Preşedinte de ţară sau preşedinte de partid?

Ne cunoaştem deja de câţiva ani, s-au scurs multe zile de luni şi de miercuri de când eu vă scriu şi dumneavoastră, într-un fel sau altul, îmi răspundeţi. Nu mai pot fi suspectată (sper!) de vreo apartenenţă politică sau de păreri altfel decât sincere, influenţate simplu de realitatea din jur. Ştiţi că nu sunt interesată […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gândul