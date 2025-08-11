Top 10 țări cu cele mai mari rate ale inflației din lume. Statul care a ajuns la 400%

13:50

Vicepremierul Tánczos Barna afirmă că este nevoie de un dialog constructiv între Guvern şi consiliile judeţene pentru a se găsi o soluţie administrativă pentru funcţionarea şi consolidarea serviciilor de Salvamont din ţară. ”Salvăm Salvamontul! Sunt momente când chiar şi salvatorii au nevoie de ajutor. Stabilitatea financiară şi suportul instituţional salvează vieţi şi oferă servicii profesioniste […] Articolul Tánczos Barna: Avem obligaţia ca prin dialog constructiv să găsim o soluţie pentru serviciile de Salvamont din ţară apare prima dată în PS News.