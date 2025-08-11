Şedinţă BPN. Social-democraţii decid astăzi dacă rup sau nu Coaliţia de guvernare
PSNews.ro, 11 august 2025 10:30
Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, de la ora 11:00, în ședință, pentru a stabili poziția clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat săptămâna trecută convocarea Biroului Permanent Național. „Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației […] Articolul Şedinţă BPN. Social-democraţii decid astăzi dacă rup sau nu Coaliţia de guvernare apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
10:40
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat critici la adresa propriului partid în privința dosarului „10 august”, despre care afirmă că se îndreaptă spre prescriere. Într-o postare pe Facebook, Rareș Bogdan afirmă că toate partidele care au guvernat în ultimii șapte ani, inclusiv PNL și USR, poartă responsabilitatea pentru faptul că adevărul nu a fost aflat. […] Articolul Rareș Bogdan critică PNL și USR în dosarul „10 august”: „Sistemul e la fel de osificat” apare prima dată în PS News.
Acum 15 minute
10:30
Impozite mai mari cu până la 70% pentru locuințe. Premierul explică ce modificări vor intra în vigoare # PSNews.ro
Se pare că unii români ar putea să plătească impozite cu până la 70% mai mari pentru locuințe. Ilie Bolojan a abordat acest subiect. Am putea ajunge să plătim impozite mai mari cu până la 70% pentru locuințe? Premierul Ilie Bolojan spune că un astfel de scenariu este cât se poate de realist, însă doar […] Articolul Impozite mai mari cu până la 70% pentru locuințe. Premierul explică ce modificări vor intra în vigoare apare prima dată în PS News.
10:30
Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, de la ora 11:00, în ședință, pentru a stabili poziția clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat săptămâna trecută convocarea Biroului Permanent Național. „Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației […] Articolul Şedinţă BPN. Social-democraţii decid astăzi dacă rup sau nu Coaliţia de guvernare apare prima dată în PS News.
Acum o oră
10:10
Senatorul PSD Titus Corlățean, președintele Comisiei pentru politică externă, și-a anunțat candidatura la șefia Partidului Social Democrat, la congresul care va avea loc în toamnă. ”Am decis să îmi asum candidatura la președinția Partidului Social Democrat, la congresul partidului care urmează să fie organizat în toamna acestui an. Traversăm o criză extrem de complicată, de […] Articolul Titus Corlățean: Am decis să îmi asum candidatura la președinția PSD apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
18:00
Atenţie! Malware prin testele de verificare Captcha. Avertismentul experţilor în cybersecurity # PSNews.ro
Atacatorii cibernetici au găsit modalităţi pentru a răspândi malware prin intermediul testului de verificare Captcha, folosit frecvent de site-uri pentru a descuraja boţii, se arată într-o analiză publicată, recent, pe blogul din România al producătorului de soluţii de cybersecurity, Eset. „Boţii au multe de explicat. Aceştia reprezintă, acum, peste jumătate din întregul trafic de internet […] Articolul Atenţie! Malware prin testele de verificare Captcha. Avertismentul experţilor în cybersecurity apare prima dată în PS News.
18:00
Peste 30.200 de candidaţi, aşteptaţi să susţină probele scrise ale Bacalaureatului, sesiunea a doua, care încep luni # PSNews.ro
Peste 30.200 de candidaţi sunt aşteptaţi să susţină, începând luni, probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat din acest an. Prima probă este cea la Limba şi literatura română. Primele rezultate se vor afişa în 18 august, iar cele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi făcute publice în 26 august. […] Articolul Peste 30.200 de candidaţi, aşteptaţi să susţină probele scrise ale Bacalaureatului, sesiunea a doua, care încep luni apare prima dată în PS News.
