FCSB îl îngrijorează Ilie Dumitrescu, după înfrângerea campioanei în fața Unirii Slobozia: „E prima dată când îi văd în situația asta”

16:40

Ainars Bagatskis (58 de ani), fostul antrenor al lui CSO Voluntari și actual selecționer al naționalei Ucrainei, a trăit un moment emoționant la conferința de presă. Tehnicianul nu și-a putut stăpâni lacrimile după victoria cu Slovacia, scor 80-71, în faza a doua a precalificărilor Campionatului Mondial din 2027.