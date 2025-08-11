Nu luați cele mai importante decizii în viață în funcție de sfaturile ChatGPT / O spune chiar Sam Altman, CEO-ul OpenAI
G4Media, 11 august 2025 18:00
Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a declarat recent că este neliniștit în legătură cu modul în care tot mai mulți oameni folosesc ChatGPT pentru a lua... G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 15 minute
18:00
Nu luați cele mai importante decizii în viață în funcție de sfaturile ChatGPT / O spune chiar Sam Altman, CEO-ul OpenAI # G4Media
Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a declarat recent că este neliniștit în legătură cu modul în care tot mai mulți oameni folosesc ChatGPT pentru a lua... G4Media.ro.
18:00
Trump anunță că va trimite Garda Națională în Washington DC: Orașul a fost „cucerit de bande violente și criminali însetați de sânge”, de „maniaci drogați și oameni fără adăpost” # G4Media
Președintele american Donald Trump anunță, într-o conferință de presă, că va trimite Garda Națională în Washington DC, pentru că orașul a fost „cucerit de bande... G4Media.ro.
18:00
Summitul din Alaska: Ce vor conveni Putin și Trump și de ce este greu de imaginat o persoană care ar beneficia mai mult de decât liderul de la Kremlin # G4Media
Vineri, 15 august, președinții SUA și Rusiei intenționează să se întâlnească personal pentru a discuta despre războiul din Ucraina și un posibil acord de pace.... G4Media.ro.
Acum o oră
17:40
CEO-ul Mercedes-Benz critică planul UE de a interzice mașinile convenționale din 2035 / Källenius: „Trebuie să fim realiști” # G4Media
Directorul general al Mercedes, Ola Källenius, avertizează asupra unui colaps al pieței auto europene dacă interdicția privind mașinile noi cu motoare diesel și pe benzină... G4Media.ro.
17:40
ReporterIS: Statul a cumpărat la prețuri supraevaluate 1.300 de microbuze electrice cu fonduri din PNRR # G4Media
România a cumpărat din fonduri PNRR 1.300 de microbuze la prețul supraestimat de 200.000 de euro/bucată (fără TVA), arată o investigație ReporterIS.ro. Comisia Europeană calculase,... G4Media.ro.
17:30
Fondul suveran de investiții al Norvegiei își va vinde acțiunile deținute la 11 companii israeliene # G4Media
Fondul suveran de investiții al Norvegiei, cel mai mare din lume, a anunțat luni că își va vinde acțiunile deținute la 11 companii israeliene în... G4Media.ro.
17:20
Robert Cazanciuc: Titus Corlățean este ceea ce aşteaptă nu doar PSD, ci foarte mulţi români / Dacă proiectul lui nu va reuşi, întregul proiect social-democrat din România va eşua # G4Media
Senatorul social-democrat Robert Cazanciuc susţine candidatura lui Titus Corlăţean la preşedinţia PSD, exprimându-şi convingerea că acesta are „forţa” de a aduce partidul „la cotele mari... G4Media.ro.
Acum 2 ore
17:00
BREAKING Serviciul de Securitate Cibernetică al R.Moldova anunță producerea unui „incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra infrastructurii guvernamentale” / Angajați ai instituției, suspectați de „complicitate la tentativele de sabotare și atac” # G4Media
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) al Republicii Moldova a anunțat, luni, producerea unui „incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra... G4Media.ro.
17:00
Romsilva a demarat procedura de recrutare a unui director provizoriu, pentru un mandat de cinci luni / Candidaturile se depun până în 18 august # G4Media
Romsilva a demarat procedura de recrutare a unui director provozoriu, pentru un mandat de 5 luni, candidaturile putând fi depuse până în 18 august, transmite... G4Media.ro.
17:00
Trei apeluri de finanțare prin fonduri europene deschise în Regiunea București-Ilfov, până în septembrie, pentru eficiență energetică și mobilitate urbană # G4Media
Trei apeluri de finanțare sunt deschise până la data de 1 septembrie, respectiv 11 septembrie, cu finanțare din Programul Regional București-Ilfov 2021-2027, potrivit Buletinului regional... G4Media.ro.
