Mesajul lui Bolojan pentru profesori: „Va fi mai multă muncă pentru aceeași bani”
Gândul, 11 august 2025 15:00
Prim-ministrul Ilie Bolojan și ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, au discutat luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației „Spiru Haret” și Federației „Alma Mater” despre efectele noilor măsuri aplicate în sistemul de educație. Consultările au vizat modul de implementare și efectele recentelor măsuri din educație, precum creșterea normei […]
• • •
Acum 5 minute
15:20
Viața bate filmul! Moment emoționat în fața Palatului Parlamentului: Sunt OBSEDATĂ de această țară de 10 ani” # Gândul
Viața bate filmul! Un moment emoționant – a cărei protagonistă este o turistă din străinătate – a avut loc în fața Palatului Parlamentului. Femeia a fost copleșită de emoție, în momentul în care a văzut pentru prima dată Casa Poporului. Aceasta a căzut în genunchi și a început să plângă în fața faimoasei clădiri din […]
15:20
Gigi Becali știe cum VOTEAZĂ cluburile din Superliga pentru demiterea lui Gino Iorgulescu. „Hulk doar spune și se face” # Gândul
Dan Șucu a cerut demiterea lui Gino Iorgulescu de la conducerea LPF și Gigi Becali spune că știe cum vor vota cluburile din Superliga. În opinia patronului de la FCSB, cel care conduce Liga Profesionistă de Fotbal nu va fi îndepărtat. Ce răspuns i-a dat Gino Iorgulescu lui Dan Șucu, după ce i-a cerut demisia. […]
15:20
Sorin Grindeanu: Suntem parteneri seriosi care se ocupă de politici de guvernare/ Abordarea USR-ului, copilărească # Gândul
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu crede că USR a intrat în coaliția de guvernare pentru a primi funcții în Guvern. Șeful Camerei Deputaților atrage atenția că „abordarea USR-ului este copilărească pe care noi nu o să o avem niciodată”. „Nu mă puneți să fac catalogări vis-a-vis de partenerii […]
15:10
Evită tentația de a prelua controlul asupra oamenilor. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 12 august 2025. Berbec Astăzi ai putea alege să faci voluntariat sau să ajuți un prieten. Acest lucru te-ar putea face să descoperi un talent pe care nu știai că îl ai. Ar putea deschide calea către venituri […]
15:10
Incident grav în timpul susținerii examenului auto: un candidat a suferit un INFARCT, pe traseu! # Gândul
Incident grav petrecut în timpul susținerii examenului pentru obținerea permisului auto. Un candidat a trecut prin momente critice în timpul probei practice, suferind un infarct la volan, pe traseu. Potrivit martorilor, bărbatul ar fi suferit un infarct în timpul examenului și ar fi rămas inconștient pentru câteva momente. Polițistul, acuzat că nu a acordat primul […]
15:10
Crima care a speriat MOLDOVA. O femeie de afaceri a fost ucisă cu toporul chiar de propriul angajat # Gândul
O femeie de afaceri în vârstă de 50 de ani din raionul Telenești, Republica Moldova, a fost ucisă în curtea firmei sale, în urma unui conflict iscat cu unul dintre angajați. Suspectul, un bărbat de 46 de ani, ar fi atacat-o cu un topor, lovind-o de mai multe ori în zona capului. Incidentul a avut […]
15:10
Jurnaliști Al Jazeera, uciși de forțele israeliene în Gaza. Israelul susține că unul dintre jurnaliști conducea o celulă HAMAS # Gândul
Mai mulți jurnaliști de la Al Jazeera au fost uciși în urma unui atac aerian israelian, un atac condamnat de organizațiile pentru apărarea drepturilor și de presă. Conform Israelului, unul dintre jurnaliști conducea o celulă Hamas. Forțele militare ale Israelului au anunțat că atacul l-a vizat pe Anas Al Sharif, un cunoscut reporter, despre care […]
Acum 15 minute
15:00
15:00
Ion Cristoiu – Lupii planetei se întâlnesc, Nicușor petrece la “festivalul lupilor”! |Ai aflat! cu Ionuț Cristache # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 11 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Ca în fiecare luni, invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul. RECOMANDAREA AUTORULUI: Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 8 august, de la ora 15.00 Lavinia Betea […]
