Se reia circulația pe un pod de peste un secol, proaspăt reabilitat
PSNews.ro, 11 august 2025 13:30
Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A., în calitate de administrator al drumurilor județene, informează participanții la trafic că marți, 12 august, începând cu ora 12:00, se va relua circulația pe podul peste râul Argeș, de pe DJ 703H, km 0+552, Valea Danului. Circulația va fi permisă alternativ, pe un singur sens, cu restricții de
• • •
Acum 5 minute
13:40
Emil Boc: Metroul de la Cluj intră în faza subterană / Lucrări de construcţie pentru puţul de lansare # PSNews.ro
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunţat, luni, începerea lucrărilor de construcţie pentru puţul de lansare a TMB-urilor care vor săpa tunelurile necesare pentru metrou. Se va săpa la maxim 24 de metri, astfel încât utilajele de mari dimensiuni să poată fi coborâte în subteran şi apoi montate. Undeva spre finalul lunii septembrie ar putea
Acum 10 minute
13:50
Scandal în fotbalul românesc: Patronul Rapidului, Dan Șucu, cere demisia președintelui LPF, Gino Iorgulescu # PSNews.ro
Acționarul majoritar al FC Rapid, Dan Șucu, a publicat pe pagina oficială de Facebook a echipei bucureștene un text prin care solicită demisia de onoare președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, în urma deciziei Comitetului de Urgență al FRF, prin care campioana Superligii, FCSB, a fost favorizată. Citește mai mult AICI
13:50
Autostrada Soarelui, închisă la kilometrul 169 din cauza unui incendiu de vegetaţie. Traficul este deviat # PSNews.ro
Autostrada Soarelui este închisă, luni, la kilometrul 169, din cauza unui incendiu de vegetaţie care reduce vizibilitatea. Traficul pe sensul către Bucureşti este deviat prin Medgidia. "Astăzi, în jurul orei 13:00, s-a înregistrat un incendiu de vegetaţie pe Autostrada A2, la kilometrul 169. Din cauza densităţii fumului şi a vizibilităţii foarte reduse pe carosabil, traficul
Acum 15 minute
13:30
După întâlnirea cu Bolojan, Sindicaliştii din Educaţie anunţă că vor boicota începerea anului şcolar # PSNews.ro
Sindicaliştii din Educaţie s-au întâlnit, luni, cu premierul Ilie Bolokan pentru a discuta despre nemulţumirile pe care le-au produs măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar, iar la final au anunţat că premierul i-a ascultat, dar nu a părut că a şi auzit ce au avut de spus. În aceste condiţii, liderii sindicali au transmis că
13:30
Analistul politic Andi Lăzescu a comentat, pentru PS News, anunțul lui Titus Corlățean privind candidatura la președinția PSD, subliniind că formațiunea se află într-o perioadă dificilă, cu dileme strategice majore legate de participarea la guvernare. „Anunțul candidaturii lui Titus Corlățean a fost o surpriză, mai ales în contextul în care Sorin Grindeanu și-a exprimat anterior
13:30
Acum 30 minute
13:20
Economie de 4 milioane de lei la Primăria Capitalei. Bujduveanu se laudă că a tăiat salariile directorilor de companii # PSNews.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, luni, că au fost reduse indemnizaţiile directorilor şi membrilor consiliilor de administraţie din companiile municipale, fiind operate reduceri la Societatea de Transport Bucureşti, Energetica Servicii SA, Parking Bucureşti, Centrul de Sănătate STB şi Eco Igienizare S.A. Se realizează, astfel, o economie de 4 milioane de lei anual.