17:50
Anunț trist pentru toți românii cu credite! Ratele explodează din toamnă. Urmează și explozia ROBOR # PSNews.ro
Din cauza problemelor pe care statul le-a întâmpinat și încă le întâmpină cu finanțarea deficitului bugetar uriaș, dobânzile la care băncile își împrumută bani între ele au crescut semnificativ. Drept urmare, indicele IRCC, în funcție de care sunt calculate ratele tuturor creditelor acordate după aprilie 2019, a cunoscut una dintre cele mai mari creșteri din […] Articolul Anunț trist pentru toți românii cu credite! Ratele explodează din toamnă. Urmează și explozia ROBOR apare prima dată în PS News.
17:50
Turcan: Două demersuri pe care le-am iniţiat ca ministru al Culturii sunt continuate de Guvernul Bolojan # PSNews.ro
Fostul ministru al Culturii Raluca Turcan anunţă, duminică după-amiază, că două demersuri pe care le-a iniţiat sunt continuate de Guvernul Bolojan, respectiv realizarea de lucrări la 14 obiective culturale importante, cu 140 de milioane de euro printr-un împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) în valoare de 140 de milioane de euro, […] Articolul Turcan: Două demersuri pe care le-am iniţiat ca ministru al Culturii sunt continuate de Guvernul Bolojan apare prima dată în PS News.
17:30
FT: România ar putea intra în colaps, chiar şi după măsurile de austeritate. Ce spun românii # PSNews.ro
Măsurile de austeritate, care au provocat furie publică și au dus la prăbușirea mai multor guverne europene în urmă cu peste un deceniu, revin în România, unde autoritățile încearcă să reducă un deficit bugetar record. Cu un deficit de 9,3% din PIB în 2024, România a înregistrat cel mai mare dezechilibru bugetar din Uniunea Europeană, […] Articolul FT: România ar putea intra în colaps, chiar şi după măsurile de austeritate. Ce spun românii apare prima dată în PS News.
17:20
Primarul din Brăila, Marian Dragomir, a spus că a organizat Zilele orașului în ciuda măsurilor de austeritate, pentru că evenimentul costă foarte puțin din buget și brăilenii merită o sărbătoare cu artiști mari și activități pentru toată lumea. Primarul din Brăila a explicat de ce a organizat Zilele orașului în ciuda măsurilor de austeritate promovate […] Articolul Primarul din Brăila explică de ce a organizat Zilele orașului: costă 0,001% din buget apare prima dată în PS News.
17:20
Restricţii de circulaţie pentru camioane, luni, în judeţele Mehedinţi şi Dolj, în contextul Codului roşu de caniculă # PSNews.ro
Circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi interzisă, luni, între orele 12.00 şi 20.00, pe toate drumurile naţionale şi expres din judeţele Mehedinţi şi Dolj, care se vor afla sub Cod roşu de caniculă. Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat că luni, între orele 12.00 şi 20.00, […] Articolul Restricţii de circulaţie pentru camioane, luni, în judeţele Mehedinţi şi Dolj, în contextul Codului roşu de caniculă apare prima dată în PS News.
17:20
Președintele României, Nicușor Dan, alături de omologul său moldovean, Maia Sandu, participă duminică, 10 august, la Festivalul Zemii din comuna Șipoteni, raionul Călărași din centrul Republicii Moldova, scrie info1.md. Festivalul Zemii, ajuns la cea de-a IX-a ediție, se desfășoară în comuna Sipoteni, în cadrul proiectului „Promovarea festivalurilor gastronomice din comuna Sipoteni”, finanțat de Ministerul Culturii al […] Articolul Nicușor Dan participă împreună cu Maia Sandu la Festivalul Zemii din raionul Călărași apare prima dată în PS News.
17:00
Parlamentul European a adoptat Strategia pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Precizările lui Victor Negrescu # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunţat că Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi. ”Sper ca amendamentele pe care le-am propus şi se regăsesc în forma finală a documentului să schimbe în bine vieţile a milioane de oameni”, a adăugat el, menţionând, între altele, accesul gratuit şi rapid la terapii esenţiale […] Articolul Parlamentul European a adoptat Strategia pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Precizările lui Victor Negrescu apare prima dată în PS News.
