție atâta timp cât beneficiază de susținere în Parlament, răspunzând astfel la avertismentul fostului ministru al Muncii, Marius Budăi (PSD), care a spus că ar putea vota împotriva Guvernului la următoarea moțiune Citește mai departe...
Acum 8 ore
02:50
Echipa poloneză Legia Varşovia, antrenată de românul Edward Iordănescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea GKS Katowice, în etapa a patra din campionatul polonez, Ekstraklasa, informează news.ro. Citește mai departe...
02:40
LIVE TEXT - Război în Ucraina: Poziție comună a liderilor europeni privind pacea în Ucraina # Stiripesurse.ro
Liderii Franței (Emmanuel Macron), Italiei (Giorgia Meloni), Germaniei (Friedrich Merz), Poloniei (Donald Tusk), Marii Britanii (Keir Starmer), Finlandei (Alex Stubb) și președinta Comisiei Europene (Ursula von der Leyen) au emis o declarație comună în care afirmă că drumul către pace Citește mai departe...
02:20
Unirea Slobozia a învins duminică seara, în deplasare, echipa campioană, FCSB, în etapa a cincea din Superligă # Stiripesurse.ro
Echipa Unirea Slobozia a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, echipa campioană, FCSB, în etapa a cincea din Superligă, informează news.ro. Citește mai departe...
02:10
Horoscopul zilei de 12 august 2025. Capricornii se simt singuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Stiripesurse.ro
Nativii au foarte multă energie datorită Lunii în Berbec. Citește horoscopul zilei de 12 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Capricornii se simt singuri, însă îmbrățișează o nouă perspectivă spirituală. Citește mai departe...
01:50
Opt persoane au fost rănite, duminică, într-un accident rutier produs pe DN 64, în judeţul Vâlcea # Stiripesurse.ro
Opt persoane au fost rănite, duminică, într-un accident rutier produs pe DN 64, în judeţul Vâlcea, informează news.ro. Citește mai departe...
01:40
Hackeri, spioni și tensiuni uriașe: Adevărata miză din spatele noii ambasade chineze la Londra # Stiripesurse.ro
Un afiș cu inscripția „Persoană căutată” atrage atenția în partea de sus, iar mai jos se află fotografia unei tinere care zâmbește larg, privind direct în obiectiv, scrie BBC. Citește mai departe...
01:10
Liderii europeni insistă ca Zelenski să participe la întâlnirea dintre Putin și Trump. Europa nu acceptă altă variantă # Stiripesurse.ro
Liderii europeni au cerut cu insistență ca Ucraina să fie parte a negocierilor dintre Statele Unite și Rusia, înaintea summitului planificat între președinții Donald Trump și Vladimir Putin. Citește mai departe...
Acum 12 ore
00:50
OZN-urile nu mai sunt un mister: SUA confirmă existența a patru specii extraterestre distincte # Stiripesurse.ro
O audiere recentă la Capitol Hill a readus în atenție misterul OZN-urilor, după ce un fizician implicat în proiecte secrete ale Pentagonului a făcut declarații care alimentează speculațiile despre existența vieții extraterestre, notează Daily Mail.Dr. Citește mai departe...
00:40
Drogul cu arome de fructe, legal în SUA, amenință să invadeze Europa. O nouă epidemie în rândul tinerilor # Stiripesurse.ro
Este alertă în toată lumea după ce un drog legal în SUA, extrem de accesibil, dar și de periculos poate ajunge cu ușurință și în Europa. Citește mai departe...
00:30
Lovitură surprinzătoare: Rusia atacă depozitele de gaze Azerbaidjanului din Ucraina # Stiripesurse.ro
Preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a condamnat duminică loviturile aeriene ruse asupra unor instalaţii petroliere şi de gaze azere din Ucraina, dar a subliniat că parteneriatul energetic dintre cele două ţări va continua, transmite Reuters, citat de news.ro. Citește mai departe...
00:20
PNL face implozie: Rareș Bogdan bubuie din interior partidul și arată furios spre 'sistemul osificat și groaznic de nereformat' # Stiripesurse.ro
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan își exprimă cu furie dezamăgirea și indignarea față de îngroparea Dosarului 10 August, atrăgând atenția asupra unei probleme sistemice grave care afectează democrația și statul de drept în România. Citește mai departe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.