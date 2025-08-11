Agenţii de presă: Vestul Turciei, lovit de peste 200 de replici seismice
Bursa, 11 august 2025 12:00
Peste 200 de replici seismice au fost înregistrate luni în vestul Turciei, la câteva ore după ce regiunea a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea 6,1, transmite agenţia DPA.
12:20
HELLENiQ Renewables România, filiala locală a HELLENiQ Renewables şi membră a HELLENiQ ENERGY, un grup energetic integrat de top din sud-estul Europei, a anunţat achiziţia a două proiecte de energie regenerabilă la scară largă în România, semnalând astfel angajamentul strategic al companiei faţă de piaţa energetică a ţării.
12:20
Călin Georgescu s-a prezentat la IPJ Ilfov pentru semnarea controlului judiciar: 'Asistăm la un spectacol grotesc în care prostia urlă, iar adevărul aşteaptă and #8221; # Bursa
Călin Georgescu a venit luni la sediul Inspectoratului de Poliţie Ilfov pentru a semna controlul judiciar, conform noii dispoziţii a procurorilor, care i-au schimbat ziua de miercuri în ziua de luni pentru această obligaţie.
12:10
Claudiu Năsui: and #8222;Statul român obligă fondurile să folosească banii din Pilonul II pentru a-l împrumuta pe el and #8221; # Bursa
Declaraţiile recente ale premierului Ilie Bolojan cu privire la Pilonul II de pensii au stârnit reacţii puternice din partea opoziţiei. Claudiu Năsui, deputat USR şi membru în Comisia de buget, finanţe şi bănci, îl acuză pe şeful Guvernului de două and #8222;greşeli flagrante and #8221; şi atrage atenţia asupra unui posibil nou val de presiune pentru limitarea retragerilor din Pilonul II.
12:10
SafeFleet raportează o creştere de 16% a valorii taxelor de drum, în prima jumătate a anului 2025 # Bursa
SafeFleet, unul din cei mai importanţi jucători pe piaţa de monitorizare a flotei auto din România, continuă să înregistreze rezultate solide şi în 2025.
12:00
Peste 200 de replici seismice au fost înregistrate luni în vestul Turciei, la câteva ore după ce regiunea a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea 6,1, transmite agenţia DPA.
12:00
Valentin Neagu, Crosspoint Real Estate: and #8222;Diferenţa de la 9% la 21% nu poate fi absorbită integral de dezvoltatori and #8221; # Bursa
La 1 august 2025 a intrat în vigoare majorarea cotei TVA pentru locuinţele noi de la 9% la 21%, o schimbare fiscală cu efect direct asupra preţurilor şi strategiilor de vânzare din piaţa rezidenţială.
11:40
Statele Unite lucrează pentru a and #39; and #39;programa and #39; and #39; o întâlnire între preşedintele Donald Trump şi omologii săi rus şi ucrainean, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, a declarat duminică vicepreşedintele american JD Vance, în timp ce aliaţii europeni ai Ucrainei fac presiuni pentru prezenţa lui Zelenski la summitul americano-rus din Alaska, prevăzut pentru 15 august, transmite AFP.
11:40
Uniunea Europeană a convocat o reuniune de urgenţă a şefilor diplomaţiei, în încercarea de a influenţa negocierile prevăzute în această săptămână între Donald Trump şi Vladimir Putin cu privire la războiul din Ucraina, care induc temeri că se va încheia un acord în detrimentul Kievului.
11:40
Trei oameni au fost ucişi în atacuri cu drone ucrainene în cursul nopţii în regiunile Tula şi Nijni Novgorod, atacuri care au vizat şi Moscova, au anunţat luni un oficial regional rus şi Ministerul Apărării, potrivit Reuters.
11:30
Marea Britanie va accelera procesul de deportare a cetăţenilor străini condamnaţi prin extinderea programului and #8222;deportăm acum, facem apel mai târziu and #8221; la 15 noi ţări, ajungând astfel la un total de 23 de state, a anunţat duminică Ministerul de Interne.
11:20
Pilotul spaniol Alex Palou a câştigat, duminică, la finalul Marelui Premiu de la Portland, campionatul american de automobilism IndyCar pentru a treia oară consecutiv şi a patra oară în carieră.
11:10
Presa străină: Evacuări masive în Japonia după inundaţiile şi alunecările de teren din sud-vestul ţării # Bursa
Autorităţile nipone au îndemnat luni milioane de persoane să-şi evacueze locuinţele din cauza inundaţiilor şi a alunecărilor de teren produse în urma ploilor abundente din sud-vestul Japoniei, soldate cu mai multe persoane dispărute, transmite AFP.
11:10
Europarlamentarul Victor Negrescu a declarat luni, înaintea reuniunii Biroului Permanent al PSD, că partidul nu ameninţă, ci doreşte să fie tratat cu respect de partenerii din coaliţia de guvernare.
11:00
BIBI Touroperator: În weekendul 15-17 august, litoralul românesc se pregăteşte pentru cel mai aglomerat weekend al sezonului estival # Bursa
În perioada 15-17 august 2025, litoralul românesc se pregăteşte pentru cel mai aglomerat weekend al sezonului estival, prilejuit de minivacanţa de Sfânta Maria, zi liberă legală.