16:50
Sistemul secret folosit de Hamas pentru a plăti salariile angajaților. Cum a distribuit 7 milioane de dolari în Gaza # PSNews.ro
După aproape doi ani de război, capacitatea militară a Hamas este grav slăbită, iar conducerea sa politică se află sub o presiune intensă. Cu toate acestea, pe tot parcursul războiului, organizația islamistă palestiniană a reușit să utilizeze un sistem secret de plăți în numerar pentru a achita salariile a 30.000 de funcționari publici, în valoare […] Articolul Sistemul secret folosit de Hamas pentru a plăti salariile angajaților. Cum a distribuit 7 milioane de dolari în Gaza apare prima dată în PS News.
16:50
TikTok concediază echipa de moderare din Germania și o înlocuiește cu AI. Angajații intră în grevă # PSNews.ro
TikTok, una dintre cele mai populare platforme de social media din lume, a anunțat că își va desființa întreaga echipă de moderare din Berlin, Germania, responsabilă cu eliminarea conținutului dăunător, urmând să înlocuiască activitatea acesteia cu sisteme de inteligență artificială și muncă externalizată către contractori. Măsura va duce la concedierea a 150 de angajați, relatează […] Articolul TikTok concediază echipa de moderare din Germania și o înlocuiește cu AI. Angajații intră în grevă apare prima dată în PS News.
16:30
Apartamente la prețuri occidentale, salarii românești. Un metru pătrat de apartament la Cluj costă cât la Madrid # PSNews.ro
Accesul la locuințe rămâne o problemă majoră în România. O confirmă și un studiu, care a comparat prețurile noastre cu cele din alte state. În marile orașe, un apartament costă la fel ca în Madrid, Berlin sau Amsterdam, dacă luăm în calcul puterea de cumpărare. Se întâmplă asta în condițiile în care românii își dau […] Articolul Apartamente la prețuri occidentale, salarii românești. Un metru pătrat de apartament la Cluj costă cât la Madrid apare prima dată în PS News.
16:20
Decontarea serviciilor medicale, doar cu feedback prin SMS de la pacient. Șeful CNAS: Au fost cazuri de carduri clonate # PSNews.ro
Medicii de familie și din policlinică vor putea deconta serviciile medicale doar după ce vor primi feedback din partea pacientului, printr-un cod primit prin SMS. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătăate a explicat la Digi24, în cadrul emisiunii În fața ta, că măsura vine după ce au existat mai multe cazuri de fraudă în […] Articolul Decontarea serviciilor medicale, doar cu feedback prin SMS de la pacient. Șeful CNAS: Au fost cazuri de carduri clonate apare prima dată în PS News.
16:10
Ștefania Uță, aur la Campionatul European de atletism. Cursă senzațională, încheiată cu recordul competiției # PSNews.ro
Ștefania Alexandra Uță a câștigat medalia de aur la Campionatele Europene U20, în cursa de 400 m garduri, după o cursă fantastică, în care a depășit liderul cu o sutime de secundă, pe ultimii metri. Sportiva noastră a încheiat întrecerea în 55,55 secunde, doborând recordul competiției, vechi de 20 de ani Atleta de 17 ani, […] Articolul Ștefania Uță, aur la Campionatul European de atletism. Cursă senzațională, încheiată cu recordul competiției apare prima dată în PS News.
16:10
Preocupările legate de poluarea cu PFAS – prescurtarea de la substanțe per- și polifluoroalchilice – sunt în creștere în întreaga Europă, deoarece studiile arată că aceste „substanțe chimice veșnice” toxice sunt prezente în sângele, alimentele și apa noastră, adesea la niveluri nesigure, potrivit unei analize Europeannewsroom.com, un proiect comun al agențiilor AFP, BTA, Belga, dpa, […] Articolul UE ia în considerare interzicerea „substanțelor chimice veșnice” apare prima dată în PS News.
