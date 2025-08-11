Final tragic pentru o femeie de afaceri: Un angajat ar fi ucis-o cu toporul chiar în curtea firmei, apoi a aruncat-o într-o fântână
Stiripesurse.ro, 11 august 2025 12:00
O femeie de afaceri, în vârstă de 50 de ani, a fost ucisă cu bestialitate chiar în curtea firmei sale, iar trupul neînsuflețit a fost transportat de presupusul asasin cu căruța și aruncat într-o fântână părăsită. Apoi acesta i-a luat mașina și a ascuns-o într-o pădure. Citește mai departe...
Acum 5 minute
12:20
Cutremur în fotbalul românesc - Dan Șucu îi cere demisia lui Gino Iorgulescu: 'Merge la palat și pupă inelul' # Stiripesurse.ro
Dan Șucu, acționarul majoritar al FC Rapid, a cerut luni demisia președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, acuzându-l de abuz, conform unui comunicat oficialComunicatul vine după ce Comitetul de Urgenţă al FRF a decis să modifice regulamentul LPF cu privire la Citește mai departe...
12:20
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Portugheză asupra faptului că autorităţile centrale au prelungit starea de alertă la nivel naţional până la data de 13 august 2025, în Citește mai departe...
12:20
Creștere a producției de carne în România, în iunie, pentru toate speciile și păsările # Stiripesurse.ro
Producţia de carne a României a crescut în iunie 2025 la toate speciile de animale şi la păsări în comparaţie cu luna precedentă, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS). Citește mai departe...
12:10
Şoferul care a provocat intenţionat accidentul de pe un pod din centrul Timişoarei, arestat preventiv # Stiripesurse.ro
Şoferul care a produs intenţionat accidentul din centrul oraşului Timişoara, apoi a rupt balustrada unui pod peste Bega, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este acuzat de vătămare corporală, distrugere, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovire sau alte violenţe. Citește mai departe...
12:10
Trump îi ascunde pe Obama și pe George Bush: Portretele foștilor președinți, mutate într-un colț invizibil vizitatorilor # Stiripesurse.ro
Cândva expus la intrarea în Casa Albă, portretul oficial al fostului președinte Barack Obama a fost relocat într-un loc mult mai puțin vizibil, gest ce reflectă tensiunile persistente dintre cel de-al 44-lea și cel de-al 47-lea președinte al SUA. Citește mai departe...
12:10
Din Grecia, în România, la Alexandria: Mâna stângă a Sfântului Haralambie, făcătoare de minuni, ajunge la Catedrala Episcopală # Stiripesurse.ro
În inima Peloponezului, la Mănăstirea istorică Mega Spileo (Marea Peșteră), se păstrează unul dintre cele mai prețioase odoare ale Ortodoxiei: mâna stângă a Sfântului Haralambie, aflată în chip de binecuvântare, întreagă și neputrezită, de aproape două milenii. Citește mai departe...
12:10
Tunul microbuzelor electrice: România a plătit triplu pentru mașinile promise de UE; profit de 135 de milioane de euro pentru un grup de 'băieți deștepți' # Stiripesurse.ro
România a plătit de două ori și chiar de trei ori mai mult pentru microbuzele electrice școlare promise de Uniunea Europeană, în timp ce o singură firmă a capturat peste jumătate din contracte, vânzând vehicule de 90.000 de euro cu prețuri uriașe, de până la 262. Citește mai departe...
12:10
VIDEO 'Nu mă lăsa să mor', filmul de debut al lui Andrei Epure, va avea premiera mondială la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno # Stiripesurse.ro
Filmul de debut al regizorului Andrei Epure, „Nu mă lăsa să mor”, va avea premiera mondială în 12 august, în cadrul secţiunii Cineasti del Presente a prestigiosului Festival Internaţional de Film de la Locarno (Elveţia), dedicată vocilor emergente din cinematografia mondială, Citește mai departe...
