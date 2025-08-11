Dan Armeanu, vicepreședinte ASF: Pilonul 2 de pensii a fost creat încă de la început pentru plata eșalonată nu pentru plata unică, conform legii nr. 411/2004
Financial Intelligence, 11 august 2025 10:40
Acum 15 minute
10:40
Dan Armeanu, vicepreședinte ASF: Pilonul 2 de pensii a fost creat încă de la început pentru plata eșalonată nu pentru plata unică, conform legii nr. 411/2004 # Financial Intelligence
Acum 30 minute
10:30
Deficitul balanţei comerciale a crescut în primul semestru cu aproape 11%, apropiindu-se de 17 miliarde de euro # Financial Intelligence
Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în primul semestru al anului s-a adâncit şi a ajuns la 16,712 miliarde euro, […]
Acum 2 ore
09:40
Miliardarul investitor Bill Ackman a sugerat duminică, într-o postare pe X, fuziunea între companiile susținute de guvernul SUA […]
09:30
CATL suspendă operațiunile la o importantă mină de litiu și solicită o nouă licență – creștere a prețurilor futures ale litiului și a acțiunilor companiilor miniere # Financial Intelligence
Gigantul chinez al bateriilor Contemporary Amperex Technology a anunțat luni că a suspendat producția la o importantă mină […]
09:30
Grecia: Băncile renunţă la comisioanele pentru retragerile de numerar de la ATM-uri # Financial Intelligence
Băncile nu vor mai percepe cetăţenilor comisioane pentru retragerile de numerar de la ATM-uri, începând de luni, conform […]
09:30
Teritoriul Ucrainei va fi probabil un subiect în apropiatele discuţii din Alaska, afirmă secretarul general al NATO # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că viitoarele tratative de pace privind războiul din Ucraina vor […]
09:30
Compania suedeză Aira strânge 150 de milioane de euro pentru a extinde implementarea pompelor de căldură în Europa # Financial Intelligence
Start-up-ul suedez din domeniul tehnologiilor energetice curate, Aira, a anunțat luni că a strâns 150 de milioane de […]
09:20
Nvidia ripostează la acuzațiile Chinei că cipurile sale H20 reprezintă un risc pentru securitate # Financial Intelligence
Gigantul producător de cipuri Nvidia a ripostat duminică la acuzațiile mass-media de stat din China, potrivit cărora cipurile […]
09:10
Al Jazeera a anunţat duminică moartea a cinci dintre jurnaliştii săi într-un atac israelian în Fâşia Gaza, inclusiv […]
09:10
Ambasadorul american la NATO afirmă că Zelenski ar putea asista la summitul Trump-Putin # Financial Intelligence
Ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, a afirmat duminică la televiziunea CNN că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar […]
09:10
Proprietatea privată nu se negociază, trebuie apărată și păstrată – opinie Florin Cîțu # Financial Intelligence
În Constituția României scrie negru pe alb că „dreptul de proprietate privată este garantat și ocrotit". Sună frumos. […]
09:00
Erste: Ne așteptăm ca România să revină pe piețele internaționale în septembrie, presupunând că Fitch confirmă ratingul investment grade # Financial Intelligence
Analiștii Erste Group se așteaptă ca România să revină pe piețele internaționale în septembrie, presupunând că Fitch confirmă […]
09:00
Claudiu Năsui: Lobbyul puternic pentru limitarea retragerii sumelor din Pilonul 2 nu s-a terminat; Două greșeli flagrante, în discursul primului ministru # Financial Intelligence
După interviul premierului Bolojan devine clar că lobbyul puternic pentru limitarea retragerii sumelor din Pilonul 2 nu s-a […]
Acum 4 ore
08:20
China cere SUA relaxarea restricţiilor la exportul de cipuri AI pentru un acord comercial # Financial Intelligence
China solicită Statelor Unite să reducă restricţiile la exportul de cipuri esenţiale pentru inteligenţa artificială, ca parte a […]
08:00
Startup-urile din domeniul inteligenței artificiale au creat zeci de noi miliardari în acest an, contribuind la un boom […]
08:00
Anunț privind selecția candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța # Financial Intelligence
INCINTA PORT CONSTANȚA, GARA MARITIMĂ Municipiul Constanța, Județul Constanța Cod Poștal 900900 Tel: 0241.611.540; Fax: 0241.619.512 Web: http://www.portofconstantza.com […]