15:50
Atentat lângă Chișinău: Casa unui primar din partidul Maiei Sandu a fost atacată cu explozibil. Totul a fost filmat # PSNews.ro
Atac mafiot cu explozibil în Republica Moldova chiar în timpul vizitei preşedintelui Nicuşor Dan. Vizat a fost primarul din Stăuceni, localitate aflată chiar lângă Chişinău. Imaginile de pe camerele de supraveghere au suprins momentul în care o maşină a oprit în faţa casei sale, iar cineva a aruncat dispozitivul exploziv în curte. Incidentul s-a produs […] Articolul Atentat lângă Chișinău: Casa unui primar din partidul Maiei Sandu a fost atacată cu explozibil. Totul a fost filmat apare prima dată în PS News.
15:50
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor-Comandamentul Litoral 2025 au aplicat, în urma controalelor derulate în perioada 4 – 8 august 2025, amenzi contravenționale în sumă de 620.000 lei, conform unui comunicat al ANPC, transmite Agerpres. În perioada menționată, au fost derulate 104 acțiuni de control. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate următoarele sancțiuni: […] Articolul ANPC pe litoral: Amenzi de 620.000 lei și 21 de unități închise temporar apare prima dată în PS News.
15:30
Stelian Bujduveanu, despre o posibilă candidatură la Primăria Capitalei: „Este ultimul lucru la care ne gândim acum” # PSNews.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a declarat sâmbătă seara, la Antena 3 CNN, că o posibilă candidatură la Primăria București nu este o prioritate în acest moment. El a subliniat că este important ca instituția să funcționeze bine și să ofere servicii publice de calitate, iar o decizie în acest sens va fi luată […] Articolul Stelian Bujduveanu, despre o posibilă candidatură la Primăria Capitalei: „Este ultimul lucru la care ne gândim acum” apare prima dată în PS News.
15:20
Nicușor Dan a dat peste cap ceremoniile funerare ale lui Ion Iliescu. Apropiații și familia, privați de un ultim omagiu # PSNews.ro
Apar noi dovezi că Președintele Nicușor Dan a dat peste cap intenționat ceremoniile funerare ale lui Ion Iliescu. Conform unui document oficial publicat de AlephNews, Președintele i-a privat, prin neparticiparea la ceremonii, pe apropiații fostul Șef de Stat să-și i-a un ultim adio în Sala Unirii. În urma ședinței Comitetului de organizare a funeraliilor de […] Articolul Nicușor Dan a dat peste cap ceremoniile funerare ale lui Ion Iliescu. Apropiații și familia, privați de un ultim omagiu apare prima dată în PS News.
15:10
Cel mai mic salariu minim din UE, în Bulgaria, 551 €. Ungaria, pe locul 2. Unde se află România? # PSNews.ro
În 5 din cele 27 de state UE, salariul minim lunar depășește 2.000 €, iar în 8 țări e de peste 1.000 €. Cel mai mic salariu minim din UE este plătit în Bulgaria, 551 €. Urmează Ungaria, cu 727 €. Milioane de angajați din UE continuă să câștige salariul minim stabilit de state, care […] Articolul Cel mai mic salariu minim din UE, în Bulgaria, 551 €. Ungaria, pe locul 2. Unde se află România? apare prima dată în PS News.
15:10
Ministrul Economiei nu exclude un sabotaj în cazul exploziei de la fabrica de arme Cugir # PSNews.ro
Radu Miruță, ministrul Economiei, a declarat, sâmbătă, că așteaptă rapoartele serviciilor secrete în cazul exploziei de la fabrica de armament din Cugir, dar și ale procurorilor, care verifică situația. El și-a exprimat nemulțumirea că, la o săptămână de la incident, cauzele nu au fost încă stabilite. Oficialul a fost întrebat dacă se ia în calcul varianta […] Articolul Ministrul Economiei nu exclude un sabotaj în cazul exploziei de la fabrica de arme Cugir apare prima dată în PS News.
