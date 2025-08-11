IGSU: Incendii de amploare în județele Giurgiu și Mehedinți, o fabrică este în pericol
PSNews.ro, 11 august 2025 16:30
Incendii de proporții izbucnite în județele Giurgiu și Mehedinți amenință o fabrică de mase plastice, un depozit de cereale, o fermă și mai multe gospodării. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că incendii de amploare se manifestă simultan în județele Giurgiu și Mehedinți. În pericol sunt o fabrică de mase plastice, un depozit de […]
Acum 5 minute
16:50
Omul care a coordonat construcția noii legi pentru plata pensiei a 8 milioane de români face lumină # PSNews.ro
Daniel Armeanu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) pentru pensii private, adică al instituției care a lucrat practic noua lege privind plata pensiei private împreună cu Ministerul Muncii, clarifică cel mai controversat aspect în ceea ce privește formula adoptată pentru Pilonul II. La rândul său, Radu Crăciun, președintele asociației administratorilor de pensii, APAPR, vorbește despre […]
Acum 15 minute
16:40
Patru unităţi ale centralei nucleare de la Gravelines, din nordul Franţei, au fost oprite luni, din cauza „prezenţei masive şi imprevizibile a meduzelor" în staţiile de pompare a apei utilizate pentru răcirea reactoarelor, a anunţat compania EDF, relatează AFP şi Reuters. Oprirea automată a unităţilor 2, 3, 4 şi 6 „nu a avut consecinţe asupra […]
16:40
Titus Corlățean, noi detalii despre candidatura la șefia PSD. Ce spune despre legătura cu Ponta # PSNews.ro
Titus Corlățean face noi precizări în legătură cu candidatura anunțată la șefia Partidului Social Democrat. Potrivit social-democratului, decizia sa a venit „într-un moment deloc simplu pentru Partidul Social Democrat, care a ales să meargă către intrarea la guvernare într-o măsură deloc consolidată". Despre tensiunile din Coaliție, politicianul a subliniat că a subliniat în repetate rânduri […]
16:40
Bilanțul lui Cătălin Predoiu după inundațiile din Suceava și Neamț: peste 1.500 de misiuni și sute de vieți salvate # PSNews.ro
Vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis într-o postare pe Facebook bilanțul acțiunilor desfășurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne în zonele afectate de inundații din județele Suceava și Neamț. Potrivit acestuia, echipele de pompieri, polițiști, jandarmi, salvamontiști și specialiști ai Sistemului de Gospodărire a Apelor și ai Secției de Drumuri Naționale au intervenit […]
Acum 30 minute
16:30
Impozitul auto va crește semnificativ din 2026, astfel că șoferii români vor plăti în medie cu 30% mai mult față de tarifele actuale, iar cei mai afectați vor fi cei cu mașini mai vechi de 15-20 de ani, pentru care taxele s-ar putea dubla sau chiar tripla, în baza principiului „poluatorul plătește". În Capitală, pentru […]
16:30
Acum o oră
16:20
Conflictul din Gaza și mai ales invazia anunțată de Israel este extrem de controversată la nivel internațional. Într-o ședință extrem de tensionată a Consiliului de Securitate ONU, mai mulți ambasadori au criticat deschis planul premierului Netanyahu de a ordona armatei israeliene să preia controlul asupra oraşului Gaza pentru a 'învinge' Hamas. Chiar în Israel au avut […]
16:20
BAC 2025 – Rata de participare la proba scrisă de Limba şi literatura română din cadrul celei de-a dua sesiuni – 87,1% # PSNews.ro
Rata de participare la proba scrisă de Limba şi literatura română din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de bacalaureat a fost de 87,1%, 23 de candidaţi fiind eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă. "Rata de participare la proba scrisă de Limba şi literatura română din cadrul examenului naţional de bacalaureat (a doua […]
16:00
