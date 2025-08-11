Gigi Becali a calculat cum vor vota cluburile pentru demiterea lui Gino Iorgulescu. Scor zdrobitor! „Tati o să fie cu mine. Hulk spune și se face!”
Fanatik, 11 august 2025 12:00
Dan Șucu a cerut public demisia lui Gino Iorgulescu din fruntea LPF. Cine sunt cei care vor vota pro și contra în opinia lui Gigi Becali.
Acum 5 minute
12:20
Ianis Hagi la Universitatea Craiova?! Gigi Becali a auzit în direct marea bombă pregătită de Mihai Rotaru. Exclusiv # Fanatik
Universitatea Craiova vrea să dea marea lovitură pe piaţa transferurilor: i-a făcut ofertă lui Ianis Hagi. Gigi Becali a reacţionat la lovitura pregătită de Mihai Rotaru.
Acum 15 minute
12:10
12:10
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului # Fanatik
Radu Mazăre s-a întors în Madagascar și nu mai vrea să audă de România. Și-a redeschis hotelul și a scumpit prețurile, transformând resortul într-o locație exclusivistă.
12:10
Cinci jurnaliști Al Jazeera, uciși în Gaza într-un atac israelian. Armata acuză că unul dintre ei era lider Hamas # Fanatik
Cinci jurnaliști de la postul Al Jazeera au fost uciși într-un atac violent. Israel acuză că unul dintre ei era lider Hamas
12:10
Gino Iorgulescu a intrat în direct la Fanatik SuperLiga după ce Șucu i-a cerut demisia. „Cam agresiv! Nu mă pun la mintea lui!”. A explicat „cazul Edjouma”: „M-am consultat cu Burleanu”. Exclusiv # Fanatik
Gino Iorgulescu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA după ce Dan Şucu i-a cerut demisia. Preşedintele LPF a explicat cazul Edjouma.
Acum 30 minute
12:00
Acum o oră
11:50
Cod roșu de caniculă pentru mai multe județe din țară, anunță ANM. Canicula va face prăpăd în următoarele zile # Fanatik
ANM anunță cod roșu de caniculă pentru mai multe județe din țară. Meteorologii anunță că temperaturile vor face prăpăd în orele următoare
11:40
Prima reacție oficială a LPF după ce Șucu i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu: „Nu a fost un abuz! Comitetul de Urgență intervine în regim de urgență” # Fanatik
Marius Mitran a oferit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, prima reacție a Ligii Profesioniste de Fotbal după ce Dan Șucu i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu,
11:30
Gigi Becali, reacție de ultimă oră față de „alianța” Rotaru – Șucu contra FCSB: „La 7 dimineața am fost și m-am spovedit. Eu sunt americanul, ei sunt chinezii și rușii!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a reacţionat după "alianţa" dintre Rotaru şi Şucu împotriva FCSB. Patronul roş-albaştrilor susţine că a fost vorba doar de o corectare a legii.
Acum 2 ore
11:10
Bomba lui Dan Șucu: așteaptă demisia lui Gino Iorgulescu! „Rapid îi cere să plece!”. Atac dur la Gigi Becali! # Fanatik
La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Dan Șucu a cerut în mod clar demisia lui Gino Iorgulescu pentru o măsură de urgență luată de LPF, care a ajutat-o pe FCSB.
11:00
Companiile de stat, contribuții tot mai reduse la bugetul României. Ce profituri preliminare au declarat în 2025 # Fanatik
Marile companii de stat, în special cele din energie, au adus miliarde la bugetul de stat. În acest an, Guvernul s-ar putea să aibă o surpriză neplăcută
10:50
Noi transferuri la U Craiova! Cum i-a răspuns Mihai Rotaru puștiului cu mesajul viral afișat pe „Oblemenco” # Fanatik
Mesajul viral al unui puști afișat pe Ion Oblemenco la partida U Craiova - Hermannstadt 1-0 a primit o replică pe măsură din partea acționarului Mihai Rotaru.
10:30
Accident grav pe Autostrada Soarelui. Șapte mașini au fost implicate, traficul spre mare este blocat complet. Video # Fanatik
Un accident grav a avut loc pe Autostrada Soarelui, pe drumul spre mare. Șapte mașini au fost implicate, iar traficul este complet blocat
Acum 4 ore
10:20
Focuri de armă în Botoșani, în miez de noapte. Polițiștii au oprit un transport ilegal de peste Prut # Fanatik
S-au tras focuri de armă noaptea trecută în Botoșani în cadrul unei intervenții a polițiștilor. Au oprit un transport ilegal de peste Prut
10:20
Claudiu Petrila, nerăbdător să joace în derby-ul Rapid – FCSB: ”La un astfel de meci crește pulsul” # Fanatik
Claudiu Petrila nu a jucat în ultimul meci pentru Rapid din cauza unei accidentări, dar speră să fie apt pentru derby-ul cu FCSB.