15:00
Rareş Cojoc şi Andreea Matei au câştigat, sâmbătă, prima medalie pentru România la World Games, secţiunea Standard, intrând astfel în istoria dansului sportiv românesc. Cei doi au urcat pe treapta a doua a podiumului. Podium – World Games 2025, Standard Dancing: Aur – Alexey Glughov & Anastasia Glazunova (Republica Moldova) Argint – Rareş Cojoc & […] Articolul Argint istoric pentru dansul sportiv românesc la World Games apare prima dată în PS News.
14:50
Negrescu, discuții cu ministrul Muncii despre folosirea eficientă a fondurilor europene pentru copii, tineri și seniori # PSNews.ro
Eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a avut o întâlnire cu ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, pentru a identifica modalități de accesare și utilizare mai eficientă a fondurilor europene în sprijinul copiilor, tinerilor și persoanelor vârstnice din România, potrivit unui mesaj transmis, sâmbătă, pe Facebook. Discuția a avut loc în […] Articolul Negrescu, discuții cu ministrul Muncii despre folosirea eficientă a fondurilor europene pentru copii, tineri și seniori apare prima dată în PS News.
14:30
Avertisment în România, chiar din Guvern: Vin sute de mii de tone produse marcate ca second hand, în realitate deșeuri # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a atras atenţia, sâmbătă, că în România intră sute de mii de tone de produse marcate ca fiind second hand, dar care, de fapt, sunt deşeuri. Ea a subliniat că nu poate exista un dublu standard şi că produsele considerate deşeuri în alte state sunt deşeuri şi în România. ”Sunt zeci, […] Articolul Avertisment în România, chiar din Guvern: Vin sute de mii de tone produse marcate ca second hand, în realitate deșeuri apare prima dată în PS News.
14:30
Sudul Europei arde la propriu. Incendii masive de vegetație în două țări iubite de români. Ce spun autoritățile din cele două țari despre situația creată și unde este mai grav? Sudul Europei arde la propriu. Incendii masive de vegetație în două țări iubite de români. Ce spun autoritățile din cele două țari despre situația creată […] Articolul Arde sudul Europei. Incendii masive de vegetație în două țări iubite de români apare prima dată în PS News.
14:20
Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi # PSNews.ro
Deputatul social-democrat Marius Budăi afirmă că parlamentarii din judeţele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moţiune de cenzură, în cazul în care lucrările de construcţie a autostrăzilor A7 şi A8 vor fi sistate. El a postat, duminică, un mesaj pe Facebook prin care cere premierului Ilie Bolojan să ofere clarificări publice cu privire la […] Articolul Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi apare prima dată în PS News.
14:20
Focuri de armă în apropierea frontierei. Polițiștii români au confiscat țigări de contrabandă # PSNews.ro
Polițiștii de frontieră din județul Botoșani au descoperit și confiscat o cantitate mare de țigări de contrabandă, în valoare de peste 125.000 lei, în apropierea graniței cu Republica Moldova. Mai multe focuri de armă au fost trase în județul Botoșani, în apropierea frontierei cu Republica Moldova. Polițiștii au confiscat o cantitate importantă de țigări de […] Articolul Focuri de armă în apropierea frontierei. Polițiștii români au confiscat țigări de contrabandă apare prima dată în PS News.
14:00
Intervenție dificilă a pompierilor în Delta Dunării, după izbucnirea unui incendiu de vegetație care a pârjolit zeci de hectare de vegetatie. Salvatorii încearcă să stingă flăcările atât din aer, cu elicoptere, cât și de pe apă. Forțele de intervenție au fost suplimentate astăzi, tocmai pentru a reuși să țină sub control flăcările. Pompierii au reușit […] Articolul Incendii în Delta Dunării. Pompierii încearcă stingerea focului din aer și de pe apă apare prima dată în PS News.