Delta Dunării arde de opt zile. 85 de hectare de pădure şi lăstăriş, mistuite. Misiunea de stingere continuă # PSNews.ro
De peste o săptămână, pompierii duc o luptă continuă pentru stingerea unui incendiu de proporții din Delta Dunării, în zona Ostrov Tătaru, aproape de Chilia Veche. Condițiile meteo extreme și terenul dificil îngreunează intervenția. Incendiul a izbucnit pe 4 august în zona Ostrov Tătaru, un sector greu accesibil din apropierea comunei Chilia Veche, iar de […]
Acum 2 ore
15:50
Detalii din CV-ul lui Titus Corlățean: a fost consilierul lui Năstase. Ce avere are candidatul la șefia PSD # PSNews.ro
Titus Corlățean a anunțat, duminică, că va candida pentru funcția de președinte al PSD la congresul care urmează să fie organizat în toamna aceasta. El a invocat faptul că partidul „are nevoie de credibilitate, are nevoie să fie relansat, trebuie să fie condus de oameni bine pregătiți, cu diploma pe masă". Conform CV-ului, Titus Corlățean a […]
15:50
Regizorul Radu Jude („Kontinental '25", „Bad Luck Banging or Loony Porn", „Do Not Expect Too Much From the End of the World"), care şi-a prezentat duminică în premieră mondială noul său lungmetraj, „Dracula", la Festivalul de Film de la Locarno, scrie deja un film despre un personaj popular dintr-un alt roman horror emblematic – Frankenstein. […]
15:40
Sociologul Claudiu Tufiș, profesor în cadrul Facultății de Științe Politice a Universității din București, analizează cele peste 75 de zile ale președintelui Nicușor Dan de la preluarea mandatului. „Încă nu știm ce planuri are ND ca președinte și nici cine sunt oamenii cu care va lucra", este concluzia acestuia. „Întreaga campanie electorală a lui ND […]
15:40
Firmele care au angajați în concediu medical – în pericol să plătească dobânzi și penalități. Care este motivul # PSNews.ro
Camera Consultanților Fiscali a identificat un pericol apărut ca efect al modificărilor legislative privind indemnizațiile de concediu medical. Practic, companiile ar putea să plătească dobânzi și penalități la rectificarea Declarației 112 impusă de lege. Pentru a evita această situație, CCF a transmis o adresă către Ministerul Finanțelor și ANAF cu propuneri de modificare a legislației. […]
15:30
Partidul Social Democrat condiționează participarea la ședințele coaliției de adoptarea pachetului legislativ pentru eliminarea privilegiilor, care include și modificările privind pensiile speciale, precum și de discuțiile pe rectificarea bugetară, necesare continuării investițiilor. Întrebat despre pensiile speciale, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat: „Este un draf pe care îl știți și voi și pe care se […]
15:20
BAC 2025, sesiunea de toamnă: Subiectele și baremele de corectare la limba și literatura română au fost publicate # PSNews.ro
Pe 11 august 2025 are loc prima probă scrisă din cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea de toamnă, la limba și literatura română. Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, luni, 18 august, se vor afișa rezultatele inițiale, va fi permisă vizualizarea lucrărilor scrise, iar elevii vor putea depune contestații. Subiectele și baremele de corectare vor fi […]
15:20
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a insistat că Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare (PNL), trebuie să găsească surse de finanțare pentru continuarea investițiilor locale prin programul „Anghel Saligny". Declarația a fost făcută după o ședință în care conducerea PSD a votat să rămână la guvernare, dar condiționat. Întrebat care e poziția PSD în […]
15:20
Biroul permanent al Senatului se reuneşte, luni, la ora 17:00, pentru convocarea, pe 12 august, a unei sesiuni extraordinare pentru informarea parlamentarilor despre ordonanţele de urgenţă adoptate de Guvern săptămâna trecută. OUG 39/2025 asigură finanţarea, pe anul în curs, a fondurilor necesare pentru continuarea lucrărilor la noul sediu al Spitalului de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie […]
