Bancul de luni | Bulă, la doctor: „Cum aș putea trăi 100 de ani?”
Gândul, 11 august 2025 13:30
GÂNDUL.RO vă propune pentru azi un banc care să vă binedispună. Să continuăm ziua cu un zâmbet! Bulă, la doctor: „Cum aș putea trăi 100 de ani?”. Bulă, la doctor: – Cum aș putea trăi 100 de ani? – Fumați?! – Nu! – Beți?! – Nu! – Mâncați de la fast-food?! – Nu! – În acest caz, […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
13:40
FOTO / Amănunte NEȘTIUTE din cariera lui Cătălin Crișan. ”Eu nu mi-am propus să mă fac artist” # Gândul
Cântărețul Cătălin Crișan, în vârstă de 57 de ani, a oferit câteva amănunte mai puțin știute din trecutul său. ”Eu nu mi-am propus să mă fac artist” , a mărturisit acesta. Cătălin Crișan este unul dintre cei mai apreciați artiști din țara noastră, cu o carieră impresionantă în spate. A debutat în 1987 la concursul […]
13:40
Cornel Nistorescu DESFIINȚEAZĂ USR-ul și pe Nicușor Dan pentru atitudinea față de funeraliile lui Iliescu:”Așa gândesc ei! Cu cinism și cruzime” # Gândul
Jurnalistul Cornel Nistorescu a criticat virulent atitudinea președintelui Nicușor Dan și a USR-ului, care s-au opus organizării funeraliilor de stat pentru președintele Ion Iliescu. „Așa gândesc ei! Cu ranga, cu cătușe, cu cinism și cruzime, fără sentimente”, a precizat Nistorescu într-un editorial în publicația Cotidianul. Cornel Nistorescu a precizat referitor la reacția membrilor USR față […]
13:40
Medicii din ambulatoriu, apel către Guvern: „Avem nevoie de finanțare pentru a SUPRAVIEȚUI” # Gândul
Patronatul Medicilor Specialiști cu Practică Independentă (PMSPI) avertizează că amânarea majorării valorii punctului per serviciu medical amenință supraviețuirea cabinetelor independente și calitatea actului medical. Într-o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului Ilie Bolojan, medicii solicită un calendar oficial și măsuri urgente de susținere. Potrivit Agerpres, peste 10.000 de medici specialiști din ambulatoriul clinic de specialitate prespital au […]
13:40
Ce PENSIE primește o badantă româncă din Italia, după 20 de ani de muncă. „Este o bătaie de joc” # Gândul
Ce PENSIE primește o badantă româncă din Italia, după 20 de ani de muncă. „Este o bătaie de joc”, Ce PENSIE primește o badantă româncă din Italia, după 20 de ani de muncă Mesajele din grupurile dedicate badantelor românce care se istovesc în Italia dezvăluie o realitate dură, scrie rotalianul.com. După ani și ani de […]
Acum 10 minute
13:50
Ce au decis procurorii în cazul ACCIDENTULUI aviatic de sâmbătă. Mai multe anchete deschise, după ce doi oameni și-au pierdut viața # Gândul
Informații noi în cazul accidentului aviatic care a avut loc sâmbătă, când un avion ultraușor s-a prăbușit în curtea unei fabrici din orașul Arad, iar cei doi ocupanți au murit pe loc. Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara au întocmit un dosar pentru infracțiuni legate de Codul Aerian. Potrivit presei locale, unul […]
13:50
Ilie Bolojan: „În mod normal, școlile ar trebui să înceapă pe 8 septembrie. Comasările nu AFECTEAZĂ procesul de învățământ” # Gândul
Într-o intervenție avută duminică seară, la Antena 3, primul-ministru Ilie Bolojan a a declarat că planul de comasare a școlilor din România nu ar trebui să afecteze deloc procesul de învățământ. Noul an de învățământ, 2025-2026, ar trebui să înceapă la 8 septembrie, potrivit datelor oficiale stabilite de Ministerul Educației și Cercetării. Bolojan nu se […]
13:30
GÂNDUL.RO vă propune pentru azi un banc care să vă binedispună. Să continuăm ziua cu un zâmbet! Bulă, la doctor: „Cum aș putea trăi 100 de ani?”. Bulă, la doctor: – Cum aș putea trăi 100 de ani? – Fumați?! – Nu! – Beți?! – Nu! – Mâncați de la fast-food?! – Nu! – În acest caz, […]
Acum 30 minute
13:20
Primarul general interimar anunță că au fost reduse indemnizațiile directorilor din companiile municipale # Gândul
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că au fost reduse indemnizaţiile acordate directorilor şi membrilor consiliilor de administraţie din companiile municipale. Această măsură va genera o economie de peste 4 milioane de lei anual, respectiv aproape 350.000 de lei lunar, mai spune Bujduveanu. Economiile vor fi direcţionate către proiecte concrete pentru bucureşteni, […]