Acum 30 minute
14:50
Calendar Ortodox 12 august 2025. Sfinţii Mucenici Fotie şi Anichit sunt pomeniți la această dată # Gândul
Calendar Ortodox 12 august 2025. La această dată sunt prăznuiți Sfinţii Mucenici Fotie şi Anichit. Cei doi Sfinți au trăit în vremea Împăratului Dioclețian. Sfinţii Mucenici Fotie şi Anichit au fost supuși unor chinuri și, timp de trei ani, au stat închiși în temniță. Apoi, cei doi Sfinți au ajuns să fie aruncați în foc, […]
14:50
O turistă izbucnește în lacrimi la vederea Palatului Parlamentului: „Sunt OBSEDATĂ de această țară de 10 ani” # Gândul
O turistă din străinătate a fost copleșită de emoție în momentul în care a văzut pentru prima dată Palatul Parlamentului. Aceasta a căzut în genunchi și a început să plângă în fața faimoasei clădiri din România. Întreg momentul a ajuns viral pe rețelele de socializare. O scenă mai puțin obișnuită s-a petrecut zilele trecute în […]
14:50
MINIVACANȚA lui Nicușor Dan în Republica Moldova: De la Festivalul Lupilor, la Festivalul Zemii # Gândul
Nicuşor Dan a avut un weekend lung în Republica Moldova. După ce a participat la Festivalul Lupilor, apoi la Festivalul Zemii din Sipoteni, liderul de la Cotroceni a vizitat și reședința de stat de la Condrița, unde, alături de familia sa și de președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a făcut o drumeție. Președintele […]
14:50
Serghei Șoigu acuză Moldova că vrea să falsifice votul în diaspora. Reacție promptă de la Chișinău: „MANEVRĂ a războiului informațional” # Gândul
În Republica Moldova, pe 28 septembrie, vor avea loc alegeri parlamentare. Serghei Șoigu – fostul ministru rus al Apărării, în prezent secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că „există toate motivele” să se creadă că autoritățile de la Chișinău ar intenționa, „la fel ca și în trecut”, „să se concentreze pe falsificarea […]
Acum o oră
14:40
FOTO / Simona Gherghe dă detalii despre copiii săi. ”Sunt multe SITUAȚII în care nu le convin regulile noastre” # Gândul
Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a dat detalii despre cei doi copii ai săi, Ana și Vad, pe care îi are împreună cu Răzvan Săndulescu. Simona Gherghe este căsătorită, din anul 2017, cu Răzvan Săndulescu. Cuplul are doi copii, o fetiță, care se numește Ana Georgia, și un băiețel, Vlad Ioan. În plan profesional, […]
14:40
Testul iluziei optice. Spune ce vezi mai întâi și află tipul de personalitate care te caracterizează # Gândul
Vrei să știi dacă ai IQ de geniu și poți rezolva rapid orice? GÂNDUL vă propune azi, 11 august 2025, un nou test care vă solicită capacitatea de concentrare și atenția la detalii. Vrei să știi mai multe despre personalitatea ta? Privește această iluzie optică și spune ce vezi prima dată. Cui nu-i place să rezolve tot felul de […]
14:40
PANICĂ în urma cutremurului din Turcia. Mai multe clădiri s-au prăbușit și o persoană a murit/Seismul, resimțit și la Istanbul # Gândul
Cutremurul produs duminică în nord-vestul Turciei a dus la moartea unei persoane și la rănirea a peste 20, iar locuitorii din Istanbul au resimțiti și ei seismul. Cel puțin 29 de persoane au fost rănite când cutremurul cu magnitudine de 6,1 a lovit provincia Balikesir duminică, în jurul orei 19:53 (19:53, ora României, n. red.). […]
14:30
Sorin Grindeanu se bucură „că există concurență în PSD”: „Titus este un camarad vechi. E un coleg pe care eu îl respect” # Gândul
După ieșirea din ședința de partid, liderul Sorin Grindeanu a declarat, după ieșirea din ședința de partid, că Titus Corlățean, cel care s-a anunțat drept candidat la șefia PSD este un coleg pe care-l respectă și se bucură că mai există concurență în partid. Europarlamentarul Titus Corlățean și-a anunțat intenția să candideze pentru șefia PSD. […]
