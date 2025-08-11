Agenţii de presă: Vestul Turciei, lovit de peste 200 de replici seismice

07:20

Premierul Ilie Bolojan a explicat că Guvernul nu folosesşte banii din Pilonul II, iar ASF a propus ca banii să poată fi scoşi, la ieşirea la pensie, în proporţie de 25 la sută, iar restul eşalonat, în următorii 10 ani, ca să and #8221;nu ne trezim cu nişte retrageri bruşte care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat and #8221;.