17:00
Remco Evenepoel va fi al doilea cel mai bine plătit ciclist din lume după mutarea la Red Bull Bora Hansgrohe # G4Media
Remco Evenepoel va fi adus ca o piesă importantă în echipa Red Bull Bora Hansgrohe din anul 2026, iar valoarea contractului său confirmă acest lucru.... G4Media.ro.
16:40
Pisicile reduc riscul de infarct și AVC la oameni. Cum te poate ajuta pisica să trăiești mai mult / Știința îți va schimba modul în care privești animalele de companie # G4Media
După o zi lungă și stresantă, nimic nu este mai reconfortant decât să te relaxezi pe canapea cu pisica torcând în poală. Iubitorii de pisici știu că... G4Media.ro.
16:40
Autoritatea pentru Cercetare lansează competiția pe 2025 pentru manifestări științifice, fără a avea un buget clar stabilit cu care să o susțină # G4Media
Autoritatea Națională pentru Cercetare a anunțat, luni, deschiderea competiției pe 2025 pentru finanțarea manifestărilor științifice și a evenimentelor asociate, ce pot fi finanțate cu până la 100.000... G4Media.ro.
16:30
Eugen Tomac despre vacanța lui Nicușor Dan alături de Maia Sandu: Mesajul președintelui trebuie citit corect și clar – România și R. Moldova au un viitor comun de neclintit # G4Media
Europarlamentarul Eugen Tomac, unul dintre primii susținători ai lui Nicușor Dan în campania electorală din acest an, a declarat că vacanța președintelui în Republica Moldova... G4Media.ro.
16:30
Un val de căldură „excepţională” prin intensitatea sa loveşte o mare parte a Europei, cu temperaturi care depăşesc 42 de grade în unele zone din... G4Media.ro.
16:30
Două incendii se manifestă, simultan, în judeţele Giurgiu şi Mehedinţi, unde pompierii intervin cu mai multe autospeciale în lupta cu focul, transmite Agerpres. „În judeţul... G4Media.ro.
16:20
Prețurile litiului au crescut semnificativ, după ce CATL a oprit operațiunile la o mină importantă din China / Mina reprezenta aproximativ 6% din producția globală de litiu # G4Media
Prețurile și stocurile de litiu au crescut luni, după ce gigantul producător de baterii CATL a oprit operațiunile la o mină importantă din China, alimentând... G4Media.ro.
16:20
VIDEO Turcia dezvăluie bomba termobarică Gazap, o armă convențională cu impact tactic aproape nuclear # G4Media
Turcia a dezvăluit recent Gazap, cea mai puternică bombă ne-nucleară din dotare, care îi oferă o capacitate de lovire aproape echivalentă cu cea a unei... G4Media.ro.
16:20
Macron: Planurile Israelului pentru Gaza sunt „un dezastru anunţat de o gravitate fără precedent şi o accelerare către un război permanent” / Președintele Franței cere constituirea unei misiuni de stabilizare sub mandat ONU, care să permită securizarea Fâşiei Gaza # G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron a condamnat luni anunţul Israelului în legătură cu extinderea operaţiunii sale în Gaza, care, în opinia sa, constituie „un dezastru anunţat... G4Media.ro.
Acum 4 ore
16:00
Vicepreședintele PSD Radu Moldovan: Corlăţean întruneşte condiţiile pentru a candida. Eu nu candidez pentru nicio funcţie # G4Media
Vicepreşedintele PSD Radu Moldovan consideră că Titus Corlăţean întruneşte condiţiile pentru a candida la şefia partidului şi spune că salută „orice tip de candidatură”, transmite... G4Media.ro.
15:50
Patru unităţi ale centralei nucleare de la Gravelines, din nordul Franţei, au fost oprite luni, din cauza „prezenţei masive şi imprevizibile a meduzelor” în staţiile... G4Media.ro.
15:50
Crystal Palace a pierdut apelul la TAS şi este retrogradată oficial din Europa League în Conference League # G4Media
Crystal Palace a pierdut apelul împotriva deciziei UEFA de a o retrograda din Europa League în Conference League (al treilea eşalon european) într-un caz care... G4Media.ro.
15:50
Scandalul decorării de către Klaus Iohannis a secretarei lui Marcel Vela: organizația civică Reset anunță că a câștigat definitiv procesul cu Administrația Prezidențială, care a trebuit să explice decizia # G4Media
Asociația Reset Iași a anunțat luni că că a câștigat definitiv procesul intentat Administrației Prezidențiale, care a fost obligată să explice de fostul președinte Klaus... G4Media.ro.