10:40
E.ON Energie România depăşeşte 100.000 de clienţi pe segmentul soluţiilor energetice în prima jumătate a anului 2025 # Bursa
E.ON Energie România a înregistrat o creştere semnificativă pe segmentul soluţiilor energetice în prima jumătate a anului 2025, depăşind pragul de 100.000 de clienţi care au ales soluţii moderne şi eficiente pentru locuinţele sau afacerile lor.
10:30
În luna iunie, s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 11.758 copii, în creştere cu 877 (+8,1%) faţă de luna mai 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică
10:30
Opinie Ioana Arsenie: Parteneriatele public-private între potenţial uriaş şi blocaj din cauza lipsei transparenţei şi birocraţiei în România # Bursa
Parteneriatele Public-Private (PPP) sunt prezentate adesea ca un instrument strategic pentru dezvoltarea economică, atragerea de expertiză privată şi reducerea presiunii pe bugetele publice.
10:20
Bolojan: and #8221;Primăriile mici vor beneficia în continuare de sprijin de la stat and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a arătat, duminică seară, că primăriile mici vor fi sprijinite în continuare de Guvern, dar a spus că nu este normal ca aceste primării să nu încaseze impozite şi în acelaşi timp să stabilească salarii mari pentru angajaţi doar pentru ca primarul să fie popular
10:20
Un înalt responsabil al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) se va deplasa luni în Iran pentru discuţii menite să and #8222;definească un cadru de cooperare and #8221; între Teheran şi agenţia ONU, a anunţat duminică ministrul iranian al Afacerilor Externe
10:20
Echipa Universitatea Craiova a dispus duminică, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia FC Hermannstadt, într-un meci din etapa a 5-a din Superligă
10:20
Stelian Bujduveanu: 'Am redus indemnizaţiile directorilor şi membrilor consiliilor de administraţie din companiile municipale and #8221; # Bursa
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă că au fost reduse indemnizaţiile directorilor şi membrilor consiliilor de administraţie din companiile municipale, fiind operate reduceri la Societatea de Transport Bucureşti, Energetica Servicii SA, Parking Bucureşti, Centrul de Sănătate STB şi Eco Igienizare S.A.
10:20
FC Barcelona continuă să îşi zdrobească adversarii în meciurile de pregătire. Cu mai puţin de o săptămână înainte de reluarea campionatului spaniol, FC Barcelona a câştigat Trofeul Gamper, după ce a trecut de Como, scor 5-0
10:20
Exporturile României au crescut cu 3,1%, în primele şase luni, la 47,676 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 4,9%, la 64,388 miliarde euro, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele Institutului Naţional de Statistică
10:10
Mokka, furnizor de Buy Now Pay Later şi unul dintre primii provideri de servicii BNPL de pe piaţa românească, a încheiat un parteneriat cu Romstal, companie care de 30 de ani şi-a menţinut poziţia de lider pe piaţa instalaţiilor nu doar din România, ci şi din întreaga regiune sud-est europeană.
10:10
Decizia Germaniei de a suspenda exporturile de arme către Israel vine ca răspuns la planul Israelului de a-şi extinde operaţiunile în Fâşia Gaza, a declarat cancelarul Friedrich Merz într-un interviu acordat postului public ARD
10:10
Echipa poloneză Legia Varşovia, antrenată de românul Edward Iordănescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea GKS Katowice, în etapa a patra din campionatul polonez, Ekstraklasa
10:10
Meteorologii anunţă caniculă pentru ziua de luni în cea mai mare parte a ţării, însă în judeţele Mehedinţi şi Dolj temperaturile ajung la 41 de grade, fiind emis cod roşu. De asemenea, este cod portocaliu în Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea
10:10
Bolojan: and #8221;Această perioadă ce urmează, nu va fi cert o perioadă foarte bună and #8221; # Bursa
Prim-ministrul Ilie Bolojan a explicat că perioada care urmează nu va fi bună, dar că greul va trece la finalul anului viitor, atunci când economia îşi va reveni
10:10
Echipa belgiană Standard Liege, pregătită de tehnicianul român Mircea Rednic, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea KRC Genk, în etapa a treia din campionatul Belgiei, Pro League
10:00
APIA: Incertitudinea şi inacţiunea Guvernului cu Rabla Auto pun în pericol economia şi mobilitatea sustenabilă # Bursa
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România (APIA) atrage atenţia, cu fermitate, asupra consecinţelor grave generate de modul în care autorităţile au gestionat Programul Rabla Auto 2025. După suspendarea iniţială a programului, au urmat luni de ezitări, declaraţii publice contradictorii şi anunţuri neoficiale, fără decizii implementate şi fără consultarea reală a experţilor din industrie.