15:10
Cea mai nouă plajă de pe litoralul românesc, construită cu sute de milioane de euro, distrusă în câteva ore de furtună # PSNews.ro
Valurile puternice au mușcat din țărmul noii porțiuni a Plajei Diana, care se întinde din Saturn și până în dreptul Spitalului Municipal Acțiunea valurilor asupra țărmului a creat un mal destul de înalt, pe care nu mulți au putut să îl coboare. Așa se face că, turiștii și localnicii au fost nevoiți să își croiască, […]
15:10
Pensiile, periclitează guvernarea: ‘Legea Pilonului 2, în forma actuală, nu are sprijinul PSD’ – Grindeanu # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, luni, că formaţiunea nu susţine forma actuală a proiectului care vizează modificarea Pilonului II de pensii. Grindeanu a fost întrebat, luni, despre proiectul care prevede modificarea Pilonului II de pensii şi a afirmat: "În mod clar, despre Pilonul 2, legea în forma actuală nu e o formă […]
15:00
Bolojan, către sindicatele profesorilor, după creșterea normei didactice: Va fi mai multă muncă pentru aceeași bani # PSNews.ro
Reprezentanții celor trei mari federații sindicale din educație, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret" și Federația Națională Sindicală „Alma Mater", au fost luni, 11 august, la Guvern pentru a prezenta impactul măsurilor recente din domeniu. Premierul Ilie Bolojan le-a spus acestopra, potrivit unui comunicat de presă dat de Guvern, că în […]
15:00
Sute de blocuri, din nou fără apă caldă în București. Zonele unde se fac lucrări la sistemul de termoficare # PSNews.ro
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) anunţă, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare şi de reparaţii pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală, astfel că sute de blocuri, cele mai multe din Sectorul 2, rămân fără apă caldă. De asemenea, în perioada efectuării de către ELCEN a […]
15:00
Gabriela Firea NU exclude să candideze la Primăria Capitalei. Ce spune fostul edil general al Capitalei # PSNews.ro
Europarlamentarul Gabriela Firea și fost primar al Capitalei a declarat la finalul ședinței PSD de luni că nu exclude varianta de a candida la alegerile pentru primăria generală. Întrebată de jurnaliști dacă ia în calcul să-și înscrie candidatura, Firea a răspuns că: „Discutăm, vedem, dacă vor avea loc alegerile în primul rând". În ceea ce […]
Acum 4 ore
14:50
Pro Infrastructură: Centura Zalău, remake „Tăntălăul şi Gogomanul”. Chinezii se fac că lucrează, statul că plătește # PSNews.ro
Reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură au transmis duminică seară, 10 august, într-o postare pe Facebook, că firma Sinohydro se chinuie pe mini-varianta de ocolire a Zalăului de aproape patru ani şi jumătate, deşi şantierul trebuia să dureze doi ani. "Chinezii au făcut o treime din centură pe banii lor", transmit reprezentanţii organizaţiei, precizând că stadiul fizic […]
14:40
Centura Feroviară București: Cum mai arată stațiile de pe inelul de cale ferată al Capitalei # PSNews.ro
Pasionații de infrastructură au postat imagini cu stațiile de cale ferată de pe inelul feroviar al Capitalei pe forumul PeUndeMerg.ro al Asociației Pro Infrastructură (API). „Am fost astăzi să văd îndeaproape stațiile Vîrteju și București Vest. Stația Vîrteju are (încă) 10 linii, dar mare parte dintre ele năpădite de vegetație, necirculabile. Nici nu se mai […]
14:40
VIDEO Ce spune Grindeanu despre candidatura lui Corlățean la șefia PSD. Când a fost programat Congresul # PSNews.ro
PSD își va alege noua conducere în cadrul congresului programat pentru această toamnă, a confirmat luni președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, după ședința conducerii partidului. El a subliniat că data exactă nu este decisă de Biroul Politic Național (BPN), ci de statutul formațiunii. „Politicile și noul drum al PSD trebuie decise cât se poate […]