13:20
Bancul zilei. O discuție între doi îndrăgostiți stârnește amuzamentul. Spor la râs! Doi îndrăgostiți se plimbă prin parc. Visător, el întreabă: – lubito, ce ar zice acest tei, dacă ar putea vorbi? – Că e castan! Bancul zilei. O soție înfuriată a pregătit bagajele partenerului O femeie s-a înfuriat atât de tare pe soţul ei […]
13:20
Emil Boc a anunțat luni că „metroul de la Cluj intră în faza subterană”: „Încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor” # Gândul
Ca să mai îndulcească pilula pentru că a pierdut finanțarea prin PNRR a metroului din Cluj Napoca, primarul Emil Boc a ieșit luni cu un nou film, în care apare alături de mai mulți specialiști, echipați cu căști, salopete și informații detaliate despre proiect. Primarul Municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, a mers în teren alături […]
Acum o oră
13:00
„New York Post” critică întâlnirea dintre Putin și Trump din Alaska: „Un acord de pace nu are sens fără Ucraina la masa negocierilor” # Gândul
Directorii editoriali ai publicației conservatoare „New York Post”, apropiată partidului Republican, critică faptul că președintele SUA, Donald Trump, a acceptat o întâlnire cu Putin, vineri 15 august, în Alaska, fără implicarea directă a Ucrainei. Publicația îi cere lui Trump să se asigure că Volodimir Zelenski va participa la întâlnirea trilaterală anunțată de vicepreședintele J.D. Vance, […]
13:00
Persoanele fără adăpost din Washington, EVACUATE! Trump: „Vă vom oferi locuri unde să stați, dar departe de Capitală” # Gândul
Înaintea celei mai importante întâlniri de la preluarea mandatului de președinte, cu liderul Rusiei, Vladimir Putin, vineri, 15 august, în Alaska, Donald Trump și-a făcut timp să se ocupe și de problema persoanelor fără adăpost din Washington. El a promis să-i evacueze pe toți cei care nu dețin o locuință și stau pe străzile capitalei […]
13:00
Cum arată Nelly Furtado la 46 de ani. Diva anilor 2000 și-a surprins fanii în ultimele apariții publice # Gândul
Nelly Furtado și-a surprins fanii în ultimele apariții publice. Diva anilor 2000, ajunsă la vârsta de 46 de ani, are un nou look și, recent, a urcat pe scena Boardmasters Festival din Cornwall. A îmbrăcat o ținută îndrăzneață, iar artista a fost în centrul atenției. Nelly Furtado a urcat pe scena Boardmasters Festival din Cornwall, […]
Acum 2 ore
12:40
Adela Popescu, în vârstă de 38 de ani, a făcut declarații despre revenirea la TV. ”Sunt câteva proiecte în discuție”, a afirmat aceasta. În data de 8 ianuarie 2021, Adela Popescu a anunțat că urmează să devină din nou mămică. În data de 11 iulie 2021, vedeta a născut cel de-al treilea copil, un băiețel, […]
12:40
Cum pregătești o salată cu bulgur, roșii și pătrunjel, care poate fi perfectă pentru zilele caniculare. Rețeta se prepară rapid # Gândul
Iată cum pregătești o salată cu bulgur, roșii și pătrunjel, care poate fi perfectă pentru zilele caniculare. Vezi mai jos, în articol, lista completă cu ingredientele necesare și modul de preparare. Te-ai gândit să faci o mică schimbare în alimentația zilnică și să consumi un preparat special, bogat în vitamine? De data aceasta, vă arătăm […]
12:30
Dan Șucu iese la atac înainte de Rapid – FCSB. Îi cere demisia lui Gino Iorgulescu, pe care l-a acuzat că „merge să «pupe» inelul la Palat” # Gândul
Este război pe față între Rapid și FCSB, declanșat cu numai șase zile înaintea meciului direct, derby-ul din etapa a 6-a a Superligii. Dan Șucu a ieșit la atac și i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu, după ce președintele Ligii Profesioniste a acceptat să umble la regulamentul privind înregistrarea jucătorilor pe lista A în timpul […]
12:30
Declarație uluitoare! Mungiu Pippidi susține că lupta anticorupție a fost dirijată de Bruxelles: „SRI i-a ascultat pe TOȚI!” # Gândul
Alina Mungiu Pippidi a acuzat în cadrul unui interviu oferit revistei Q Magazine că lupta anticorupție din România a fost direct influențată de oficialii europeni, inclusiv prin impunerea unor acțiuni deliberate, precum prezentarea arestărilor în mod public. Potrivit Alinei Mungiu Pippidi, campania anticorupție din România a fost sprijinită și dirijată de oficialii de la Bruxelles, […]
