Prima reacție din PSD după ce Titus Corlăţean şi-a anunţat candidatura la şefia partidului: Sunt în echipa lui

Prima reacție din PSD după ce Titus Corlăţean şi-a anunţat candidatura la şefia PSD. Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, un critic al actualei conduceri a Partidului Social Democrat (PSD), a dezvăluit luni că este în echipa lui Titus Corlăţean, care şi-a anunţat candidatura la şefia partidului duminică seara. Edilul a mai precizat că fostul
• • •
Acum 5 minute
12:20
Călin Georgescu, tot mai vocal. Atacă „sistemul politic mizerabil, în complicitate cu un Occident degenerat” # PSNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar, în fața unui număr de zeci de susținători și cu o prezență masivă a forțelor de ordine. Procurorii i-au cerut să semneze în fiecare luni, schimbând ziua de miercuri. Un număr de zeci de susținători ai lui Călin Georgescu l-au așteptat la
12:20
Alexandru Nazare, vești bune despre Autostrada Moldovei: „Două tronsoane, terminate până în august anul viitor” # PSNews.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a anunțat luni, 11 august, că cele două tronsoane importante din Autostrada Moldovei, (Focşani – Bacău şi Bacău – Paşcani), „vor fi terminate până în august anul viitor, din bani europeni nerambursabili.„ Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis într-un clip pe pagina oficială de Facebook că „cele 2 tronsoane importante (Focşani –
Acum 10 minute
12:10
Prima reacție din PSD după ce Titus Corlăţean şi-a anunţat candidatura la şefia PSD. Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, un critic al actualei conduceri a Partidului Social Democrat (PSD), a dezvăluit luni că este în echipa lui Titus Corlăţean, care şi-a anunţat candidatura la şefia partidului duminică seara. Edilul a mai precizat că fostul
12:10
Financial Times: România, în pragul unui colaps prin „măsurile de austeritate extrem de nepopulare” # PSNews.ro
„Măsurile de austeritate care au stârnit nemulțumire publică și au dus la căderi de guverne prin toată Europa în urmă cu peste un deceniu revin în România, unde responsabilii încearcă să aducă sub control un deficit-record.", a precizat Financial Times despre situația actuală din țara noastră. De asemenea, publicația internațională a comentat și declarațiile ministrului de Finanțe
12:10
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, duminică seară, că primăriile mici vor fi sprijinite în continuare de Guvern, dar a spus că nu este normal ca aceste primării să nu încaseze impozite şi în acelaşi timp să stabilească salarii mari pentru angajaţi doar pentru ca primarul să fie popular. „În mod normal, n-ar trebui să avem astfel
12:10
Ministerul Mediului, în colaborare cu Ministerul Economiei, lucrează la o inițiativă legislativă care va defini clar și va separa categoric produsele second-hand de deșeuri, pentru a stopa intrarea în România a unor „zeci, dacă nu sute de mii de tone" deșeuri mascată sub forma produselor second-hand, a declarat sâmbătă, la Petroșani, ministra Mediului, Diana Buzoianu. „Sunt zeci,
Acum 30 minute
12:00
Inflația globală conturează o imagine economică fragmentată: Venezuela se confruntă cu o rată uluitoare de 400%, urmată de Zimbabwe și Argentina. Aceste state se luptă cu instabilitate politică și gestionare defectuoasă a economiei. În contrast, economii dezvoltate precum Statele Unite au inflație moderată, iar Japonia și Elveția reușesc să mențină stabilitatea prețurilor prin control fiscal
11:50
Băncile din Grecia nu vor mai percepe cetățenilor comisioane pentru retragerile de numerar de la ATM-uri, începând de luni, conform unui plan de reforme anunțat de Ministerul de Finanțe, pentru protejarea consumatorilor și utilizarea tranzacțiilor bancare digitale, informează publicațiile To Vima și Kathimerini. Autoritățile de la Atena au stabilit o taxă unificată de 0,50 euro
11:50
România a obținut o medalie de aur și una de bronz la Campionatele Mondiale de canotaj U-19 # PSNews.ro