Acum 15 minute
12:00
Acum 30 minute
11:50
Scandalul Pilonului II de pensii. Daniel Zamfir respinge criticile și face front comun cu Ilie Bolojan: 'Este un fond de pensii, nu un fond de economii' # Stiripesurse.ro
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat la RFI că proiectul de lege privind reforma Pilonului II de pensii a fost elaborat cu toată expertiza tehnică necesară și este aliniat practicilor din majoritatea statelor europene. Citește mai departe...
11:50
Ministrul Sănătății anunță: Robot de ultimă generație pentru prepararea tratamentelor oncologice în Bistrița – precizie maximă, reducerea erorilor și costuri ma # Stiripesurse.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, luni, că, la Secţia de Oncologie Medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, funcţionează robotul oncologic de preparare a citostaticelor care prepară tratamentele cu precizie absolută, reduce erorile, creşte Citește mai departe...
11:50
Haine de contrabandă în valoare de peste 600 000 de lei au fost confiscate de polițiștii din Călărași în urma unor percheziții la persoane care aduceau marfă contrafăcută din Turcia și o vindeau online. Citește mai departe...
Acum o oră
11:40
Lista subvențiilor HoReCa aruncă în aer scena politică din Polonia: iahturi, club de swingeri și baruri de vodcă pe banii UE # Stiripesurse.ro
O inițiativă de transparență privind cheltuielile de redresare economică post-Covid din Polonia a scos la iveală subvenții acordate unor proiecte controversate, alimentând atacurile opoziției împotriva premierului Donald Tusk și a coaliției sale. Citește mai departe...
11:40
Producţia de vin a Franţei ar urma să crească anul acesta cu 17%, comparativ cu 2024, când vremea nefavorabilă a afectat podgoriile, conform estimărilor preliminare ale Ministerului Agriculturii de la Paris, transmite Reuters. Citește mai departe...
11:40
JD Vance: SUA lucrează pentru a programa o întâlnire între Trump, Putin și Zelenski # Stiripesurse.ro
Statele Unite lucrează pentru a ''programa'' o întâlnire între preşedintele Donald Trump şi omologii săi rus şi ucrainean, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, a declarat duminică vicepreşedintele american JD Vance, în timp ce aliaţii europeni ai Ucrainei fac presiuni pentru Citește mai departe...
11:40
VIDEO Un tir a ars ca o torță în zona Porțile de fier I: O anvelopă a luat foc în mers # Stiripesurse.ro
Un TIR a fost cuprins de flăcări luni pe DN 6, în zona Vămii Porțile de Fier I, după ce o anvelopă a luat foc în timpul deplasării, informează ISU Mehedinți. Din fericire, nu au fost raportate victime până acum. Citește mai departe...
11:40
Adrian Câciu (PSD), solicitare către Ilie Bolojan: Proiectele să fie discutate în coaliție pentru că decontul este unul politic # Stiripesurse.ro
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, susține că modul de plată al pensiilor private trebuie să fie întotdeauna opțiunea beneficiarului și nu a administratorului. Citește mai departe...
11:40
Tensiuni în Balcani: Cazul Igor Popović și provocările relațiilor dintre Serbia și Kosovo # Stiripesurse.ro
Într-un context deja marcat de tensiuni geopolitice și conflicte istorice, cazul recent al lui Igor Popović, oficial al guvernului sârb din Kosovo, adâncește și mai mult prăpastia dintre Belgrad și Kosovo, subliniind complexitatea relațiilor dintre cele două entități precum și Citește mai departe...
11:40
Virgil Popescu: Voi susține toate proiectele care asigură independența energetică a UE # Stiripesurse.ro
Fostul ministru al Energiei Virgil Popescu, în prezent europarlamentar, spune că, în calitate de susţinător ferm al energiei nucleare, a solicitat Comisiei Europene clarificări privind investiţiile destinate creşterii producţiei în acest sector strategic. Citește mai departe...