12:30
USR, factorul de „NELINIȘTE” din coaliție / Daniel Zamfir „Atitudinea colegilor noștri trebuie categoric revizuită” # Gândul
Daniel Zamfir spune răspicat, înaintea ședinței conducerii PSD, că factorul care provoacă „neliniște” în coaliție este USR. Însă, ieșirea de la guvernare nu este „într-o logică firească”. „PSD n-a intrat la guvernare ca să iasă după două luni de zile. Asta să fie limpede. Cu atât mai mult cu cât PSD are astăzi parlamentari mai […]
12:20
Victor Negrescu, săgeți la declarațiile lui Corlațean: Cei care vor să candideze să se asigure că dialogul este unul CIVILIZAT # Gândul
Victor Negrescu îi invită pe toți doritorii la funcția de președinte al PSD să susțină partidul în ieșirile publice și să „se asigure că dialogul este unul civilizat”. Vicepreședintele Parlamentului European se așteaptă să fie „mult mai mulți candidați” pentru șefia partidului. Invitația vine la câteva ore după ce Titus Corlățean și-a anunțat intenția de […]
12:20
Președintele APAPR îndeamnă beneficiarii Pilonului II de Pensii la retrageri EȘALONATE: „Impozitul pe care îl vor plăti va fi mai mare” # Gândul
Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Radu Crăciun, a declarat în această dimineață că „mulți români au cerut să retragă integral contribuția la Pilonul II de pensii în urma informațiilor recente. Soluția ar fi una păguboasă”, transmite Mediafax. Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a precizat că este de […]
12:20
Alina Mungiu Pippidi: „Spectacolul cătușelor” din anticorupție a fost DICTAT de la Bruxelles # Gândul
Alina Mungiu Pippidi a acuzat în cadrul unui interviu oferit revistei Q Magazine că lupta anticorupție din România a fost direct influențată de oficialii europeni, inclusiv prin impunerea unor acțiuni deliberate, precum prezentarea arestărilor în mod public. Potrivit Alinei Mungiu Pippidi, campania anticorupție din România a fost sprijinită și dirijată de oficialii de la Bruxelles, […]
12:10
Victor Negrescu, aluzie la declarațiile lui Corlațean: Cei care vor să candideze să se asigure că dialogul este unul CIVILIZAT # Gândul
Victor Negrescu îi invită pe toți doritorii la funcția de președinte al PSD să susțină partidul în ieșirile publice și să „se asigure că dialogul este unul civilizat”. Vicepreședintele Parlamentului European se așteaptă să fie „mult mai mulți candidați” pentru șefia partidului. Invitația vine la câteva ore după ce Titus Corlățean și-a anunțat intenția de […]
12:10
Președintele APAPR îndeamnă beneficiarii Pilonului II de Pensii la plăți EȘALONATE: „Impozitul pe care îl vor plăti va fi mai mare” # Gândul
Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Radu Crăciun, a declarat în această dimineață că „mulți români au cerut să retragă integral contribuția la Pilonul II de pensii în urma informațiilor recente. Soluția ar fi una păguboasă”, transmite Mediafax. Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a precizat că este de […]
12:10
Diana Șoșoacă cere expulzarea ambasadorului Israelului și încetarea legăturilor diplomatice cu acest stat # Gândul
Lidera SOS, Diana Șoșoacă, cere în mod oficial „expulzarea ambasadorului Israelului și de încetare a legăturilor diplomatice ale României și UE cu statul Israel”. Aceasta informează că a transmis, luni, o scrisoare către toate ambasadele din România, Comisiei Europene, ONU, președintelui României, Parlamentului European, prim-ministrului României și ministrului MAE. Diana Șoșoacă a publicat, luni, o […]
12:00
Controversele noii legi privind PENSIILE private, care elimină plata integrală. Victor Negrescu: Există anumite cerințe de la OCDE # Gândul
Românii nu își vor mai putea retrage toți banii după pensionare, ci numai 25%. Guvernul Bolojan a publicat pe agenda ședinței din 8 august, în prima lectură, un proiect de lege privind plata pensiilor private inițiat de Administrația de Supraveghere Financiară. Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, luni, înainte de reuniunea Biroului Permanent Național, că […]
12:00