13:20
Pompierii s-au confruntat cu 588 de incendii, la sfârșitul săptămânii trecute. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, 439 dintre incendii au fost înregistrate la arderi de vegetație, suprafața de teren afectată fiind mai mare de 1.500 de hectare. Pe parcursul zilelor de vineri, sâmbătă și duminică, la nivel național, au fost înregistrate peste 5.000 de
Acum o oră
13:10
Doi manageri de spitale publice, plătiți cu 5.000 de euro lunar, și-au deschis spital privat, pe numele mamelor # PSNews.ro
O rețea din Vâlcea, formată din doi manageri de spitale publice, plătiți de statul român cu peste 5.000 de euro lunar, asistenți și medici, a decis să își înceapă propria afacere – un spital privat care a atras și încă încearcă să atragă angajați din sistem. Ca să ocolească Legea care le interzice să facă
13:10
Ea este Andreea, absolventă de 10 în România, olimpică la Biologie, ajunsă cercetător la Trinity College în Irlanda # PSNews.ro
Absolventă cu media 10 a Colegiului Național I.C. Brătianu din Pitești în urmă cu șase ani și fostă olimpică națională la biologie, Andreea Atanasescu a absolvit cu medii foarte mari cursurile universității Trinity College din Dublin-Irlanda, una dintre cele mai bune din lume, având specializarea Imunologie. Din vara anului 2023 Andreea este cercetătoare la Trinity
13:00
„De ce aș rămâne în România?” Povestea emoționantă a unui olimpic medaliat cu aur. Mesajul transmis lui Daniel David # PSNews.ro
Alessio Andrei Nenu, un adolescent de doar 15 ani din Ploiești, are toate ingredientele pentru o poveste de succes. Impresionează prin performanță, inspiră prin caracter, voință și curaj. Cu o medalie de aur, câștigată la Olimpiada Europeană de Geografie, Alessio devine, indiscutabil, o voce autentică a unei generații care își dorește o schimbare reală și un viitor desăvârșit
12:50
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator # PSNews.ro
Incident grav în Capitală. Un bărbat care susținea proba practică pentru obținerea permisului de conducere a ajuns la spital după ce, potrivit martorilor, ar fi suferit un infarct chiar în timpul examenului. Candidatului i s-a făcut brusc rău în timp ce conducea. Conform relatărilor, bărbatul de 55 de ani ar fi căzut cu capul pe
12:50
Descoperirea schimbă tot ce știam despre teoriile migrației Oamenii de știință au descoperit o serie de unelte de piatră pe insula Sulawesi din Indonezia, care, potrivit acestora, ar putea reprezenta dovezi ale prezenței umane în urmă cu 1,5 milioane de ani pe insulele situate între Asia și Australia – cei mai vechi oameni cunoscuți din
Acum 2 ore
12:40
Alertă ANM cu cod roșu de caniculă. Temperaturi de 41 de grade Celsius! Harta zonelor afectate # PSNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sau a prelungit mai multe coduri de caniculă la începutul acestei săptămâni, anunțând că vremea toridă rămâne stăpână pe România până cel puțin la jumătatea săptămânii. Meteorologii au emis inclusiv o avertizare cod Roșu, iar autoritățile oferă mai multe sfaturi pentru cetățeni. Sursă foto: ANM Valul de căldură
12:40
Cinci jurnaliști de la Al Jazeera, uciși într-un atac israelian în Gaza. Unul dintre ei avea doar 28 de ani # PSNews.ro
Al Jazeera a anunțat duminică moartea a cinci dintre jurnaliștii săi într-un atac israelian în Fâșia Gaza, inclusiv un reporter bine cunoscut și pe care armata israeliană a recunoscut că l-a vizat, calificându-l drept 'terorist', transmit AFP și Reuters. Este vorba de corespondenții săi Anas al-Sharif și Mohammed Qreiqeh, precum și cameramanii Ibrahim Zaher, Mohammed
12:40
Ce pensie va avea un român care azi primești salariul între 3.000 și 6.000 lei? Sumele sunt revoltătoare # PSNews.ro
Un economist a făcut calculul pentru a vedea ce pensie vei avea dacă azi primești salariul între 3.000 și 6.000 lei. Sumele sunt infime și ar trebui să pună mulți români pe gânduri. O serie de creșteri de pensii nu s-au mai acordat în ultimele luni, pentru că guvernul nu are bani. Astfel, indexarea de
12:30
46 de medici rezidenți oferă consultații gratuite pe Litoral, în dermatologie, endocrinologie, pediatrie și pneumologie # PSNews.ro