14:30
Statele Unite lucrează pentru a „programa" o întâlnire între preşedintele Donald Trump şi omologii săi rus şi ucrainean, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, a declarat duminică vicepreşedintele american JD Vance, în timp ce aliaţii europeni ai Ucrainei fac presiuni pentru prezenţa lui Zelenski la summitul americano-rus din Alaska, prevăzut pentru 15 august, transmite The Times. […]
14:30
Cât de mult vor crește prețurile la imobiliare în Bulgaria, pe fondul adoptării monedei euro # PSNews.ro
Aderarea la zona euro va produce un șoc inflaționist în Bulgaria, avertizează tot mai mulți analiști economici. Printre scumpirile așteptate se numără cele ce privesc imobiliarele. Până la final de 2025, prețurile la locuințele din Bulgaria ar urma să fie majorate cu 12-15%. De asemenea, în 2026, ar urma să fie consemnată o creștere a […]
14:10
Gino Iorgulescu îi răspunde lui Dan Şucu: Să verifice dacă nu a beneficiat de practici pe care acum le-am eliminat # PSNews.ro
Gino Iorgulescu, preşedintele LPF, a transmis un comunicat în care răspunde acuzaţiilor acţionarului majoritar al FC Rapid, Dan Şucu. Iorgulescu spune că, prin modificarea dispoziţiilor ROAF referitoare la posibilitatea completării listei de 25 de jucători după începerea campionatului, s-a corectat o problemă juridică existentă de mai mult timp. Acţionarul majoritar al FC Rapid, Dan Şucu, […]
14:10
VIDEO Social-democrații au decis: nu ies de la guvernare. Condițiile lui Grindeanu pentru a reveni la ședința Coaliției # PSNews.ro
Liderii PSD au decis să rămână la guvernare, dar vor impune anumite condiții, a anunțat Sorin Grindeanu, după ședința liderilor social-democrați. Principalele declarații ale lui Sorin Grindeanu
14:00
Cătușe la comanda Bruxelles-ului. Dezvăluiri explozive ale Alinei Mungiu-Pippidi despre implicarea oficialilor UE # PSNews.ro
Alina Mungiu Pippidi a acuzat în cadrul unui interviu oferit revistei Q Magazine că lupta anticorupție din România a fost direct influențată de oficialii europeni, inclusiv prin impunerea unor acțiuni deliberate, precum prezentarea arestărilor în mod public. Potrivit Alinei Mungiu Pippidi, campania anticorupție din România a fost sprijinită și dirijată de oficialii de la Bruxelles, având ca scop […] Articolul Cătușe la comanda Bruxelles-ului. Dezvăluiri explozive ale Alinei Mungiu-Pippidi despre implicarea oficialilor UE apare prima dată în PS News.
14:00
Ipoteză explozivă! De ce acordul de parteneriat politic semnat de partidele din coaliție poate fi considerat nul # PSNews.ro
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, remarcă paradoxul liderului USR, Dominic Fritz, cel care nu are cetățenia română și nu poate deveni parlamentar sau ministru, dar în schimb este lider al USR și stă la masa deciziilor coaliției de guvernare. „Într-o Românie care se pretinde a fi o democrație funcțională, există situații care par desprinse dintr-un manual […] Articolul Ipoteză explozivă! De ce acordul de parteneriat politic semnat de partidele din coaliție poate fi considerat nul apare prima dată în PS News.
14:00
Mihai Fifor: Dacă guvernarea se transformă în scandal şi confruntare, PSD nu are ce căuta în acest guvern # PSNews.ro
Preşedintele PSD Arad, Mihai Fifor, afirmă, luni, că PSD a intrat la guvernare pentru construcţie şi stabilitate, dar, dacă guvernarea se transformă în scandal şi confruntare, PSD nu are ce căuta în acest guvern. Ideea este împărtăţită de mulţi dintre social-democraţi, care s-au reunit în şedinţă pentru a decide paşii de urmat. ”PSD a intrat […] Articolul Mihai Fifor: Dacă guvernarea se transformă în scandal şi confruntare, PSD nu are ce căuta în acest guvern apare prima dată în PS News.