14:30
Pastila lui Cristoiu: „Decizia PSD: Rămîne la guvernare, dar nu mai merge la ședințele Coaliției. Nu divorțează, dar nu mai fac sex” # Gândul
Ion Cristoiu a comentat declarațiile președintelui interimar PSD, Sorin Grindeanu, după ședința unde s-a discutat dacă formațiunea politică va mai rămâne la guvernare. Jurnalistul a conchis ironic: PSD rămâne la guvernare, dar nu mai merge la ședințele Coaliției până când nu i se îndeplinesc anumite condiții. Altfel spus nu divorțează, dar nu mai fac sex!”. […]
14:20
PSD pune condiție pentru a reveni la ședințe/Sorin Grindeanu: „Adoptarea unui pachet pentru reducerea privilegiilor și rectificările bugetare” # Gândul
După ieșirea din ședința de partid, liderul Sorin Grindeanu spune că propunerea sa a fost adoptată în unanimitate de colegi. Se solicită eliminarea privilegiilor, prin noul pachet fiscal, precum și rectificarea bugetară, pentru continuarea investițiilor. PSD are o singură condiție pentru a mai participa la ședințele coaliției. Acestea vizează măsurile pentru eliminarea privilegiilor și rectificarea […]
14:20
Povestea dramatică de viață a părinților lui Vladimir PUTIN. „Volodka a spart poarta și a lovit-o cu furca direct în față” # Gândul
Cartea „Țarul în persoană: Cum ne-a păcălit pe toți Vladimir Putin” dezvăluie o întâmplare tulburătoare din tinerețea părinților lui Vladimir Putin, oferind detalii puțin cunoscute despre viața liderului de la Kremlin. Incidentul relatat în carte și preluat de publicația britanică Daily Star a avut loc pe când Mariei Șelomova (sau Marusia, cum era cunoscută în […]
Acum 2 ore
14:10
Alexandru Muraru, un polițist de 22 de ani din Vrancea, a murit în urma unui accident stupid. „Nu există cuvinte care să aline un asemenea gol” # Gândul
Alexandru Muraru, un polițist de 22 de ani din Vrancea, a decedat în urma unui accident stupid. Incidentul a avut loc în urmă cu câteva zile, în comuna natală a lui, Jariștea. Durere fără margini pentru o familie din județul Vrancea. Alexandru Muraru, un tânăr polițist în vârstă de 22 de ani, fost sportiv de […]
14:10
Gabriela Firea NU exclude să candideze la Primăria Capitalei: „Vedem, dacă vor avea loc alegerile în primul rând” # Gândul
Europarlamentarul Gabriela Firea și fost primar al Capitalei a declarat la finalul ședinței PSD de luni că nu exclude varianta de a candida la alegerile pentru primăria generală. Întrebată de jurnaliști dacă ia în calcul să-și înscrie candidatura, Firea a răspuns că: „Discutăm, vedem, dacă vor avea loc alegerile în primul rând”. În ceea […]
14:10
Sindicaliștii din Educație anunță că vor BOICOTA începerea anului școlar, după discuțiile cu Bolojan # Gândul
Sindicaliștii din Educație au anunțat, luni, după întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan că vor boicota începutul anului școlar, în semn de protest față de măsurile adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar. „Am avut o discuție de o oră și jumătate cu premierul României. Din păcate, toate argumentele noastre privind efectele măsurilor luate de […]
14:10
PSD se ridică de la masa coaliției / Sorin Grindeanu cere adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor # Gândul
Sorin Grindeanu anunță că social-democrații se ridică de la masa coaliției și anunță care sunt condițiile pentru revenire. Eliminarea privilegiilor, discutarea rectificării bugetare cu continuarea programului Anghel Saligny sunt câteva dintre cerințele PSD, adoptatea în unanimitate în reuniunea Biroului Permanent Național. „Propunem adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor (pensii speciale, reducerea agențiilor). În momentul în […]
14:00
Remus Pricopie critică paradoxul Dominic FRITZ: „Decide în coaliția de guvernare, dar nu poate fi parlamentar sau ministru” # Gândul
