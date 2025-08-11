Firmele, în pericol de penalități absurde pentru concediile medicale

Cotidianul de Hunedoara, 11 august 2025 16:30

Potrivit CCF, noile prevederi, aplicabile din august 2025, impun recalcularea procentelor de plată pentru (...) [...] The post Firmele, în pericol de penalități absurde pentru concediile medicale appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 5 minute
16:50
Vacanță în Italia încheiată tragic pentru o familie de români Cotidianul de Hunedoara
Un băiețel de patru ani, fiul unui cuplu de români aflați în vacanță în Italia, a murit luni într-un [...] The post Vacanță în Italia încheiată tragic pentru o familie de români appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
16:30
Firmele, în pericol de penalități absurde pentru concediile medicale Cotidianul de Hunedoara
Potrivit CCF, noile prevederi, aplicabile din august 2025, impun recalcularea procentelor de plată pentru (...) [...] The post Firmele, în pericol de penalități absurde pentru concediile medicale appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
16:10
Conflict la vârful OMV Petrom: Răzvan Nicolescu îi cere demisia lui Alfred Stern Cotidianul de Hunedoara
Tensiunile din Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom au devenit publice după ce Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei și... [...] The post Conflict la vârful OMV Petrom: Răzvan Nicolescu îi cere demisia lui Alfred Stern appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
15:50
Unde va fi înmormântat Columbeanu Cotidianul de Hunedoara
Rămas fără avere și găzduit mai mult din milă într-un azil de bătrâni, fostul om de afaceri Irinel Columbeanu [...] The post Unde va fi înmormântat Columbeanu appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Pensiile private. S-a făcut un calcul. 22 de miliarde de lei versus 2 miliarde Cotidianul de Hunedoara
Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Radu Crăciun, a susținut luni că (...) [...] The post Pensiile private. S-a făcut un calcul. 22 de miliarde de lei versus 2 miliarde appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Vești proaste despre Nina Iliescu Cotidianul de Hunedoara
Doborâtă de decesul celui care i-a fost aproape mai bine de șapte decenii, Nina Iliescu [...] The post Vești proaste despre Nina Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Blafemie la UNTOLD, imaginile care au șocat Cotidianul de Hunedoara
“În mijlocul unui festival care se pretinde „de prestigiu internațional”, pe scena principală au fost afișate mesaje blasfemitoare, inclusiv... [...] The post Blafemie la UNTOLD, imaginile care au șocat appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Proteste mari după începerea școlii Cotidianul de Hunedoara
Școala va incepe sub auspicii nu prea bune. Elevii ar putea avea de suferit fiindcă sindicaliștii și guvernanții nu cad la o intelegere [...] The post Proteste mari după începerea școlii appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
14:20
Gino Iorgulescu i-a dat replica lui Dan Şucu. Detaliul care a atras aţentia Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele LPF, Gino Iorgulescu, a transmis un comunicat în care răspunde acuzaţiilor (...) [...] The post Gino Iorgulescu i-a dat replica lui Dan Şucu. Detaliul care a atras aţentia appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Casa „George Enescu”, redeschisă publicului Cotidianul de Hunedoara
Este vorba despre un monument istoric de importanță națională, după un proces complex de reparații provocat de (...) [...] The post Casa „George Enescu”, redeschisă publicului appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Bani de la UE pentru iahturi și un club de swingeri Cotidianul de Hunedoara
O parte din fondurile din PNRR au fost direcționate către proiecte precum un club de swingeri, o pizzerie cu solar și un lanț de baruri cu vodcă [...] The post Bani de la UE pentru iahturi și un club de swingeri appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Anunțul procurorilor despre avionul prăbușit la Arad Cotidianul de Hunedoara
Procurorii au în vedere ''încălcarea de către personalul aeronautic civil a îndatoririlor de (...) [...] The post Anunțul procurorilor despre avionul prăbușit la Arad appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Becali: Praful o să se aleagă Cotidianul de Hunedoara
Becali: O să îi spulber iar! Nu cred că pe Dan Șucu și Mihai Rotaru nu îi duce mintea la asta. [...] The post Becali: Praful o să se aleagă appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Cutremur în sondaje. Directorul INSCOP a dat alarma Cotidianul de Hunedoara
”Acum vreo lună, era mare, mare suparare în jurul unui procent. Și până la urmă, pe bună dreptate. [...] The post Cutremur în sondaje. Directorul INSCOP a dat alarma appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Dobânzile îndepărtează cumpărătorii de mașini SH Cotidianul de Hunedoara
Fenomenul ratelor dobânzilor ridicate a remodelat, de asemenea, modul în care consumatorii abordează cumpărarea unei mașini [...] The post Dobânzile îndepărtează cumpărătorii de mașini SH appeared first on Cotidianul RO.