11:40
O nouă industrie produce miliardari pe bandă rulantă: Soluția prin care s-au făcut averi colosale, în timp record # Stiripesurse.ro
Inteligenţa artificială generează cea mai rapidă şi amplă acumulare de avere din istorie, potrivit experţilor, cu zeci de noi miliardari apăruţi doar în acest an, relatează CNBC, informează News.ro. Citește mai departe...
11:40
Sporul natural al populaţiei României s-a menţinut negativ, în luna iunie a acestui an, la un minus de 6,916 persoane, numărul deceselor fiind de 1,6 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii, arată datele provizorii, publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS), Citește mai departe...
11:20
'Suntem sclavi în captivitate!' Contactul oamenilor cu natura a scăzut cu 60% în ultimii ani. Sănătatea mintală are de suferit: Se poate instala schizofrenia # Stiripesurse.ro
Legătura oamenilor cu natura s-a erodat drastic în ultimele două secole, arată un studiu publicat în revista Earth de Miles Richardson, profesor la Universitatea din Derby. Citește mai departe...
11:20
Ciobanii blocați în urma ploilor torențiale la o stână din județul Suceava au primit ajutoare alimentare după expediție anevoioasă a unui echipaj de pompieri, jandarmi și salvamontiști. Citește mai departe...
11:20
Milioane de persoane au fost forțate să se evacueze în urma inundațiilor și alunecărilor de teren din Japonia # Stiripesurse.ro
Autoritățile japoneze au cerut, luni, evacuarea a milioane de persoane din casele lor, din cauza inundațiilor și alunecărilor de teren care au avut loc în urma ploilor torențiale din sud-vestul Japoniei, care au provocat dispariția mai multor persoane, conform Mediafax. Citește mai departe...
11:20
Pilotul spaniol Alex Palou a câştigat, duminică, la finalul Marelui Premiu de la Portland, campionatul american de automobilism IndyCar pentru a treia oară consecutiv şi a patra oară în carieră, scrie news.ro. Citește mai departe...
11:20
Tărâmul Dragonului se deschide: românii pot călători 45 de zile fără viză / Măsura este valabilă până în 2028 # Stiripesurse.ro
Cetăţenii din 12 ţări vor putea face din 15 august vizite turistice de maximum 45 de zile în Vietnam fără a mai avea nevoie de vize, informează luni VNA, conform AGERPRES. Citește mai departe...
Acum 2 ore
11:10
Jocul cifrelor la Pilonul II: 'Pensia ta va fi 30% din salariul net. Cel mai sănătos e să-ți lași banii acolo' - economistul Adrian Negrescu, despre planul ASF # Stiripesurse.ro
Economistul Adrian Negrescu avertizează, în contextul controverselor legate de proiectul de lege privind plata pensiilor private, că Pilonul II de pensii nu trebuie confundat cu un cont bancar din care oamenii pot retrage bani oricând doresc. Citește mai departe...
11:10
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis cu creşteri pe majoritatea indicilor şedinţa de luni, iar rulajul se cifra la 1,54 miliarde de lei (305,14 milioane de euro), după 40 de minute de la debutul tranzacţiilorIndicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de Citește mai departe...
11:10
Suspendarea 'Rabla' provoacă haos pe piața auto. Producătorii și importatorii avertizează: 'Statul își sabotează propria economie' # Stiripesurse.ro
Haosul decizional al autorităţilor, în privinţa gestionării programului "Rabla", afectează nu doar companiile din sectorul auto şi consumatorii, ci şi statul român, care riscă pierderi economice însemnate şi ratarea obiectivelor de sustenabilitate, avertizează Citește mai departe...
