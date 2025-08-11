Dan Şucu, un nou tun financiar la Genoa! Vedeta echipei va ajunge la AC Milan. Detalii de ultimă oră
Antena Sport, 11 august 2025 10:40
Dan Şucu este aproape de a da un nou tun financiar la Genoa! Vedeta echipei genoveze va ajunge la AC Milan. Ies la iveală detalii de ultimă oră despre mutarea pregătită între cele două echipe din Serie A. Chiaar jurnalistul Fabrizio Romano a fost cel care a făcut dezvăluiri de la negocieri. Dan Şucu încearcă […]
• • •
Acum 5 minute
10:50
Virgil van Dijk, dezamăgit. Ce a spus despre cei care au stricat momentul de reculegere pentru Diogo Jota # Antena Sport
Liverpool a pierdut primul meci oficial din noul sezon al fotbalului englez, Supercupa Angliei, în fața celor de la Crystal Palace. Formația antrenată de Oliver Glasner s-a impus după loviturile de departajare, la capătul unui meci care a fost marcat și de un moment regretabil, acela când cei prezenți pe Wembley nu au respectat minutul […]
Acum 10 minute
10:40
Acum o oră
10:10
“Nu-mi aduc două nopți la rând în același pat”. Edi Iordănescu, “în corzi” după o victorie dramatică în campionat # Antena Sport
Edi Iordănescu a obținut duminică seara prima victorie în campionat pe teren propriu alături de Legia Varșovia, după ce a învins-o pe Katowice cu 3-1. Formația din capitală a câștigat dramatic, în contextul în care în minutul 90+4, scorul era 1-1. După meci, Edi Iordănescu s-a arătat mulțumit de rezultat, după care a vorbit despre […]
10:00
Culisele transferului lui Dennis Man la PSV! Ce i se pregăteşte tricolorului. Olandezii au dat cărţile pe faţă # Antena Sport
Dennis Man e aproape de a părăsi Italia pentru a-şi încerca norocul în Olanda. Acum, s-au aflat culisele transferului internaţionalului român la PSV! Olandezii ştiu de ce campioana îl vrea pe jucătorul celor de la Parma. Tricolorul nu va avea asigurat un loc de titular la viitoarea echipă. S-a aflat ce i se pregăteşte tricolorului. […]
Acum 2 ore
09:50
Cum a ajuns FCSB în criză. Cea mai mare problemă a campioanei: “Joacă meciurile în 10 oameni” # Antena Sport
Echipa lui Elias Charalambous nu reuşeşte să depăşească deloc criza. Deşi a învins-o pe Drita, după ce a fost condusă, campioana nu îşi revine în Liga 1. A pierdut şi contra celor de la Unirea Slobozia şi a ajuns la trei meciuri consecutive în care pierde. Asta şi după înfrângerile cu Farul şi cu Dinamo, […]
09:40
Ratare uluitoare a lui Marcus Rashford în Trofeul Joan Gamper. Barcelona a “demolat-o” pe Como cu 5-0 # Antena Sport
FC Barcelona continuă să îşi zdrobească adversarii în meciurile de pregătire. Cu mai puţin de o săptămână înainte de reluarea campionatului spaniol, FC Barcelona a câştigat Trofeul Joan Gamper, după ce a trecut de Como, scor 5-0. Barcelona a câștigat Trofeul Joan Gamper, într-un meci marcat și de ratarea lui Rashford Fermin Lopez a deschis […]
09:20
Cum a reacționat galeria FCSB-ului după al treilea eșec din Liga 1. Ce s-a cântat în sectorul fanilor Sloboziei # Antena Sport
FCSB a suferit al treilea eșec consecutiv din Liga 1, după ce a pierdut și în fața Unirii Slobozia, scor 0-1. "Roș-albaștrii" trec în acest moment prin cel mai slab start de sezon din ultimii șase ani, însă suporterii de la Peluza Nord au decis să rămână alături de jucători în aceste momente grele, gândindu-se […]
09:00
“Există un pol de putere”. Mihai Rotaru, replică pentru Gigi Becali după scandalul creat în jurul lui Edjouma # Antena Sport