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a atras atenția asupra unei incoerențe constituționale, respectiv faptul că Dominic Fritz, liderul USR, fără cetățenie română, nu poate ocupa funcții publice naționale, însă participă la deciziile coaliției de guvernare. Într-un editorial publicat de Revista Cultura, Remus Pricopie a descris situația liderului USR drept un „paradox politic” al democrației românești. Deși […]
14:00
Gino Iorgulescu, replică acidă pentru Dan Șucu, după ce acționarul Rapid i-a cerut demisia: „Nu mă pun la mintea lui” # Gândul
Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, i-a răspuns lui Dan Șucu, după ce acționarul majoritar al FC Rapid i-a solicitat să-și dea demisia din funcție. Dan Șucu i-a cerut demisia șefului LPF, Gino Iorgulescu, într-un comunicat transmis luni dimineață. Șucu l-a acuzat pe Iorgulescu de abuz, după ce LPF a aprobat o modificare la […]
13:50
Ce au decis procurorii în cazul ACCIDENTULUI aviatic de sâmbătă. Mai multe anchete deschise, după ce doi oameni și-au pierdut viața # Gândul
Informații noi în cazul accidentului aviatic care a avut loc sâmbătă, când un avion ultraușor s-a prăbușit în curtea unei fabrici din orașul Arad, iar cei doi ocupanți au murit pe loc. Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara au întocmit un dosar pentru infracțiuni legate de Codul Aerian. Potrivit presei locale, unul […]
13:50
Ilie Bolojan: „În mod normal, școlile ar trebui să înceapă pe 8 septembrie. Comasările nu AFECTEAZĂ procesul de învățământ” # Gândul
Într-o intervenție avută duminică seară, la Antena 3, primul-ministru Ilie Bolojan a a declarat că planul de comasare a școlilor din România nu ar trebui să afecteze deloc procesul de învățământ. Noul an de învățământ, 2025-2026, ar trebui să înceapă la 8 septembrie, potrivit datelor oficiale stabilite de Ministerul Educației și Cercetării. Bolojan nu se […]
13:40
FOTO / Amănunte NEȘTIUTE din cariera lui Cătălin Crișan. ”Eu nu mi-am propus să mă fac artist” # Gândul
Cântărețul Cătălin Crișan, în vârstă de 57 de ani, a oferit câteva amănunte mai puțin știute din trecutul său. ”Eu nu mi-am propus să mă fac artist” , a mărturisit acesta. Cătălin Crișan este unul dintre cei mai apreciați artiști din țara noastră, cu o carieră impresionantă în spate. A debutat în 1987 la concursul […]
13:40
Cornel Nistorescu DESFIINȚEAZĂ USR-ul și pe Nicușor Dan pentru atitudinea față de funeraliile lui Iliescu:”Așa gândesc ei! Cu cinism și cruzime” # Gândul
Jurnalistul Cornel Nistorescu a criticat virulent atitudinea președintelui Nicușor Dan și a USR-ului, care s-au opus organizării funeraliilor de stat pentru președintele Ion Iliescu. „Așa gândesc ei! Cu ranga, cu cătușe, cu cinism și cruzime, fără sentimente”, a precizat Nistorescu într-un editorial în publicația Cotidianul. Cornel Nistorescu a precizat referitor la reacția membrilor USR față […]
13:40
Medicii din ambulatoriu, apel către Guvern: „Avem nevoie de finanțare pentru a SUPRAVIEȚUI” # Gândul
Patronatul Medicilor Specialiști cu Practică Independentă (PMSPI) avertizează că amânarea majorării valorii punctului per serviciu medical amenință supraviețuirea cabinetelor independente și calitatea actului medical. Într-o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului Ilie Bolojan, medicii solicită un calendar oficial și măsuri urgente de susținere. Potrivit Agerpres, peste 10.000 de medici specialiști din ambulatoriul clinic de specialitate prespital au […]
13:40
Ce PENSIE primește o badantă româncă din Italia, după 20 de ani de muncă. „Este o bătaie de joc” # Gândul
Ce PENSIE primește o badantă româncă din Italia, după 20 de ani de muncă. „Este o bătaie de joc”, Ce PENSIE primește o badantă româncă din Italia, după 20 de ani de muncă Mesajele din grupurile dedicate badantelor românce care se istovesc în Italia dezvăluie o realitate dură, scrie rotalianul.com. După ani și ani de […]
13:30
