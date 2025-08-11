Sute de situații urgente în weekend

Cotidianul de Hunedoara, 11 august 2025 10:40

Pompierii au intervenit, în weekend [...]

Acum 15 minute
10:40
Cele mai grele vremuri au trecut pentru o zodie Cotidianul de Hunedoara
Așteptați-vă la profituri solide și propuneri de afaceri profitabile. [...]
10:40
Sute de situații urgente în weekend Cotidianul de Hunedoara
Pompierii au intervenit, în weekend [...]
Acum 30 minute
10:30
S-a aflat cum au dispărut susținătorii lui Ion Iliescu Cotidianul de Hunedoara
În 1990, la apogeul popularității lui, Ion Iliescu a fost votat de 12.232.466 de alegători. Cea mai mare parte, adică 70% (8.422.726), au fost oameni cu vîrsta de peste 40 de ani.   Dacă adăugăm 35 de ani scurși de [...]
Acum o oră
10:10
Oamenii lui Corlățean. PSD-ul și-a pierdut din încrederea oamenilor Cotidianul de Hunedoara
A anunțat că îl va susține pe fostul ministru d [...]
Acum 2 ore
09:40
Carlos Alcaraz, învingător în meciul de debut Cotidianul de Hunedoara
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz [...]
Acum 4 ore
08:50
Randament Cotidianul de Hunedoara
Randament, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Randament, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...]
08:50
Ungurii ar putea deschide o mină de sare uriașă în Ardeal Cotidianul de Hunedoara
O companie de familie din Ungaria, Salt-Veres Zrt., se află în faza finală a pregătirilor [...]
08:10
Colaborarea guvernamentală, decizie la PSD Cotidianul de Hunedoara
Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, [...]
08:10
Ce speranțe are Bolojan de la profesori Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seara, [...]
07:50
Medvedev. Imbecilii europeni încearcă să împiedice SUA Cotidianul de Hunedoara
Politicienii europeni încearcă să împiedice eforturile [...]
07:40
Proiectul privind pensiile private. Bolojan explică ce se propune prin această lege Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara [...]
07:00
Cutremur puternic în Turcia. Zeci de clădiri s-au prăbușit Cotidianul de Hunedoara
Cel puțin zece clădiri s-au prăbușit și un număr [...]
07:00
Ce spune Bolojan despre cererea lui Băsescu privind locuința Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan anunță că săptămâna viitoare [...]
Acum 6 ore
06:40
Impozitele pe proprietate, mai mari chiar cu 70% Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seara [...]
06:30
Miriam Bulgaru a câștigat turneul Cotidianul de Hunedoara
Jucătoarea română de tenis Miriam Bianca Bulgaru [...]
06:10
Începe examenul de Bacalaureat Cotidianul de Hunedoara
Candidații care participă la cea de-a doua sesiune [...]
06:00
Zvârcolirea șarpelui Cotidianul de Hunedoara
Sigur poate fi dată orice interpretare dacă este scoasă din context. [...]
Acum 12 ore
22:00
Titus Corlăţean, primul candidat la şefia PSD Cotidianul de Hunedoara
"Discut cu colegii de foarte multă vreme, m-au căutat, sunt foarte mulţi oameni care împărtăşesc ideile... [...]
Acum 24 ore
20:00
Anticorupția de paradă. Alina Mungiu: ”Trebuia să sperii lumea” Cotidianul de Hunedoara
„Anticorupția noastră a fost sprijinită de Bruxelles. A avut ca scop și să zăngăne niște cătușe... [...]
19:10
Tudor Chirilă: Încă un dosar care va muri precum răul făcut de Iliescu Cotidianul de Hunedoara
Artistul Tudor Chirilă a distribuit postarea activistului civic Marian Rădună, care a atenţionat, la şapte ani de la protestul cu... [...]
18:50
Clipe de groază cu o mașină de pompieri (foto) Cotidianul de Hunedoara
"Astăzi, 10 august, în jurul orei 14:24, pompierii militari din cadrul Detaşamentului Alexandria au fost... [...]
17:40
Primarul Kievului cere soluţie diplomatică, deoarece Ucraina este „obosită de război” Cotidianul de Hunedoara
Vitali Kliciko este un politician influent în Ucraina. [...]
17:10
Momentul prăbușirii avionului la Arad (video) Cotidianul de Hunedoara
 Momentul când avionul de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea fostei fabrici Astra a fost surprins de camerele de supraveghere. [...]
16:10
Un activist a răbufnit la 7 ani de la protestul din 10 august Cotidianul de Hunedoara
El atenţionează, la şapte ani de la protestul cu violenţe din 10 August din Piaţa Victoriei, că peste un an faptele se vor prescrie. [...]
15:20
Copil de zece ani, prins la volan. Cine credeţi că se afla în dreapta? Cotidianul de Hunedoara
"La volanul autoturismului a fost legitimat un minor, de 10 ani, din localitate, iar pe scaunul din dreapta (...) [...]
14:20
Mircea Sandu, propuneri. ”E tot mai complicat” Cotidianul de Hunedoara
Cel supranumit Nașul crede că play-off-ul și play-out-ul ar trebui desființate, SuperLiga să aibă... [...]
13:40
Secolul umilirii Europei Cotidianul de Hunedoara
