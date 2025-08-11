Regiunea din Italia unde 300 de oameni au peste 100 de ani. Care sunt secretele unei vieți lungi

Newsweek.ro, 11 august 2025 09:00

Regiunea din Italia unde 300 de persoane au trecut de vârsta de 100 de ani. O echipă de cercetători ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
09:10
Cât timp pot sta acasă tații în concediu de creștere a copilului? Ce bani primesc de la stat? Newsweek.ro
Puțini tați știu că au dreptul atât la concediul paternal, care se acordă imediat după nașterea copi...
Acum 15 minute
09:00
Regiunea din Italia unde 300 de oameni au peste 100 de ani. Care sunt secretele unei vieți lungi Newsweek.ro
Regiunea din Italia unde 300 de persoane au trecut de vârsta de 100 de ani. O echipă de cercetători ...
Acum 30 minute
08:50
Coaliția, pe un butoiu de pulberi. PSD, gata să facă opoziție. Cum vede Bolojan criza din Guvern Newsweek.ro
Tensiunile din coaliția de guvernare ating un punct critic, pe fondul disputelor privind măsurile fi...
Acum o oră
08:30
Un gel făcut din iaurt ar putea duce la regenerarea țesuturilor. Ce boli se vor recupera mai rapid Newsweek.ro
Oamenii de ştiinţă au dezvoltat un hidrogel injectabil obţinut din iaurt, care ar putea revoluţiona ...
08:20
Bolojan, despre anul școlar 2025-2026: „Trebuie să înceapă pe 8 septembrie. Înțelegeți măsurile” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că anul școlar ar trebui să înceapă pe 8 septembrie, în pofida nemu...
Acum 2 ore
08:10
Cum s-a autosabotat statul la Fondul Proprietatea? Acționar fără drepturi pentru că nu a adus banii Newsweek.ro
Timp de 17 de ani, statul român n-a avut drept de vot la Fondul Proprietatea, deși l-a înființat pri...
08:10
Europa se gândește la eliminarea completă a banilor cash. Prima țară în care se va folosi doar card Newsweek.ro
Într-o țară unde cei mai mulți oameni preferă banii cash, ambiția premierului Edi Rama de a transfor...
07:50
Bolojan nu are ultimul cuvânt în tăierea pensiilor speciale de 35.000 lei. Ce instituție va decide? Newsweek.ro
Premierul Bolojan a recunoscut că nu are ultimul cuvânt în tăierea pensiilor speciale de 35.000 lei....
07:50
Păsările care au inspirat forma avioanelor F-16 învață să zboare. Cerul capitalei le este casă Newsweek.ro
Printre cele mai spectaculoase sunt drepnelele, păsările care au inspirat designul avioanelor de lup...
07:40
Dacă aveți un astfel de laptop trebuie să îi actualizați imediat. Parolele ar putea fi în pericol Newsweek.ro
Milioane de laptopuri Dell din întreaga lume au nevoie de o actualizare imediată, de îndată ce aceas...
07:30
Turcia a fost lovită de un cutremur puternic de 6,1 grade. Clădiri prăbușite și victime omenești Newsweek.ro
Cel puţin o persoană a murit şi peste 25 au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 ...
07:20
Horoscop 12 august. Luna în Berbec îi face fermecători pe Raci. Fecioarele, pline de încredere Newsweek.ro
Horoscop 12 august. Luna în Berbec îi face fermecători pe Raci. Fecioarele, pline de încredere. Leii...
Acum 4 ore
07:10
Ministrul Muncii nu a fost de acord cu CASS la pensie. Va vota moțiunea contra Bolojan. Ce șanse are Newsweek.ro
Aplicarea contribuțiilor la CASS din pensie a stârnit nemulțumiri în rândul pensionarilor. Cei care ...
Acum 12 ore
21:50
Durere fără margini în familia lui Mircea Lucescu. A murit în ziua în care Lucescu a împlinit 80 ani Newsweek.ro
Durere fără margini în familia lui Mircea Lucescu. Chiar în ziua în care „Il Luce” a împlinit 80 de ...
20:50
Un bărbat a fost rănit după ce a căzut cu parapanta în Alba Iulia. A intervenit elicopterul SMURD Newsweek.ro
Un bărbat a fost rănit după ce a căzut cu parapanta în Alba Iulia. A intervenit elicopterul SMURD. Î...
