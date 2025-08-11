Final tragic pentru o femeie de afaceri: Un angajat ar fi ucis-o cu toporul chiar în curtea firmei, apoi a aruncat-o într-o fântână

10:10

În urmă cu mai mulți ani, pe scările de la PSD se auzea celebra expresie rostită de Codrin Ștefănescu ”Tudorele, fă ceva, Tudorele...”. Un astfel de strigăt de jale se aude astăzi și din Modrogran, de la sediul PNL ”Bolojane, fă ceva, Bolojane!”. Citește mai departe...