10:10
Veste dură pentru Xabi Alonso! Un jucător important s-a accidentat și ar putea să rateze primele meciuri ale lui Real Madrid din noul sezon # Fanatik
Startul noului sezon din La Liga se apropie, iar Xabi Alonso a primit o veste neplăcută: un jucător important al Realului ar putea să rateze mai multe meciuri.
09:50
Arbitrul criticat de Gigi Becali, delegat la Braga – CFR Cluj. ”Centralul” a condus și naționala României # Fanatik
Partida Braga - CFR Cluj va fi condusă de un arbitru din Germania, care a fost pus la zid de Gigi Becali după un joc din sezonul precedent.
09:40
Premieră istorică în La Liga? Ce s-ar putea întâmpla la meciul Villarreal – Barcelona din decembrie # Fanatik
Federația Spaniolă de Fotbal ia în considerare o propunere istorică, iar meciul din decembrie dintre Villarreal și Barcelona ar putea reprezenta o premieră.
09:20
Controversele din jurul marelui Helmut Duckadam, în atenția presei din Italia! Declinul inexplicabil al „eroului de la Sevilla”, generat de probleme medicale reale sau de regimul comunist care îl considera incomod? # Fanatik
Regretatul Helmut Duckadam, în centrul unui material amplu publicat în presa din Italia! Ce îi intrigă cel mai mult pe jurnaliștii din Peninsulă
09:10
PSD decide azi dacă iese sau nu de la guvernare. Nemulțumirile social-democraților au atins culmi înalte, atât central, cât și local # Fanatik
PSD decide, în ședința de azi, dacă iese sau nu din coaliția de guvernare. Tensiunile în rândul social-democraților sunt în creștere
08:50
Gigi Becali s-a decis asupra echipei de start pentru returul cu Drita, imediat după eșecul suferit de campioana României cu Unirea Slobozia. Ce „11” a alcătuit patronul.
08:40
Întâlnirea lui Trump cu Putin din Alaska promite să îi îndeplinească unele dorințe liderului rus, însă nu să și încheie războiul
08:40
Greu fără Messi! Inter Miami, surclasată în derby-ul Floridei, în care a lipsit starul argentinian # Fanatik
Echipa patronată de David Beckham, fîrî MEssi pe teren, a fost învinsă clar de rivala Orlando City, la care a strălucit columbianul Muriel
Acum 6 ore
08:20
Barem română, bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă, conform edu.ro și Ministerul Educației. Cum se rezolvau, de fapt, subiectele la limba și literatura română pentru BAC 2025 # Fanatik
Barem română BAC 2025, sesiunea de toamnă. Vezi cum se punctează răspunsurile la limba română. Rezolvări explicate și corectare după modelul oficial
08:20
FCSB a operat câteva modificări pe lista de SuperLiga înaintea meciului cu Unirea Slobozia. Pe cine a trecut în locul lui Ovidiu Perianu
08:10
Fotbaliștii antrenați de Andrei Prepeliță s-au bucurat la finalul celui mai mare succes din istoria clubului, 1-0 contra FCSB, chiar pe terenul acesteia
07:50
Opt persoane au murit, după un masacru dintr-un club de noapte din Ecuador. Atacatorii au venit în camionete să atace violent
07:50
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv # Fanatik
Anamaria Prodan îl imploră pe fostul soț, Laurențiu Reghecampf, să părăsească de urgență Sudanul, țară aflată într-un crunt război civil din 2023! „ Îți scriu fără răutate și ură”
07:20
Lamine Yamal show! Barcelona a zdrobit revelația din Seria A cu fotbalistul de 18 ani în prim plan # Fanatik
Catalanii și-au adjudecat Trofeul Gamper, câștigând cu 5-0 în fața italienilor de la Como, meci în care Yamal a strălucit
07:20
Subiecte Română Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Ce le-a picat elevilor la real și uman la BAC 2025 # Fanatik
Elevii care nu au promovat examenul de bacalaureat în vara anului 2025 au o nouă șansă. Ce trebuie să știe în cazul subiectelor la română
07:10
Un fost jucător rapidist s-a făcut remarcat în acest weekend, reușind să marcheze primele sale goluri la formația unde s-a transferat în această vară.
06:30
Premierul Ilie Bolojan a spus ce notă ar da coaliției de guvernare, în contextul tensiunilor care au apărut în ultima perioadă
Acum 8 ore
06:10
Fotbaliștii lui Becali, chemați de urgență de Mustață după FCSB – Slobozia 0-1. Mesajul surprinzător al liderului de la Peluza Nord. Video # Fanatik
Fotbaliștii de la FCSB au fost chemați în mod tradițional în fața galeriei de către liderul Gheorghe Mustață după eșecul cu Unirea Slobozia! Ce s-a întâmplat acolo
Acum 12 ore
03:10
Curs valutar BNR luni, 11 august 2025. Își va continua Euro deprecierea în raport cu leul românesc # Fanatik
În ultima săptămână, moneda Euro a cunoscut o ușoară depreciere în raport cu leul românesc. Va continua această evoluție și în săptămâna 11 -15 august?