GÂNDUL.RO vă propune pentru azi un banc care să vă binedispună. Să continuăm ziua cu un zâmbet! Bulă, la doctor: „Cum aș putea trăi 100 de ani?”. Bulă, la doctor: – Cum aș putea trăi 100 de ani? – Fumați?! – Nu! – Beți?! – Nu! – Mâncați de la fast-food?! – Nu! – În acest caz, […]
13:20
Primarul general interimar anunță că au fost reduse indemnizațiile directorilor din companiile municipale # Gândul
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că au fost reduse indemnizaţiile acordate directorilor şi membrilor consiliilor de administraţie din companiile municipale. Această măsură va genera o economie de peste 4 milioane de lei anual, respectiv aproape 350.000 de lei lunar, mai spune Bujduveanu. Economiile vor fi direcţionate către proiecte concrete pentru bucureşteni, […]
13:20
Bancul zilei. O discuție între doi îndrăgostiți stârnește amuzamentul. Spor la râs! Doi îndrăgostiți se plimbă prin parc. Visător, el întreabă: – lubito, ce ar zice acest tei, dacă ar putea vorbi? – Că e castan! Bancul zilei. O soție înfuriată a pregătit bagajele partenerului O femeie s-a înfuriat atât de tare pe soţul ei […]
13:20
Emil Boc a anunțat luni că „metroul de la Cluj intră în faza subterană”: „Încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor” # Gândul
Ca să mai îndulcească pilula pentru că a pierdut finanțarea prin PNRR a metroului din Cluj Napoca, primarul Emil Boc a ieșit luni cu un nou film, în care apare alături de mai mulți specialiști, echipați cu căști, salopete și informații detaliate despre proiect. Primarul Municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, a mers în teren alături […]
Acum 4 ore
13:00
„New York Post” critică întâlnirea dintre Putin și Trump din Alaska: „Un acord de pace nu are sens fără Ucraina la masa negocierilor” # Gândul
Directorii editoriali ai publicației conservatoare „New York Post”, apropiată partidului Republican, critică faptul că președintele SUA, Donald Trump, a acceptat o întâlnire cu Putin, vineri 15 august, în Alaska, fără implicarea directă a Ucrainei. Publicația îi cere lui Trump să se asigure că Volodimir Zelenski va participa la întâlnirea trilaterală anunțată de vicepreședintele J.D. Vance, […]
13:00
Persoanele fără adăpost din Washington, EVACUATE! Trump: „Vă vom oferi locuri unde să stați, dar departe de Capitală” # Gândul
Înaintea celei mai importante întâlniri de la preluarea mandatului de președinte, cu liderul Rusiei, Vladimir Putin, vineri, 15 august, în Alaska, Donald Trump și-a făcut timp să se ocupe și de problema persoanelor fără adăpost din Washington. El a promis să-i evacueze pe toți cei care nu dețin o locuință și stau pe străzile capitalei […]
13:00
Cum arată Nelly Furtado la 46 de ani. Diva anilor 2000 și-a surprins fanii în ultimele apariții publice # Gândul
Nelly Furtado și-a surprins fanii în ultimele apariții publice. Diva anilor 2000, ajunsă la vârsta de 46 de ani, are un nou look și, recent, a urcat pe scena Boardmasters Festival din Cornwall. A îmbrăcat o ținută îndrăzneață, iar artista a fost în centrul atenției. Nelly Furtado a urcat pe scena Boardmasters Festival din Cornwall, […]
12:40
Adela Popescu, în vârstă de 38 de ani, a făcut declarații despre revenirea la TV. ”Sunt câteva proiecte în discuție”, a afirmat aceasta. În data de 8 ianuarie 2021, Adela Popescu a anunțat că urmează să devină din nou mămică. În data de 11 iulie 2021, vedeta a născut cel de-al treilea copil, un băiețel, […]
12:40
Cum pregătești o salată cu bulgur, roșii și pătrunjel, care poate fi perfectă pentru zilele caniculare. Rețeta se prepară rapid # Gândul
Iată cum pregătești o salată cu bulgur, roșii și pătrunjel, care poate fi perfectă pentru zilele caniculare. Vezi mai jos, în articol, lista completă cu ingredientele necesare și modul de preparare. Te-ai gândit să faci o mică schimbare în alimentația zilnică și să consumi un preparat special, bogat în vitamine? De data aceasta, vă arătăm […]
12:30
