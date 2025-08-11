Victor Negrescu, aluzie la declarațiile lui Corlațean: Cei care vor să candideze să se asigure că dialogul este unul CIVILIZAT
Gândul, 11 august 2025 12:10
Victor Negrescu îi invită pe toți doritorii la funcția de președinte al PSD să susțină partidul în ieșirile publice și să „se asigure că dialogul este unul civilizat”. Vicepreședintele Parlamentului European se așteaptă să fie „mult mai mulți candidați” pentru șefia partidului. Invitația vine la câteva ore după ce Titus Corlățean și-a anunțat intenția de […]
• • •
Președintele APAPR îndeamnă beneficiarii Pilonului II de Pensii la plăți EȘALONATE: „Impozitul pe care îl vor plăti va fi mai mare” # Gândul
Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Radu Crăciun, a declarat în această dimineață că „mulți români au cerut să retragă integral contribuția la Pilonul II de pensii în urma informațiilor recente. Soluția ar fi una păguboasă”, transmite Mediafax. Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a precizat că este de […]
Diana Șoșoacă cere expulzarea ambasadorului Israelului și încetarea legăturilor diplomatice cu acest stat # Gândul
Lidera SOS, Diana Șoșoacă, cere în mod oficial „expulzarea ambasadorului Israelului și de încetare a legăturilor diplomatice ale României și UE cu statul Israel”. Aceasta informează că a transmis, luni, o scrisoare către toate ambasadele din România, Comisiei Europene, ONU, președintelui României, Parlamentului European, prim-ministrului României și ministrului MAE. Diana Șoșoacă a publicat, luni, o […]
Controversele noii legi privind PENSIILE private, care elimină plata integrală. Victor Negrescu: Există anumite cerințe de la OCDE # Gândul
Românii nu își vor mai putea retrage toți banii după pensionare, ci numai 25%. Guvernul Bolojan a publicat pe agenda ședinței din 8 august, în prima lectură, un proiect de lege privind plata pensiilor private inițiat de Administrația de Supraveghere Financiară. Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, luni, înainte de reuniunea Biroului Permanent Național, că […]
Nicușor Dan e în misiune de promovare turistică peste Prut: „Să dau un mesaj că avem și noi frumusețile noastre și oamenii să le vadă și pe astea” # Gândul
Întrebat de ce a ales să petreacă vacanța în Republica Moldova și România, alături de familie, președintele Nicușor Dan a răspuns că vrea să dea un semnal că și țara pe care o conduce, cât și cea vecină, au frumusețile lor, care merită vizitate. Președintele Nicușor Dan a fost prezent în două localități din republica […]
Actorul Sebastian Stan și regizorul Radu Jude anunță un nou proiect, „Frankenstein în România”. De la ce a pornit ideea filmului # Gândul
Actorul Sebastian Stan și regizorul Radu Jude anunță un nou proiect, și anume „Frankenstein în România”. Iată de la ce a pornit ideea filmului! Veștile sunt surprinzătoare în lumea filmului românesc. Un nou proiect va lua naștere, fiind pregătit cu atenție de regizorul Radu Jude, premiat recent cu Ursul de Argint pentru scenariul peliculei „Kontinental […]
Gabriela Firea cere ca siguranța femeilor să devină PRIORITATE națională: „Un buton în telefon poate salva vieți!” / Al 30-lea caz de femicid în 2025 # Gândul
Gabriela Firea a vorbit, într-un mesaj postat pe facebook, despre violența asupra femeilor și combaterea feminicidului în țara noastră. Fostul primar General subliniază și întărește importanța unei educații care cultivă respect, informare și curajul de a spune NU violenței. Gabriela Firea a reamintit, în acest context, mobilă discretă, AlertCops, din Spania, dar și faptul că […]
Alexandru Nazare, anunț despre Autostrada Moldovei: „Două tronsoane, terminate până în august anul viitor, din bani europeni nerambursabili” # Gândul