"Delicat ca un buldozer, Trump ne-a arătat că UE nu este capabilă să fie o putere suverană, că este hotărâtă să rămână un vasal într-un imperiul antlantist", Yanis Varoufakis [...]
13:20
Vacanță de coșmar pentru doi olandezi în România Cotidianul de Hunedoara
Cazul a fost anunțat de un bărbat, care a alertat polițiștii.  [...]
12:30
Va fi Cod roșu în două județe (hartă) Cotidianul de Hunedoara
Meteorologii au emis, duminică, o avertizare Cod roșu de caniculă extremă, ce vizează (..) [...]
12:10
Medalie de aur la canotaj! Cotidianul de Hunedoara
A obţinut medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai (Lituania). [...]
11:20
Monument al ostașului român, folosit pentru depozitare construcții Cotidianul de Hunedoara
"Neamul este etern prin cultul eroilor", spunea marele istoric și om de stat Nicolae Iorga. [...]
11:00
Becali, la bustul gol pe stradă (video) Cotidianul de Hunedoara
Imaginile au fost postate pe TikTok de un utilizator [...]
Ieri
10:20
Ce spun principalii lideri europeni despre întrevederea Trump – Putin Cotidianul de Hunedoara
Principalii lideri europeni și-au exprimat convingerea că "doar o abordare care combină o... [...]
09:50
Episodul Carol al II-lea, dat ca exemplu de Adrian Năstase Cotidianul de Hunedoara
"In primul rand, daca e stabilit prin hotarare de guvern, atunci doliul nu este obligatoriu. [...]
09:20
Prof. dr. Nicolae Dima, despre Era Iliescu Cotidianul de Hunedoara
Unul din cei mai buni prieteni ai mei din acei ani a fost Niculae Stroie, vecin de peste drum de casa bunicii, care a devenit... [...]
08:50
Dan Tanasă: USR, de la „opoziția curată” la masa sinecurilor lui Bolojan Cotidianul de Hunedoara
Potrivit acestuia, se dovedește încă o dată că USR este doar o anexă a sistemului. [...]
08:30
Sky News: Trump „ia în considerare” să-l invite pe Zelenski la întâlnirea cu Putin Cotidianul de Hunedoara
Informațiile vin la o zi după ce Washingtonul și Moscova au confirmat că președinții SUA și Rusia se vor întâlni vineri pentru... [...]
08:10
Câţi bani a câștigat Sorana Cîrstea la Cincinnati până acum Cotidianul de Hunedoara
Sorana Cîrstea (138 WTA) s-a impus după două ore și 22 de minute de joc. [...]
07:20
Suntem gunoiul Europei. ”Sunt zeci, dacă nu sute de mii de tone” Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Mediului spune că pregătește, împreună cu Ministerul Economiei, o... [...]
07:00
CNN: Summitul Trump-Putin seamănă cu o înfrângere lentă pentru Ucraina Cotidianul de Hunedoara
Condițiile din jurul summitului de vineri favorizează atât de mult Moscova, încât este evident de ce Putin a profitat imediat de ocazie. [...]
06:30
Nicușor Super-bîlbă Cotidianul de Hunedoara
Mai degrabă mi-o imaginez pe Cosette Chichirău alături de Năsui și de Fritz și Clotilde Armand transmițînd în direct pe Facebook și strigînd „Rușine, rușine, rușine! Noi vă dezgropăm!" [...]
06:10
Proclamarea oficială a României neo-bolșevice Cotidianul de Hunedoara
Dincolo de jenanta luptă cu mortul la care s-au dedat cei care nu au avut curajul să o facă pe când Ion Iliescu era în viață, și dincolo de (...) [...]
9 august 2025
20:10
Scepticism la Eindhoven la adresa lui Dennis Man: 9 milioane de euro e mult pentru o rezervă! Cotidianul de Hunedoara
Sunt puțini fanii care cred în reușita lui Man la Eindhoven după cum rezultă din numeroasele comentarii, punctul nevralgic fiind... [...]
19:10
Presa locală: Iubita lui Dragoș Anastasiu, implicată într-un proiect de peste 18 milioane de euro finanțat din bani publici Cotidianul de Hunedoara
Asocierea Far Foundation-Termomont Doo Beograd-Unith2B va proiecta și construi, în comuna Florești, Galeria Istorică a Transilvaniei, complexul muzeal care (...) [...]
18:30
S-au încăierat iar. USR acuză PSD de ”neobrăzare” Cotidianul de Hunedoara
"Unde eraţi, domnule, când activiştii se luptau cu guvernele PSD care refuzau să aloce bani pentru...? [...]
18:00
Nadal a devenit tată pentru a doua oară Cotidianul de Hunedoara
Fericire mare pentru fostul tenisman spaniol Rafael Nadal. [...]
17:20
Suporterii CSA Steaua despre Becali: „Păcatele iertate/ Dacă-l iei pe cioban cu tine-n Iad la noapte!” Cotidianul de Hunedoara
Cu acest prilej suporterii de pe Ghencea și-au adus aminte și de marele dușman de la FCSB, Gigi Becali. [...]
17:00
Anunţul meteorologilor. Cum începem săptămâna viitoare Cotidianul de Hunedoara
"Duminică (10 august), canicula se va intensifica în judeţele... [...]
16:20
Fotografie făcută cu 10 minute înainte de tragedia aviatică din Arad. „De ce, Doamne?” Cotidianul de Hunedoara
Tatăl victimei de 18 ani din avionul prăbușit la Arad, a postat o fotografie realizată cu 10 minute înainte de accident. [...]
15:50
Frica de AUR. Se propune candidat unic la Primăria Capitalei Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele PNL Bucureşti afirmă că "e momentul, acum mai mult ca oricând, de minţi limpezi şi judecăţi lucide". [...]
