Erste: Ne așteptăm ca România să revină pe piețele internaționale în septembrie, presupunând că Fitch confirmă ratingul investment grade

Financial Intelligence, 11 august 2025 09:00

Analiștii Erste Group se așteaptă ca România să revină pe piețele internaționale în septembrie, presupunând că Fitch confirmă

Acum 5 minute
09:10
Cinci jurnalişti de la Al Jazeera, ucişi într-un atac israelian în Gaza Financial Intelligence
Al Jazeera a anunţat duminică moartea a cinci dintre jurnaliştii săi într-un atac israelian în Fâşia Gaza, inclusiv
09:10
Ambasadorul american la NATO afirmă că Zelenski ar putea asista la summitul Trump-Putin Financial Intelligence
Ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, a afirmat duminică la televiziunea CNN că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar
09:10
Proprietatea privată nu se negociază, trebuie apărată și păstrată – opinie Florin Cîțu Financial Intelligence
În Constituția României scrie negru pe alb că „dreptul de proprietate privată este garantat și ocrotit". Sună frumos.
Acum 15 minute
09:00
Erste: Ne așteptăm ca România să revină pe piețele internaționale în septembrie, presupunând că Fitch confirmă ratingul investment grade Financial Intelligence
Analiștii Erste Group se așteaptă ca România să revină pe piețele internaționale în septembrie, presupunând că Fitch confirmă
09:00
Claudiu Năsui: Lobbyul puternic pentru limitarea retragerii sumelor din Pilonul 2 nu s-a terminat; Două greșeli flagrante, în discursul primului ministru Financial Intelligence
După interviul premierului Bolojan devine clar că lobbyul puternic pentru limitarea retragerii sumelor din Pilonul 2 nu s-a
Acum o oră
08:20
China cere SUA relaxarea restricţiilor la exportul de cipuri AI pentru un acord comercial Financial Intelligence
China solicită Statelor Unite să reducă restricţiile la exportul de cipuri esenţiale pentru inteligenţa artificială, ca parte a
Acum 2 ore
08:00
Inteligența Artificială creează noi miliardari într-un ritm record Financial Intelligence
Startup-urile din domeniul inteligenței artificiale au creat zeci de noi miliardari în acest an, contribuind la un boom
08:00
Anunț privind selecția candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța Financial Intelligence
INCINTA PORT CONSTANȚA, GARA MARITIMĂ Municipiul Constanța, Județul Constanța Cod Poștal 900900 Tel: 0241.611.540; Fax: 0241.619.512 Web: http://www.portofconstantza.com
07:40
Premierul Bolojan, despre proiectul privind pensiile private: Guvernul nu confiscă niciun ban Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara că proiectul de lege privind pensiile private, aflat în prezent în
Acum 4 ore
06:50
Donald Trump vrea ca oamenii fără adăpost să părăsească “imediat” Washingtonul Financial Intelligence
Donald Trump vrea ca persoanele fără adăpost să părăsească Washingtonul, promiţând o capitală „mai sigură şi mai frumoasă"
06:40
Dmitri Medvedev acuză: Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean, iar Kievul recrutează cele mai josnice gunoaie ale umanităţii pentru a lupta pe front Financial Intelligence
Politicienii europeni încearcă să împiedice eforturile SUA de a rezolva conflictul din Ucraina, în timp ce autorităţile de
06:40
SUA consideră că Israelul “are dreptul să decidă” ocuparea completă a Fâşiei Gaza Financial Intelligence
Statele Unite consideră că "Israelul are dreptul să decidă ce este necesar" cu privire la Fâşia Gaza, poziţie
06:30
Şedinţă a BPN al PSD; se va stabili poziţia partidului privind continuarea colaborării guvernamentale Financial Intelligence
Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte luni, de la ora 11:00, în şedinţă, pentru a stabili poziţia
Acum 12 ore
22:40
Premierul Ilie Bolojan, despre posibilitatea ca PSD să iasă de la guvernare: Sper să nu avem o astfel de situaţie Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan şi-a exprimat speranţa că PSD nu va ieşi de la guvernare, în contextul tensiunilor recente
22:30
Ilie Bolojan, întrebat dacă vor creşte impozitele cu 70%: Este posibil, în anumite situaţii, să se întâmple şi acest lucru Financial Intelligence
În unele situaţii, acolo unde primăriile nu şi-au indexat impozitele de mai mulţi ani, valoarea impozitelor pe proprietăţi
22:30
Ilie Bolojan, întrebat dacă vor fi concedieri de personal, odată cu implementarea celui de-al doilea pachet de măsuri: E foarte posibil să avem reduceri de personal Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar că
