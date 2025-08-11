„Biserica este corabia care ne duce la limanul cel liniștit”
Ziarul Lumina, 11 august 2025 12:10
În Duminica a 9‑a după Rusalii, obștea și numeroșii pelerini ai Mănăstirii Radu Vodă din București au primit binecuvântarea Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 10 minute
12:10
În Duminica a 9‑a după Rusalii, obștea și numeroșii pelerini ai Mănăstirii Radu Vodă din București au primit binecuvântarea Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei
12:10
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit duminică, 10 august, Sfânta Liturghie la Altarul de vară al Mănăstirii „Sfânta Maria”‑Techirghiol, stavropighie
Acum 30 minute
12:00
În Duminica a 9‑a după Rusalii, 10 august, credincioșii Cetății Neamțului s‑au rugat la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la Biserica
11:50
Biserica „Sfântul Mucenic Laurenţiu” şi „Sfântul Ierarh Andrei Şaguna” din Cartierul Arhitecţilor ‑ Cisnădie, judeţul Sibiu, şi‑a sărbătorit hramul în Duminica a 9‑a după Rusalii, zi de
11:50
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Viile Tecii,
11:50
Sub un cer senin de august și în acordurile fanfarei militare, Dealul Coșna ce străjuiește valea Oituzului, județul Bacău, a redevenit, pe 8 august 2025, locul în care istoria și recunoștința s‑au
Acum 24 ore
22:50
Despre Mănăstirea Hurezi, mausoleu al Sfântului și marelui voievod Constantin Brâncoveanu încremenit într-o nesfârșită așteptare, s-au scris atâtea pagini că aceasta de aici le-ar face să dea pe afară. De
19:50
Imaginează-ți un drum lung, adesea presărat cu incertitudini, dor de casă și provocări nenumărate. Este drumul parcurs de milioane de români care și-au căutat un rost departe de țară, iar o parte
19:50
Duminica a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului) Matei 17, 14-23În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un om, îngenunchind înaintea Lui și zicându-I: Doamne, miluiește pe fiul meu, că este lunatic și pă
19:50
Ușor, ușor, în ultimele două decenii, luna august a căpătat un statut aparte prin ritmul ei. Altfel spus, ea este considerată luna concediilor, iar una dintre consecințele acestor zile de odihnă este găsit în
19:50
Centenarul Patriarhiei Române, timp de mare bucurie și de recunoștință pentru toți românii ortodocși # Ziarul Lumina
Anul 2025, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al
19:50
Situată între copilărie şi tinereţe, în al doilea deceniu din biografie, vârsta adolescenţei este cea mai scurtă dintre etapele vieţii umane, însă este intensă ca trăire şi esenţială în devenirea
19:40
Fraților, dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este înviere a morților? Dacă nu este înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă Hristos n-a
19:40
Sfântul Ioan Casian, Convorbiri, Cartea a IX-a, XXXIV, 5-8, în Părinți și Scriitori Bisericești (2022), vol. 21, p. 343„Voind să ne dea toate cele veșnice și cerești, Domnul ne îndeamnă să-L
19:30
„În vremea aceea, pe când Se întorcea în cetate, Iisus a flămânzit; și, văzând un smochin lângă cale, S-a dus la el, dar n-a găsit nimic în el decât numai frunze, și i-a zis: De acum înainte să nu mai
19:30
Sfântul Ierarh Nifon (†1508) era originar din Moreea (Grecia) şi s-a născut din părinţi străluciţi în dreapta credinţă şi în faptele bune, primind la botez numele Nicolae. Arătând multă dragoste pentru
16:00
Florile sfințeniei din grădina sihaștrilor dumnezeiești, Cuvioşii Cleopa și Paisie, ne invită la pridvoarele Raiului # Ziarul Lumina
În încheierea dumnezeieștii Privegheri, la praznicul Sfintei Teodora de la Sihla, premergătoare zilei de mâine, când va fi proclamarea locală a canonizării Sfinților Paisie și Cleopa de la Sihăstria, se
15:50
În Duminica a 9-a după Rusalii, 10 august, la Sfânta Liturghie s-a făcut pomenirea minunii Potolirii furtunii de către Domnul Hristos (Matei 14, 22-34). În cuvântul de învățătură rostit astăzi la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Reședinței Patriarhale din Capitală, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a explicat că dificultățile vieții sunt învinse prin credința puternică în Hristos Domnul.