Turiștii aflați în concediu în sudul litoralului românesc vor putea beneficia, de luni până sâmbăta aceasta, de consultații gratuite în dermatologie, endocrinologie, pediatrie și pneumologie oferite de 46 de medici rezidenți și specialiști, în cadrul campaniei de prevenție "Asumă-ți să fii sănătos!" a Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București (UMFCD). Potrivit unui
12:30
Președinte APAPR: Plățile eșalonate sunt de preferat pentru beneficiarii Pilonului II de pensii # PSNews.ro
Mulți români au cerut să retragă integral contribuția la Pilonul II de pensii în urma informațiilor recente. Soluția ar fi una păguboasă, spune președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR). Plățile eșalonate sunt de preferat pentru beneficiarii Pilonului II de pensii, din cauza impozitului ar fi mult mai mare în cazul unei retrageri
12:20
Călin Georgescu, tot mai vocal. Atacă „sistemul politic mizerabil, în complicitate cu un Occident degenerat” # PSNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar, în fața unui număr de zeci de susținători și cu o prezență masivă a forțelor de ordine. Procurorii i-au cerut să semneze în fiecare luni, schimbând ziua de miercuri. Un număr de zeci de susținători ai lui Călin Georgescu l-au așteptat la
12:20
Alexandru Nazare, vești bune despre Autostrada Moldovei: „Două tronsoane, terminate până în august anul viitor” # PSNews.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a anunțat luni, 11 august, că cele două tronsoane importante din Autostrada Moldovei, (Focşani – Bacău şi Bacău – Paşcani), „vor fi terminate până în august anul viitor, din bani europeni nerambursabili.„ Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis într-un clip pe pagina oficială de Facebook că „cele 2 tronsoane importante (Focşani –
12:10
Prima reacție din PSD după ce Titus Corlăţean şi-a anunţat candidatura la şefia partidului: Sunt în echipa lui # PSNews.ro
Prima reacție din PSD după ce Titus Corlăţean şi-a anunţat candidatura la şefia PSD. Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, un critic al actualei conduceri a Partidului Social Democrat (PSD), a dezvăluit luni că este în echipa lui Titus Corlăţean, care şi-a anunţat candidatura la şefia partidului duminică seara. Edilul a mai precizat că fostul
12:10
Financial Times: România, în pragul unui colaps prin „măsurile de austeritate extrem de nepopulare” # PSNews.ro
„Măsurile de austeritate care au stârnit nemulțumire publică și au dus la căderi de guverne prin toată Europa în urmă cu peste un deceniu revin în România, unde responsabilii încearcă să aducă sub control un deficit-record.", a precizat Financial Times despre situația actuală din țara noastră. De asemenea, publicația internațională a comentat și declarațiile ministrului de Finanțe
12:10
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, duminică seară, că primăriile mici vor fi sprijinite în continuare de Guvern, dar a spus că nu este normal ca aceste primării să nu încaseze impozite şi în acelaşi timp să stabilească salarii mari pentru angajaţi doar pentru ca primarul să fie popular. „În mod normal, n-ar trebui să avem astfel
12:10
Ministerul Mediului, în colaborare cu Ministerul Economiei, lucrează la o inițiativă legislativă care va defini clar și va separa categoric produsele second-hand de deșeuri, pentru a stopa intrarea în România a unor „zeci, dacă nu sute de mii de tone" deșeuri mascată sub forma produselor second-hand, a declarat sâmbătă, la Petroșani, ministra Mediului, Diana Buzoianu. „Sunt zeci,
12:00
Inflația globală conturează o imagine economică fragmentată: Venezuela se confruntă cu o rată uluitoare de 400%, urmată de Zimbabwe și Argentina. Aceste state se luptă cu instabilitate politică și gestionare defectuoasă a economiei. În contrast, economii dezvoltate precum Statele Unite au inflație moderată, iar Japonia și Elveția reușesc să mențină stabilitatea prețurilor prin control fiscal
11:50
Băncile din Grecia nu vor mai percepe cetățenilor comisioane pentru retragerile de numerar de la ATM-uri, începând de luni, conform unui plan de reforme anunțat de Ministerul de Finanțe, pentru protejarea consumatorilor și utilizarea tranzacțiilor bancare digitale, informează publicațiile To Vima și Kathimerini. Autoritățile de la Atena au stabilit o taxă unificată de 0,50 euro
11:50
România a obținut o medalie de aur și una de bronz la Campionatele Mondiale de canotaj U-19 # PSNews.ro