Nicușor Dan e în misiune de promovare turistică peste Prut: „Să dau un mesaj că avem și noi frumusețile noastre și oamenii să le vadă și pe astea” # Gândul
Întrebat de ce a ales să petreacă vacanța în Republica Moldova și România, alături de familie, președintele Nicușor Dan a răspuns că vrea să dea un semnal că și țara pe care o conduce, cât și cea vecină, au frumusețile lor, care merită vizitate. Președintele Nicușor Dan a fost prezent în două localități din republica […]
11:50
Actorul Sebastian Stan și regizorul Radu Jude anunță un nou proiect, „Frankenstein în România”. De la ce a pornit ideea filmului # Gândul
Actorul Sebastian Stan și regizorul Radu Jude anunță un nou proiect, și anume „Frankenstein în România”. Iată de la ce a pornit ideea filmului! Veștile sunt surprinzătoare în lumea filmului românesc. Un nou proiect va lua naștere, fiind pregătit cu atenție de regizorul Radu Jude, premiat recent cu Ursul de Argint pentru scenariul peliculei „Kontinental […]
11:50
Gabriela Firea cere ca siguranța femeilor să devină PRIORITATE națională: „Un buton în telefon poate salva vieți!” / Al 30-lea caz de femicid în 2025 # Gândul
Gabriela Firea a vorbit, într-un mesaj postat pe facebook, despre violența asupra femeilor și combaterea feminicidului în țara noastră. Fostul primar General subliniază și întărește importanța unei educații care cultivă respect, informare și curajul de a spune NU violenței. Gabriela Firea a reamintit, în acest context, mobilă discretă, AlertCops, din Spania, dar și faptul că […]
Acum 4 ore
11:40
Alexandru Nazare, anunț despre Autostrada Moldovei: „Două tronsoane, terminate până în august anul viitor, din bani europeni nerambursabili” # Gândul
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a anunțat luni, 11 august, că cele două tronsoane importante din Autostrada Moldovei, (Focşani – Bacău şi Bacău – Paşcani), „vor fi terminate până în august anul viitor, din bani europeni nerambursabili.„ Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis într-un clip pe pagina oficială de Facebook că „cele 2 tronsoane importante (Focşani […]
11:30
JD Vance anunță repoziționarea SUA în privința războiului din Ucraina: nu mai finanțează Kievul, dar statele europene pot cumpăra arme din America # Gândul
Într-un interviu acordat canalului de televiziune Fox News, vicepreședintele american JD Vance a anunțat repoziționarea SUA în ceea ce privește războiul din Ucraina. Concret, Donald Trump a decis să retragă sprijinul financiar pentru susținerea Kievului, însă armele americane vor putea fi livrate în continuare pe front. Cum? Simplu: aliații europeni sunt bineveniți să cumpere din […]
11:20
Inteligența artificială a dus la CONCEDIEREA a 200 de angajați la una dintre marile corporații din Ungaria. Compania anunță din nou restructurări # Gândul
Grupul ungar Docler-Byborg a început reducerea cu 200 de angajați la sediul din Budapesta, ca parte a unei strategii de automatizare și digitalizare bazată pe inteligența artificială. Schimbările fac parte dintr-un proces amplu de restructurare, care include și închiderea portalului de știri Frisshírek după înlocuirea jurnaliștilor cu AI. Compania ungară Docler-Byborg, controlată de antreprenorul György […]
10:40
Călin Georgescu a revenit la IPJ Ilfov/ Acesta a declarat că „după o discuție de 5 minute cu un politician român, te vindeci total de democrație „ # Gândul
Călin Georgescu a ajuns la sediul Poliției Ilfov, luni dimineață. A fost întâmpinat de susținători și nu a făcut niciun comentariu, la venire, ci doar la ieșirea din sediul de poliție. UPDATE Acesta a ieșit la scurt timp din sediul de poliție, unde a intrat însoțit doar de o singură gardă de corp, așa cum […]
10:40
ACCIDENT grav pe autostrada A2. Două persoane au fost rănite după o coliziune în care au fost implicate șapte mașini. Trafic îngreunat spre Constanța # Gândul
Un accident deosebit de grav a avut loc luni dimineață pe autostrada A2 București–Constanța, în zona localității Vâlcelele, județul Călărași. Șapte autovehicule au fost implicate, iar două persoane au fost rănite și sunt în evaluare medicală. Un accident rutier în care au fost implicate șapte mașini s-a produs luni dimineață pe autostrada A2, la kilometrul […]