Sportivii români au obţinut o medalie de aur şi una de bronz, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 de la Trakai (Lituania). Aurul a fost cucerit de Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică la dublu rame feminin, cu timpul de 08 min 02 sec 79/100, la două secunde de medaliatele cu argint (Uzbekistan –
11:50
Tot mai multe afaceri intră pe pierdere. Profitabilitatea firmelor românești, în scădere pentru al doilea an la rând # PSNews.ro
Datele financiare ale firmelor românești s-au deteriorat din nou anul trecut, pe fondul creșterii cheltuielilor operaționale, mai ales a celor cu salariile. Numărul firmelor pe pierdere a urcat cu peste o cincime, iar volumul acestora a urcat cu un sfert. Pe de altă parte, sunt sectoare unde marja netă a crescut spectaculos. Cheltuielile operaționale ale
Acum o oră
11:40
Scandal în Polonia după ce s-a aflat pe ce s-au dus banii din PNRR: iahturi, un club pentru swingeri, baruri de vodcă # PSNews.ro
O campanie de transparență menită să arate cum sunt cheltuite fondurile europene de redresare post-Covid s-a transformat într-un bumerang politic pentru premierul polonez Donald Tusk. Publicarea unor hărți interactive cu beneficiarii granturilor a scos la iveală finanțări cel puțin controversate: un club pentru swingeri, o pizzerie cu solariu, o rețea de baruri de vodcă și
11:30
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, consideră că actuala coaliţie a funcţionat înm condiţii decente până î acest moment, având ân vedere situaţia dificilă din ţară, dar şi diferenţele dintre formaţiunile care o alcătuiesc. Întrebat, duminică seară, la Antena 3, cât de mulţumit este de actuala coaliţie, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat: "Eu cred că, dat
11:30
Ședință decisivă la PSD: „În interiorul partidului au loc multe discuții despre prezența noastră la guvernare” # PSNews.ro
Vicepreședintele PSD Victor Negrescu a declarat, în urmă cu scurt timp, că deși ședința de la partid este una importantă, nu se preconizează luarea unei hotărâri finale privind viitorul la guvernare. „Orice decizie presupune consultarea Consiliului Politic Național și a membrilor de partid, însă este bine că există această întâlnire de partid", a subliniat oficialul
11:20
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a declarat duminică, la Antena 3 CNN, că, trebuie luate măsuri pentru a elimina învățământul simultan. „Decât să ducem profesorii într-un sat din România, unde oricum e greu să faci școală, mai bine luăm copiii din satul acela și ducem la cea mai bună școală din cea mai apropiată comună", a explicat
11:20
Zamfir le arată pisica celor de la PNL și USR: Parlamentarii PSD sunt mai mulți decât voi la un loc # PSNews.ro
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, susține că social-democrații nu au de gând să iasă de la guvernare, dar trebuie să-și reafirme rolul în această coaliție. Zamfir arată că PSD nu va vota o moțiune de cenzură, dar PNL și USR să nu uite că social-democrații au parlamentari cât ambele partide la un loc, informează Mediafax. Daniel Zamfir
Acum 2 ore
11:10
Fostul ministru de Externe, Titus Corlățean, spune că la ședința de luni a PSD ar trebui discutate mai multe teme, pentru că partidul a devenit reactiv, iar USR a devenit, în fapt, principalul partid din coaliția de guvernare. Social-democratul a fost întrebat duminică la Antena 3 CNN despre nemulțumirile colegilor lui care au dus la
11:00
Premierul României, Ilie Bolojan, a spus că proiectul pensiilor private, care a generat un scandal imens, a fost „pregătit de ASF". El a subliniat că decizia care a stat la baza acestuia a fost durata medie de viaţă din România. „Puteam să mă spăl pe mâini, că e o problemă din 2030 încolo", a spus
10:40
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat critici la adresa propriului partid în privința dosarului „10 august", despre care afirmă că se îndreaptă spre prescriere. Într-o postare pe Facebook, Rareș Bogdan afirmă că toate partidele care au guvernat în ultimii șapte ani, inclusiv PNL și USR, poartă responsabilitatea pentru faptul că adevărul nu a fost aflat.