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a anunțat luni, 11 august, că cele două tronsoane importante din Autostrada Moldovei, (Focşani – Bacău şi Bacău – Paşcani), „vor fi terminate până în august anul viitor, din bani europeni nerambursabili.„ Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis într-un clip pe pagina oficială de Facebook că „cele 2 tronsoane importante (Focşani […]
JD Vance anunță repoziționarea SUA în privința războiului din Ucraina: nu mai finanțează Kievul, dar statele europene pot cumpăra arme din America # Gândul
Într-un interviu acordat canalului de televiziune Fox News, vicepreședintele american JD Vance a anunțat repoziționarea SUA în ceea ce privește războiul din Ucraina. Concret, Donald Trump a decis să retragă sprijinul financiar pentru susținerea Kievului, însă armele americane vor putea fi livrate în continuare pe front. Cum? Simplu: aliații europeni sunt bineveniți să cumpere din […]
Inteligența artificială a dus la CONCEDIEREA a 200 de angajați la una dintre marile corporații din Ungaria. Compania anunță din nou restructurări # Gândul
Grupul ungar Docler-Byborg a început reducerea cu 200 de angajați la sediul din Budapesta, ca parte a unei strategii de automatizare și digitalizare bazată pe inteligența artificială. Schimbările fac parte dintr-un proces amplu de restructurare, care include și închiderea portalului de știri Frisshírek după înlocuirea jurnaliștilor cu AI. Compania ungară Docler-Byborg, controlată de antreprenorul György […]
Călin Georgescu a revenit la IPJ Ilfov/ Acesta a declarat că „după o discuție de 5 minute cu un politician român, te vindeci total de democrație „ # Gândul
Călin Georgescu a ajuns la sediul Poliției Ilfov, luni dimineață. A fost întâmpinat de susținători și nu a făcut niciun comentariu, la venire, ci doar la ieșirea din sediul de poliție. UPDATE Acesta a ieșit la scurt timp din sediul de poliție, unde a intrat însoțit doar de o singură gardă de corp, așa cum […]
ACCIDENT grav pe autostrada A2. Două persoane au fost rănite după o coliziune în care au fost implicate șapte mașini. Trafic îngreunat spre Constanța # Gândul
Un accident deosebit de grav a avut loc luni dimineață pe autostrada A2 București–Constanța, în zona localității Vâlcelele, județul Călărași. Șapte autovehicule au fost implicate, iar două persoane au fost rănite și sunt în evaluare medicală. Un accident rutier în care au fost implicate șapte mașini s-a produs luni dimineață pe autostrada A2, la kilometrul […]
Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta” un urs sălbatic # Gândul
Dacă te-ai gândit să devii părintele virtual al unui animal sălbatic, află că acest aspect este posibil prin achitarea unei taxe lunare de cel puțin 25 de lei. Iată locul din România în care poți „adopta” un urs sălbatic. Un loc din România pune la dispoziție cetățenilor posibilitatea de a plăti o taxă lunară de […]
Ion Cristoiu: „Planul USR de cucerire bolșevică a PUTERII merge ceas. Azi: MAE angajează 290 de persoane în plină reducere de posturi la Stat” # Gândul
Ion Cristoiu a comentat faptul că MAE urmează să angajeze 290 de persoane în plină reducere de posturi la Stat. Jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu a precizat că, în timp ce toate ministerele fac reduceri de personal „un minister condus de o USR-istă și sub patronajul direct al lui Nicușor Dan” alege să angajeze personal. […]
Gigi Becali, de neoprit după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: „Am greșit, nu își revine, degeaba! Fotbalul e sport bărbătesc, de război, nu merge altfel” # Gândul
Cum era și de așteptat, înfrângerea surprinzătoare suferită de FCSB pe teren propriu în fața Unirii Slobozia (scor 0-1) a provocat o reacție dură din partea patronului Gigi Becali. Imediat după meci, latifundiarul din Pipera a criticat deschis jocul echipei, acuzând lipsa de inspirație a unor jucători. De asemenea, el a recunoscut și câteva dintre […]
(P) Pisicile domină achizițiile din pet shop-ul supermarketului online Sezamo, reprezentând 77% din vânzările categoriei # Gândul