Sportivii români au obţinut o medalie de aur şi una de bronz, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 de la Trakai (Lituania). Aurul a fost cucerit de Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică la dublu rame feminin, cu timpul de 08 min 02 sec 79/100, la două secunde de medaliatele cu argint (Uzbekistan –
11:50
Tot mai multe afaceri intră pe pierdere. Profitabilitatea firmelor românești, în scădere pentru al doilea an la rând # PSNews.ro
Datele financiare ale firmelor românești s-au deteriorat din nou anul trecut, pe fondul creșterii cheltuielilor operaționale, mai ales a celor cu salariile. Numărul firmelor pe pierdere a urcat cu peste o cincime, iar volumul acestora a urcat cu un sfert. Pe de altă parte, sunt sectoare unde marja netă a crescut spectaculos. Cheltuielile operaționale ale
Acum 4 ore
11:40
Scandal în Polonia după ce s-a aflat pe ce s-au dus banii din PNRR: iahturi, un club pentru swingeri, baruri de vodcă # PSNews.ro
O campanie de transparență menită să arate cum sunt cheltuite fondurile europene de redresare post-Covid s-a transformat într-un bumerang politic pentru premierul polonez Donald Tusk. Publicarea unor hărți interactive cu beneficiarii granturilor a scos la
11:30
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, consideră că actuala coaliţie a funcţionat înm condiţii decente până î acest moment, având ân vedere situaţia dificilă din ţară, dar şi diferenţele dintre formaţiunile care o alcătuiesc. Întrebat, duminică seară, la Antena 3, cât de mulţumit este de actuala coaliţie, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat: ”Eu cred că, dat […] Articolul Preşedintele PNL, întrebat ce notă ar da coaliţiei: I-aş da o notă 8 apare prima dată în PS News.
11:30
Ședință decisivă la PSD: „În interiorul partidului au loc multe discuții despre prezența noastră la guvernare” # PSNews.ro
Vicepreședintele PSD Victor Negrescu a declarat, în urmă cu scurt timp, că deși ședința de la partid este una importantă, nu se preconizează luarea unei hotărâri finale privind viitorul la guvernare. „Orice decizie presupune consultarea Consiliului Politic Național și a membrilor de partid, însă este bine că există această întâlnire de partid”, a subliniat oficialul […] Articolul Ședință decisivă la PSD: „În interiorul partidului au loc multe discuții despre prezența noastră la guvernare” apare prima dată în PS News.
11:20
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a declarat duminică, la Antena 3 CNN, că, trebuie luate măsuri pentru a elimina învățământul simultan. „Decât să ducem profesorii într-un sat din România, unde oricum e greu să faci școală, mai bine luăm copiii din satul acela și ducem la cea mai bună școală din cea mai apropiată comună”, a explicat […] Articolul Premierul Ilie Bolojan vrea desființarea claselor de învățământ simultan apare prima dată în PS News.
11:20
Zamfir le arată pisica celor de la PNL și USR: Parlamentarii PSD sunt mai mulți decât voi la un loc # PSNews.ro
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, susține că social-democrații nu au de gând să iasă de la guvernare, dar trebuie să-și reafirme rolul în această coaliție. Zamfir arată că PSD nu va vota o moțiune de cenzură, dar PNL și USR să nu uite că social-democrații au parlamentari cât ambele partide la un loc, informează Mediafax. Daniel Zamfir […] Articolul Zamfir le arată pisica celor de la PNL și USR: Parlamentarii PSD sunt mai mulți decât voi la un loc apare prima dată în PS News.
11:10
Fostul ministru de Externe, Titus Corlățean, spune că la ședința de luni a PSD ar trebui discutate mai multe teme, pentru că partidul a devenit reactiv, iar USR a devenit, în fapt, principalul partid din coaliția de guvernare. Social-democratul a fost întrebat duminică la Antena 3 CNN despre nemulțumirile colegilor lui care au dus la […] Articolul Corlățean: USR a devenit, în fapt, principalul partid din coaliția de guvernare apare prima dată în PS News.
11:00
Premierul României, Ilie Bolojan, a spus că proiectul pensiilor private, care a generat un scandal imens, a fost „pregătit de ASF”. El a subliniat că decizia care a stat la baza acestuia a fost durata medie de viaţă din România. „Puteam să mă spăl pe mâini, că e o problemă din 2030 încolo”, a spus […] Articolul Bolojan, despre proiectul pensiilor private: A fost pregătit de ASF apare prima dată în PS News.
