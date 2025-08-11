Zelenski îi cere lui TRUMP să nu îi acorde concesii lui Putin /„Rusia nu poate primi recompense”

15:30

Unii dintre consumatori au ajuns să plătească dublu la factura de energie electrică. De exemplu, unii dintre consumatorii care plăteau înainte o factură de 60 de lei, pe lună, acum au ajuns să achite peste 120 de lei. O astfel de situație are loc după ce prețul nu a mai fost plafonat. Primele facturi la […]