Cu ocazia Zilei Internaționale a Pisicii, supermarketul online Sezamo anunță extinderea categoriei Pet Shop, care a depășit în prezent 650 de produse, dintre care peste 400 sunt dedicate exclusiv pisicilor. Această categorie domină în preferințele clienților, reprezentând 77% din totalul vânzărilor Pet Shop, cu un coș mediu de 36 de lei per achiziție. Creșterea vine […]
Călin Georgescu a ajuns la sediul Poliției Ilfov, luni dimineață. A fost întâmpinat de susținători și nu a făcut niciun comentariu. Săptămâna trecută, pe 5 august, Călin Georgescu ajungea de urgență la sediul IPJ Ilfov ca să semneze controlul judiciar. Acesta și-a luat rămas bun de la susținători cu mesajul: „Ne vedem săptămâna viitoare". „Marea […]
Bărbat de 40 de ani din București, acuzat că ar fi abuzat sexual în mod repetat o MINORĂ de 14, plasat sub control judiciar # Gândul
Un caz revoltător iese la iveală după ce un bărbat de 40 de ani, din Capitală, a fost reținut sub acuzația că ar fi violat în mod repetat o copilă de numai 14 ani căreia i-a câștigat încrederea cu bani și cadouri. Deși procurorii au cerut arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile, instanța […]
Caz fără precedent la Iași: o femeie cere în instanță dreptul de a deveni mamă folosind embrionul conceput cu soțul decedat # Gândul
Caz fără precedent în Iași: o femeie a deschis un proces pentru a obține dreptul de a continua o procedură de fertilizare „in vitro” începută alături de soțul său, decedat cu doar câteva zile înainte de implantarea embrionului. Situația apărută ridică numeroase probleme juridice complexe, mai cu seamă că legislația românească nu oferă, încă, reglementări […]
Năsui îi amintește lui Bolojan că e liberal: „Banii din pilonul 2 sunt proprietate privată și ar trebui respectată ca atare” # Gândul
„Banii din pilonul 2 sunt proprietate privată și ar trebui respectată ca atare”, spune fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui. Finanțistul consideră că beneficiarii ar trebui să dispună de acești bani la bunul plac, „nu să-i oblige statul. Asta dacă mai avem măcar puțin liberalism în guvern.” Șeful Guvernului, Ilie Bolojan, continuă să facă lobby […]
Ce spune Mihai Trăistariu despre măsurile de austeritate impuse de Guvern: „Să nu-și facă vile și salarii nesimțite” # Gândul
Mihai Trăistariu (48 de ani) și-a expus opinia referitoare la măsurile de austeritate impuse de Guvernul român. Cântărețul susține că un astfel de pachet de măsuri „este de acceptat”, pentru „a scoate țara din impas financiar”. Însă, acordul ar trebui să aibă și o condiție, susține artistul. Mihai Trăistariu susține că situația de a contribui […]
Financial Times: România se află în pragul unui COLAPS economic prin „măsurile de austeritate extrem de nepopulare” # Gândul
„Măsurile de austeritate care au stârnit nemulțumire publică și au dus la căderi de guverne prin toată Europa în urmă cu peste un deceniu revin în România, unde responsabilii încearcă să aducă sub control un deficit-record.”, a precizat Financial Times despre situația actuală din țara noastră. De asemenea, publicația internațională a comentat și declarațiile ministrului […]
Mihai Rotaru l-a distrus pe Gigi Becali. „Un abuz. Nu e în măsură să vorbească despre asta” # Gândul
Mihai Rotaru, patronul de la Universitatea Craiova, i-a dat un răspuns dur lui Gigi Becali. Totul a plecat de la modificarea regulii privind înscrierea jucătorilor pe lista pentru Superliga. FCSB l-a reintrodus pe Edjouma pe listă, dar după ce Gigi Becali a cerut schimbarea regulii către LPF și FRF, care s-au conformat. Detalii despre întreaga […]
Dmitri Medvedev acuză Europa că sabotează eforturile SUA pentru ca Rusia să oprească RĂZBOIUL din Ucraina: „Imbecilii europeni împiedică pacea” # Gândul