10:30
Impozite mai mari cu până la 70% pentru locuințe. Premierul explică ce modificări vor intra în vigoare # PSNews.ro
Se pare că unii români ar putea să plătească impozite cu până la 70% mai mari pentru locuințe. Ilie Bolojan a abordat acest subiect. Am putea ajunge să plătim impozite mai mari cu până la 70% pentru locuințe? Premierul Ilie Bolojan spune că un astfel de scenariu este cât se poate de realist, însă doar
10:30
Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, de la ora 11:00, în ședință, pentru a stabili poziția clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat săptămâna trecută convocarea Biroului Permanent Național. „Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației
Acum 4 ore
10:10
Senatorul PSD Titus Corlățean, președintele Comisiei pentru politică externă, și-a anunțat candidatura la șefia Partidului Social Democrat, la congresul care va avea loc în toamnă. "Am decis să îmi asum candidatura la președinția Partidului Social Democrat, la congresul partidului care urmează să fie organizat în toamna acestui an. Traversăm o criză extrem de complicată, de
Acum 24 ore
18:00
Atenţie! Malware prin testele de verificare Captcha. Avertismentul experţilor în cybersecurity # PSNews.ro
Atacatorii cibernetici au găsit modalităţi pentru a răspândi malware prin intermediul testului de verificare Captcha, folosit frecvent de site-uri pentru a descuraja boţii, se arată într-o analiză publicată, recent, pe blogul din România al producătorului de soluţii de cybersecurity, Eset. „Boţii au multe de explicat. Aceştia reprezintă, acum, peste jumătate din întregul trafic de internet
18:00
Peste 30.200 de candidaţi, aşteptaţi să susţină probele scrise ale Bacalaureatului, sesiunea a doua, care încep luni # PSNews.ro
Peste 30.200 de candidaţi sunt aşteptaţi să susţină, începând luni, probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat din acest an. Prima probă este cea la Limba şi literatura română. Primele rezultate se vor afişa în 18 august, iar cele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi făcute publice în 26 august.
17:50
Anunț trist pentru toți românii cu credite! Ratele explodează din toamnă. Urmează și explozia ROBOR # PSNews.ro
Din cauza problemelor pe care statul le-a întâmpinat și încă le întâmpină cu finanțarea deficitului bugetar uriaș, dobânzile la care băncile își împrumută bani între ele au crescut semnificativ. Drept urmare, indicele IRCC, în funcție de care sunt calculate ratele tuturor creditelor acordate după aprilie 2019, a cunoscut una dintre cele mai mari creșteri din
17:50
Turcan: Două demersuri pe care le-am iniţiat ca ministru al Culturii sunt continuate de Guvernul Bolojan # PSNews.ro
Fostul ministru al Culturii Raluca Turcan anunţă, duminică după-amiază, că două demersuri pe care le-a iniţiat sunt continuate de Guvernul Bolojan, respectiv realizarea de lucrări la 14 obiective culturale importante, cu 140 de milioane de euro printr-un împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) în valoare de 140 de milioane de euro,
17:30
FT: România ar putea intra în colaps, chiar şi după măsurile de austeritate. Ce spun românii # PSNews.ro
Măsurile de austeritate, care au provocat furie publică și au dus la prăbușirea mai multor guverne europene în urmă cu peste un deceniu, revin în România, unde autoritățile încearcă să reducă un deficit bugetar record. Cu un deficit de 9,3% din PIB în 2024, România a înregistrat cel mai mare dezechilibru bugetar din Uniunea Europeană,
17:20
Primarul din Brăila, Marian Dragomir, a spus că a organizat Zilele orașului în ciuda măsurilor de austeritate, pentru că evenimentul costă foarte puțin din buget și brăilenii merită o sărbătoare cu artiști mari și activități pentru toată lumea. Primarul din Brăila a explicat de ce a organizat Zilele orașului în ciuda măsurilor de austeritate promovate
17:20
Restricţii de circulaţie pentru camioane, luni, în judeţele Mehedinţi şi Dolj, în contextul Codului roşu de caniculă # PSNews.ro
Circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi interzisă, luni, între orele 12.00 şi 20.00, pe toate drumurile naţionale şi expres din judeţele Mehedinţ
17:20
Președintele României, Nicușor Dan, alături de omologul său moldovean, Maia Sandu, participă duminică, 10 august, la Festivalul Zemii din comuna Șipoteni, raionul Călărași din centrul Republicii Moldova, scrie info1.md. Festivalul Zemii, ajuns la cea de-a IX-a ediție, se desfășoară în comuna Sipoteni, în cadrul proiectului „Promovarea festivalurilor gastronomice din comuna Sipoteni”, finanțat de Ministerul Culturii al […] Articolul Nicușor Dan participă împreună cu Maia Sandu la Festivalul Zemii din raionul Călărași apare prima dată în PS News.
