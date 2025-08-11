FCSB îl îngrijorează Ilie Dumitrescu, după înfrângerea campioanei în fața Unirii Slobozia: „E prima dată când îi văd în situația asta”
Golazo.ro, 11 august 2025 10:30
FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Ilie Dumitrescu (56 de ani) a declarat că este pentru prima dată când vede campioana României într-o astfel de situație. De la începutul sezonului, FCSB a jucat 11 meciuri, dintre care a pierdut șase.
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 15 minute
10:30
Acum o oră
10:10
„Atunci vom da o primă mai mare” Metaloglobus, peste FCSB pentru Unirea Slobozia + Jucătorul meciului: „Cel mai bun de când e aici, fenomenal!” # Golazo.ro
Ilie Lemnaru susține că victoria cu FCSB este cea mai mare din istoria clubului Unirea Slobozia. L-a desemnat pe Denis Rusu omul meciului și a spus că vor fi prime mai mari la partida cu Metaloglobus.
10:00
„Craiova ne-ar pedepsi” Spartak Trnava e lider în Slovacia, cu victorii pe linie și fără gol primit, dar antrenorul Scrasny își avertizează elevii # Golazo.ro
Spartak Trnava a învins formația Tatran Presov, scor 1-0, în etapa a treia din campionatul Slovaciei. Urmează returul cu Universitatea Craiova din preliminariile Conference League.
09:50
Braga defilează VIDEO. Formația din Portugalia a câștigat la scor de neprezentare primul meci din Portugalia, înainte de returul cu CFR Cluj # Golazo.ro
Braga, adversara CFR-ului din preliminariile Europa League, a obținut o victorie decisivă cu Tondela (3-0), în prima etapă din campionatul Portugaliei.
Acum 2 ore
09:10
Reportaj la Braga VIDEO+FOTO Cum trăiesc portughezii fotbalul și în ce atmosferă se va juca returul cu CFR Cluj # Golazo.ro
GOLAZO.ro a fost prezent duminică seară pe Estadio Municipal de Braga, surprinzând atmosfera plină de viață și pasiunea fanilor la meciul SC Braga - Tondela
Acum 12 ore
01:20
„Nu e doar o problemă, sunt mai multe” Florin Tănase, critic după înfrângere » Crețu: „Dacă Mister nu găsește nicio explicație... ” # Golazo.ro
FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Valentin Crețu (36 de ani) și Florin Tănase (30 de ani) au vorbit despre evoluția campioanei, după înfrângerea din Ghencea.
00:50
„Șucule, Rotarule, o să vă spulber!” Patronul FCSB amenință rivalii după „scandalul Edjouma”: „Nu s-a schimbat regulamentul, s-a corectat!” # Golazo.ro
Gigi Becali a avut o reacție dură la adresa celor de la Rapid și Universitatea Craiova, după scandalul Edjouma: „O să vă spulber! Nu s-a schimbat regulamentul, s-a corectat!”.
00:40
Cristian Geambașu, după FCSB - Slobozia 0-1: Cum să facă ordine cei are primesc ordine?
00:40
Semnal de alarmă Elias Charalambous e îngrijorat de prestațiile lui FCSB: „Ne lipsește spiritul echipei, nu mai suntem noi” # Golazo.ro
FCSB - Unirea Slobozia 0-1. Elias Charalambous (44 de ani) a fost nemulțumit de compartimentul ofensiv și a tras un semnal de alarmă către elevii săi.
00:40
„La ei s-a văzut oboseala” Jean Vlădoiu, după victoria cu FCSB: „Lasă spații enorme în apărare, orice echipă poate profita” # Golazo.ro
FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Jean Vlădoiu (56 de ani), antrenorul secund al celor de la Unirea Slobozia, a vorbit despre victoria echipei sale împotriva campioanei.
00:30
„E greșeala mea, am avut o slăbiciune!” Fotbalist FCSB, scos „la careu” după înfrângerea cu Unirea Slobozia: „Trebuie Chiricheș acolo” # Golazo.ro
FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Gigi Becali l-a criticat pe Mihai Lixandru (24 de ani) și anunță că Vlad Chiricheș (35 de ani) va reveni în primul „11”.