11:00
Ședință tensionată în PSD, deși nu este așteptată o decizie astăzi cu privire la ieșirea de la guvernare a partidului. Anunțul lui Negrescu # Stiripesurse.ro
Vicepreședintele PSD Victor Negrescu a declarat, în urmă cu scurt timp, că deși ședința de la partid este una importantă, nu se preconizează luarea unei hotărâri finale privind viitorul la guvernare. Citește mai departe...
11:00
FOTO: Pompei renaște: dovezi noi arată că supraviețuitorii s-au întors și au trăit printre ruine # Stiripesurse.ro
Noi dovezi sugerează că oamenii s-au întors să locuiască printre ruinele Pompeiului, după ce vechiul oraș roman a fost devastat de o erupție vulcanică, relatează BBC. Citește mai departe...
11:00
UMF București organizează consultații gratuite în dermatologie, pneumologie, pediatrie sau testarea tensiunii arteriale, în 5 stațiuni de pe litoral # Stiripesurse.ro
În perioada 11-16 august, turiştii aflaţi în sudul litoralului românesc vor putea face consultaţii medicale oferite de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, prin intermediul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos”. Citește mai departe...
11:00
Ciudad de México: Principalul aeroport şi-a suspendat temporar operaţiunile din cauza ploilor abundente # Stiripesurse.ro
Aeroportul Internaţional Benito Juárez din Ciudad de México a anunţat duminică suspendarea operaţiunilor aeriene din cauza ploilor abundente care s-au abătut asupra capitalei Mexicului, informează luni AFP, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
10:50
Daniel Zamfir le arată pisica celor de la PNL și USR: Parlamentarii PSD sunt mai mulți decât voi la un loc # Stiripesurse.ro
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, susține că social-democrații nu au de gând să iasă de la guvernare, dar trebuie să-și reafirme rolul în această coaliție. Citește mai departe...
10:50
4 zile de muncă și 13 ore pe zi: Grecia pregătește legea pentru noul format al săptămânii de muncă # Stiripesurse.ro
Guvernul grec intenționează să adopte în septembrie un nou pachet legislativ, care va permite angajaților să lucreze 13 ore pe zi, în cadrul unei săptămâni de lucru de patru zile, după cum informează ziarul polonez Fakt, citat de Libertatea. Citește mai departe...
10:50
Studiu LSE: Instrumentele AI folosite de consiliile engleze minimizează problemele de sănătate ale femeilor # Stiripesurse.ro
Instrumentele AI folosite de peste jumătate din consiliile din Anglia minimalizează problemele de sănătate fizică și mintală ale femeilor și riscă să creeze prejudecăți de gen în deciziile ce țin de tratament, după cum arată un studiu realizat de London School of Economics (LSE) Citește mai departe...
10:40
Alertă - ANM anunță temperaturi de foc în mai multe județe din țară: Avertisment lansat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență # Stiripesurse.ro
Sunt prognozate valori termice extrem de ridicate, cu maxime ce pot depăși chiar și 40 de grade în Capitală și în mai multe județe, avertizează Administrația Națională de Meteorologie. Citește mai departe...
10:40
Zeci de animale au murit, luni dimineaţă, într-un incendiu care a cuprins o gospodărie din judeţul Mureş, iar o persoană a suferit atac de panică. Focul a fost stins de către pompieri, fără ca incendiul să se extindă. Citește mai departe...
10:40
Trei sferturi dintre ţările membre ale ONU recunosc statul Palestina, proclamat de conducerea palestiniană în exil la finalul anilor 1980, un act diplomatic realizat sau anunţat de cel puţin zece ţări de la începerea războiului actual din Fâşia Gaza, notează luni AFP, informează Citește mai departe...
10:40
VIDEO Două nave chineze care urmăreau o ambarcaţiune filipineză s-au ciocnit între ele în apele disputate din sudul Chinei # Stiripesurse.ro
Două nave chineze s-au ciocnit luni în timp ce urmăreau o navă filipineză în apele disputate din sudul Chinei, potrivit imaginilor furnizate de Paza de Coastă a arhipelagului, în timp ce Beijingul a păstrat tăcere în privinţa incidentului, relatează Le Figaro. Citește mai departe...