Situația înregistrării lui Malcom Edjouma în Liga 1 a generat extrem de multă controversă în ultimele zile. Prima dată, Gigi Becali a acuzat forurile că regulamentul nu este deloc unul convenabil, după care mijlocașul FCSB-ului a reușit să fie înregistrat, moment în care Universitatea Craiova și Rapid au contestat decizia luată de LPF și FRF. […]
09:00
Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior # Antena Sport
Ianis Hagi e în continuare liber de contract, după ce nu şi-a mai prelungit înţelegerea cu Rangers. Chiar dacă foarte multe campionate au început, jucătorul român încă nu a semnat niciun contract. Acum, a primit o propunere importantă. Cei de la Legia Varşovia i-au propus o suma uriaşă pentru a-l convinge să meargă în Polonia. […]
Acum 4 ore
08:40
Gigi Becali a anunțat schimbările pe care le face în primul 11 după FCSB – Unirea Slobozia: “E debandadă” # Antena Sport
FCSB a suferit duminică seara a treia înfrângere consecutivă din campionat, după ce a fost învinsă la limită de Unirea Slobozia, scor 0-1. După finalul partidei din Ghencea, Gigi Becali, patronul "roș-albaștrilor" a anunțat schimbările pe care le va face la nivelul primului 11 și implicit ce jucători ies din calculele sale. Startul de sezon […]
08:40
Verdict dur după înfrângerea celor de la FCSB! Campioana a comis-o şi cu Unirea Slobozia: “Presiune mare” # Antena Sport
Campioana FCSB continuă să facă paşi greşiţi în Liga 1. După ce a revenit de la 0-2 şi a câştigat cu 3-2 în faţa celor de la Drita prima manşă a turului trei preliminar din Europa League, campioana a comis-o din nou. Elevii lui Elias Chaaralambous au pierdut în Ghencea, scor 0-1, contra celor de […]
08:00
Cum se va schimba pilotajul în 2026. După cum am mai scris, de la anul se vor modifica multe în Formula 1. Despre noile unități de putere am scris, acum continuăm articolele despre modul în care aceste schimbări îi vor afecta pe piloți. Modificările includ reducerea forței de apăsare la sol, accentul pe gestionarea energiei […]
Acum 12 ore
00:30
“Cine se aştepta?” Reacţia eroului Unirii Slobozia, Denis Rusu, după ce a închis poarta cu FCSB! # Antena Sport
Portarul Unirii Slobozia, Denis Rusu (35 de ani), care a reuşit câteva parade de senzaţie în meciul cu FCSB, a reacţionat după victoria echipei sale în partida contra campioanei României. Denis Rusu a dezvăluit ce le-a spus la pauză antrenorul Unirii Slobozia şi faptul că, la final, i-a felicitat pe toţi pentru modul în care […]
00:30
Florin Tănase, semnal de alarmă după ce FCSB a fost învinsă de Unirea Slobozia: “Trebuie să ne trezim” # Antena Sport
Florin Tănase a oferit prima reacţie, după ce FCSB a fost învinsă de Unirea Slobozia, scor 0-1, în etapa a cincea de campionat. Campioana a ajuns la trei eşecuri consecutive în campionat, fiind cel mai slab start de sezon din ultimii şase ani. Florin Tănase a tras un semnal de alarmă şi a transmis că […]
00:20
“Nu am nicio explicaţie”. Elias Charalambous, discurs fără menajamente după FCSB – Unirea Slobozia 0-1 # Antena Sport
Elias Charalambous a avut un discurs fără menajamente, după ce FCSB a pierdut cu Unirea Slobozia, scor 0-1, în etapa a cincea din Liga 1. Antrenorul cipriot al campioanei nu şi-a putut explica înfrângerea suferită în faţa ialomiţenilor. FCSB a ajuns la trei eşecuri la rând în Liga 1. Joi, campioana va disputa returul cu […]
00:10
“100% am jucat pentru Dinamo”. Raul Rotund, mesaj clar după golul victoriei din meciul cu FCSB # Antena Sport