10:40
Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta” un urs sălbatic # Gândul
Dacă te-ai gândit să devii părintele virtual al unui animal sălbatic, află că acest aspect este posibil prin achitarea unei taxe lunare de cel puțin 25 de lei. Iată locul din România în care poți „adopta” un urs sălbatic. Un loc din România pune la dispoziție cetățenilor posibilitatea de a plăti o taxă lunară de […]
10:40
Ion Cristoiu: „Planul USR de cucerire bolșevică a PUTERII merge ceas. Azi: MAE angajează 290 de persoane în plină reducere de posturi la Stat” # Gândul
Ion Cristoiu a comentat faptul că MAE urmează să angajeze 290 de persoane în plină reducere de posturi la Stat. Jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu a precizat că, în timp ce toate ministerele fac reduceri de personal „un minister condus de o USR-istă și sub patronajul direct al lui Nicușor Dan” alege să angajeze personal. […]
10:40
Gigi Becali, de neoprit după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: „Am greșit, nu își revine, degeaba! Fotbalul e sport bărbătesc, de război, nu merge altfel” # Gândul
Cum era și de așteptat, înfrângerea surprinzătoare suferită de FCSB pe teren propriu în fața Unirii Slobozia (scor 0-1) a provocat o reacție dură din partea patronului Gigi Becali. Imediat după meci, latifundiarul din Pipera a criticat deschis jocul echipei, acuzând lipsa de inspirație a unor jucători. De asemenea, el a recunoscut și câteva dintre […]
10:30
(P) Pisicile domină achizițiile din pet shop-ul supermarketului online Sezamo, reprezentând 77% din vânzările categoriei # Gândul
Cu ocazia Zilei Internaționale a Pisicii, supermarketul online Sezamo anunță extinderea categoriei Pet Shop, care a depășit în prezent 650 de produse, dintre care peste 400 sunt dedicate exclusiv pisicilor. Această categorie domină în preferințele clienților, reprezentând 77% din totalul vânzărilor Pet Shop, cu un coș mediu de 36 de lei per achiziție. Creșterea vine […]
10:20
Călin Georgescu a ajuns la sediul Poliției Ilfov, luni dimineață. A fost întâmpinat de susținători și nu a făcut niciun comentariu. Săptămâna trecută, pe 5 august, Călin Georgescu ajungea de urgență la sediul IPJ Ilfov ca să semneze controlul judiciar. Acesta și-a luat rămas bun de la susținători cu mesajul: „Ne vedem săptămâna viitoare”. „Marea […]
10:10
Bărbat de 40 de ani din București, acuzat că ar fi abuzat sexual în mod repetat o MINORĂ de 14, plasat sub control judiciar # Gândul
Un caz revoltător iese la iveală după ce un bărbat de 40 de ani, din Capitală, a fost reținut sub acuzația că ar fi violat în mod repetat o copilă de numai 14 ani căreia i-a câștigat încrederea cu bani și cadouri. Deși procurorii au cerut arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile, instanța […]
10:00
Caz fără precedent la Iași: o femeie cere în instanță dreptul de a deveni mamă folosind embrionul conceput cu soțul decedat # Gândul
Caz fără precedent în Iași: o femeie a deschis un proces pentru a obține dreptul de a continua o procedură de fertilizare „in vitro” începută alături de soțul său, decedat cu doar câteva zile înainte de implantarea embrionului. Situația apărută ridică numeroase probleme juridice complexe, mai cu seamă că legislația românească nu oferă, încă, reglementări […]
09:50
Năsui îi amintește lui Bolojan că e liberal: „Banii din pilonul 2 sunt proprietate privată și ar trebui respectată ca atare” # Gândul
„Banii din pilonul 2 sunt proprietate privată și ar trebui respectată ca atare”, spune fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui. Finanțistul consideră că beneficiarii ar trebui să dispună de acești bani la bunul plac, „nu să-i oblige statul. Asta dacă mai avem măcar puțin liberalism în guvern.” Șeful Guvernului, Ilie Bolojan, continuă să facă lobby […]
09:50
Ce spune Mihai Trăistariu despre măsurile de austeritate impuse de Guvern: „Să nu-și facă vile și salarii nesimțite” # Gândul
Mihai Trăistariu (48 de ani) și-a expus opinia referitoare la măsurile de austeritate impuse de Guvernul român. Cântărețul susține că un astfel de pachet de măsuri „este de acceptat”, pentru „a scoate țara din impas financiar”. Însă, acordul ar trebui să aibă și o condiție, susține artistul. Mihai Trăistariu susține că situația de a contribui […]