20:20
Mai mulți bărbați au fost răniți după un carambol cu 5 mașini în Constanța. Cine e vinovat? Newsweek.ro
Mai mulți bărbați au fost răniți după un carambol cu 5 mașini în Constanța. Cine e vinovat? Ce spun ...
Acum 24 ore
19:50
Accident rutier intenționat în Timișoara după o răfuială între clanuri. Ce a urmat? Newsweek.ro
Accident rutier intenționat în Timișoara după o răfuială între clanuri. Ce a urmat? Ce spun polițișt...
19:30
Un bărbat a fost arestat după ce a intrat în magazinul în care lucra fosta soție. Ce a făcut? Newsweek.ro
Un bărbat a fost arestat după ce a intrat în magazinul în care lucra fosta soție. Ce a făcut? Cum l-...
19:20
Ce spune președintele CJ Suceava despre reconstrucția Broșteniului? „Așteptăm sprijin de la Guvern” Newsweek.ro
Ce spune președintele CJ Suceava despre reconstrucția Broșteniului? „Așteptăm sprijin de la Guvern”....
19:00
O mașină de pompieri a luat foc chiar în momentul în care mergea la intervenție. Cum s-a întâmplat? Newsweek.ro
O mașină de pompieri a luat foc chiar în momentul în care mergea la intervenție. Cum s-a întâmplat? ...
18:40
Zeci de elevi se pregătesc pentru noua sesiune a examenului de Bacalaureat. Când începe sesiunea? Newsweek.ro
Zeci de elevi se pregătesc pentru noua sesiune a examenului de Bacalaureat. Când începe sesiunea? Ce...
18:30
15 asistente au fost concediate după ce o pacientă s-a sinucis. Ce vină aveau ele? Newsweek.ro
15 asistente au fost concediate după ce o pacientă s-a sinucis. Ce vină aveau ele? Ce au stabilit au...
18:10
Poliția face razii în sudul litoralului. A încasat peste 22.000 lei din amenzi Newsweek.ro
Poliţiştii au făcut razii în sudul litoralului. Au fost verificate maşini şi persoane în Vama Veche,...
17:40
Liderii Europei au înaintat SUA un contraplan pentru „pacea lui Putin” în Ucraina. Ca va alege Trump Newsweek.ro
Țările europene și Ucraina au răspuns „planului Rusiei de încetare a focului” cu o contrapropunere, ...
17:10
Șase autoturisme au fost implicate într-un accident în Constanța, rezultat cu trei răniți Newsweek.ro
Trei persoane au fost rănite, duminică dimineața, într-un accident rutier produs în municipiul Const...
16:50
Cetățeni ucraineni, găsiți în Munții Maramureșului epuizați fizic. Au fost salvați Newsweek.ro
Duminică, salvamontiștii au fost alertați de un cioban aflat cu stâna în Munții Maramureșului că a g...
16:30
Națiunile NATO își fac bancă pentru finanțarea achizițiilor de apărare. Cum va funcționa? Newsweek.ro
Țările NATO vor crea o bancă internațională de apărare, Banca pentru Apărare, Securitate și Rezilien...
15:50
90 euro un șezlong în Italia. Ce au făcut italienii în semn de protest față de prețurile mari? Newsweek.ro
În Italia, o zi la plajă poate să coste şi 90 de euro pentru o persoană. Mai ales în plin sezon turi...
15:30
Doi olandezi au fost mușcați de un câine de stână în Apuseni. Victimele au ajuns la spital Newsweek.ro
Doi turişti din Olanda au fost muşcaţi de un câine provenind de la o stână, în timpul unei drumeţii ...
15:20
Un băiat de 10 ani a fost prins de polițiști la volan. Tatăl său se afla în dreapta Newsweek.ro
Un băiat de zece ani a fost prins de poliţiştii din Dolj când conducea un autoturism, pe locul din d...
15:00
Serviciile medicale vor fi validate prin SMS. MS vrea să impiedice decontările fictive la cabinete Newsweek.ro
Medicii de familie și din policlinici vor putea deconta serviciile medicale doar după ce vor primi v...
14:50
Planul de pace al lui Putin: cedarea unor teritorii din Ucraina. Ce i-a spus lui Trump Newsweek.ro
Vladimir Putin i-ar fi transmis lui Donald Trump ce teritorii din Ucraina își dorește înainte de sum...