Raul Rotund a transmis un mesaj ferm, după ce a marcat golul victoriei celor de la Unirea Slobozia, în meciul cu FCSB. Mijlocaşul de 19 ani a recunoscut că a jucat şi pentru Dinamo, echipă care l-a împrumutat la formaţia ialomiţeană la începutul sezonului. Raul Rotund a marcat unicul gol al partidei din Ghencea în […]
00:10
“O să vă spulber” Gigi Becali i-a atacat pe Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Ce l-a revoltat pe patronul FCSB-ului # Antena Sport
Gigi Becali a fost foarte deranjat că Rapid şi Universitatea Craiova au contestat decizia FRF de a schimba regulamentul. Regulamentul a fost schimbat după ce Becali a criticat dur faptul că nu îl putea folosi pe Malcom Edjouma în Liga 1. Gigi Becali îl scosese de pe listă pe Malcom Edjouma, iar regulamentul nu îi […]
00:00
Singurii remarcaţi ai lui Gigi Becali, după înfrângerea ruşinoasă a FCSB-ului cu Unirea Slobozia # Antena Sport
Gigi Becali a avut trei remarcaţi, după ce FCSB a fost învinsă, ruşinos, de Unirea Slobozia, scor 0-1. Campioana a ajuns la trei eşecuri la rând în Liga 1. Juri Cisotti, Daniel Bîrligea şi Malcom Edjouma au fost cei trei jucători care l-au mulţumit pe Gigi Becali. Toţi aceştia au fost trimişi în teren după […]
00:00
Decizia anunţată de Gigi Becali după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: “Nu mai prindem nici play-off-ul” # Antena Sport
Gigi Becali a luat o decizie importantă înaintea următoarelor două partide, cu Drita şi Rapid. Ambele meciuri sunt foarte importante pentru campioana României. Gigi Becali a decis ca în ambele meciuri să joace cel mai bun 11. Becali a transmis un semnal de alarmă după a treia înfrângere la rând în campionat. El e de […]
10 august 2025
23:50
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal” # Antena Sport
Gigi Becali a "distrus" doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia. Campioana a suferit o înfrângere ruşinoasă în Ghencea, scor 0-1, în etapa a cincea de Liga 1. Gigi Becali a fost nemulţumit de Mihai Lixandru şi Octavian Popescu. Cei doi au fost titulari în duelul cu Unirea Slobozia, fiind înlocuiţi în […]
23:50
FCSB, cel mai slab start de sezon din ultimii șase ani. Statistică dezastruoasă pentru campioană # Antena Sport
FCSB a suferit a treia înfrângere la rând din noul sezon de Liga 1, iar criza de la echipă persistă în competiția internă, în contextul în care în cupele europene a "rupt blestemul" și a învins-o pe Drita cu 3-2. De șase ani nu s-a mai întâmplat ca formația "roș-albastră" să înceapă atât de rău […]
22:50
Virgil Van Dijk, declaraţie acidă pentru şefii lui Liverpool după eşecul din Supercupa Angliei # Antena Sport
Virgil Van Dijk a oferit o declaraţie acidă, după ce Liverpool a pierdut Supercupa Angliei. Crystal Palace i-a învins pe "cormorani" la loviturile de departajare, scorul după cele 90 de minute fiind 2-2. Virgin Van Dijk a oferit un scurt interviu după meci şi s-a plâns de faptul că Liverpool nu are suficiente soluţii în […]
22:40
Cristiano Ronaldo, goluri pe bandă rulantă la Al-Nassr. “Dublă” pentru lusitan în amicalul pierdut de arabi # Antena Sport
Cristiano Ronaldo și-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor într-un alt amical disputat de Al-Nassr înainte de startul sezonului din Saudi Pro League. Lusitanul a reușit să înscrie de două ori, însă echipa sa a fost învinsă de Almeria într-un meci de pregătire disputat în Spania, țara în care "CR7" a scris istorie în […]
22:30
Raul Rotund, jucătorul împrumutat de la Dinamo, a deschis scorul în meciul FCSB – Unirea Slobozia! # Antena Sport