00:20
„Am jucat și pentru Dinamo” Raul Rotund, după golul marcat în Ghencea: „Am primit sute de mesaje de la dinamoviști” » Ce a declarat Florin Purece # Golazo.ro
FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Raul Rotund (19 ani) și Florin Purece (33 de ani) au vorbit despre victoria reușită duminică seară, pe Ghencea
00:20
Reacția fanilor de la FCSB Jucătorii au mers la galerie după înfrângerea cu Slobozia: cum au fost primiți + sărbătoarea oaspeților pe Ghencea # Golazo.ro
FCSB - Unirea Slobozia 0-1. Suporterii campioanei en-titre și-au încurajat favoriții, la sfârșitul partidei.
10 august 2025
23:50
S-a stins FCSB. Zero! Concluzii în Ghencea » Campioanei nu i-a ieșit nimic nici cu Slobozia: care a fost singura sclipire # Golazo.ro
FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Roș-albaștrii nu mai sperie pe nimeni nici în Liga 1, nu doar în Europa. Și ofensiv, și defensiv, dezamăgire cruntă.
23:30
Mihăilă, debut la Rizespor Fotbalistul naționalei, titular în înfrângerea usturătoare suferită de formația turcă # Golazo.ro
Valentin Mihăilă (25 de ani) a debutat la noua sa echipă, Rizespor, în prima ligă din Turcia
23:20
Rednic, victorie importantă VIDEO Standard a învins una dintre rivalele din campionat și a urcat pe podium # Golazo.ro
Standard Liege, echipa pregătită de Mircea Rednic (63 de ani) a reușit o victorie extrem de importantă în campionatul Belgiei, 2-1 cu rivala Genk.
23:10
Florin Șoavă (47 de ani) a devenit antrenorul echipei CS Drobeta Turnu-Severin, echipă din Liga 4.
22:50
FCSB, răpusă de un dinamovist FOTO. Rotund a strecurat mingea printre picioarele lui Crețu și a deschis scorul pentru Unirea Slobozia # Golazo.ro
FCSB - UNIREA SLOBOZIA. Raul Rotund (19 ani), atacant împrumutat de oaspeți de la Dinamo, a marcat în minutul 19 al partidei din Ghencea.
22:40
Secretele lui Henderson FOTO. Portarul lui Crystal Palace „și-a făcut temele” și a câștigat duelul cu starurile lui Liverpool » Detaliul surprins de camerele TV # Golazo.ro
SUPERCUPA ANGLIEI. Portarul Dean Henderson (28 de ani) a fost decisiv în victoria obținută de Crystal Palace în fața lui Liverpool, scor 2-2 și 3-2 la loviturile de departajare.
22:40
Stadion abandonat Arena pe care s-au jucat meciuri din Liga 1 până de curând nu poate fi folosită nici în L3: „Ne cer 9.000 de euro” # Golazo.ro
Alexandru Curtean (38 de ani), ex-jucător și actual antrenorul celor de la ACS Mediaș, a vorbit despre situația stadionului „Gaz Metan”, arenă pe care nu s-a mai jucat fotbal în ultimii ani.
22:20
Rădoi a dat cu pumnul în bancă U Craiova ajunge la cinci victorii consecutive, dar antrenorul e nemulțumit : „Multe greșeli!” # Golazo.ro
Universitatea Craiova - Hermannstadt 1-0. Mirel Rădoi (44 de ani) a fost nemulțumit de evoluția jucătorilor săi.
Acum 24 ore
21:40
21:30
Dennis Man, la vizita medicală Internaționalul român mai are doar un pas până va semna cu PSV # Golazo.ro
Dennis Man (26 de ani) va efectua mâine vizita medicală la Eindhoven, după ce va semna cu PSV.
21:30
Adrian Petre, în Liga 3 Fostul atacant de 800.000 de euro de la FCSB va lupta pentru promovare # Golazo.ro
Adrian Petre (27 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB, a semnat cu CS Păulești, formație din eșalonul al treilea.