13:50
Tánczos Barna: Avem obligaţia ca prin dialog constructiv să găsim o soluţie pentru serviciile de Salvamont din ţară # PSNews.ro
Vicepremierul Tánczos Barna afirmă că este nevoie de un dialog constructiv între Guvern şi consiliile judeţene pentru a se găsi o soluţie administrativă pentru funcţionarea şi consolidarea serviciilor de Salvamont din ţară. ”Salvăm Salvamontul! Sunt momente când chiar şi salvatorii au nevoie de ajutor. Stabilitatea financiară şi suportul instituţional salvează vieţi şi oferă servicii profesioniste […] Articolul Tánczos Barna: Avem obligaţia ca prin dialog constructiv să găsim o soluţie pentru serviciile de Salvamont din ţară apare prima dată în PS News.
13:40
LOTO, 10 august 2025: Reportul la Joker depășește 5,48 milioane de euro. La 6/49 sunt în joc peste 3,88 milioane # PSNews.ro
Duminică, 10 august 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 7 august, Loteria Română a acordat 19.789 de câștiguri în valoare totală de peste 1,47 milioane de lei. Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35. Numerele câștigătoare […] Articolul LOTO, 10 august 2025: Reportul la Joker depășește 5,48 milioane de euro. La 6/49 sunt în joc peste 3,88 milioane apare prima dată în PS News.
13:30
Casa Albă ia în considerare invitarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska, unde preşedintele Donald Trump are programată o întâlnire cu preşedintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare, potrivit unui înalt oficial american şi a trei persoane informate cu privire la discuţiile interne, scrie NBC News. „Se discută despre asta”, a spus una dintre persoanele informate […] Articolul Casa Albă ia în considerare invitarea lui Zelenski în Alaska apare prima dată în PS News.
13:20
Aglomeraţie pe Transfăgărăşan, pe Valea Oltului şi pe DN 1 Sibiu-Braşov, în contextul afluxului mare de turişti # PSNews.ro
Traficul rutier este aglomerat, duminică, pe DN 7C – Transfăgărăşan, pe DN 7 – Valea Oltului şi pe DN 1 Sibiu-Braşov, în contextul afluxului mare de turişti. Poliţiştii din Sibiu dirijează circulaţia în zonele cu traficul cel mai intens şi fac o serie de recomandări pentru şoferi. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu informează participanţii la […] Articolul Aglomeraţie pe Transfăgărăşan, pe Valea Oltului şi pe DN 1 Sibiu-Braşov, în contextul afluxului mare de turişti apare prima dată în PS News.
13:20
„Nu există țări curate”. Kovesi trage un semnal de alarmă cu privire la corupția din statele membre UE # PSNews.ro
Procurorul-șef european Laura Kövesi avertizează că „nu există țări curate” și că indiferența față de criminalitatea financiară costă vieți, invocând inclusiv tragedia feroviară din Grecia ce putea fi evitată cu fondurile UE folosite corect. În calitate de procuror-șef european, Laura Kövesi cunoaște prea bine amploarea corupției din statele membre ale UE și chiar din interiorul […] Articolul „Nu există țări curate”. Kovesi trage un semnal de alarmă cu privire la corupția din statele membre UE apare prima dată în PS News.
13:10
Pompierii au găsit o biblie neatinsă de flăcări după un incendiu care a afectat o casă și o biserică # PSNews.ro
Pompierii din județul Mehedinți au găsit o biblie neatinsă de flăcări după ce au stins un incendiu care a afectat o casă și o biserică din Strehaia. Acest semn a amintit tuturor că există lucruri pe care nici flăcările nu le pot atinge, a fost concluzia pompierilor. Potrivit ISU Mehedinți, sâmbătă după-amiaza, mai multe echipaje […] Articolul Pompierii au găsit o biblie neatinsă de flăcări după un incendiu care a afectat o casă și o biserică apare prima dată în PS News.