17:00
Parlamentul European a adoptat Strategia pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Precizările lui Victor Negrescu # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunţat că Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi. ”Sper ca amendamentele pe care le-am propus şi se regăsesc în forma finală a documentului să schimbe în bine vieţile a milioane de oameni”, a adăugat el, menţionând, între altele, accesul gratuit şi rapid la terapii esenţiale […] Articolul Parlamentul European a adoptat Strategia pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Precizările lui Victor Negrescu apare prima dată în PS News.
16:50
Sistemul secret folosit de Hamas pentru a plăti salariile angajaților. Cum a distribuit 7 milioane de dolari în Gaza # PSNews.ro
După aproape doi ani de război, capacitatea militară a Hamas este grav slăbită, iar conducerea sa politică se află sub o presiune intensă. Cu toate acestea, pe tot parcursul războiului, organizația islamistă palestiniană a reușit să utilizeze un sistem secret de plăți în numerar pentru a achita salariile a 30.000 de funcționari publici, în valoare […] Articolul Sistemul secret folosit de Hamas pentru a plăti salariile angajaților. Cum a distribuit 7 milioane de dolari în Gaza apare prima dată în PS News.
16:50
TikTok concediază echipa de moderare din Germania și o înlocuiește cu AI. Angajații intră în grevă # PSNews.ro
TikTok, una dintre cele mai populare platforme de social media din lume, a anunțat că își va desființa întreaga echipă de moderare din Berlin, Germania, responsabilă cu eliminarea conținutului dăunător, urmând să înlocuiască activitatea acesteia cu sisteme de inteligență artificială și muncă externalizată către contractori. Măsura va duce la concedierea a 150 de angajați, relatează […] Articolul TikTok concediază echipa de moderare din Germania și o înlocuiește cu AI. Angajații intră în grevă apare prima dată în PS News.
16:30
Apartamente la prețuri occidentale, salarii românești. Un metru pătrat de apartament la Cluj costă cât la Madrid # PSNews.ro
Accesul la locuințe rămâne o problemă majoră în România. O confirmă și un studiu, care a comparat prețurile noastre cu cele din alte state. În marile orașe, un apartament costă la fel ca în Madrid, Berlin sau Amsterdam, dacă luăm în calcul puterea de cumpărare. Se întâmplă asta în condițiile în care românii își dau […] Articolul Apartamente la prețuri occidentale, salarii românești. Un metru pătrat de apartament la Cluj costă cât la Madrid apare prima dată în PS News.
16:20
Decontarea serviciilor medicale, doar cu feedback prin SMS de la pacient. Șeful CNAS: Au fost cazuri de carduri clonate # PSNews.ro
Medicii de familie și din policlinică vor putea deconta serviciile medicale doar după ce vor primi feedback din partea pacientului, printr-un cod primit prin SMS. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătăate a explicat la Digi24, în cadrul emisiunii În fața ta, că măsura vine după ce au existat mai multe cazuri de fraudă în […] Articolul Decontarea serviciilor medicale, doar cu feedback prin SMS de la pacient. Șeful CNAS: Au fost cazuri de carduri clonate apare prima dată în PS News.
16:10
Ștefania Uță, aur la Campionatul European de atletism. Cursă senzațională, încheiată cu recordul competiției # PSNews.ro
Ștefania Alexandra Uță a câștigat medalia de aur la Campionatele Europene U20, în cursa de 400 m garduri, după o cursă fantastică, în care a depășit liderul cu o sutime de secundă, pe ultimii metri. Sportiva noastră a încheiat întrecerea în 55,55 secunde, doborând recordul competiției, vechi de 20 de ani Atleta de 17 ani, […] Articolul Ștefania Uță, aur la Campionatul European de atletism. Cursă senzațională, încheiată cu recordul competiției apare prima dată în PS News.
16:10
Preocupările legate de poluarea cu PFAS – prescurtarea de la substanțe per- și polifluoroalchilice – sunt în creștere în întreaga Europă, deoarece studiile arată că aceste „substanțe chimice veșnice” toxice sunt prezente în sângele, alimentele și apa noastră, adesea la niveluri nesigure, potrivit unei analize Europeannewsroom.com, un proiect comun al agențiilor AFP, BTA, Belga, dpa, […] Articolul UE ia în considerare interzicerea „substanțelor chimice veșnice” apare prima dată în PS News.