14:00
Senatorul Titus Corlățean și-a anunțat candidata pentru funcția de președinte PSD și critică tot mai mult actuala conducere a partidului, ceea ce ar trebui să fie un semn pozitiv pentru viitorul Congres PSD. Ultima dată când PSD a avut o luptă reală pentru funcțiile de conducere a fost în 2010 și de atunci puterea s-a […] Articolul ANALIZĂ Grindeanu vs. Corlățean: 2010, ultima luptă strânsă la Congresul PSD apare prima dată în PS News.
13:50
Scandal în fotbalul românesc: Patronul Rapidului, Dan Șucu, cere demisia președintelui LPF, Gino Iorgulescu # PSNews.ro
Acționarul majoritar al FC Rapid, Dan Șucu, a publicat pe pagina oficială de Facebook a echipei bucureștene un text prin care solicită demisia de onoare președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, în urma deciziei Comitetului de Urgență al FRF, prin care campioana Superligii, FCSB, a fost favorizată. Citește mai mult AICI Articolul Scandal în fotbalul românesc: Patronul Rapidului, Dan Șucu, cere demisia președintelui LPF, Gino Iorgulescu apare prima dată în PS News.
13:50
Autostrada Soarelui, închisă la kilometrul 169 din cauza unui incendiu de vegetaţie. Traficul este deviat # PSNews.ro
Autostrada Soarelui este închisă, luni, la kilometrul 169, din cauza unui incendiu de vegetaţie care reduce vizibilitatea. Traficul pe sensul către Bucureşti este deviat prin Medgidia. ”Astăzi, în jurul orei 13:00, s-a înregistrat un incendiu de vegetaţie pe Autostrada A2, la kilometrul 169. Din cauza densităţii fumului şi a vizibilităţii foarte reduse pe carosabil, traficul […] Articolul Autostrada Soarelui, închisă la kilometrul 169 din cauza unui incendiu de vegetaţie. Traficul este deviat apare prima dată în PS News.
13:40
Emil Boc: Metroul de la Cluj intră în faza subterană / Lucrări de construcţie pentru puţul de lansare # PSNews.ro
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunţat, luni, începerea lucrărilor de construcţie pentru puţul de lansare a TMB-urilor care vor săpa tunelurile necesare pentru metrou. Se va săpa la maxim 24 de metri, astfel încât utilajele de mari dimensiuni să poată fi coborâte în subteran şi apoi montate. Undeva spre finalul lunii septembrie ar putea […] Articolul Emil Boc: Metroul de la Cluj intră în faza subterană / Lucrări de construcţie pentru puţul de lansare apare prima dată în PS News.
13:30
După întâlnirea cu Bolojan, Sindicaliştii din Educaţie anunţă că vor boicota începerea anului şcolar # PSNews.ro
Sindicaliştii din Educaţie s-au întâlnit, luni, cu premierul Ilie Bolokan pentru a discuta despre nemulţumirile pe care le-au produs măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar, iar la final au anunţat că premierul i-a ascultat, dar nu a părut că a şi auzit ce au avut de spus. În aceste condiţii, liderii sindicali au transmis că […] Articolul După întâlnirea cu Bolojan, Sindicaliştii din Educaţie anunţă că vor boicota începerea anului şcolar apare prima dată în PS News.
13:30
Analistul politic Andi Lăzescu a comentat, pentru PS News, anunțul lui Titus Corlățean privind candidatura la președinția PSD, subliniind că formațiunea se află într-o perioadă dificilă, cu dileme strategice majore legate de participarea la guvernare. „Anunțul candidaturii lui Titus Corlățean a fost o surpriză, mai ales în contextul în care Sorin Grindeanu și-a exprimat anterior […] Articolul PSD, prins între guvernare și opoziție. Cum schimbă Titus Corlățean jocul intern apare prima dată în PS News.