10:40
VIDEO Moment istoric la Cluj: Au început lucrările subterane pentru metrou - Anunțul lui Emil Boc # Stiripesurse.ro
Luni începe construcția puțului de lansare pentru utilajele care vor fora cele două tuneluri subterane ale metroului din Cluj, a anunțat Emil Boc.„Metroul de la Cluj intră în faza subterană. Citește mai departe...
10:30
VIDEO Călin Georgescu, mesaj furibund pe pachetul de măsuri fiscale adoptat de Guvern: 'Statul jefuiește prin impozitare și pe cei nenăscuți' # Stiripesurse.ro
Călin Georgescu s-a prezentat luni dimineață la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar, fiind întâmpinat, ca de obicei, de zeci de susținători. Citește mai departe...
10:30
Un val de căldură este aşteptat să se intensifice începând de luni, în Franţa, cu temperaturi considerate drept "excepţionale" în sud-vestul ţării, unde 12 departamente au fost plasate în alertă maximă de către Institutul Naţional de Meteorologie, transmite Citește mai departe...
10:20
Proiectul major de infrastructură din România, care a nimicit mitul constructorilor chinezi, îngropat de 15 ani: Ei se fac că lucrează, statul român că plătește # Stiripesurse.ro
Asociația Pro Infrastructură trage un semnal de alarmă în legătură cu stadiul dezastruos al centurii municipiului Zalău, un proiect întârziat de peste patru ani și în care se pare că nu doar calitatea lucrărilor, ci și integritatea financiară sunt puse serios sub semnul Citește mai departe...
10:20
Rusia admite că a continuat dezvoltarea sistemelor de rachete cu rază media și scurtă de acțiune în timpul moratoriului privind desfășurarea acestora # Stiripesurse.ro
Rusia a continuat să îşi dezvolte sistemele de rachete cu rază medie şi scurtă de acţiune în timpul moratoriului asupra desfăşurării acestor arme, a declarat duminică seara viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat de presa rusă preluată de Reuters, informează Agerpres. Citește mai departe...
10:20
Jaqueline Cristian ocupă locul 49 în ierarhia WTA dată publicităţii luni, după o urcare de trei locuri, cu 1171 puncte, fiind jucătoarea din România cu clasarea cea mai bună, informează news.ro.Gabriela Ruse, locul 66 WTA cu 930 de puncte, a coborât opt poziţii. Citește mai departe...
Acum 4 ore
10:10
Bursa japoneză este închisă luni datorită celebrării unei sărbători publice, transmite Kyodo, potrivit Agerpres.Seul - Bursa sud-coreeană a încheiat şedinţa de luni în scădere cu 0,05%, indicele principal Kospi a ajuns la valoarea de 3. Citește mai departe...
10:10
Ilie Bolojan obține o victorie 'a la Pirus': operația a reușit, pacientul este mort/ OPINIE # Stiripesurse.ro
În urmă cu mai mulți ani, pe scările de la PSD se auzea celebra expresie rostită de Codrin Ștefănescu ”Tudorele, fă ceva, Tudorele...”. Un astfel de strigăt de jale se aude astăzi și din Modrogran, de la sediul PNL ”Bolojane, fă ceva, Bolojane!”. Citește mai departe...
10:10
Un bărbat în vârstă de 42 de ani, din localitatea Comana, judeţul Giurgiu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce şi-ar fi agresat concubina şi ar fi lovit-o cu un obiect contondent în zona capului."Poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală nr. Citește mai departe...
10:00
O activistă feministă din Maroc a fost arestată preventiv după ce a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare purtând un tricou cu inscripții considerate „ofensatoare la adresa lui Dumnezeu”, potrivit Le Figaro, informează Mediafax. Citește mai departe...