Dan Șucu iese la atac înainte de Rapid – FCSB. Îi cere demisia lui Gino Iorgulescu, pe care l-a acuzat că „merge să «pupe» inelul la Palat” # Gândul
Este război pe față între Rapid și FCSB, declanșat cu numai șase zile înaintea meciului direct, derby-ul din etapa a 6-a a Superligii. Dan Șucu a ieșit la atac și i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu, după ce președintele Ligii Profesioniste a acceptat să umble la regulamentul privind înregistrarea jucătorilor pe lista A în timpul […]
12:30
Declarație uluitoare! Mungiu Pippidi susține că lupta anticorupție a fost dirijată de Bruxelles: „SRI i-a ascultat pe TOȚI!” # Gândul
Alina Mungiu Pippidi a acuzat în cadrul unui interviu oferit revistei Q Magazine că lupta anticorupție din România a fost direct influențată de oficialii europeni, inclusiv prin impunerea unor acțiuni deliberate, precum prezentarea arestărilor în mod public. Potrivit Alinei Mungiu Pippidi, campania anticorupție din România a fost sprijinită și dirijată de oficialii de la Bruxelles, […]
12:30
USR, factorul de „NELINIȘTE” din coaliție / Daniel Zamfir „Atitudinea colegilor noștri trebuie categoric revizuită” # Gândul
Daniel Zamfir spune răspicat, înaintea ședinței conducerii PSD, că factorul care provoacă „neliniște” în coaliție este USR. Însă, ieșirea de la guvernare nu este „într-o logică firească”. „PSD n-a intrat la guvernare ca să iasă după două luni de zile. Asta să fie limpede. Cu atât mai mult cu cât PSD are astăzi parlamentari mai […]
12:20
Victor Negrescu îi invită pe toți doritorii la funcția de președinte al PSD să susțină partidul în ieșirile publice și să „se asigure că dialogul este unul civilizat”. Vicepreședintele Parlamentului European se așteaptă să fie „mult mai mulți candidați” pentru șefia partidului. Invitația vine la câteva ore după ce Titus Corlățean și-a anunțat intenția de […]
12:20
Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Radu Crăciun, a declarat în această dimineață că „mulți români au cerut să retragă integral contribuția la Pilonul II de pensii în urma informațiilor recente. Soluția ar fi una păguboasă”, transmite Mediafax. Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a precizat că este de […]
12:20
Alina Mungiu Pippidi: „Spectacolul cătușelor” din anticorupție a fost DICTAT de la Bruxelles # Gândul
Alina Mungiu Pippidi a acuzat în cadrul unui interviu oferit revistei Q Magazine că lupta anticorupție din România a fost direct influențată de oficialii europeni, inclusiv prin impunerea unor acțiuni deliberate, precum prezentarea arestărilor în mod public. Potrivit Alinei Mungiu Pippidi, campania anticorupție din România a fost sprijinită și dirijată de oficialii de la Bruxelles, […]
12:10
Victor Negrescu îi invită pe toți doritorii la funcția de președinte al PSD să susțină partidul în ieșirile publice și să „se asigure că dialogul este unul civilizat”. Vicepreședintele Parlamentului European se așteaptă să fie „mult mai mulți candidați” pentru șefia partidului. Invitația vine la câteva ore după ce Titus Corlățean și-a anunțat intenția de […]
12:10
Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Radu Crăciun, a declarat în această dimineață că „mulți români au cerut să retragă integral contribuția la Pilonul II de pensii în urma informațiilor recente. Soluția ar fi una păguboasă”, transmite Mediafax. Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a precizat că este de […]
12:10
Diana Șoșoacă cere expulzarea ambasadorului Israelului și încetarea legăturilor diplomatice cu acest stat # Gândul
Lidera SOS, Diana Șoșoacă, cere în mod oficial „expulzarea ambasadorului Israelului și de încetare a legăturilor diplomatice ale României și UE cu statul Israel”. Aceasta informează că a transmis, luni, o scrisoare către toate ambasadele din România, Comisiei Europene, ONU, președintelui României, Parlamentului European, prim-ministrului României și ministrului MAE. Diana Șoșoacă a publicat, luni, o […]
