Regiunea din Italia unde 300 de oameni au peste 100 de ani. Care sunt secretele unei vieți lungi
Newsweek.ro, 11 august 2025 09:00
Regiunea din Italia unde 300 de persoane au trecut de vârsta de 100 de ani. O echipă de cercetători ...
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
09:10
Cât timp pot sta acasă tații în concediu de creștere a copilului? Ce bani primesc de la stat? # Newsweek.ro
Puțini tați știu că au dreptul atât la concediul paternal, care se acordă imediat după nașterea copi...
Acum 15 minute
09:00
Acum 30 minute
08:50
Coaliția, pe un butoiu de pulberi. PSD, gata să facă opoziție. Cum vede Bolojan criza din Guvern # Newsweek.ro
Tensiunile din coaliția de guvernare ating un punct critic, pe fondul disputelor privind măsurile fi...
Acum o oră
08:30
Un gel făcut din iaurt ar putea duce la regenerarea țesuturilor. Ce boli se vor recupera mai rapid # Newsweek.ro
Oamenii de ştiinţă au dezvoltat un hidrogel injectabil obţinut din iaurt, care ar putea revoluţiona ...
08:20
Bolojan, despre anul școlar 2025-2026: „Trebuie să înceapă pe 8 septembrie. Înțelegeți măsurile” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că anul școlar ar trebui să înceapă pe 8 septembrie, în pofida nemu...
Acum 2 ore
08:10
Cum s-a autosabotat statul la Fondul Proprietatea? Acționar fără drepturi pentru că nu a adus banii # Newsweek.ro
Timp de 17 de ani, statul român n-a avut drept de vot la Fondul Proprietatea, deși l-a înființat pri...
08:10
Europa se gândește la eliminarea completă a banilor cash. Prima țară în care se va folosi doar card # Newsweek.ro
Într-o țară unde cei mai mulți oameni preferă banii cash, ambiția premierului Edi Rama de a transfor...
07:50
Bolojan nu are ultimul cuvânt în tăierea pensiilor speciale de 35.000 lei. Ce instituție va decide? # Newsweek.ro
Premierul Bolojan a recunoscut că nu are ultimul cuvânt în tăierea pensiilor speciale de 35.000 lei....
07:50
Păsările care au inspirat forma avioanelor F-16 învață să zboare. Cerul capitalei le este casă # Newsweek.ro
Printre cele mai spectaculoase sunt drepnelele, păsările care au inspirat designul avioanelor de lup...
07:40
Dacă aveți un astfel de laptop trebuie să îi actualizați imediat. Parolele ar putea fi în pericol # Newsweek.ro
Milioane de laptopuri Dell din întreaga lume au nevoie de o actualizare imediată, de îndată ce aceas...
07:30
Turcia a fost lovită de un cutremur puternic de 6,1 grade. Clădiri prăbușite și victime omenești # Newsweek.ro
Cel puţin o persoană a murit şi peste 25 au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 ...
07:20
Horoscop 12 august. Luna în Berbec îi face fermecători pe Raci. Fecioarele, pline de încredere # Newsweek.ro
Horoscop 12 august. Luna în Berbec îi face fermecători pe Raci. Fecioarele, pline de încredere. Leii...
Acum 4 ore
07:10
Ministrul Muncii nu a fost de acord cu CASS la pensie. Va vota moțiunea contra Bolojan. Ce șanse are # Newsweek.ro
Aplicarea contribuțiilor la CASS din pensie a stârnit nemulțumiri în rândul pensionarilor. Cei care ...
Acum 12 ore
21:50
Durere fără margini în familia lui Mircea Lucescu. A murit în ziua în care Lucescu a împlinit 80 ani # Newsweek.ro
Durere fără margini în familia lui Mircea Lucescu. Chiar în ziua în care „Il Luce” a împlinit 80 de ...