07:40
Premierul Bolojan, despre proiectul privind pensiile private: Guvernul nu confiscă niciun ban # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara că proiectul de lege privind pensiile private, aflat în prezent în […]
Acum 6 ore
06:50
Donald Trump vrea ca oamenii fără adăpost să părăsească “imediat” Washingtonul # Financial Intelligence
Donald Trump vrea ca persoanele fără adăpost să părăsească Washingtonul, promiţând o capitală „mai sigură şi mai frumoasă" […]
06:40
Dmitri Medvedev acuză: Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean, iar Kievul recrutează cele mai josnice gunoaie ale umanităţii pentru a lupta pe front # Financial Intelligence
Politicienii europeni încearcă să împiedice eforturile SUA de a rezolva conflictul din Ucraina, în timp ce autorităţile de […]
06:40
SUA consideră că Israelul “are dreptul să decidă” ocuparea completă a Fâşiei Gaza # Financial Intelligence
Statele Unite consideră că "Israelul are dreptul să decidă ce este necesar" cu privire la Fâşia Gaza, poziţie […]
06:30
Şedinţă a BPN al PSD; se va stabili poziţia partidului privind continuarea colaborării guvernamentale # Financial Intelligence
Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte luni, de la ora 11:00, în şedinţă, pentru a stabili poziţia […]
Acum 12 ore
22:40
Premierul Ilie Bolojan, despre posibilitatea ca PSD să iasă de la guvernare: Sper să nu avem o astfel de situaţie # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan şi-a exprimat speranţa că PSD nu va ieşi de la guvernare, în contextul tensiunilor recente […]
22:30
Ilie Bolojan, întrebat dacă vor creşte impozitele cu 70%: Este posibil, în anumite situaţii, să se întâmple şi acest lucru # Financial Intelligence
În unele situaţii, acolo unde primăriile nu şi-au indexat impozitele de mai mulţi ani, valoarea impozitelor pe proprietăţi […]
22:30
Ilie Bolojan, întrebat dacă vor fi concedieri de personal, odată cu implementarea celui de-al doilea pachet de măsuri: E foarte posibil să avem reduceri de personal # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar că […]
22:20
Senatorul Titus Corlăţean a anunţat, duminică seară, că a luat decizia de a candida pentru funcţia de preşesinte […]
Acum 24 ore
20:50
Tudor Chirilă: “10 august. Încă un dosar care va muri aşa cum va muri pas cu pas răul pe care l-a fǎcut Iliescu, aşa cum a murit răul pe care l-a fǎcut Ceauşescu” # Financial Intelligence
Pe 10 august 2025, la șapte ani de la protestul din 10 august 2018, când mii de români […]
20:40
Vicepreşedintele JD Vance: SUA caută un acord de pace acceptabil pentru Rusia şi Ucraina, chiar dacă niciuna nu va fi mulţumită # Financial Intelligence
Vicepreşedintele american JD Vance a estimat, într-un interviu publicat duminică de postul Fox News, că o soluţionare negociată […]
18:20
Bo Hines, care a condus Consiliul de consilieri pentru active digitale al președintelui republican Donald Trump, a declarat […]
18:20
Mass-media de stat chineză afirmă că cipurile Nvidia H20 nu sunt sigure pentru China # Financial Intelligence
Cipurile Nvidia reprezintă o amenințare la adresa securității Chinei, a afirmat duminică un cont de social media afiliat […]
18:00
Şefa diplomaţiei europene convoacă o reuniune a miniştrilor de externe şi protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile # Financial Intelligence
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declaraţie transmisă duminică presei, că orice acord între SUA şi […]
15:40
Deputatul Budăi (PSD) afirmă că va vota o moţiune de cenzuă împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi # Financial Intelligence
Deputatul social-democrat Marius Budăi afirmă că parlamentarii din judeţele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moţiune de […]
15:30
Zelenski afirmă că Ucraina “susţine pe deplin” declaraţia comună a liderilor europeni # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că Kievul "apreciază şi susţine pe deplin" o declaraţie comună a […]
Ieri
09:50
Iranul amenință coridorul lui Trump (TRIPP), prevăzut în acordul de pace dintre Azerbaidjan și Armenia # Financial Intelligence