22:20
Titus Corlăţean: Am luat decizia de a candida la preşedinţia PSD Financial Intelligence
Senatorul Titus Corlăţean a anunţat, duminică seară, că a luat decizia de a candida pentru funcţia de preşesinte
20:50
Tudor Chirilă: “10 august. Încă un dosar care va muri aşa cum va muri pas cu pas răul pe care l-a fǎcut Iliescu, aşa cum a murit răul pe care l-a fǎcut Ceauşescu” Financial Intelligence
Pe 10 august 2025, la șapte ani de la protestul din 10 august 2018, când mii de români
20:40
Vicepreşedintele JD Vance: SUA caută un acord de pace acceptabil pentru Rusia şi Ucraina, chiar dacă niciuna nu va fi mulţumită Financial Intelligence
Vicepreşedintele american JD Vance a estimat, într-un interviu publicat duminică de postul Fox News, că o soluţionare negociată
Acum 24 ore
18:20
Bo Hines, consilierul Casei Albe pentru criptomonede, își anunță plecarea Financial Intelligence
Bo Hines, care a condus Consiliul de consilieri pentru active digitale al președintelui republican Donald Trump, a declarat
18:20
Mass-media de stat chineză afirmă că cipurile Nvidia H20 nu sunt sigure pentru China Financial Intelligence
Cipurile Nvidia reprezintă o amenințare la adresa securității Chinei, a afirmat duminică un cont de social media afiliat
18:00
Şefa diplomaţiei europene convoacă o reuniune a miniştrilor de externe şi protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile Financial Intelligence
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declaraţie transmisă duminică presei, că orice acord între SUA şi
15:40
Deputatul Budăi (PSD) afirmă că va vota o moţiune de cenzuă împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi Financial Intelligence
Deputatul social-democrat Marius Budăi afirmă că parlamentarii din judeţele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moţiune de
15:30
Zelenski afirmă că Ucraina “susţine pe deplin” declaraţia comună a liderilor europeni Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că Kievul "apreciază şi susţine pe deplin" o declaraţie comună a
09:50
Iranul amenință coridorul lui Trump (TRIPP), prevăzut în acordul de pace dintre Azerbaidjan și Armenia Financial Intelligence
*  Consilierul principal al Teheranului semnalează intenția de a bloca ruta TRIPP susținută de SUA, în timp ce
09:40
Comunitatea „Corupția ucide” a anunțat un protest în Piața Victoriei, dumincă seara, față de tergiversarea dosarului privind violențele de la protestul din 10 august 2018; “Faptele se prescriu în 2026” Financial Intelligence
Comunitatea „Corupția ucide" a anunțat organizarea unui protest în Piața Victoriei, pe 10 august, la ora 19.00, față
09:30
Cheltuielile pentru arme nucleare sunt în creștere – Statista Financial Intelligence
Cheltuielile globale pentru arme nucleare au crescut cu 11% în 2024 față de anul precedent, depășind 100 de
09:20
Majoritatea germanilor, în favoarea recunoaşterii Palestinei ca stat (sondaj) Financial Intelligence
Majoritatea cetăţenilor din Germania susţin recunoaşterea unui stat Palestina, conform unui nou sondaj, o decizie pe care guvernul
09:20
Casa Albă ia în considerare invitarea lui Zelenski în Alaska Financial Intelligence
Casa Albă ia în considerare invitarea președintelui ucrainean Volodymyr Zelenski în Alaska, unde președintele Donald Trump are programată
Ieri
07:00
Tánczos Barna: Avem obligaţia ca printr-un dialog constructiv între Guvern şi consiliile judeţene să găsim o soluţie administrativă pentru funcţionarea şi consolidarea serviciilor de Salvamont din ţară Financial Intelligence
Vicepremierul Tánczos Barna afirmă că este nevoie de un dialog constructiv între Guvern şi consiliile judeţene pentru a
06:50
Lula şi Putin au discutat despre pacea în Ucraina înaintea summitului SUA-Rusia Financial Intelligence
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a discutat sâmbătă timp de aproximativ 40 de minute cu omologul
06:50
Canada a pierdut zeci de mii de locuri de muncă în iulie, pe fondul impactului tarifelor americane asupra angajărilor Financial Intelligence
Economia canadiană a pierdut 40.800 de locuri de muncă în iulie, după un câştig net de 83.000 în
06:50
Rusia “condamnă şi respinge” planul Israelului de a ocupa oraşul Gaza Financial Intelligence