10:00
Jaqueline Cristian ocupă locul 49 în ierarhia WTA dată publicităţii luni, după o urcare de trei locuri, cu 1171 puncte, fiind jucătoarea din România cu clasarea cea mai bună
10:00
Echipa Unirea Slobozia a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, echipa campioană, FCSB, în etapa a cincea din Superligă
09:40
Băncile nu vor mai percepe cetăţenilor comisioane pentru retragerile de numerar de la ATM-uri, începând de luni, conform unui plan de reforme anunţat de Ministerul de Finanţe, pentru protejarea consumatorilor şi utilizarea tranzacţiilor bancare digitale, informează publicaţiile To Vima şi Kathimerini.
09:40
Compania SpaceX lansează luni cea de-a 100-a misiune a anului, misiune în care o rachetă Falcon 9 transportă pe orbită 24 de sateliţi pentru internet în cadrul Proiectului Kuiper al companiei Amazon, transmite Space.com.
09:00
Matthew Whitaker: Este posibil ca Zelenski să participe la summitul Trump-Putin, la cererea europenilor # Bursa
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea participa vineri la summitul din Alaska între Donald Trump şi Vladimir Putin, la cererea europenilor.
08:40
Ucraina a invitat România să trimită un emisar şi investitori pentru reconstrucţia post-război # Bursa
Ucraina şi România au convenit să accelereze cooperarea în realizarea proiectelor comune de infrastructură - inclusiv construcţia podului peste râul Tisa - iar Kievul a invitat Bucureştiul să desemneze un emisar special pentru coordonarea contractelor de reconstrucţie a Ucrainei.
08:20
Statele nordice şi baltice consideră că numai presiunea asupra Rusiei poate conduce la încheierea războiului în Ucraina # Bursa
Liderii ţărilor nordice şi baltice au emis duminică o declaraţie comună în care îşi reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina şi subliniază că războiul and #8222;ilegitim and #8221; purtat de Rusia poate fi încheiat doar prin menţinerea unei presiuni puternice asupra Moscovei.
08:00
Primarul Buzăului: 'Sunt în echipa domnului Titus Corlăţean, care şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a partidului and #8221; # Bursa
Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, un critic al actualei conduceri a PSD, anunţă că este în echipa lui Titus Corlăţean, care şi-a anunţat candidatura la şefia partidului.
08:00
Inteligenţa artificială generează cea mai rapidă şi amplă acumulare de avere din istorie, potrivit experţilor, cu zeci de noi miliardari apăruţi doar în acest an.
07:50
Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte luni, de la ora 11:00, în şedinţă, pentru a stabili poziţia clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale.
07:40
Probele scrise din a doua sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an încep luni, cu cea la Limba şi literatura română. Peste 30.200 de candidaţi sunt înscrişi, transmite news.ro.
07:40
CNBC: Inteligenţa artificială generativă pregăteşte o revoluţie în plăţile online şi comerţul electronic # Bursa
Comerţul online se apropie de o schimbare majoră, pe măsură ce inteligenţa artificială generativă (Gen AI) începe să integreze direct procesul de cumpărare în platformele de conversaţie, eliminând paşii tradiţionali ai checkout-ului.
07:30
Oficial american: Armata SUA se pregăteşte pentru o posibilă activare a Gărzii Naţionale în Washington # Bursa
Armata SUA se pregăteşte pentru posibila activare a unei părţi din Garda Naţională în Washington, D.C..
07:20
Donald Trump vrea ca persoanele fără adăpost să părăsească Washingtonul, promiţând o capitală and #8222;mai sigură şi mai frumoasă and #8221; şi ordonând mutarea imediată a mii de persoane, relatează AFP.
07:20
Un cont afiliat presei de stat chineze a afirmat duminică faptul că cipurile H20 produse de Nvidia ridică probleme de securitate pentru China, în contextul în care autorităţile de la Beijing au exprimat îngrijorări privind existenţa unor and #8221;uşi din spate and #8221; în aceste produse, transmite CNBC.
07:20
Ilie Bolojan, despre Pilonul II: 'Din aceşti bani nu ia niciun leu Guvernul României and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a explicat că Guvernul nu folosesşte banii din Pilonul II, iar ASF a propus ca banii să poată fi scoşi, la ieşirea la pensie, în proporţie de 25 la sută, iar restul eşalonat, în următorii 10 ani, ca să and #8221;nu ne trezim cu nişte retrageri bruşte care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat and #8221;.
07:10
Australia a anunţat un plan de recunoaştere a statului palestinian, urmând exemplul Regatului Unit, Franţei şi Canadei.
07:10
Dmitri Medvev: 'Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean and #8221; # Bursa
Politicienii europeni încearcă să împiedice eforturile SUA de a rezolva conflictul din Ucraina, în timp ce autorităţile de la Kiev au mers până la a invita ucigaşi plătiţi din cartelurile de droguri din America Latină să lupte de partea lor, a declarat duminică Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei.
06:40
Considerat de mulţi cel mai bun jucător de tenis din istorie, Roger Federer, care s-a retras în 2022, va reveni pe terenurile turneului Masters 1000 din Shanghai pentru a juca un meci de dublu alături de vedete chineze, relatează Le Figaro.
06:40
Perechea Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaia (România/Rusia) a fost eliminată, duminică, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati.