Raul Rotund (19 ani), jucător împrumutat de Unirea Slobozia de la Dinamo, a deschis scorul în meciul disputat de echipa lui Andrei Prepeliţă cu FCSB. În minutul 34 al meciului, Rotund a primit o minge în careul campioanei României şi a reuşit să îşi facă un culoar pentru a trage la poartă. Raul Rotund, jucător […]
22:20
Mircea Rednic, victorie mare pe banca lui Standard Liege. A învins campioana en-titre din Belgia # Antena Sport
Standard Liege, echipa pregătită de Mircea Rednic, a învins-o duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, pe KRC Genk, în etapa a treia din campionatul Belgiei. Tehnicianul român are un bilanț de două victorii și o remiză pe banca valonilor. Standard Liege, o nouă victorie cu Mircea Rednic pe bancă Elevii lui Rednic au marcat […]
22:00
Valentin Mihăilă, titular la debutul la Rizespor. Nota primită după meciul în care s-au marcat două goluri în prelungiri # Antena Sport
Valentin Mihăilă a fost titular la debutul la Rizespor. Internaţionalul român a fost inclus în primul 11 la partida cu Goztepe, din prima rundă a campionatului turc. Valentin Mihăilă a fost înlocuit în minutul 59, după ce nu şi-a făcut prea mult simţită prezenţa pe teren. În locul său a fost trimis în joc Halil […]
Acum 24 ore
21:50
“S-a văzut şi din avion” Daniel Niculae s-a revoltat după golul anulat al echipei sale! # Antena Sport
Preşedintele lui Hermannstadt, Daniel Niculae, a susţinut şi el, la fel ca Aurelian Chiţu şi antrenorul Marius Măldărăşanu, că formaţiei sibiene trebuia să i se valideze reuşita din prelungirile meciului cu Universitatea Craiova. Daniel Niculae e de părere că a fost foarte vizibil, cu stop-cadru, că mingea a depăşit cu întreaga circumferinţă linia porţii. Daniel […]
21:50
Guardiola, provocat să numească jucătorii săi preferați din NBA din era post-Michael Jordan. Favoriții lui Pep # Antena Sport
Pep Guardiola este unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului, însă asta nu înseamnă că "sportul rege" este singurul care contează pentru catalan. Tehnicianul lui Manchester City este și un fan al baschetului, fiind unul dintre susținătorii lui Boston Celtics. La ultimul amical disputat de "cetățeni", Guardiola a fost întrebat de un celebru […]
21:20
Mirel Rădoi, discurs ferm după ce Craiova a învins-o cu emoţii pe Hermannstadt: “Multe greşeli”. Ce a spus despre Markovic # Antena Sport
Mirel Rădoi a avut un discurs ferm, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu emoţii pe Hermannstadt, scor 1-0, în etapa a cincea
21:20
“E gol clar” Marius Măldărăşanu a răbufnit: “Dacă jucam cu altă echipă, decizia era corectă” # Antena Sport
Antrenorul lui Hermannstadt, Marius Măldărăşanu, a susţinut că a fost gol clar în minutul 90+2, atunci când Chiţu a trimis un balon pe spaţiul porţii, iar Silviu Lung jr l-a respins. Părerile au fost împărţite, dacă mingea a trecut cu toată circumferinţa linia porţii sau nu. Dacă Silviu Lung jr a susţinut că nu a […] The post “E gol clar” Marius Măldărăşanu a răbufnit: “Dacă jucam cu altă echipă, decizia era corectă” appeared first on Antena Sport.
21:00
Controversă uriașă la Univ. Craiova – Hermannstadt. Sibienii au crezut că au dat gol, iar Mirel Rădoi a răbufnit # Antena Sport
Universitatea Craiova a învins-o pe Hermannstadt în etapa a cincea din Liga 1 și a urcat provizoriu pe primul loc în campionat. Oltenii au fost însă la un pas să piardă cele trei puncte și să rămână cu unul singur, după o fază din prelungiri care a generat multă controversă. Aurelian Chițu a reluat o […] The post Controversă uriașă la Univ. Craiova – Hermannstadt. Sibienii au crezut că au dat gol, iar Mirel Rădoi a răbufnit appeared first on Antena Sport.