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, acuză liderii europeni că sabotează eforturile Statelor Unite de a găsi o soluție pentru conflictul din Ucraina. Mai mult acesta susține că autoritățile de la Kiev au apelat la membri ai cartelurilor de droguri din America Latină pentru a lupta pe front. „În timp ce imbecilii europeni […]
Cât costă o noapte de cazare la Băile Felix, acum, în august 2025. Ce decizie au luat hotelierii, după majorarea TVA # Gândul
Mulți turiști români aleg să meargă în vacanță în stațiunea Băile Felix, pentru a facilita de efectul benefic al apelor termale, dar și de clipe de relaxare. Iată ce decizie au luat hotelierii, după majorarea TVA de la începutul acestei luni, și cum influențează bugetele turiștilor. Stațiunea Băile Felix se află printre locațiile preferate de […]
BACALAUREAT 2025, sesiunea a doua. Luni, 11 august, proba scrisă la Limba română. Când se afișează rezultatele # Gândul
Candidații care participă la cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului vor susține luni, 11 august, proba scrisă la Limba și literatura română. Peste 30.200 de absolvenți de liceu s-au înscris pentru probele scrise, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educației și Cercetării. MEC transmite că 18.200 de candidați provin din promoția curentă, iar circa 12.000, din […]
(P) Aparatură medicală pentru Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Buftea, cu bani prin PNRR # Gândul
La Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Buftea au fost livrate zeci de echipamente pentru dotarea ambulatoriului din cadrul unității medicale. Recepția acestora a fost făcută alături de primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol, și de managerul Florentina Rudeanu. Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Buftea a fost dotat cu aparatură nouă. Este vorba despre echipamente pentru specialitățile […]
Primarul Buzăului își anunță susținerea pentru Titus Corlăţean la șefia PSD: „Şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a partidului” # Gândul
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, cunoscut pentru criticile la adresa actualei conduceri a PSD, a anunțat că se alătură echipei lui Titus Corlăţean, senator și fost ministru de Externe, care și-a lansat candidatura pentru funcția de președinte al partidului. Edilul a reamintit că anunțul lui Corlăţean a fost făcut duminică seară și a subliniat că […]
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul. Astăzi suntem căsătoriți # Gândul
O femeie din Suedia povestește că a avut o experiență uluitoare în cele trei minute în care sufletul i-ar fi părăsit corpul, după un grav accident rutier. Jeanette susține că și-a văzut de sus corpul prins între fiarele contorsionate, însă îngerii care o însoțeau în ceea ce ea credea ca fiind călătoria fără de sfârșit, […]
Ne cunoaştem deja de câţiva ani, s-au scurs multe zile de luni şi de miercuri de când eu vă scriu şi dumneavoastră, într-un fel sau altul, îmi răspundeţi. Nu mai pot fi suspectată (sper!) de vreo apartenenţă politică sau de păreri altfel decât sincere, influenţate simplu de realitatea din jur. Ştiţi că nu sunt interesată […]
ENDOMETRIOZA, o boală tot mai frecventă, diagnosticată inclusiv la adolescente de 14 ani. „Aceste cazuri nu mai sunt o excepție” # Gândul
În ultimii ani, medicii semnalează o creștere vizibilă a cazurilor de endometrioză, afecțiune ginecologică întâlnită până nu demult la paciente trecute de 20 de ani. Acum, boala este identificată chiar și la fete aflate la începutul adolescenței. Prof. dr. Bogdan Doroftei, directorul medical al Maternității „Cuza-Vodă”, din Iași, atrage atenția asupra unui fenomen îngrijorător: în […]
Magicianul Robert Tudor a fost amendat de polițiștii de la Rutieră: „Mi-a dispărut permisul” # Gândul
Magicianul Robert Tudor a rămas fără permisul de conducere și a fost amendat de polițiștii de la Rutieră, după ce a rulat cu o viteză peste limita admisă, pe autostradă. Într-un videoclip încărcat pe Facebook, bărbatul a mărturisit că a condus cu 181 km/h. Magicianul Robert Tudor a încărcat pe rețelele de socializare un videoclip […]