* Consilierul principal al Teheranului semnalează intenția de a bloca ruta TRIPP susținută de SUA, în timp ce […]
09:40
Comunitatea „Corupția ucide” a anunțat un protest în Piața Victoriei, dumincă seara, față de tergiversarea dosarului privind violențele de la protestul din 10 august 2018; “Faptele se prescriu în 2026” # Financial Intelligence
Comunitatea „Corupția ucide" a anunțat organizarea unui protest în Piața Victoriei, pe 10 august, la ora 19.00, față […]
09:30
Cheltuielile globale pentru arme nucleare au crescut cu 11% în 2024 față de anul precedent, depășind 100 de […]
09:20
Majoritatea germanilor, în favoarea recunoaşterii Palestinei ca stat (sondaj) # Financial Intelligence
Majoritatea cetăţenilor din Germania susţin recunoaşterea unui stat Palestina, conform unui nou sondaj, o decizie pe care guvernul […]
09:20
Casa Albă ia în considerare invitarea președintelui ucrainean Volodymyr Zelenski în Alaska, unde președintele Donald Trump are programată […]
07:00
Tánczos Barna: Avem obligaţia ca printr-un dialog constructiv între Guvern şi consiliile judeţene să găsim o soluţie administrativă pentru funcţionarea şi consolidarea serviciilor de Salvamont din ţară # Financial Intelligence
Vicepremierul Tánczos Barna afirmă că este nevoie de un dialog constructiv între Guvern şi consiliile judeţene pentru a […]
06:50
Lula şi Putin au discutat despre pacea în Ucraina înaintea summitului SUA-Rusia # Financial Intelligence
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a discutat sâmbătă timp de aproximativ 40 de minute cu omologul […]
06:50
Canada a pierdut zeci de mii de locuri de muncă în iulie, pe fondul impactului tarifelor americane asupra angajărilor # Financial Intelligence
Economia canadiană a pierdut 40.800 de locuri de muncă în iulie, după un câştig net de 83.000 în […]
06:50
Rusia a condamnat sâmbătă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza, afirmând că o astfel de […]
06:50
Ministra Mediului: Deșeurile din alte state europene nu pot fi produse second-hand în România # Financial Intelligence
Ministerul Mediului pregătește, împreună cu Ministerul Economiei, o inițiativă legislativă legată de conceptul de trasabilitate în cazul produselor […]
06:40
Liderii europeni afirmă că negocierile de pace pentru Ucraina nu pot fi decise fără Kiev (comunicat) # Financial Intelligence
Importanţi lideri europeni au declarat sâmbătă că "drumul către pace" în Ucraina nu poate fi decis fără Kiev […]
06:40
Mii de persoane au protestat la Tel Aviv împotriva planului Israelului de a prelua controlul asupra Gazei (AFP) # Financial Intelligence
Mii de persoane au protestat sâmbătă pe străzile din Tel Aviv, în Israel, pentru a cere încetarea războiului […]
06:40
Preţurile de producţie din China au scăzut peste aşteptări în iulie, alimentând temerile de deflaţie # Financial Intelligence
Preţurile de producţie din China au înregistrat în iulie o scădere anuală de 3,6%, peste estimările analiştilor care […]
9 august 2025
20:10
Summitul Trump-Putin din Alaska seamănă cu o înfrângere lentă pentru Ucraina – CNN # Financial Intelligence
Locația contează, a declarat fostul magnat imobiliar și actual președinte al SUA, Donald Trump. Câteva momente mai târziu, […]
19:40
Cum o operațiune CIA împotriva Al-Qaeda a prins în capcană un cetățean american în Afganistan – Reuters # Financial Intelligence
Talibanii neagă reținerea lui Habibi, în ciuda dovezilor, complicând eforturile SUA pentru eliberarea acestuia Operațiunea CIA care viza […]
18:00
Planul Israelului de a ocupa oraşul Gaza este o nouă “escaladare”, acuză Autoritatea Palestiniană # Financial Intelligence
Planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza este o nouă "escaladare" a Israelului care ameninţă "stabilitatea […]
16:10
Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad / Două persoane au murit # Financial Intelligence
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad, iar două persoane au […]
16:00
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 170,8 miliarde lei, în iunie # Financial Intelligence
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 170,8 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025, […]