21:00
“Să fii nebun şi să nu vezi mingea în poartă”. Aurelian Chiţu a răbufnit, după controversa din Craiova – Hermannstadt 1-0 # Antena Sport
Aurelian Chiţu a răbufnit, după controversa uriaşă din Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0. Atacantul sibienilor a declarat că echipei sale i-a fost anulat un gol, în mod eronat. În prelungirile partidei din Bănie, Aurelian Chiţu a şutat din interiorul careului, iar Silviu Lung Jr a respins de pe linia porţii. Pe reluări s-a putut observa […] The post “Să fii nebun şi să nu vezi mingea în poartă”. Aurelian Chiţu a răbufnit, după controversa din Craiova – Hermannstadt 1-0 appeared first on Antena Sport.
21:00
Silviu Lung a fost întrebat, imediat după meci, despre faza controversată din prelungiri, atunci când golul lui Hermannstadt a fost anulat. Lung a respins balonul, dar e neclar dacă mingea trimisă de Aurelian Chiţu a depăşit cu întreaga circumferinţă linia porţii. Silviu Lung, despre golul anulat al lui Chiţu: “Vă asigur că nu a fost” […] The post Ce a spus Silviu Lung despre faza golului anulat al lui Hermannstadt: “Vă asigur” appeared first on Antena Sport.
20:20
Scene regretabile în Supercupa Angliei. Momentul de reculegere pentru Diogo Jota, stricat de suporterii lui Palace # Antena Sport
Crystal Palace a cucerit duminică seara Supercupa Angliei, după ce a învins-o pe Liverpool la loviturile de departajare. Duelul de pe Wembley a fost precedat de un moment de reculegere în memoria lui Diogo Jota, fostul jucător al “cormoranilor”, și al fratelui său, Andre Silva, decedați pe 3 iulie într-un accident rutier. Suporterii echipei lui […] The post Scene regretabile în Supercupa Angliei. Momentul de reculegere pentru Diogo Jota, stricat de suporterii lui Palace appeared first on Antena Sport.
20:20
Alexandru Băluţă şi-a luat adio de la FCSB. Mijlocaşul de 31 şi-a anunţat plecarea de la formaţia campioană, postând un mesaj emoţionant pe reţelele de socializare. Gigi Becali a renunţat la Alexandru Băluţă, iar mijlocaşul e la un pas să semneze cu o formaţie din străinătate, după cum a dezvăluit Mihai Stoica. Alexandru Băluţă, mesaj […] The post Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…” appeared first on Antena Sport.
20:10
Surprizele din echipa de start a FCSB-ului! Un jucător, titularizat în premieră în acest sezon # Antena Sport
Dennis Politic va intra din primul minut al meciului FCSB – Unirea Slobozia. Este al doilea meci în care fostul căpitan al “câinilor” începe ca titular la FCSB, după cel cu Hermannstadt, încheiat cu scorul de 1-1. O altă surpriză în echipa de start a FCSB-ului cu Unirea Slobozia este trimiterea în teren, din primul […] The post Surprizele din echipa de start a FCSB-ului! Un jucător, titularizat în premieră în acest sezon appeared first on Antena Sport.
19:50
Jurnal AntenaSport | Piloţii s-au “topit” la Arena Naţională, în finala Campionatului Naţional de drift # Antena Sport
A fost căldură mare în Capitală. Piloţii care scot fumuri din cauciuri s-au topit la Arena Naţională în finala Campionatului naţional de drift. The post Jurnal AntenaSport | Piloţii s-au “topit” la Arena Naţională, în finala Campionatului Naţional de drift appeared first on Antena Sport.
19:20
Romanchuk, eurogol în Universitatea Craiova – Hermannstadt! O nouă reuşită de senzaţie a ucraineanului # Antena Sport
Oleksandr Romanchuk (25 de ani) a reuşit un alt eurogol, după cel din turul cu FK Sarajevo, în meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt. În minutul 31 al partidei de pe stadionul Ion Oblemenco, ucraineanul a trecut de un adversar, şi-a făcut culoar şi a trimis un şut de senzaţie, imparabil, de la aproximativ 25 de […] The post Romanchuk, eurogol în Universitatea Craiova – Hermannstadt! O nouă reuşită de senzaţie a ucraineanului appeared first on Antena Sport.