20:50
Un bărbat a fost rănit după ce a căzut cu parapanta în Alba Iulia. A intervenit elicopterul SMURD # Newsweek.ro
Un bărbat a fost rănit după ce a căzut cu parapanta în Alba Iulia. A intervenit elicopterul SMURD. Î...
20:20
Mai mulți bărbați au fost răniți după un carambol cu 5 mașini în Constanța. Cine e vinovat? # Newsweek.ro
Mai mulți bărbați au fost răniți după un carambol cu 5 mașini în Constanța. Cine e vinovat? Ce spun ...
Acum 24 ore
19:50
Accident rutier intenționat în Timișoara după o răfuială între clanuri. Ce a urmat? Ce spun polițișt...
19:30
Un bărbat a fost arestat după ce a intrat în magazinul în care lucra fosta soție. Ce a făcut? # Newsweek.ro
Un bărbat a fost arestat după ce a intrat în magazinul în care lucra fosta soție. Ce a făcut? Cum l-...
19:20
Ce spune președintele CJ Suceava despre reconstrucția Broșteniului? „Așteptăm sprijin de la Guvern” # Newsweek.ro
Ce spune președintele CJ Suceava despre reconstrucția Broșteniului? „Așteptăm sprijin de la Guvern”....
19:00
O mașină de pompieri a luat foc chiar în momentul în care mergea la intervenție. Cum s-a întâmplat? # Newsweek.ro
O mașină de pompieri a luat foc chiar în momentul în care mergea la intervenție. Cum s-a întâmplat? ...
18:40
Zeci de elevi se pregătesc pentru noua sesiune a examenului de Bacalaureat. Când începe sesiunea? # Newsweek.ro
Zeci de elevi se pregătesc pentru noua sesiune a examenului de Bacalaureat. Când începe sesiunea? Ce...
18:30
15 asistente au fost concediate după ce o pacientă s-a sinucis. Ce vină aveau ele? Ce au stabilit au...
18:10
Poliţiştii au făcut razii în sudul litoralului. Au fost verificate maşini şi persoane în Vama Veche,...
17:40
Liderii Europei au înaintat SUA un contraplan pentru „pacea lui Putin” în Ucraina. Ca va alege Trump # Newsweek.ro
Țările europene și Ucraina au răspuns „planului Rusiei de încetare a focului” cu o contrapropunere, ...
17:10
Șase autoturisme au fost implicate într-un accident în Constanța, rezultat cu trei răniți # Newsweek.ro
Trei persoane au fost rănite, duminică dimineața, într-un accident rutier produs în municipiul Const...
16:50
Duminică, salvamontiștii au fost alertați de un cioban aflat cu stâna în Munții Maramureșului că a g...
16:30
Națiunile NATO își fac bancă pentru finanțarea achizițiilor de apărare. Cum va funcționa? # Newsweek.ro
Țările NATO vor crea o bancă internațională de apărare, Banca pentru Apărare, Securitate și Rezilien...
15:50
90 euro un șezlong în Italia. Ce au făcut italienii în semn de protest față de prețurile mari? # Newsweek.ro
În Italia, o zi la plajă poate să coste şi 90 de euro pentru o persoană. Mai ales în plin sezon turi...
15:30
Doi olandezi au fost mușcați de un câine de stână în Apuseni. Victimele au ajuns la spital # Newsweek.ro
Doi turişti din Olanda au fost muşcaţi de un câine provenind de la o stână, în timpul unei drumeţii ...
15:20
Un băiat de zece ani a fost prins de poliţiştii din Dolj când conducea un autoturism, pe locul din d...
15:00
Serviciile medicale vor fi validate prin SMS. MS vrea să impiedice decontările fictive la cabinete # Newsweek.ro
Medicii de familie și din policlinici vor putea deconta serviciile medicale doar după ce vor primi v...
14:50
Planul de pace al lui Putin: cedarea unor teritorii din Ucraina. Ce i-a spus lui Trump # Newsweek.ro
Vladimir Putin i-ar fi transmis lui Donald Trump ce teritorii din Ucraina își dorește înainte de sum...