15:20
BAC 2025 Sesiunea de toamnă. Subiectele și baremele de la Limba română au fost publicate / Textul dramatic, cerință pentru eseul de la subiectul III # G4Media
Subiectele și baremele de corectare pentru proba scrisă la Limba și literatura română – Bacalaureat de toamnă 2025 au fost publicate de Ministerul Educației la ora... G4Media.ro.
15:20
Virgil Van Dijk, dezamăgit că momentul de reculegere pentru Diogo Jota și Andre Silva nu a fost respectat înaintea Community Shield # G4Media
Căpitanul lui Liverpool, Virgil Van Dijk, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de fanii lui Crystal Palace care au întrerupt minutul de reculegere în semn de omagiu... G4Media.ro.
15:20
O serie de evenimente vor fi organizate în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, de Ziua Marinei, în perioada 11-15 august, anunță Forțele Navale Române, potrivit... G4Media.ro.
15:20
VIDEO Răfuiala clanurilor pe străzile din Timișoara. Tânărul care a provocat intenționat un accident pe Podul Mihai Viteazul a fost arestat preventiv # G4Media
Un bărbat de 22 de ani, implicat în accidentul produs în weekend pe Podul Mihai Viteazul din Timișoara, a fost arestat preventiv pentru 30 de... G4Media.ro.
15:10
The Jazz Cave Festival – ediţia a V-a, un eveniment desfăşurat în trei zone-concept din judeţul Vâlcea, va reuni de joi până duminică 21 de... G4Media.ro.
15:10
Congresul PSD va fi organizat în toamna acestui an, anunță Grindeanu / Despre candidatura lui Corlățean: Un camarad vechi # G4Media
Congresul pentru alegerea președintelui PSD va fi organizat în toamna acestui an, a declarat luni liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu. PSD trebuie să “iasă... G4Media.ro.
15:00
VIDEO Două nave chineze care urmăreau o ambarcaţiune filipineză s-au ciocnit între ele în apele disputate din sudul Chinei # G4Media
Două nave chineze s-au ciocnit luni în timp ce urmăreau o navă filipineză în apele disputate din sudul Chinei, potrivit imaginilor furnizate de Paza de... G4Media.ro.
15:00
Clasamentul WTA: Care sunt locurile ocupate de sportivele din România / Victoria Mboko, salt uriaș după triumful de la Canadian Open # G4Media
Jaqueline Cristian ocupă locul 49 în ierarhia WTA odată cu actualizarea clasamentului, luni, cu 1.171 de puncte, după o urcare de trei poziții, fiind cea... G4Media.ro.
15:00
Zeci de incendii de pădure în Albania, afectată de un nou val de căldură / Incendii active în apropiere de stațiunea Saranda # G4Media
Pompierii şi militarii albanezi, ajutaţi de bombardiere de apă din mai multe ţări, luptau luni împotriva a zeci de incendii de vegetaţie, dintre care unele... G4Media.ro.
15:00
O femeie moare în fiecare săptămână ca victimă a violenței domestice / UDMR solicită o comisie parlamentară de anchetă # G4Media
Organizația de Femei a UDMR solicită crearea unei comisii parlamentare speciale de anchetă care să îmbunătățească instrumentele existente pentru combaterea violenței domestice, prin cooperare transpartinică,... G4Media.ro.
15:00
Grindeanu nu a pomenit nimic despre funeraliile lui Ion Iliescu, la finalul unei reuniuni a biroului permanent al PSD convocat pentru că USR a refuzat să participe la ceremoniile dedicate fostului președinte # G4Media
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu a pomenit nimic despre funeraliile lui Ion Iliescu, la finalul unei reuniuni a biroului permanent al partidului convocat... G4Media.ro.
14:50
Premierul Bolojan, către sindicatele profesorilor, după creșterea normei didactice: Va fi mai multă muncă pentru aceeași bani. Aceasta este realitatea. Suntem însă deschiși să facem simplificări în sistemul de învățământ / Nicio referire la cererile sindicatelor # G4Media
Reprezentanții celor trei mari federații sindicale din educație, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”,... G4Media.ro.