19:20
Crystal Palace a cucerit Supercupa Angliei. Victorie la loviturile de departajare în fața campioanei Liverpool # Antena Sport
Crystal Palace a învins-o pe Liverpool în Supercupa Angliei la capătul unei partide “electrizante”, care a fost decisă la loviturile de la 11 metri. Trei jucători ai lui Arne Slot au ratat de la punctul cu var, în timp ce doar doi ai lui Oliver Glasner nu au băgat mingea în poartă. Astfel, Palace a […] The post Crystal Palace a cucerit Supercupa Angliei. Victorie la loviturile de departajare în fața campioanei Liverpool appeared first on Antena Sport.
19:10
Ionuț Radu i-a impresionat pe jurnaliștii spanioli după ultimul amical al lui Celta Vigo: “Îndoieli risipite” # Antena Sport
Ionuț Radu a ajuns în această vară la Celta Vigo de la Venezia liber de contract, iar prestațiile din primele amicale ale portarului român nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Cu toate acestea, la cea mai recentă partidă de pregătire a galicienilor, goalkeeper-ul a ieșit în evidență în bine și a atras atenția unuia dintre […] The post Ionuț Radu i-a impresionat pe jurnaliștii spanioli după ultimul amical al lui Celta Vigo: “Îndoieli risipite” appeared first on Antena Sport.
19:10
Gigi Becali, replică acidă după răbufnirea rivalilor de la Rapid şi Craiova: “E vorba de inteligenţă şi bun simţ” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit o replică acidă, după răbufnirea rivalilor de la Rapid şi Universitatea Craiova. Cele două cluburi s-au plâns de faptul că FCSB l-a putut trece pe Malcom Edjouma pe lista de Liga 1. În urmă cu câteva zile, Gigi Becali se plângea de faptul că Malcom Edjouma nu poate fi înregistrat la […] The post Gigi Becali, replică acidă după răbufnirea rivalilor de la Rapid şi Craiova: “E vorba de inteligenţă şi bun simţ” appeared first on Antena Sport.
19:00
Andrei Coubiş, făcut praf de italieni după primul meci la AC Milan: “Un debut mai prost nu se putea” # Antena Sport
Presa italiană a remarcat că antrenorul lui AC Milan, Massimiliano Allegri, trebuie să se gândească serios la un înlocuitor pentru Malick Thiaw (24 de ani), care e foarte aproape de un transfer la Newcastle. Potrivit jurnaliştilor italieni, jucătorul român Andrei Coubiş (21 de ani) a demonstrat că nu poate fi o soluţie pentru apărarea lui […] The post Andrei Coubiş, făcut praf de italieni după primul meci la AC Milan: “Un debut mai prost nu se putea” appeared first on Antena Sport.
18:50
Mihai Rotaru, apariţie de senzaţie! A venit la meciul Universităţii Craiova cu o maşină de 400.000 de euro! # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie al Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, a apărut cu o maşină de circa 400.000 de euro la meciul echipei sale. Universitatea Craiova – Hermannstadt se dispută de la ora 18:30. Rotaru a venit la meci cu noua sa maşină, un Rolls Royce Spectre 2023 Coupe, estimată la aproximativ 400.000 de euro. Mihai […] The post Mihai Rotaru, apariţie de senzaţie! A venit la meciul Universităţii Craiova cu o maşină de 400.000 de euro! appeared first on Antena Sport.
18:50
Rapid şi Universitatea Craiova au răbufnit împotriva FCSB-ului. “Legea Becali” care i-a nemulţumit: “Ăsta nu e fotbal corect” # Antena Sport
Rapid şi Universitatea Craiova au răbufnit împotriva FCSB-ului, după ce “Legea Becali” a fost adoptată. Oficialii celor două echipe au răbufnit, după ce Malcom Edjouma a fost trecut pe lista de LPF de către campioană. În urmă cu câteva zile, Gigi Becali se plângea de faptul că Malcom Edjouma nu poate fi înregistrat la LPF. […] The post Rapid şi Universitatea Craiova au răbufnit împotriva FCSB-ului. “Legea Becali” care i-a nemulţumit: “Ăsta nu e fotbal corect” appeared first on Antena Sport.
