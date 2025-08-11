ACCIDENT grav pe autostrada A2. Două persoane au fost rănite după o coliziune în care au fost implicate șapte mașini. Trafic îngreunat spre Constanța

20:10

Felix și Mihaela nu s-au căsătorit nici nu s-au înregistrat ca parteneriat civil. În acest moment sunt vehiculate presupuse acte sabotaj ale motoparapantei pentru moștenirea milioanelor de euro din conturile lui Felix care n-ar avea de ce să o includă în distribuție pe vedeta TV. De asemenea se vehiculează posibile scenarii ale disputelor vedetei cu […]