21:30
A fost gol în minutul 90+2? FOTO. Fază controversată în prelungirile meciului dintre U Craiova și FC Hermannstadt: „Trebuie să fii nebun să spui altceva!” # Golazo.ro
Fază controversată în prelungirile partidei Universitatea Craiova - FC Hermannstadt 1-0. Aurelian Chițu a șutat din careul mic, Silviu Lung jr. a respins. Portarul gazdelor susține că mingea se afla pe linia porții, sibienii insistă: „A fost gol!”.
21:20
Băluță, mesaj de adio Fotbalistul și-a luat „la revedere” de la fanii lui FCSB: „Am trăit momente incredibile” # Golazo.ro
Alexandru Băluță (31 de ani) a publicat astăzi un mesaj de adio pentru fanii lui FCSB.
20:30
Supercampioni Crystal Palace a învins-o pe Liverpool și și-a adjudecat Supercupa Angliei: 5 ratări la loviturile de departajare! # Golazo.ro
Crystal Palace a câștigat Supercupa Angliei, după ce a învins-o pe Liverpool, scor 2-2, 3-2 după lovituri de departajare.
20:00
Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică # Golazo.ro
U CRAIOVA - HERMANNSTADT. Fundașul ucrainean Oleksandr Romanchuk (25 de ani) a deschis scorul pentru gazde cu un șut superb de la distanță.
19:50
Tomas Ribeiro (26 de ani), fotbalist dorit de Dinamo, ar putea ajunge în Israel, la Beitar Ierusalim.
19:40
„Vrea să pună presiune” Gâlcă, apărat după ce Cristi Manea s-a plâns că nu e titular la Rapid: „Înseamnă că nu a meritat!” # Golazo.ro
Cristi Manea a afirmat că ia în calcul să plece de la Rapid, fiind nemulțumit cu statutul de rezervă. Rapidiștii Nicolae Grigore și Mihai Iosif au comentat situația fundașului dreapta.
19:40
Temperaturi extreme în Bănie 76°C pe scaunele din tribună, la duelul U Craiova - Hermannstadt # Golazo.ro
Nivelul temperaturilor înregistrate la partida de azi, de pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, a fost unul foarte ridicat.
19:20
„Dați-ne înapoi măcar un vis” Jucătorii Corvinului Hunedoara, banner-manifest pentru construcția noului stadion # Golazo.ro
Jucătorii Corvinului Hunedoara au intrat pe teren cu un banner prin care cereau demararea construcției noului stadion.
19:00
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club” # Golazo.ro
Victor Angelescu (40 de ani), președintele clubului Rapid, a atacat dur schimbarea de regulament efectuată în Liga 1.
18:40
Bilete pentru Rapid - FCSB Giuleștenii au pus în vânzare tichetele de acces la derby: „Le arătăm tuturor că nu există echipă mai frumoasă și iubită!” # Golazo.ro
Rapid a anunțat punerea în vânzare generală a biletelor pentru meciul cu FCSB, programat duminică, 17 august, pe Arena Națională.
18:40
Gol și assist în China VIDEO Alexandru Mitriță continuă să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC # Golazo.ro
Alexandru Mitriță (30 de ani) a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă în duelul pierdut de echipa lui, Zhejiang FC, împotriva lui Beijing Guoan, 3-4.
18:40
Coubiș, amical de coșmar Autogol și eliminare în doar 19 minute pentru fotbalistul care a refuzat naționala României # Golazo.ro
Andrei Coubiș (19 ani), fundaș central la AC Milan, a avut parte de 19 minute de coșmar în amicalul disputat împotriva lui Chelsea. Stoperul a înscris în propria poartă, iar ulterior a fost eliminat.
17:50
Prezentare spectaculoasă Moment inedit pentru Inigo Martinez, la Al-Nassr: „Bine ați venit într-un zbor special” # Golazo.ro
Inigo Martinez (34 de ani) a avut parte de un videoclip de prezentare inedit, după ce a semnat cu Al-Nassr.
17:50
Schimbare în Premier League După 10 ani, căpitanii nu vor mai purta banderole cu însemnele comunității LGBTQ+ # Golazo.ro
După 10 ani, căpitanii echipelor din Premier League nu vor mai purta banderole în culorile curcubeului.
17:40
Se gândește la retragere Cvadruplul câștigător al Turului Franței, declarații privind viitorul său : „Am început să număr anii” # Golazo.ro
Tadej Pogacar se gândește deja la o retragere în viitorul apropiat din ciclism.