Singurul mare RISC al negocierii Trump – Putin din Alaska. Analist: „România este absentă, asta arată felul în care suntem percepuți de parteneri” # Gândul
Ștefan Popescu, specialist pe politică externă, a făcut pentru Gândul o analiză complexă și completă, în legătură cu întrevederea Trump – Putin, din data de 15 august, din Alaska. Analistul a explicat, pe larg, ce înseamnă pentru fiecare actor politic în parte – SUA – Ucraina – Rusia – întâlnirea care poate schimba totul sau […]
„De ce aș rămâne în România?” POVESTEA emoționantă a unui olimpic medaliat cu aur. Mesaj pentru Daniel David, după tăierea burselor de performanță # Gândul
Alessio Andrei Nenu, un adolescent de doar 15 ani din Ploiești, are toate ingredientele pentru o poveste de succes. Impresionează prin performanță, inspiră prin caracter, voință și curaj. Cu o medalie de aur, câștigată la Olimpiada Europeană de Geografie, Alessio devine, indiscutabil, o voce autentică a unei generații care își dorește o schimbare reală și […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1265. Statele nordice și cele trei țări baltice nu sunt de acord cu negocierile Trump – Putin. Ce soluție propun # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 11 august 2025, în a 1.265-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Liderii statelor nordice și ai celor trei țări baltice au emis o declarație comună în care își reafirmă sprijinul pentru Ucraina. Războiul s-ar putea încheia doar prin menținerea unei presiuni puternice asupra Federației […]
Se ascut săbiile în Coaliție/ Sorin Grindeanu le cere luni liderilor din PSD să DECIDĂ în ce condiții mai rămân la guvernare # Gândul
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a convocat luni pe social-democrați într-o ședință pentru a analiza situația apărută în interiorul coaliției de guvernare, după ce USR s-a opus instituirii zilei de doliu național la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu. O ședință a coaliției în care trebuia definitivat al doilea pachet de măsuri fiscale a fost […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 675. America, de acord cu planul Israelului de a ocupa complet Fâșia Gaza. „Are dreptul” # Gândul
Statele Unite consideră că „Israelul are dreptul să decidă ce este necesar” cu privire la Fâșia Gaza, poziție exprimată, duminică, la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, convocată de urgență pentru a discuta noul plan israelian de a ocupa complet această enclavă palestiniană. „Statele Unite susțin dreptul Israelului de a se apăra împotriva terorismului Hamas […]
11 AUGUST, calendarul zilei: Chris Hemsworth împlinește 42 de ani/ Se sting Robin Williams și Anne Heche # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 11 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Chris Hemsworth, născut pe 11 august 1983 în Melbourne, Australia, este un actor cunoscut la nivel global, mai ales pentru rolul său Thor, zeul tunetului din universul cinematografic Marvel. Cu un fizic […]
Motivul CUTREMURĂTOR pentru care Nina Iliescu refuză să meargă la spital, deși are o stare de sănătate precară # Gândul
Nina Iliescu nu ar avea o stare de sănătate foarte bună însă refuză să meargă la spital, dintr-un motiv uluitor, au dezvăluit, pentru Gândul, surse apropiate familiei Iliescu. Văduva lui Ion Iliescu știe că soțul ei a suferit în spital – unde s-ar fi chinuit foarte mult – și nu dorește să treacă și ea […]
Gigi Becali, în război cu Dan Șucu! „Fă plângere penală împotriva mea, că oricum o să vă spulber” # Gândul
Unirea Slobozia a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, echipa campioană, FCSB, în etapa a cincea din Superligă. Dar Gigi Becali a avut ceva de împărțit cu patronii de la Rapid și Craiova, nu neapărat cu propria echipă. Gigi Becali, în război cu Dan Șucu! „Fă plângere penală împotriva mea, că oricum o să […]
