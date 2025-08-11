Alexandru Mitriță a intrat deja în istoria celor de la Zhejiang. Borna atinsă de român

19:10

Gigi Becali a oferit o replică acidă, după răbufnirea rivalilor de la Rapid şi Universitatea Craiova. Cele două cluburi s-au plâns de faptul că FCSB l-a putut trece pe Malcom Edjouma pe lista de Liga 1. În urmă cu câteva zile, Gigi Becali se plângea de faptul că Malcom Edjouma nu poate fi înregistrat la […] The post Gigi Becali, replică acidă după răbufnirea rivalilor de la Rapid şi Craiova: “E vorba de inteligenţă şi bun simţ” appeared first on Antena Sport.