17:40
Un star i se alătură lui Ronaldo Fotbalistul lui Bayern Munchen și-a dat acordul pentru transferul la Al-Nassr » Câți bani îi oferă șeicii # Golazo.ro
Kingsley Coman, extremă stânga la Bayern Munchen, este aproape de un transfer la Al-Nassr. Francezul ar urma să câștige un salariu mult mai mare la echipa din Arabia Saudită.
17:20
FCSB are nevoie de victorie VIDEO. Daniel Bîrligea și Mihai Popescu, despre criza prin care trece campioana: „E greu” # Golazo.ro
Daniel Bîrligea și Mihai Popescu au vorbit despre situația delicată prin care trece echipa, înaintea meciului cu Slobozia și a returului cu Drita din Europa League.
17:10
Filippo Baroncini, în comă indusă Sportivul a suferit multiple fracturi după ce a căzut în Turul Poloniei . Anunțul medicilor # Golazo.ro
Filippo Baroncini (24 de ani) se află în comă indusă după accidentul grav suferit în a treia etapă a Turului Poloniei. Viața sportivului nu este în pericol, dar medicii au decis să-l mențină în această stare pentru a-i asigura imobilitatea totală, necesară din cauza unei fracturi la pomeți.
17:10
Și-a rupt clavicula Momente de panică: un pilot NASCAR a căzut de pe mașina pe care sărbătorea victoria și a fost dus de urgență la spital # Golazo.ro
Connor Zilisch (19 ani) a suferit o accidentare gravă în timp ce sărbătorea câștigarea cursei Xfinity Series.
17:00
Anthony Joshua vs. Jake Paul Avertisment dur al englezului: „Ai grijă ce-ți dorești, nu suntem pe YouTube sau Disney” # Golazo.ro
Eddie Hearn, promotorul lui Anthony Joshua, îl avertizează pe Jake Paul despre riscurile unui meci împotriva dublului campion mondial.
17:00
Șocanta UEFA Forul european a ajutat financiar cluburile din Rusia, dar a refuzat să facă asta cu cele din Ucraina. Motivul e stupefiant # Golazo.ro
UEFA a ajutat financiar reprezentantele Rusiei, deși erau excluse din competițiile internaționale. Și a procedat diferit față de cinci echipe ucrainene. Motivul invocat de forul continental e stupefiant
16:40
„Nenorociții n-au venit” Fostul antrenor de la CSO Voluntari a plâns după victoria Ucrainei: „Unii au luptat, alții...” # Golazo.ro
Ainars Bagatskis (58 de ani), fostul antrenor al lui CSO Voluntari și actual selecționer al naționalei Ucrainei, a trăit un moment emoționant la conferința de presă. Tehnicianul nu și-a putut stăpâni lacrimile după victoria cu Slovacia, scor 80-71, în faza a doua a precalificărilor Campionatului Mondial din 2027.
16:30
Hakimi vrea Balonul de Aur Fundașul lui PSG e pe lista nominalizaților: „Merit. Am avut un sezon istoric” » Ce îl „recomandă” # Golazo.ro
Achraf Hakimi (26 de ani) a vorbit despre sezonul excelent pe care l-a avut în tricoul lui PSG.
16:10
Accident grav la un raliu din România Un pilot a intrat cu mașina într-un copac și a fost transportat de urgență la spital # Golazo.ro
Un accident grav a avut loc în probele Cupei Mușetești din Campionatul Regional de Viteză în Coastă.
16:00
Șoc în boxul japonez Încă un sportiv a murit la nici 24 de ore de la decesul unui alt boxer » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Hiromasa Urakawa este al doilea sportiv japonez care a decedat în mai puțin de 24 de ore.
15:50
PSG l-a luat pe stoperul lui Lucescu Campioana Europei transferă o revelație din Premier League » Afacerea Bournemouth: peste 170 de milioane de euro! # Golazo.ro
PSG are acord total cu Bournemouth pentru Ilya Zabarnyi, fundașul central de 22 de ani promovat în fotbalul profesionist de Mircea Lucescu în 2020, la Dinamo Kiev