Ilie Bolojan, cu bătaie la USR, în cazul Iliescu: „Dacă ai un respect pentru defunct, te duci la înmormântare, dacă nu, îți vezi de treaba ta” # Gândul
Ilie Bolojan acuză voalat atitudinea USR vis-a-vis de ceremoniile funerare ale lui Ion Iliescu. Premierul consideră că o atitudine formală, decentă, rânduită, fără emoții inutile în spațiul public ar fi fost de ajuns. „Dacă ai un respect pentru defunct, pentru familia lui, te duci la înmormântare, dacă nu, îți vezi de treaba ta, dar nu […]
Bolojan confirmă că banii din pensiile private vor fi retrași eșalonat: „Parlamentarii vor decide acest lucru” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan susține că proiectul de lege privind retragerea eșalonată a banilor din pilonul II de pensii a fost pregătit de Autoritatea de Supraveghere Financiară și a fost în transparență la Ministerul Muncii. Banii care ajung la fondurile private de pensii nu sunt folosiți de Guvern. „Din acești bani nu ia niciun leu […]
Ilie Bolojan admite că majorarea IMPOZITELOR pe proprietate va fi făcută de la 1 ianuarie 2026 # Gândul
O creștere de impozite pe proprietăți la persoanele fizice, datorită faptului că ele nu au fost calculate în funcție de valoare de piață, este posibilă de la 1 ianuarie, a spus duminică premierul Ilie Bolojan la Antena 3 CNN. Măsura face parte din pachetul doi al care vizează deficitul bugetar. Premierul a fost întrebat duminică […]
Ilie Bolojan a fost întrebat duminică la Antena 3 CNN despre ședința de luni a conducerii PSD și ce ar face dacă social-democrații ar decide ieșirea de la guvernare. „Sper să nu avem o astfel de situație și eu cred că toți cei care suntem la guvernare suntem conștienți de situația în care se […]
Ilie Bolojan anunță CONCEDIERI și noi tăieri ale cheltuielilor: E foarte probabil să avem reduceri de personal # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că vin vremuri grele și „e foarte posibil să avem reduceri de personal, pentru că în multe locuri personalul e supradimensionat”. Premierul s-a referit la reforma în administrația publică. Al doilea pachet de măsuri ce urmează să fie adoptate de Guvern va produce efecte de la 1 ianuarie 2026. […]
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,1 grade, s-a produs duminică în vestul Turciei, la 50 de kilometri de oraşul Balikesir. Seismul a fost resimţit şi în Istanbul, scrie Turkiye Today. Epicentrul a fost înregistrat la 30 de kilometri adâncime. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 43 de kilometri Nord-Est de Akhisar, 43 de […]
Titus Corlățean intră în cursa pentru șefia PSD: „Suntem acum undeva aproape de derizoriu“, # Gândul
Senatorul Titus Corlățean a anunțat oficial că va candida la șefia PSD. Decizia vine după o perioadă în care social-democratul, figură marcantă a partidului, declarase că nu va intra în cursa pentru conducerea PSD, subliniind însă nevoia unei schimbări profunde în interiorul partidului. Întrebat dacă a avut în ultima perioadă întrevederi secrete cu alți actuali […]
Mai mulți tineri care s-au înscris la școala de șoferi s-au trezit că au rămas și pietoni și cu banii luați. Deși era legală, firma și-a închis sediul, telefoanele și orice urmă de activitate după ce a încasat banii de la cursanți. Poliția a deschis o anchetă. Așa arată sediul școlii de șoferi, care brusc […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 11 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 11 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Românii se coc în case și apartamente de frica noilor facturi la energie. Verile vor deveni la fel de costisitoare ca iernile # Gândul
Cu valul de căldură sufocantă, ce nu de semne să se oprească, mulți români privesc cu teamă spre cutia poștală. Primele facturi la curent din august se anunță usturătoare, după săptămâni întregi în care aerul condiționat a mers aproape non-stop. Specialiștii avertizează că în anii ce vin, verile ar putea ajunge să coste la fel […]
