Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior

17:10

Daniel Bîrligea a tras un semnal de alarmă înainte ca FCSB să se dueleze cu Unirea Slobozia. Atacantul campioanei s-a declarat convins de faptul că orice echipă din Liga 1 îi poate pune probleme campioanei. FCSB caută prima victorie de pe teren propriu, din acest sezon de Liga 1. Partida cu Unirea Slobozia se va […] The post “Putem să o numim criză”. Daniel Bîrligea, semnal de alarmă la FCSB. Ce le-a transmis coechipierilor appeared first on Antena Sport.