13:00
METEO România „fierbe” din nou. ANM a emis cod roșu de caniculă, temperaturile urcă la 41 de grade # PSNews.ro
Meteorologii au emis, duminică, noi coduri de temperaturi sufocante. Două județe sunt vizate de atenționări cod roșu de caniculă, în timp ce mare parte din țară rămâne sub avertizare cod portocaliu și galben. De asemenea, ANM a emis și atenționări de vânt în mai multe județe. Cod portocaliu de caniculă – duminică Interval de valabilitate: […] Articolul METEO România „fierbe” din nou. ANM a emis cod roșu de caniculă, temperaturile urcă la 41 de grade apare prima dată în PS News.
12:50
Aglomerație la frontiere, în acest weekend. Aproape 130.000 de oameni au trecut granița României într-o zi # PSNews.ro
Aproape 130.000 de oameni au trecut sâmbătă granița României cu Serbia, Republica Moldova și Ucraina. De asemenea, au fost luate în calcul cursele maritime și aeriene care au sosit din afara spațiului Schengen. Poliția de Frontieră anunță că sâmbătă, „polițiștii de frontieră de la frontiera externă a țării noastre (granița cu Serbia, R. Moldova și […] Articolul Aglomerație la frontiere, în acest weekend. Aproape 130.000 de oameni au trecut granița României într-o zi apare prima dată în PS News.
12:40
Unde este marea reforma a Statului promisă de Ilie Bolojan? A trecut finalul lunii iulie, a trecut începutul lunii august, pachetul 2 e în vacanță. Ilie Bolojan a intrat în funcție cu mandatul de premier pe masă. A spus-o răspicat și la angajarea răspunderii – dacă nu se „va pune în practică” ce a promis, […] Articolul Marea Reformă a lui Ilie Bolojan în vacanță? Termene și promisiuni ratate apare prima dată în PS News.
12:30
Aur pentru România la canotaj. Echipajul feminin de dublu rame, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la CM Under 19 # PSNews.ro
Echipajul feminin de dublu rame (JW2-), format din Teodora Lehaci și Denisa Mihaela Vasilică, a câștigat medalia de aur la Campionatele Mondiale Under 19 de canotaj. Echipajul feminin de dublu rame (JW2-), format din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a câștigat medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under 19 de la […] Articolul Aur pentru România la canotaj. Echipajul feminin de dublu rame, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la CM Under 19 apare prima dată în PS News.
12:20
Președintele României, Nicușor Dan, se află într-o vizită privată în Republica Moldova. El a fost văzut, în seara de 9 august, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la „Festivalul Lupilor”, organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”. Imaginile au fost publicate de postul de televiziune ONE TV.Potrivit sursei, oamenii veniți la eveniment au stat la […] Articolul Nicușor Dan, alături de Maia Sandu la Festivalul Lupilor din R. Moldova apare prima dată în PS News.
12:10
Schimbarea deceniului pentru 8,3 milioane de români a ajuns în Guvern. Toate cifrele momentului # PSNews.ro
Schimbarea deceniului pentru 8,3 milioane de români cu contribuție obligatorie în sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II). Sunt șanse mari ca, după 16 ani de la lansarea sistemului și la a treia încercare, autoritățile să reușească să adopte un OUG privind plata pensiilor. Documentul se află deja pe masa Guvernului și a stârnit numeroase […] Articolul Schimbarea deceniului pentru 8,3 milioane de români a ajuns în Guvern. Toate cifrele momentului apare prima dată în PS News.
Ieri
18:00
Românii din Cernăuți i-au cerut ministrului de Externe salvarea învățământului în limba română # PSNews.ro
Liderii comunităţii româneşti din Cernăuţi i-au cerut, vineri, ministrului de Externe, Oana Ţoiu, să facă demersuri pe lângă autorităţile ucrainene pentru protejarea unităţilor de învăţământ cu predare în limba română, relatează Agerpres. Preşedintele executiv al Centrului bucovinean independent de cercetări actuale din Cernăuţi, prof. Aurica Bojescu, atrage atenţia că închiderea şcolilor cu predare în limba […] Articolul Românii din Cernăuți i-au cerut ministrului de Externe salvarea învățământului în limba română apare prima dată în PS News.
