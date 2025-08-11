Un elev din Timișoara, singurul român în prestigioasa orchestră de tineret RCO Young

14:50

Programul național de vaccinare gratuită împotriva HPV a fost extins, astfel încât atât femeile, cât și bărbații cu vârsta de până la 26 de ani pot beneficia de acest vaccin fără costuri. Serul va putea fi ridicat din farmacie pe baza unei rețete eliberate de medic, fiind integral decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, potrivit HotNews.ro.