Rusia a condamnat sâmbătă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza, afirmând că o astfel de
06:50
Ministra Mediului: Deșeurile din alte state europene nu pot fi produse second-hand în România Financial Intelligence
Ministerul Mediului pregătește, împreună cu Ministerul Economiei, o inițiativă legislativă legată de conceptul de trasabilitate în cazul produselor
06:40
Liderii europeni afirmă că negocierile de pace pentru Ucraina nu pot fi decise fără Kiev (comunicat) Financial Intelligence
Importanţi lideri europeni au declarat sâmbătă că "drumul către pace" în Ucraina nu poate fi decis fără Kiev
06:40
Mii de persoane au protestat la Tel Aviv împotriva planului Israelului de a prelua controlul asupra Gazei (AFP) Financial Intelligence
Mii de persoane au protestat sâmbătă pe străzile din Tel Aviv, în Israel, pentru a cere încetarea războiului
06:40
Preţurile de producţie din China au scăzut peste aşteptări în iulie, alimentând temerile de deflaţie Financial Intelligence
Preţurile de producţie din China au înregistrat în iulie o scădere anuală de 3,6%, peste estimările analiştilor care
9 august 2025
20:10
Summitul Trump-Putin din Alaska seamănă cu o înfrângere lentă pentru Ucraina – CNN Financial Intelligence
Locația contează, a declarat fostul magnat imobiliar și actual președinte al SUA, Donald Trump. Câteva momente mai târziu,
19:40
Cum o operațiune CIA împotriva Al-Qaeda a prins în capcană un cetățean american în Afganistan – Reuters Financial Intelligence
Talibanii neagă reținerea lui Habibi, în ciuda dovezilor, complicând eforturile SUA pentru eliberarea acestuia Operațiunea CIA care viza
18:00
Planul Israelului de a ocupa oraşul Gaza este o nouă “escaladare”, acuză Autoritatea Palestiniană Financial Intelligence
Planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza este o nouă "escaladare" a Israelului care ameninţă "stabilitatea
16:10
Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad / Două persoane au murit Financial Intelligence
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad, iar două persoane au
16:00
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 170,8 miliarde lei, în iunie Financial Intelligence
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 170,8 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025,
16:00
Preşedintele Zelenski insistă că Ucraina nu va ceda teritorii Rusiei Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comunicat sâmbătă în reţelele sociale că ţara sa "nu va ceda teritorii ocupantului",
14:20
Preşedintele polonez Nawrocki va face o vizită în SUA la invitaţia lui Trump Financial Intelligence
Noul preşedinte polonez Karol Nawrocki, care a depus jurământul miercuri, va face la începutul lui septembrie o vizită
10:50
Citatul săptămânii: „Rămân un clovn, nimic mai mult. Asta mă face să fiu mult superior unui politician.” – Charlie Chaplin (foto Britannica) Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: „Rămân un clovn, nimic mai mult. Asta mă face să fiu mult superior unui politician.” – Charlie Chaplin (foto Britannica) appeared first on Financial Intelligence.
09:30
„Îngheţarea” războiului din Ucraina ar putea fi aproape, spune Donald Tusk, în timp ce SUA şi Rusia planifică discuţii Financial Intelligence
O „îngheţare" a războiului din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul polonez, în timp ce
09:20
Putin îi sună pe Xi, Modi și alți lideri străini înaintea întâlnirii planificate cu Trump Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit vineri cu liderii Chinei, Indiei și a trei state ex-sovietice într-o serie
Mai mult de 2 zile în urmă
08:30
Opt medalii pentru echipele României prezente la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2025 Financial Intelligence
Echipele României prezente la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2025 au obținut opt medalii, potrivit Ministerului Educației. Echipa
08:20
Trump cere demisia CEO-ului Intel, Lip-Bu Tan, din cauza legăturilor cu China – redresarea companiei, în pericol Financial Intelligence
Redresarea Intel ar putea fi periclitată după ce preşedintele american Donald Trump a cerut demisia CEO-ului Lip-Bu Tan,
08:10
Sam Altman îl ironizează pe Elon Musk: ”Nu mă gândesc prea mult la el” Financial Intelligence
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins declaraţiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI şi