15:40
La mijlocul săptămânii trecute au intrat în vigoare taxele vamale impuse de Statele Unite mărfurilor din peste 60 de ţări şi Uniunea Europeană. Președintele american Donald Trump a încheiat acorduri
15:40
Autoritățile de la Chișinău au atras repetat atenția în ultimul timp asupra temerilor pe care le au că Moscova a pus la punct diverse mecanisme de influențare a alegerilor legislative din 28 septembrie, cruciale
15:40
Aflată în vizită oficială în Ucraina, ministrul de externe, Oana Ţoiu, a avut joi întâlniri cu preşedintele Volodimir Zelenski și cu alți oficiali de rang înalt ai țării vecine. În cadrul discuțiilor cu
15:40
Premierul Benjamin Netanyahu a confirmat, la Fox News, că Israelul „intenţionează” să preia controlul asupra Fâşiei Gaza, dar „nu să o guverneze”, transmit AFP şi Reuters. „Vrem să predăm ştafeta
15:40
Germania va prelungi din nou controalele la frontiere, impuse pentru prima dată în septembrie 2024, a anunţat ministrul de interne, Alexander Dobrindt, relatează AFP. La rândul său, guvernul polonez a extins
15:30
În Duminica a 9‑a după Rusalii, 10 august, la Sfânta Liturghie s‑a făcut pomenirea minunii Potolirii furtunii de către Domnul Hristos (Matei 14, 22‑34). În cuvântul de învățătură rostit astăzi la
15:30
Clădire reprezentativă a capitalei Banatului, Castelul Huniade, închis pentru vizitare de aproape 20 de ani, va fi restaurat. La sfârșitul săptămânii trecute a fost semnat contractul de execuţie a lucrărilor
15:30
În data de 10 august 2025, începând cu ora 10:00, publicul din Iași a participat la un eveniment-spectacol intitulat „Poveste interbelică”, susținut de un grup de artiști în interiorul Muzeului „Mihai
15:30
Inundaţii excepţionale, secete recurente, grădini aflate în stare de degradare: castelele de pe Valea Loarei, la fel ca o mare parte a patrimoniului francez, suferă din cauza schimbărilor climatice, iar
15:20
În tradiția românească, luna august este cea a belșugului de roade, luna care ne aduce pe masă bunătățile pe care le-a rodit pământul și le-a copt soarele cald al verii. De aici și denumirea populară de Gus
15:20
Dacă ar fi copilăria un personaj cu care să pot purta o conversație, i-aș pune întrebări, dar, pentru că nu pot, lansez o provocare adulţilor, aceea de a analiza puterea lui „nu”, un cuvânt pe care eu cre
15:00
În capela Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu a fost săvârşită sâmbătă, 9 august, slujba de pomenire a părintelui profesor Dumitru Abrudan, la un an de la trecerea sa la
15:00
Merg ca să se cunune, să-și boteze copiii și să-i petreacă pe ultimul drum pe cei dragi atunci când le-a venit sorocul. Asta o fac toți, inclusiv cei care altfel nu prea sunt duși la biserică, nici la propriu,
15:00
Una dintre personalitățile de excepţie ale vieţii bisericeşti din Transilvania secolului trecut a fost Mitropolitul Nicolae Bălan. Fără să exagerăm deloc, putem afirma că după Mitropolitul Andrei Şaguna,
14:50
Am avut primul contact cu el în timpul unor filmări, la Mănăstirea Dealu. Pe la începutul anilor 2000 produceam un documentar pentru emisiunea de viață spirituală (TVR) când mi-a apărut în cale figura
14:10
În Duminica a 9‑a după Rusalii, 10 august, la Sfânta Liturghie s‑a făcut pomenirea minunii Potolirii furtunii de către Domnul Hristos (Matei 14, 22‑34). În cuvântul de învățătură rostit astăzi la
Ieri
23:30