13:00
PSD pune condiții pentru a rămâne la guvernare  Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat [...] The post PSD pune condiții pentru a rămâne la guvernare  appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
12:50
A crescut deficitul balanței comerciale Cotidianul de Hunedoara
Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) în primul semestru [...] The post A crescut deficitul balanței comerciale appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Șucu și Rotaru cer demisia șefului LPF   Cotidianul de Hunedoara
 Este mare tensiune în fotbalul românesc, doi dintre patronii importanți din SuperLigă cer ferm demisia președintelui LPF, Gino Iorgulescu. [...] The post Șucu și Rotaru cer demisia șefului LPF   appeared first on Cotidianul RO.
12:30
”Într-o discuție de 5 minute cu un politician român te vindeci de democrație„ Cotidianul de Hunedoara
S-au modificat ziua si ora de control judiciar [...] The post ”Într-o discuție de 5 minute cu un politician român te vindeci de democrație„ appeared first on Cotidianul RO.
12:10
SUA nu mai finanțează armamentul pentru Ucraina Cotidianul de Hunedoara
Cred că americanii s-au săturat să-și trimită banii, [...] The post SUA nu mai finanțează armamentul pentru Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Programul Rabla, un ”haos decizional„ al autorităților Cotidianul de Hunedoara
Haosul decizional al autorităților, în privința [...] The post Programul Rabla, un ”haos decizional„ al autorităților appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Bulgaria își întărește producția din Apărare Cotidianul de Hunedoara
Producătorul de armament controlat de statul bulgar va colabora cu cea mai mare companie de apărare din Europa [...] The post Bulgaria își întărește producția din Apărare appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Lustre LED: Iluminat ieftin și eficient pentru orice cameră   Cotidianul de Hunedoara
Cu opțiuni pentru toate bugetele, aceste corpuri de iluminat sunt alegerea inteligentă pentru orice gospodărie modernă. [...] The post Lustre LED: Iluminat ieftin și eficient pentru orice cameră   appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Val neobișnuit de căldură. Ce spun meteorologii Cotidianul de Hunedoara
Alertele meteorologice ce vor caracteriza acest val [...] The post Val neobișnuit de căldură. Ce spun meteorologii appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Fuego: Ce actriță, ce fenomen al scenei românești! Cotidianul de Hunedoara
„Ar fi făcut 96 de ani și eu aș fi mers la ea cu plăcinte basarabene, flori și cadouri și am fi povestit împreună câteva ceasuri în tihnă!“ [...] The post Fuego: Ce actriță, ce fenomen al scenei românești! appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Favorabile unui stat Palestina Cotidianul de Hunedoara
Majoritatea țărilor din Europa Occidentală și America de Nord [...] The post Favorabile unui stat Palestina appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Consultații gratuite pe litoral Cotidianul de Hunedoara
Turiştii aflaţi în concediu în sudul litoralului românesc vor putea beneficia, de luni până sâmbăta aceasta, de consultaţii gratuite în [...] The post Consultații gratuite pe litoral appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Liderul PSD arată cine e mai tare în coaliție Cotidianul de Hunedoara
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, [...] The post Liderul PSD arată cine e mai tare în coaliție appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
10:40
Cele mai grele vremuri au trecut pentru o zodie Cotidianul de Hunedoara
Așteptați-vă la profituri solide și propuneri de afaceri profitabile. [...] The post Cele mai grele vremuri au trecut pentru o zodie appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Sute de situații urgente în weekend Cotidianul de Hunedoara
Pompierii au intervenit, în weekend [...] The post Sute de situații urgente în weekend appeared first on Cotidianul RO.