14:10
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Luni trimitem toți banii” Newsweek.ro
Veste bună: Casa de Pensii face anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Luni trimitem toți ...
14:00
Desertul iubit de toată lumea poate vindeca gripa. Descoperirea ce ar putea revoluţiona tratamentele Newsweek.ro
Oamenii de știință au făcut o descoperire care ar putea revoluționa lumea medicală. Un desert cunosc...
13:30
Turist în „Epoca de Aur”: Excursii cu autocarul - maxim 200 km, Taxi – 6 lei/km, salariu - 2.500 lei Newsweek.ro
Acum, la mai bine de 35 de ani de la Revoluție, aproape 50% din români spun că era mai bine în „Epoc...
13:20
Fericire în familia lui Rafael Nadal. Familia lui s-a mărit cu încă un băiețel. Se va numi Miquel Newsweek.ro
Rafael Nadal (39 de ani) a devenit tată pentru a doua oară, după ce soţia sa Mery Perelló (37 de ani...
12:50
VIDEO Magicianul Robert Tudor, lăsat fără permis pe autostradă: „Mergeți prudent, oameni buni” Newsweek.ro
Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis de conducere după ce a fost prins circulând cu 181 km/or...
12:20
VIDEO Tone de droguri confiscate de Poliție și DIICOT. Peste 500 de descinderi Newsweek.ro
Tone de drogur au fost descoperite și confiscate, în România, de la începutul anului 2025, de Poliți...
12:00
Un nou tratament pentru cancerul pulmonar, autorizat. Cum aționează? Newsweek.ro
Un nou tratament pentru cancer a fost autorizat recent. Este destinat pacienților adulți cu cancer p...
11:50
Un bolid furat din Spania, găst în România. O femeie îl conducea Newsweek.ro
Un autoturism de lux furat din Spania a fost găsit de polițiștii de frontieră în România. O femeie î...
11:30
Leguma din grădină care îți face buzele mari instant. O mănânci cu borș și sare Newsweek.ro
O folosești adesea în mâncăruri tradiționale, dar puțini știu că poate deveni și un truc de frumuseț...
11:20
METEO Căldură extremă în România. Alertă Cod Roșu de caniculă. Temperaturi de peste 41 de grade Newsweek.ro
Meteorologii au emis o avertizare Cod Roșu de caniculă începând de luni de la ora 10.00 până marți d...
11:10
România „arde”! Cod galben și Cod portocaliu de caniculă, în aproape toată țara. Va fi și mai rău! Newsweek.ro
România „arde”! Aproape toată țara este duminică, 10 august 2025, sub Cod galben și Cod portocaliu d...
10:50
O româncă a scris istorie la 400 metri garduri. Medalie de aur și record de timp, la Europene Newsweek.ro
Sportiva româncă Ştefania Uţă a scris istorie la Campionatele Europene de Atletism U20, de la Tamper...
10:20
Războiul din Ucraina, tranșat de Trump și Putin în Alaska. Zelenski, invitat surpriză de Casa Albă? Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump se întâlnește cu omologul său rus Vladimir Putin pe 15 august, în...
10:10
5.000 lei pierd pensionarii care își retrag toți banii din pensiile private. Cum să eviți asta? Newsweek.ro
Bolojan vrea ca pensionarii să poată retrage doar 25% din valoarea pensiei lor private. Restul banil...
09:50
Gală de box dublu-mortală! Doi pugiliști de 28 ani, morți în urma loviturilor încasate Newsweek.ro
O gală de box organizată la Tokyo, Japonia, s-a transformat într-o dublă-tragedie. Doi pugiliști au ...
09:20
VIDEO Președintele Nicușor Dan, alături de Maia Sandu la Festivalul Lupilor din Republica Moldova Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a fost surprins alături de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, la ...
Ieri
09:10
Dramă, pe un drum județean. O fetiță de 8 ani a traversat aiurea, un șofer a călcat-o mortal Newsweek.ro
Nesupravegheată, o fetiță de 8 ani a traversat aiurea, prin loc nepermis, drumul județean din fața c...
08:50
Cel mai mic salariu minim din UE, în Bulgaria, 551 €. Ungaria, pe locul 2. Unde se află România? Newsweek.ro
În 5 din cele 27 de state UE, salariul minim lunar depășește 2.000 €, iar în 8 țări e de peste 1.000...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.