Sfântul Grigorie de Nyssa, Marele cuvânt catehetic sau despre învățământul religios, cap. 35, în Părinți și Scriitori Bisericești (1998), vol. 30, p. 334„Întocmai ca și cei ce s-au rătăcit prin
23:20
Sf. Mc. Laurenţiu arhidiaconul; Sf. Sfinţit Mc. Xist, Episcopul Romei; Sf. Mc. Ipolit # Ziarul Lumina
Sfântul Mucenic Laurenţiu a trăit în zilele împăratului Valerian (253-260). Pornindu-se prigoană împotriva creştinilor, Xist al 2-lea, Episcopul Romei, a poruncit lui Laurenţiu, arhidiaconul său, care era de
23:20
Fraților, noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu; iar voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu, cel dat mie, eu, ca un înțelept meșter, am pus temelia; iar altul
Mai mult de 2 zile în urmă
00:50
Fiecare suflet are de învățat neîncetat. Nu ne putem considera niciodată ajunși la destinație, ci ne aflăm mereu în mers, mereu însetați după adevăr și frumos: „Această frumusețe e Dumnezeu Însuși. Du
8 august 2025
22:50
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Evanghelia după Ioan, Omilia 35, 3, în Părinți și Scriitori Bisericești (2016), vol. 15, p. 332„(...) Iar omul, lăsând la o parte frica, a început să se plece spre
22:40
„În vremea aceea Iisus, chemând la Sine pe ucenicii Săi, le-a zis: Milă Îmi este de mulțime, că, iată, sunt trei zile de când așteaptă lângă Mine și n-au ce să mănânce; și nu vreau să le dau drumul
22:40
Sfântul Apostol Matia; Sfinţii 10 Mucenici care au pătimit pentru icoana lui Hristos # Ziarul Lumina
Sfântul Apostol Matia era unul dintre cei 70 de Apostoli ai Domnului Hristos, care s-a numărat apoi cu cei 12 Sfinţi Apostoli (Fapte 1, 26), în locul lui Iuda Iscarioteanul, cel care L-a vândut pe Mântuitorul,
22:40
Fraților, cel ce ține ziua, o ține pentru Domnul; și cel ce nu ține ziua, nu o ține pentru Domnul; și cel ce mănâncă, pentru Domnul mănâncă și mulțumește lui Dumnezeu; și cel ce nu mănâncă,
18:40
Fiecare suflet are de învățat neîncetat. Nu ne putem considera niciodată ajunși la destinație, ci ne aflăm mereu în mers, mereu însetați după adevăr și frumos: „Această frumusețe e Dumnezeu Însuși. Du
15:50
De peste 100 de ani (cu excepția perioadei comuniste), la cimitirul eroilor de la Tabla Buții (satul Slon, comuna Cerașu, județul Prahova) au loc, de sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, slujbe de
15:40
Sectorul administrativ‑bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi neclericale vacante cu perioada de candidare până la 31 august 2025: lucrător gestionar la Serviciul colportaj;
15:30
Mesaj de condoleanțe la trecerea din această viaţă a Mitropolitului Dionisie de Corint # Ziarul Lumina
Bucureşti, 8 august 2025 Preafericirii Sale,Preafericitului Părinte Ieronim al II-lea,Arhiepiscopul Atenei și al Întregii GreciiPreafericirea Voastră,Cu adâncă tristețe, am primit
15:20
Bucureşti, 8 august 2025 Preafericirii Sale,Preafericitului Părinte Ieronim al II-lea,Arhiepiscopul Atenei și al Întregii GreciiPreafericirea Voastră,Cu adâncă tristețe, am primit
14:20
De sărbătoarea Schimbării la Față, miercuri, 6 august 2025, Părintele Episcop Ignatie a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Schimbarea la Față” din municipiul Huși, cu prilejul hramului
14:10
În ziua de sărbătoare închinată de Sfânta Biserică Schimbării la Față a Domnului Iisus Hristos, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta și
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.