18:00
Culisele înmormântării lui Ion Iliescu. Coordonatorul serviciilor funerare face dezvăluiri # PSNews.ro
Gândul a aflat culisele înmormântării lui Ion Iliescu chiar de la coordonatorul serviciilor funerare, care a vorbit în premieră cu jurnaliștii, la o zi după încheierea funeraliilor de stat. „Până la momentul decesului nu am putut da niciun fel de informații nici colegilor mei, nici altor instituții”, a povestit Vlad Andrei Cristea, președintele Asociației Serviciilor […] Articolul Culisele înmormântării lui Ion Iliescu. Coordonatorul serviciilor funerare face dezvăluiri apare prima dată în PS News.
17:50
Adrian Năstase, revoltat că Untold s-a ținut în ziua de doliu național pentru Ion Iliescu. Mesaj ironic # PSNews.ro
Fostul premier Adrian Năstase critică, într-o postare pe blogul său, faptul că festivalul Untold s-a desfășurat în ziua de doliu național decretată după moartea fostului președinte Ion Iliescu. Năstase comentează ironic atât decizia autorităților, cât și atitudinea societății. „În primul rând, dacă e stabilit prin hotărâre de guvern, atunci doliul nu este obligatoriu. El este […] Articolul Adrian Năstase, revoltat că Untold s-a ținut în ziua de doliu național pentru Ion Iliescu. Mesaj ironic apare prima dată în PS News.
17:50
Reguli noi pentru turiști în Europa. Cum să nu iei amendă. Încălțămintea greșită te poate costa 2.500 € în Italia # PSNews.ro
Vara aceasta, mai multe țări europene înăspresc măsurile împotriva turiștilor care se comportă inadecvat. De la purtarea șlapilor la volan până la fumatul pe plajă, un val nou de amenzi lovește continentul, transmite BBC. Imaginează-ți scena: avionul tău tocmai a aterizat la Antalya, în Turcia, și abia aștepți să cobori. Îți desfaci centura, te ridici […] Articolul Reguli noi pentru turiști în Europa. Cum să nu iei amendă. Încălțămintea greșită te poate costa 2.500 € în Italia apare prima dată în PS News.
17:50
Șefii CJ Iași, zece zile în Japonia pe bani publici. Costel Alexe: „Am promovat județul” # PSNews.ro
Șefii Consiliului Județean (CJ) Iași s-au aflat zece zile în Japonia, cheltuind 8.400 de euro din bani publici. Potrivit oficialilor, deplasarea a avut ca scop promovarea județului ca destinație de turism și investiții și schimb de bune practici cu instituțiile publice japoneze. „Participarea delegației Consiliului Județean Iași la Expo 2025 Osaka a avut ca obiectiv principal […] Articolul Șefii CJ Iași, zece zile în Japonia pe bani publici. Costel Alexe: „Am promovat județul” apare prima dată în PS News.
17:30
Președintele CNAS spune că are 9.000 de lei salariu. Un medic ajunge la 20.000: „Trebuie să dau și eu ceva pentru țară” # PSNews.ro
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), medicul Horațiu-Remus Moldovan, a mărturisit într-o intervenție la Digi 24 că salariul său este de 9.000 lei. Șeful Casei de Sănătate a menționat că un medic cu pregătirea sa poate ajunge și la un salariu de 20.000 de lei. „Simt că trebuie să dau și eu ceva […] Articolul Președintele CNAS spune că are 9.000 de lei salariu. Un medic ajunge la 20.000: „Trebuie să dau și eu ceva pentru țară” apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.