14:10
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Luni trimitem toți banii” # Newsweek.ro
Veste bună: Casa de Pensii face anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Luni trimitem toți ...
14:00
Desertul iubit de toată lumea poate vindeca gripa. Descoperirea ce ar putea revoluţiona tratamentele # Newsweek.ro
Oamenii de știință au făcut o descoperire care ar putea revoluționa lumea medicală. Un desert cunosc...
13:30
Turist în „Epoca de Aur”: Excursii cu autocarul - maxim 200 km, Taxi – 6 lei/km, salariu - 2.500 lei # Newsweek.ro
Acum, la mai bine de 35 de ani de la Revoluție, aproape 50% din români spun că era mai bine în „Epoc...
13:20
Fericire în familia lui Rafael Nadal. Familia lui s-a mărit cu încă un băiețel. Se va numi Miquel # Newsweek.ro
Rafael Nadal (39 de ani) a devenit tată pentru a doua oară, după ce soţia sa Mery Perelló (37 de ani...
12:50
VIDEO Magicianul Robert Tudor, lăsat fără permis pe autostradă: „Mergeți prudent, oameni buni” # Newsweek.ro
Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis de conducere după ce a fost prins circulând cu 181 km/or...
12:20
Tone de drogur au fost descoperite și confiscate, în România, de la începutul anului 2025, de Poliți...
12:00
Un nou tratament pentru cancer a fost autorizat recent. Este destinat pacienților adulți cu cancer p...
11:50
Un autoturism de lux furat din Spania a fost găsit de polițiștii de frontieră în România. O femeie î...
11:30
O folosești adesea în mâncăruri tradiționale, dar puțini știu că poate deveni și un truc de frumuseț...
11:20
METEO Căldură extremă în România. Alertă Cod Roșu de caniculă. Temperaturi de peste 41 de grade # Newsweek.ro
Meteorologii au emis o avertizare Cod Roșu de caniculă începând de luni de la ora 10.00 până marți d...
11:10
România „arde”! Cod galben și Cod portocaliu de caniculă, în aproape toată țara. Va fi și mai rău! # Newsweek.ro
România „arde”! Aproape toată țara este duminică, 10 august 2025, sub Cod galben și Cod portocaliu d...
10:50
O româncă a scris istorie la 400 metri garduri. Medalie de aur și record de timp, la Europene # Newsweek.ro
Sportiva româncă Ştefania Uţă a scris istorie la Campionatele Europene de Atletism U20, de la Tamper...
10:20
Războiul din Ucraina, tranșat de Trump și Putin în Alaska. Zelenski, invitat surpriză de Casa Albă? # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump se întâlnește cu omologul său rus Vladimir Putin pe 15 august, în...
10:10
5.000 lei pierd pensionarii care își retrag toți banii din pensiile private. Cum să eviți asta? # Newsweek.ro
Bolojan vrea ca pensionarii să poată retrage doar 25% din valoarea pensiei lor private. Restul banil...
09:50
Gală de box dublu-mortală! Doi pugiliști de 28 ani, morți în urma loviturilor încasate # Newsweek.ro
O gală de box organizată la Tokyo, Japonia, s-a transformat într-o dublă-tragedie. Doi pugiliști au ...
09:20
VIDEO Președintele Nicușor Dan, alături de Maia Sandu la Festivalul Lupilor din Republica Moldova # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a fost surprins alături de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, la ...
Ieri
09:10
Dramă, pe un drum județean. O fetiță de 8 ani a traversat aiurea, un șofer a călcat-o mortal # Newsweek.ro
Nesupravegheată, o fetiță de 8 ani a traversat aiurea, prin loc nepermis, drumul județean din fața c...
08:50
Cel mai mic salariu minim din UE, în Bulgaria, 551 €. Ungaria, pe locul 2. Unde se află România? # Newsweek.ro
În 5 din cele 27 de state UE, salariul minim lunar depășește 2.000 €, iar în 8 țări e de peste 1.000...