10:30
S-a aflat cum au dispărut susținătorii lui Ion Iliescu Cotidianul de Hunedoara
În 1990, la apogeul popularității lui, Ion Iliescu a fost votat de 12.232.466 de alegători. Cea mai mare parte, adică 70% (8.422.726), au fost oameni cu vîrsta de peste 40 de ani.   Dacă adăugăm 35 de ani scurși de [...] The post S-a aflat cum au dispărut susținătorii lui Ion Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Oamenii lui Corlățean. PSD-ul și-a pierdut din încrederea oamenilor Cotidianul de Hunedoara
A anunțat că îl va susține pe fostul ministru d [...] The post Oamenii lui Corlățean. PSD-ul și-a pierdut din încrederea oamenilor appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Carlos Alcaraz, învingător în meciul de debut Cotidianul de Hunedoara
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz [...] The post Carlos Alcaraz, învingător în meciul de debut appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
08:50
Randament Cotidianul de Hunedoara
Randament, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Randament, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Randament appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Ungurii ar putea deschide o mină de sare uriașă în Ardeal Cotidianul de Hunedoara
O companie de familie din Ungaria, Salt-Veres Zrt., se află în faza finală a pregătirilor [...] The post Ungurii ar putea deschide o mină de sare uriașă în Ardeal appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Colaborarea guvernamentală, decizie la PSD Cotidianul de Hunedoara
Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, [...] The post Colaborarea guvernamentală, decizie la PSD appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Ce speranțe are Bolojan de la profesori Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seara, [...] The post Ce speranțe are Bolojan de la profesori appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Medvedev. Imbecilii europeni încearcă să împiedice SUA Cotidianul de Hunedoara
Politicienii europeni încearcă să împiedice eforturile [...] The post Medvedev. Imbecilii europeni încearcă să împiedice SUA appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Proiectul privind pensiile private. Bolojan explică ce se propune prin această lege Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara [...] The post Proiectul privind pensiile private. Bolojan explică ce se propune prin această lege appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Cutremur puternic în Turcia. Zeci de clădiri s-au prăbușit Cotidianul de Hunedoara
Cel puțin zece clădiri s-au prăbușit și un număr [...] The post Cutremur puternic în Turcia. Zeci de clădiri s-au prăbușit appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Ce spune Bolojan despre cererea lui Băsescu privind locuința Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan anunță că săptămâna viitoare [...] The post Ce spune Bolojan despre cererea lui Băsescu privind locuința appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Impozitele pe proprietate, mai mari chiar cu 70% Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seara [...] The post Impozitele pe proprietate, mai mari chiar cu 70% appeared first on Cotidianul RO.
06:30
Miriam Bulgaru a câștigat turneul Cotidianul de Hunedoara
Jucătoarea română de tenis Miriam Bianca Bulgaru [...] The post Miriam Bulgaru a câștigat turneul appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Începe examenul de Bacalaureat Cotidianul de Hunedoara
Candidații care participă la cea de-a doua sesiune [...] The post Începe examenul de Bacalaureat appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Zvârcolirea șarpelui Cotidianul de Hunedoara
Sigur poate fi dată orice interpretare dacă este scoasă din context. [...] The post Zvârcolirea șarpelui appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:00
Titus Corlăţean, primul candidat la şefia PSD Cotidianul de Hunedoara
”Discut cu colegii de foarte multă vreme, m-au căutat, sunt foarte mulţi oameni care împărtăşesc ideile... [...] The post Titus Corlăţean, primul candidat la şefia PSD appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Anticorupția de paradă. Alina Mungiu: ”Trebuia să sperii lumea” Cotidianul de Hunedoara
„Anticorupția noastră a fost sprijinită de Bruxelles. A avut ca scop și să zăngăne niște cătușe... [...] The post Anticorupția de paradă. Alina Mungiu: ”Trebuia să sperii lumea” appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Tudor Chirilă: Încă un dosar care va muri precum răul făcut de Iliescu Cotidianul de Hunedoara
Artistul Tudor Chirilă a distribuit postarea activistului civic Marian Rădună, care a atenţionat, la şapte ani de la protestul cu... [...] The post Tudor Chirilă: Încă un dosar care va muri precum răul făcut de Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Clipe de groază cu o mașină de pompieri (foto) Cotidianul de Hunedoara
”Astăzi, 10 august, în jurul orei 14:24, pompierii militari din cadrul Detaşamentului Alexandria au fost... [...] The post Clipe de groază cu o mașină de pompieri (foto) appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Primarul Kievului cere soluţie diplomatică, deoarece Ucraina este „obosită de război” Cotidianul de Hunedoara
Vitali Kliciko este un politician influent în Ucraina. [...] The post Primarul Kievului cere soluţie diplomatică, deoarece Ucraina este „obosită de război” appeared first on Cotidianul RO.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.