09:50
Financial Times: România se află în pragul unui COLAPS economic prin „măsurile de austeritate extrem de nepopulare” # Gândul
„Măsurile de austeritate care au stârnit nemulțumire publică și au dus la căderi de guverne prin toată Europa în urmă cu peste un deceniu revin în România, unde responsabilii încearcă să aducă sub control un deficit-record.”, a precizat Financial Times despre situația actuală din țara noastră. De asemenea, publicația internațională a comentat și declarațiile ministrului […]
Acum 6 ore
09:40
Mihai Rotaru l-a distrus pe Gigi Becali. „Un abuz. Nu e în măsură să vorbească despre asta” # Gândul
Mihai Rotaru, patronul de la Universitatea Craiova, i-a dat un răspuns dur lui Gigi Becali. Totul a plecat de la modificarea regulii privind înscrierea jucătorilor pe lista pentru Superliga. FCSB l-a reintrodus pe Edjouma pe listă, dar după ce Gigi Becali a cerut schimbarea regulii către LPF și FRF, care s-au conformat. Detalii despre întreaga […]
09:30
Dmitri Medvedev acuză Europa că sabotează eforturile SUA pentru ca Rusia să oprească RĂZBOIUL din Ucraina: „Imbecilii europeni împiedică pacea” # Gândul
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, acuză liderii europeni că sabotează eforturile Statelor Unite de a găsi o soluție pentru conflictul din Ucraina. Mai mult acesta susține că autoritățile de la Kiev au apelat la membri ai cartelurilor de droguri din America Latină pentru a lupta pe front. „În timp ce imbecilii europeni […]
09:20
Cât costă o noapte de cazare la Băile Felix, acum, în august 2025. Ce decizie au luat hotelierii, după majorarea TVA # Gândul
Mulți turiști români aleg să meargă în vacanță în stațiunea Băile Felix, pentru a facilita de efectul benefic al apelor termale, dar și de clipe de relaxare. Iată ce decizie au luat hotelierii, după majorarea TVA de la începutul acestei luni, și cum influențează bugetele turiștilor. Stațiunea Băile Felix se află printre locațiile preferate de […]
09:20
BACALAUREAT 2025, sesiunea a doua. Luni, 11 august, proba scrisă la Limba română. Când se afișează rezultatele # Gândul
Candidații care participă la cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului vor susține luni, 11 august, proba scrisă la Limba și literatura română. Peste 30.200 de absolvenți de liceu s-au înscris pentru probele scrise, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educației și Cercetării. MEC transmite că 18.200 de candidați provin din promoția curentă, iar circa 12.000, din […]
09:10
(P) Aparatură medicală pentru Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Buftea, cu bani prin PNRR # Gândul
La Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Buftea au fost livrate zeci de echipamente pentru dotarea ambulatoriului din cadrul unității medicale. Recepția acestora a fost făcută alături de primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol, și de managerul Florentina Rudeanu. Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Buftea a fost dotat cu aparatură nouă. Este vorba despre echipamente pentru specialitățile […]
09:10
Primarul Buzăului își anunță susținerea pentru Titus Corlăţean la șefia PSD: „Şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a partidului” # Gândul
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, cunoscut pentru criticile la adresa actualei conduceri a PSD, a anunțat că se alătură echipei lui Titus Corlăţean, senator și fost ministru de Externe, care și-a lansat candidatura pentru funcția de președinte al partidului. Edilul a reamintit că anunțul lui Corlăţean a fost făcut duminică seară și a subliniat că […]
09:00
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul. Astăzi suntem căsătoriți # Gândul
O femeie din Suedia povestește că a avut o experiență uluitoare în cele trei minute în care sufletul i-ar fi părăsit corpul, după un grav accident rutier. Jeanette susține că și-a văzut de sus corpul prins între fiarele contorsionate, însă îngerii care o însoțeau în ceea ce ea credea ca fiind călătoria fără de sfârșit, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.