15:50
Atentat lângă Chișinău: Casa unui primar din partidul Maiei Sandu a fost atacată cu explozibil. Totul a fost filmat # PSNews.ro
Atac mafiot cu explozibil în Republica Moldova chiar în timpul vizitei preşedintelui Nicuşor Dan. Vizat a fost primarul din Stăuceni, localitate aflată chiar lângă Chişinău. Imaginile de pe camerele de supraveghere au suprins momentul în care o maşină a oprit în faţa casei sale, iar cineva a aruncat dispozitivul exploziv în curte. Incidentul s-a produs […] Articolul Atentat lângă Chișinău: Casa unui primar din partidul Maiei Sandu a fost atacată cu explozibil. Totul a fost filmat apare prima dată în PS News.
15:50
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor-Comandamentul Litoral 2025 au aplicat, în urma controalelor derulate în perioada 4 – 8 august 2025, amenzi contravenționale în sumă de 620.000 lei, conform unui comunicat al ANPC, transmite Agerpres. În perioada menționată, au fost derulate 104 acțiuni de control. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate următoarele sancțiuni: […] Articolul ANPC pe litoral: Amenzi de 620.000 lei și 21 de unități închise temporar apare prima dată în PS News.
15:30
Stelian Bujduveanu, despre o posibilă candidatură la Primăria Capitalei: „Este ultimul lucru la care ne gândim acum” # PSNews.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a declarat sâmbătă seara, la Antena 3 CNN, că o posibilă candidatură la Primăria București nu este o prioritate în acest moment. El a subliniat că este important ca instituția să funcționeze bine și să ofere servicii publice de calitate, iar o decizie în acest sens va fi luată […] Articolul Stelian Bujduveanu, despre o posibilă candidatură la Primăria Capitalei: „Este ultimul lucru la care ne gândim acum” apare prima dată în PS News.
15:20
Nicușor Dan a dat peste cap ceremoniile funerare ale lui Ion Iliescu. Apropiații și familia, privați de un ultim omagiu # PSNews.ro
Apar noi dovezi că Președintele Nicușor Dan a dat peste cap intenționat ceremoniile funerare ale lui Ion Iliescu. Conform unui document oficial publicat de AlephNews, Președintele i-a privat, prin neparticiparea la ceremonii, pe apropiații fostul Șef de Stat să-și i-a un ultim adio în Sala Unirii. În urma ședinței Comitetului de organizare a funeraliilor de […] Articolul Nicușor Dan a dat peste cap ceremoniile funerare ale lui Ion Iliescu. Apropiații și familia, privați de un ultim omagiu apare prima dată în PS News.
15:10
Cel mai mic salariu minim din UE, în Bulgaria, 551 €. Ungaria, pe locul 2. Unde se află România? # PSNews.ro
În 5 din cele 27 de state UE, salariul minim lunar depășește 2.000 €, iar în 8 țări e de peste 1.000 €. Cel mai mic salariu minim din UE este plătit în Bulgaria, 551 €. Urmează Ungaria, cu 727 €. Milioane de angajați din UE continuă să câștige salariul minim stabilit de state, care […] Articolul Cel mai mic salariu minim din UE, în Bulgaria, 551 €. Ungaria, pe locul 2. Unde se află România? apare prima dată în PS News.
15:10
Ministrul Economiei nu exclude un sabotaj în cazul exploziei de la fabrica de arme Cugir # PSNews.ro
Radu Miruță, ministrul Economiei, a declarat, sâmbătă, că așteaptă rapoartele serviciilor secrete în cazul exploziei de la fabrica de armament din Cugir, dar și ale procurorilor, care verifică situația. El și-a exprimat nemulțumirea că, la o săptămână de la incident, cauzele nu au fost încă stabilite. Oficialul a fost întrebat dacă se ia în calcul varianta […] Articolul Ministrul Economiei nu exclude un sabotaj în cazul exploziei de la fabrica de arme Cugir apare prima dată în PS News.
15:00
Rareş Cojoc şi Andreea Matei au câştigat, sâmbătă, prima medalie pentru România la World Games, secţiunea Standard, intrând astfel în istoria dansului sportiv românesc. Cei doi au urcat pe treapta a doua a podiumului. Podium – World Games 2025, Standard Dancing: Aur – Alexey Glughov & Anastasia Glazunova (Republica Moldova) Argint – Rareş Cojoc & […] Articolul Argint istoric pentru dansul sportiv românesc la World Games apare prima dată în PS News.