18:50
Specialiștii au prezis câte echipe românești intră în grupele cupelor europene. Verdictul oferit # Antena Sport
FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova sunt cele trei reprezentante ale României în preliminariile cupelor europene, respectiv în Europa și Conference League. Calificările pentru grupele principale ale competițiilor UEFA sunt analizate extrem de atent de statisticienii de la Football Meets Data, care au prezis recent câte echipe va avea fiecare țară în total în cele […] The post Specialiștii au prezis câte echipe românești intră în grupele cupelor europene. Verdictul oferit appeared first on Antena Sport.
18:10
Noul jucător transferat de Inter i-a făcut portretul lui Cristi Chivu: “Are suflet de jucător” # Antena Sport
Noul jucător transferat de Inter, Luis Henrique, i-a făcut portretul lui Cristi Chivu. Brazilianul a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului român. Luis Henrique a fost transferat de Inter de la Marseille, în această vară. Italienii au plătit suma de 23 de milioane de euro în schimbul atacantului brazilian de 23 de ani. […] The post Noul jucător transferat de Inter i-a făcut portretul lui Cristi Chivu: “Are suflet de jucător” appeared first on Antena Sport.
18:10
Temperaturi infernale la Univ. Craiova – Hermannstadt. Câte grade au scaunele suporterilor de pe Oblemenco # Antena Sport
Universitatea Craiova o întâlnește în această seară pe Hermannstadt în cadrul etapei a cincea din Liga 1, într-un meci care va fi probabil afectat de canicula care a acaparat din nou țara. La nivelul gazonului, dar și pe scaunele pe care vor sta suporterii, gradele arătate de termometru sunt infernale. Duelul dintre Universitatea Craiova și […] The post Temperaturi infernale la Univ. Craiova – Hermannstadt. Câte grade au scaunele suporterilor de pe Oblemenco appeared first on Antena Sport.
18:10
Dezastru pentru Andrei Coubiş în Chelsea – AC Milan! Şi-a dat autogol, iar apoi a fost eliminat! # Antena Sport
Andrei Coubiş (21 de ani) a fost titularizat de Massimiliano Allegri în amicalul pe care AC Milan îl dispută cu Chelsea. Au fost 18 minute de coşmar pentru fundaşul român. Mai întâi Coubiş şi-a dat autogol, în minutul 5. 13 minute mai târziu, fundaşul român avea să fie eliminat, după ce l-a faultat din postură […] The post Dezastru pentru Andrei Coubiş în Chelsea – AC Milan! Şi-a dat autogol, iar apoi a fost eliminat! appeared first on Antena Sport.
17:50
Nou-transferații de la Liverpool fac legea în Supercupa Angliei. Wirtz și Ekitike au creat primul gol în 4 minute # Antena Sport
Liverpool se luptă pentru primul trofeu din noul sezon în Supercupa Angliei contra celor de la Crystal Palace, câștigătoarea FA Cup din sezonul trecut. În meciul de le Wembley, “cormoranii” au deschis scorul după doar patru minute grație unei faze la capătul căreia oamenii decisivi au fost doi jucători aduși în vară. Florian Wirtz a […] The post Nou-transferații de la Liverpool fac legea în Supercupa Angliei. Wirtz și Ekitike au creat primul gol în 4 minute appeared first on Antena Sport.
17:50
Vestea primită de Rapid înaintea derby-ului cu FCSB. Ce se întâmplă cu Claudiu Petrila: “Sunt la a treia ruptură” # Antena Sport
Rapid a primit o veste bună, înaintea derby-ului cu FCSB. Claudiu Petrila a anunţat că se va alătura antrenamentelor echipei giuleştene, în săptămâna partidei cu marea rivală. Claudiu Petrila s-a accidentat după victoria Rapidului cu Csikszereda. Mijlocaşul de 24 de ani a ratat duelul din runda trecută, cu Botoşani, şi nu va fi apt nici […] The post Vestea primită de Rapid înaintea derby-ului cu FCSB. Ce se întâmplă cu Claudiu Petrila: “Sunt la a treia ruptură” appeared first on Antena Sport.
