Sute de blocuri, din nou fără apă caldă în București. Zonele unde se fac lucrări la sistemul de termoficare

11:40

O campanie de transparență menită să arate cum sunt cheltuite fondurile europene de redresare post-Covid s-a transformat într-un bumerang politic pentru premierul polonez Donald Tusk. Publicarea unor hărți interactive cu beneficiarii granturilor a scos la iveală finanțări cel puțin controversate: un club pentru swingeri, o pizzerie cu solariu, o rețea de baruri de vodcă și […] Articolul Scandal în Polonia după ce s-a aflat pe ce s-au dus banii din PNRR: iahturi, un club pentru swingeri, baruri de vodcă apare prima dată în PS News.