13:30
Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A., în calitate de administrator al drumurilor județene, informează participanții la trafic că marți, 12 august, începând cu ora 12:00, se va relua circulația pe podul peste râul Argeș, de pe DJ 703H, km 0+552, Valea Danului. Circulația va fi permisă alternativ, pe un singur sens, cu restricții de […] Articolul Se reia circulația pe un pod de peste un secol, proaspăt reabilitat apare prima dată în PS News.
13:20
Economie de 4 milioane de lei la Primăria Capitalei. Bujduveanu se laudă că a tăiat salariile directorilor de companii # PSNews.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, luni, că au fost reduse indemnizaţiile directorilor şi membrilor consiliilor de administraţie din companiile municipale, fiind operate reduceri la Societatea de Transport Bucureşti, Energetica Servicii SA, Parking Bucureşti, Centrul de Sănătate STB şi Eco Igienizare S.A. Se realizează, astfel, o economie de 4 milioane de lei anual. […] Articolul Economie de 4 milioane de lei la Primăria Capitalei. Bujduveanu se laudă că a tăiat salariile directorilor de companii apare prima dată în PS News.
13:20
Pompierii s-au confruntat cu 588 de incendii, la sfârșitul săptămânii trecute. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, 439 dintre incendii au fost înregistrate la arderi de vegetație, suprafața de teren afectată fiind mai mare de 1.500 de hectare. Pe parcursul zilelor de vineri, sâmbătă și duminică, la nivel național, au fost înregistrate peste 5.000 de […] Articolul România, pradă focului: Peste 1.500 de hectare de teren au ars în doar trei zile apare prima dată în PS News.
13:10
Doi manageri de spitale publice, plătiți cu 5.000 de euro lunar, și-au deschis spital privat, pe numele mamelor # PSNews.ro
O rețea din Vâlcea, formată din doi manageri de spitale publice, plătiți de statul român cu peste 5.000 de euro lunar, asistenți și medici, a decis să își înceapă propria afacere – un spital privat care a atras și încă încearcă să atragă angajați din sistem. Ca să ocolească Legea care le interzice să facă […] Articolul Doi manageri de spitale publice, plătiți cu 5.000 de euro lunar, și-au deschis spital privat, pe numele mamelor apare prima dată în PS News.
13:10
Ea este Andreea, absolventă de 10 în România, olimpică la Biologie, ajunsă cercetător la Trinity College în Irlanda # PSNews.ro
Absolventă cu media 10 a Colegiului Național I.C. Brătianu din Pitești în urmă cu șase ani și fostă olimpică națională la biologie, Andreea Atanasescu a absolvit cu medii foarte mari cursurile universității Trinity College din Dublin-Irlanda, una dintre cele mai bune din lume, având specializarea Imunologie. Din vara anului 2023 Andreea este cercetătoare la Trinity […] Articolul Ea este Andreea, absolventă de 10 în România, olimpică la Biologie, ajunsă cercetător la Trinity College în Irlanda apare prima dată în PS News.
13:00
„De ce aș rămâne în România?” Povestea emoționantă a unui olimpic medaliat cu aur. Mesajul transmis lui Daniel David # PSNews.ro
Alessio Andrei Nenu, un adolescent de doar 15 ani din Ploiești, are toate ingredientele pentru o poveste de succes. Impresionează prin performanță, inspiră prin caracter, voință și curaj. Cu o medalie de aur, câștigată la Olimpiada Europeană de Geografie, Alessio devine, indiscutabil, o voce autentică a unei generații care își dorește o schimbare reală și un viitor desăvârșit […] Articolul „De ce aș rămâne în România?” Povestea emoționantă a unui olimpic medaliat cu aur. Mesajul transmis lui Daniel David apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:50
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator # PSNews.ro
Incident grav în Capitală. Un bărbat care susținea proba practică pentru obținerea permisului de conducere a ajuns la spital după ce, potrivit martorilor, ar fi suferit un infarct chiar în timpul examenului. Candidatului i s-a făcut brusc rău în timp ce conducea. Conform relatărilor, bărbatul de 55 de ani ar fi căzut cu capul pe […] Articolul Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator apare prima dată în PS News.
