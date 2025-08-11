Box office - Filmul horror „Weapons” impresionează la debut cu încasări de 42,5 milioane de dolari iar comedia „Freakier Friday” începe în forţă/ VIDEO

21:10

Oamenii de ştiinţă au dezvoltat un hidrogel injectabil obţinut din iaurt, care ar putea revoluţiona medicina regenerativă. Ei au folosit particule microscopice, eliberate natural de celule, numite vezicule extracelulare (EV). Aceste EV-uri favorizează vindecarea şi contribuie şi la formarea structurii gelului, ceea ce face ca utilizarea aditivilor chimici să nu mai fie necesară. Inovaţia valorifică produse lactate obişnuite, precum iaurtul, pentru a crea un material biocompatibil care imită ţesutul natural şi accelerează procesul de vindecare, o inovaţie care ar putea stimula dezvoltarea unor produse de regenerare a ţesuturilor de nouă generaţie.