10:40
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat critici la adresa propriului partid în privința dosarului „10 august”, despre care afirmă că se îndreaptă spre prescriere. Într-o postare pe Facebook, Rareș Bogdan afirmă că toate partidele care au guvernat în ultimii șapte ani, inclusiv PNL și USR, poartă responsabilitatea pentru faptul că adevărul nu a fost aflat. […] Articolul Rareș Bogdan critică PNL și USR în dosarul „10 august”: „Sistemul e la fel de osificat” apare prima dată în PS News.
10:30
Impozite mai mari cu până la 70% pentru locuințe. Premierul explică ce modificări vor intra în vigoare # PSNews.ro
Se pare că unii români ar putea să plătească impozite cu până la 70% mai mari pentru locuințe. Ilie Bolojan a abordat acest subiect. Am putea ajunge să plătim impozite mai mari cu până la 70% pentru locuințe? Premierul Ilie Bolojan spune că un astfel de scenariu este cât se poate de realist, însă doar […] Articolul Impozite mai mari cu până la 70% pentru locuințe. Premierul explică ce modificări vor intra în vigoare apare prima dată în PS News.
10:30
Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, de la ora 11:00, în ședință, pentru a stabili poziția clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat săptămâna trecută convocarea Biroului Permanent Național. „Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației […] Articolul Şedinţă BPN. Social-democraţii decid astăzi dacă rup sau nu Coaliţia de guvernare apare prima dată în PS News.
10:10
Senatorul PSD Titus Corlățean, președintele Comisiei pentru politică externă, și-a anunțat candidatura la șefia Partidului Social Democrat, la congresul care va avea loc în toamnă. ”Am decis să îmi asum candidatura la președinția Partidului Social Democrat, la congresul partidului care urmează să fie organizat în toamna acestui an. Traversăm o criză extrem de complicată, de […] Articolul Titus Corlățean: Am decis să îmi asum candidatura la președinția PSD apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
18:00
Atenţie! Malware prin testele de verificare Captcha. Avertismentul experţilor în cybersecurity # PSNews.ro
Atacatorii cibernetici au găsit modalităţi pentru a răspândi malware prin intermediul testului de verificare Captcha, folosit frecvent de site-uri pentru a descuraja boţii, se arată într-o analiză publicată, recent, pe blogul din România al producătorului de soluţii de cybersecurity, Eset. „Boţii au multe de explicat. Aceştia reprezintă, acum, peste jumătate din întregul trafic de internet […] Articolul Atenţie! Malware prin testele de verificare Captcha. Avertismentul experţilor în cybersecurity apare prima dată în PS News.
18:00
Peste 30.200 de candidaţi, aşteptaţi să susţină probele scrise ale Bacalaureatului, sesiunea a doua, care încep luni # PSNews.ro
Peste 30.200 de candidaţi sunt aşteptaţi să susţină, începând luni, probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat din acest an. Prima probă este cea la Limba şi literatura română. Primele rezultate se vor afişa în 18 august, iar cele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi făcute publice în 26 august. […] Articolul Peste 30.200 de candidaţi, aşteptaţi să susţină probele scrise ale Bacalaureatului, sesiunea a doua, care încep luni apare prima dată în PS News.
17:50
Anunț trist pentru toți românii cu credite! Ratele explodează din toamnă. Urmează și explozia ROBOR # PSNews.ro
Din cauza problemelor pe care statul le-a întâmpinat și încă le întâmpină cu finanțarea deficitului bugetar uriaș, dobânzile la care băncile își împrumută bani între ele au crescut semnificativ. Drept urmare, indicele IRCC, în funcție de care sunt calculate ratele tuturor creditelor acordate după aprilie 2019, a cunoscut una dintre cele mai mari creșteri din […] Articolul Anunț trist pentru toți românii cu credite! Ratele explodează din toamnă. Urmează și explozia ROBOR apare prima dată în PS News.
17:50
Turcan: Două demersuri pe care le-am iniţiat ca ministru al Culturii sunt continuate de Guvernul Bolojan # PSNews.ro
Fostul ministru al Culturii Raluca Turcan anunţă, duminică după-amiază, că două demersuri pe care le-a iniţiat sunt continuate de Guvernul Bolojan, respectiv realizarea de lucrări la 14 obiective culturale importante, cu 140 de milioane de euro printr-un împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) în valoare de 140 de milioane de euro, […] Articolul Turcan: Două demersuri pe care le-am iniţiat ca ministru al Culturii sunt continuate de Guvernul Bolojan apare prima dată în PS News.