14:50
Negrescu, discuții cu ministrul Muncii despre folosirea eficientă a fondurilor europene pentru copii, tineri și seniori # PSNews.ro
Eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a avut o întâlnire cu ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, pentru a identifica modalități de accesare și utilizare mai eficientă a fondurilor europene în sprijinul copiilor, tinerilor și persoanelor vârstnice din România, potrivit unui mesaj transmis, sâmbătă, pe Facebook. Discuția a avut loc în […] Articolul Negrescu, discuții cu ministrul Muncii despre folosirea eficientă a fondurilor europene pentru copii, tineri și seniori apare prima dată în PS News.
14:30
Avertisment în România, chiar din Guvern: Vin sute de mii de tone produse marcate ca second hand, în realitate deșeuri # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a atras atenţia, sâmbătă, că în România intră sute de mii de tone de produse marcate ca fiind second hand, dar care, de fapt, sunt deşeuri. Ea a subliniat că nu poate exista un dublu standard şi că produsele considerate deşeuri în alte state sunt deşeuri şi în România. ”Sunt zeci, […] Articolul Avertisment în România, chiar din Guvern: Vin sute de mii de tone produse marcate ca second hand, în realitate deșeuri apare prima dată în PS News.
14:30
Sudul Europei arde la propriu. Incendii masive de vegetație în două țări iubite de români. Ce spun autoritățile din cele două țari despre situația creată și unde este mai grav? Sudul Europei arde la propriu. Incendii masive de vegetație în două țări iubite de români. Ce spun autoritățile din cele două țari despre situația creată […] Articolul Arde sudul Europei. Incendii masive de vegetație în două țări iubite de români apare prima dată în PS News.
14:20
Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi # PSNews.ro
Deputatul social-democrat Marius Budăi afirmă că parlamentarii din judeţele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moţiune de cenzură, în cazul în care lucrările de construcţie a autostrăzilor A7 şi A8 vor fi sistate. El a postat, duminică, un mesaj pe Facebook prin care cere premierului Ilie Bolojan să ofere clarificări publice cu privire la […] Articolul Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi apare prima dată în PS News.
14:20
Focuri de armă în apropierea frontierei. Polițiștii români au confiscat țigări de contrabandă # PSNews.ro
Polițiștii de frontieră din județul Botoșani au descoperit și confiscat o cantitate mare de țigări de contrabandă, în valoare de peste 125.000 lei, în apropierea graniței cu Republica Moldova. Mai multe focuri de armă au fost trase în județul Botoșani, în apropierea frontierei cu Republica Moldova. Polițiștii au confiscat o cantitate importantă de țigări de […] Articolul Focuri de armă în apropierea frontierei. Polițiștii români au confiscat țigări de contrabandă apare prima dată în PS News.
14:00
Intervenție dificilă a pompierilor în Delta Dunării, după izbucnirea unui incendiu de vegetație care a pârjolit zeci de hectare de vegetatie. Salvatorii încearcă să stingă flăcările atât din aer, cu elicoptere, cât și de pe apă. Forțele de intervenție au fost suplimentate astăzi, tocmai pentru a reuși să țină sub control flăcările. Pompierii au reușit […] Articolul Incendii în Delta Dunării. Pompierii încearcă stingerea focului din aer și de pe apă apare prima dată în PS News.
13:50
Tánczos Barna: Avem obligaţia ca prin dialog constructiv să găsim o soluţie pentru serviciile de Salvamont din ţară # PSNews.ro
Vicepremierul Tánczos Barna afirmă că este nevoie de un dialog constructiv între Guvern şi consiliile judeţene pentru a se găsi o soluţie administrativă pentru funcţionarea şi consolidarea serviciilor de Salvamont din ţară. ”Salvăm Salvamontul! Sunt momente când chiar şi salvatorii au nevoie de ajutor. Stabilitatea financiară şi suportul instituţional salvează vieţi şi oferă servicii profesioniste […] Articolul Tánczos Barna: Avem obligaţia ca prin dialog constructiv să găsim o soluţie pentru serviciile de Salvamont din ţară apare prima dată în PS News.