12:50
Descoperirea schimbă tot ce știam despre teoriile migrației Oamenii de știință au descoperit o serie de unelte de piatră pe insula Sulawesi din Indonezia, care, potrivit acestora, ar putea reprezenta dovezi ale prezenței umane în urmă cu 1,5 milioane de ani pe insulele situate între Asia și Australia – cei mai vechi oameni cunoscuți din […] Articolul Descoperirea care schimbă istoria migrației: Artefacte de 1,5 milioane ani! apare prima dată în PS News.
12:40
Alertă ANM cu cod roșu de caniculă. Temperaturi de 41 de grade Celsius! Harta zonelor afectate # PSNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sau a prelungit mai multe coduri de caniculă la începutul acestei săptămâni, anunțând că vremea toridă rămâne stăpănă pe România până cel puțin la jumătatea săptămânii. Meteorologii au emis inclusiv o avertizare cod Roșu, iar autoritățile oferă mai multe sfaturi pentru cetățeni. Sursă foto: ANM Valul de căldură […] Articolul Alertă ANM cu cod roșu de caniculă. Temperaturi de 41 de grade Celsius! Harta zonelor afectate apare prima dată în PS News.
12:40
Cinci jurnaliști de la Al Jazeera, uciși într-un atac israelian în Gaza. Unul dintre ei avea doar 28 de ani # PSNews.ro
Al Jazeera a anunțat duminică moartea a cinci dintre jurnaliștii săi într-un atac israelian în Fâșia Gaza, inclusiv un reporter bine cunoscut și pe care armata israeliană a recunoscut că l-a vizat, calificându-l drept ‘terorist’, transmit AFP și Reuters. Este vorba de corespondenții săi Anas al-Sharif și Mohammed Qreiqeh, precum și cameramanii Ibrahim Zaher, Mohammed […] Articolul Cinci jurnaliști de la Al Jazeera, uciși într-un atac israelian în Gaza. Unul dintre ei avea doar 28 de ani apare prima dată în PS News.
12:40
Ce pensie va avea un român care azi primești salariul între 3.000 și 6.000 lei? Sumele sunt revoltătoare # PSNews.ro
Un economist a făcut calculul pentru a vedea ce pensie vei avea dacă azi primești salariul între 3.000 și 6.000 lei. Sumele sunt infime și ar trebui să pună mulți români pe gânduri. O serie de creșteri de pensii nu s-au mai acordat în ultimele luni, pentru că guvernul nu are bani. Astfel, indexarea de […] Articolul Ce pensie va avea un român care azi primești salariul între 3.000 și 6.000 lei? Sumele sunt revoltătoare apare prima dată în PS News.
12:30
46 de medici rezidenți oferă consultații gratuite pe Litoral, în dermatologie, endocrinologie, pediatrie și pneumologie # PSNews.ro
Turiștii aflați în concediu în sudul litoralului românesc vor putea beneficia, de luni până sâmbăta aceasta, de consultații gratuite în dermatologie, endocrinologie, pediatrie și pneumologie oferite de 46 de medici rezidenți și specialiști, în cadrul campaniei de prevenție ”Asumă-ți să fii sănătos!” a Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București (UMFCD). Potrivit unui […] Articolul 46 de medici rezidenți oferă consultații gratuite pe Litoral, în dermatologie, endocrinologie, pediatrie și pneumologie apare prima dată în PS News.