17:30
FT: România ar putea intra în colaps, chiar şi după măsurile de austeritate. Ce spun românii # PSNews.ro
Măsurile de austeritate, care au provocat furie publică și au dus la prăbușirea mai multor guverne europene în urmă cu peste un deceniu, revin în România, unde autoritățile încearcă să reducă un deficit bugetar record. Cu un deficit de 9,3% din PIB în 2024, România a înregistrat cel mai mare dezechilibru bugetar din Uniunea Europeană, […] Articolul FT: România ar putea intra în colaps, chiar şi după măsurile de austeritate. Ce spun românii apare prima dată în PS News.
17:20
Primarul din Brăila, Marian Dragomir, a spus că a organizat Zilele orașului în ciuda măsurilor de austeritate, pentru că evenimentul costă foarte puțin din buget și brăilenii merită o sărbătoare cu artiști mari și activități pentru toată lumea. Primarul din Brăila a explicat de ce a organizat Zilele orașului în ciuda măsurilor de austeritate promovate […] Articolul Primarul din Brăila explică de ce a organizat Zilele orașului: costă 0,001% din buget apare prima dată în PS News.
17:20
Restricţii de circulaţie pentru camioane, luni, în judeţele Mehedinţi şi Dolj, în contextul Codului roşu de caniculă # PSNews.ro
Circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi interzisă, luni, între orele 12.00 şi 20.00, pe toate drumurile naţionale şi expres din judeţele Mehedinţi şi Dolj, care se vor afla sub Cod roşu de caniculă. Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat că luni, între orele 12.00 şi 20.00, […] Articolul Restricţii de circulaţie pentru camioane, luni, în judeţele Mehedinţi şi Dolj, în contextul Codului roşu de caniculă apare prima dată în PS News.
17:20
Președintele României, Nicușor Dan, alături de omologul său moldovean, Maia Sandu, participă duminică, 10 august, la Festivalul Zemii din comuna Șipoteni, raionul Călărași din centrul Republicii Moldova, scrie info1.md. Festivalul Zemii, ajuns la cea de-a IX-a ediție, se desfășoară în comuna Sipoteni, în cadrul proiectului „Promovarea festivalurilor gastronomice din comuna Sipoteni”, finanțat de Ministerul Culturii al […] Articolul Nicușor Dan participă împreună cu Maia Sandu la Festivalul Zemii din raionul Călărași apare prima dată în PS News.
17:00
Parlamentul European a adoptat Strategia pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Precizările lui Victor Negrescu # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunţat că Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi. ”Sper ca amendamentele pe care le-am propus şi se regăsesc în forma finală a documentului să schimbe în bine vieţile a milioane de oameni”, a adăugat el, menţionând, între altele, accesul gratuit şi rapid la terapii esenţiale […] Articolul Parlamentul European a adoptat Strategia pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Precizările lui Victor Negrescu apare prima dată în PS News.
16:50
Sistemul secret folosit de Hamas pentru a plăti salariile angajaților. Cum a distribuit 7 milioane de dolari în Gaza # PSNews.ro
După aproape doi ani de război, capacitatea militară a Hamas este grav slăbită, iar conducerea sa politică se află sub o presiune intensă. Cu toate acestea, pe tot parcursul războiului, organizația islamistă palestiniană a reușit să utilizeze un sistem secret de plăți în numerar pentru a achita salariile a 30.000 de funcționari publici, în valoare […] Articolul Sistemul secret folosit de Hamas pentru a plăti salariile angajaților. Cum a distribuit 7 milioane de dolari în Gaza apare prima dată în PS News.
16:50
TikTok concediază echipa de moderare din Germania și o înlocuiește cu AI. Angajații intră în grevă # PSNews.ro
TikTok, una dintre cele mai populare platforme de social media din lume, a anunțat că își va desființa întreaga echipă de moderare din Berlin, Germania, responsabilă cu eliminarea conținutului dăunător, urmând să înlocuiască activitatea acesteia cu sisteme de inteligență artificială și muncă externalizată către contractori. Măsura va duce la concedierea a 150 de angajați, relatează […] Articolul TikTok concediază echipa de moderare din Germania și o înlocuiește cu AI. Angajații intră în grevă apare prima dată în PS News.