01:10
Valentin Mihăilă a bifat primele minute în calitate de jucător al celor de la Rizespor. Ce notă a primit fotbalistul transferat în această vară de la Parma.
01:00
Elias Charalambous, bulversat total după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: ”E greu de explicat, nu avem energie” # Fanatik
Înfrângerea din meciul FCSB - Unirea Slobozia 0-1 l-a afectat foarte tare pe Elias Charalambous, care nu a mai găsit explicații.
00:40
Valentin Crețu, debusolat după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: „Nici nu știu pe unde a intrat mingea” # Fanatik
FCSB a ajuns la trei înfrângeri consecutive în SuperLiga României, după eșecul suferit în fața Sloboziei. Ce a declarat Valentin Crețu după fluierul final.
00:30
Mihai Rotaru, replică fulger pentru Gigi Becali: „Nu cred că e în măsură să vorbească despre inteligență” # Fanatik
Mihai Rotaru a venit cu o replică pe măsura declarațiilor foarte dure făcute de Gigi Becali la adresa lui cu puțin timp în urmă!
00:30
Unirea Slobozia a dat lovitura și a învins FCSB în Ghencea, dar Jean Vlădoiu nu este deloc surprins de succesul formației sale.
00:10
O femeie a avut parte de șocul vieții ei. Ce a descoperit în timp ce se uita pe camerele de supraveghere din grădină # Fanatik
O femeie a verificat camerele de supraveghere din grădină și a înlemnit. Ce a putut să vadă după miezul nopții în spatele casei sale.
00:10
FCSB a pierdut surprinzător în fața Unirii Slobozia, iar Gigi Becali a numit jucătorul care nu va prinde un post de titular la campioana României.
00:10
Gigi Becali le-a declarat război lui Dan Șucu și Mihai Rotaru: „O să vă spulber și anul ăsta” # Fanatik
Gigi Becali a venit cu o replică dură pentru Dan Șucu și Mihai Rotaru, în contextul scandalului cu Malcom Edjouma. Ce a declarat patronul FCSB.
00:00
Un adolescent de 16 ani s-a înecat în râul Siret, duminică, 10 august. Pompierii au intervenit, dar din păcate nu s-a mai putut face nimic.
10 august 2025
23:50
Edi Iordănescu, salvat în prelungiri la Legia după două meciuri la rând fără victorie! Final de infarct contra lui Katowice # Fanatik
Edi Iordănescu a avut parte de un final de infarct în meciul Legia Varșovia - Katowice! Ce s-a întâmplat în prelungirile partidei
23:50
Clienții lui Gigi Becali după FCSB – Slobozia 0-1: „Fotbalul e război! Nu merge cu triki-triki!” # Fanatik
FCSB a suferit un eșec șocant împotriva Unirii Slobozia, în etapa a 5-a din SuperLiga. Gigi Becali a reacționat imediat după a treia înfrângere la rând.
Acum 24 ore
23:20
Impozite mai mari cu până la 70% pentru locuințe. Premierul României explică ce modificări vor intra în vigoare din 2026 # Fanatik
Se pare că unii români ar putea să plătească impozite cu până la 70% mai mari pentru locuințe. Ilie Bolojan a abordat acest subiect.
23:20
Pontul zilei de luni, 11 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 6.50 la Superbet pentru Oțelul – Rapid # Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 11 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 6.50 la meciul Oțelul - Rapid.
23:10
Au intrat într-o casă funerară abandonată, dar au fost martorii unei scene macabre. Ce au putut să pățească trei tineri # Fanatik
Trei tineri au decis să intre într-o casă funerară abandonată, însă nu se așteptau să găsească așa ceva. Ce s-a întâmplat acolo, de fapt?
23:10
Video. De ce nu s-a validat din VAR golul lui Chițu din Craiova – Hermannstadt 1-0? Ce prevede regulamentul FIFA + Precedentul Japonia – Spania de la CM 2022 # Fanatik
În prelungirile meciului Universitatea Craiova - Hermannstadt 1-0 s-a petrecut un moment foarte controversat de arbitraj! Ce prevede regulamentul în astfel de situații
22:50
“Nu va fi o perioadă bună. Aceasta este realitatea.” Ilie Bolojan a spus cât de afectați vor fi românii după măsurile fiscale impuse de Guvern # Fanatik
Ilie Bolojan a spus cât de afectați vor fi românii, de fapt, după adoptarea măsurilor fiscale ale Guvernului, care vin cu creșteri de prețuri