14:30
Grindeanu: PSD condiționează participarea la ședințele coaliției de guvernare de adoptarea unui “pachet pentru eliminarea privilegiilor” # G4Media
PSD condiționează participarea la ședințele coaliției de guvernare de adoptarea unui “pachet pentru eliminarea privilegiilor”, a declarat luni liderul interimar al partidului, la finalul unei... G4Media.ro.
14:30
Se circulă din nou în condiții normale pe drumul spre Poiana Brașov / O porțiune din drum s-a surpat în primăvară / Au fost turnați peste 50 de piloți din beton # G4Media
Sistemul de semaforizare a fost eliminat pe drumul ce duce spre Poiana Brașov, dat fiind că au fost încheiate lucrările de consolidare pentru porțiunea care... G4Media.ro.
14:30
Serghei Șoigu acuză Republica Moldova că va încerca falsificarea votului în diaspora. MAE de la Chişinău respinge categoric alegația: ”O nouă ingerinţă neacceptabilă” în afacerile interne # G4Media
Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Şoigu, a scris un articol intitulat „Moldova la răscruce”, publicat de agenţia rusă de stat RIA Novosti, în... G4Media.ro.
Acum 6 ore
14:10
Conflict între Dan Șucu și președintele LFP Gino Iorgulescu – Acționarul majoritar de la Rapid îi cere demisia lui Iorgulescu / Răspunsul președintelui LFP # G4Media
Dan Șucu a stârnit un conflict cu Gino Iorgulescu după ce într-un comunicat trimis luni, acționarul majoritar al celor de la Rapid București îi cerea... G4Media.ro.
14:10
Autostrada Soarelui, închisă la kilometrul 169 din cauza unui incendiu de vegetaţie care reduce vizibilitatea / Trafic deviat prin Medgidia # G4Media
Autostrada Soarelui este închisă, luni, la kilometrul 169, din cauza unui incendiu de vegetaţie care reduce vizibilitatea. Traficul pe sensul către Bucureşti este deviat prin... G4Media.ro.
14:00
Vremea caniculară va persista în această săptămână / Maximele scad sub 30 de grade, din 17 august # G4Media
Regimul termic va continua să fi caniculară pe parcursul acestei săptămâni în cea mai mare parte a ţării, însă de duminică, 17 august, vremea va... G4Media.ro.
13:50
Vechea generație de Audi RS6 Avant se bucură de vânzări record / Reprezentant Audi: Cererea nu a fost niciodată mai mare # G4Media
La șase ani de la lansarea actualei generații de Audi RS6 Avant, modelul se bucură în continuare de un real succes, cu creșteri pentru comenzile... G4Media.ro.
13:50
Sindicaliştii din Educaţie amenință că vor boicota începerea anului școlar, după ce s-au întâlnit cu premierul Bolojan # G4Media
Sindicaliştii din Educaţie s-au întâlnit, luni, cu premierul Ilie Bolokan pentru a discuta despre nemulţumirile pe care le-au produs măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar,... G4Media.ro.
13:40
Care este nutriția corectă pentru pisicile gestante și cele care alăptează: Sfaturile medicului veterinar Beatrice Ilea # G4Media
Gestația și lactația sunt perioade cu cerințe energetice crescute, iar alimentația pisicii trebuie adaptată pentru a susține dezvoltarea optimă a fătului și pentru a asigura... G4Media.ro.
13:40
Tusk: SUA promit să organizeze consultări cu partenerii europeni înainte de întâlnirea Trump-Putin # G4Media
Statele Unite au promis că se vor consulta cu aliații lor europeni înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin programată pentru vineri, 15... G4Media.ro.
13:20
Pofta românilor pentru modele exotice se menține: Câte Ferrari, Bentley, Lamborghini și Rolls-Royce au cumpărat românii în iulie, dar și în prima jumătate a anului # G4Media
Luna trecută a adus noi înmatriculări de modele supersport în România, preferatele românilor fiind modelele Bentley, Ferrari și Lamborghini, atât noi cât și second hand.... G4Media.ro.
13:10
O nouă flotilă încărcată cu ajutor umanitar va pleca din mai multe porturi din Marea Mediterană spre Gaza pentru a „sparge blocada ilegală israeliană”, a... G4Media.ro.
13:10
Contrabandă depistată pe o navă înternaţională la Tulcea: peste 14.800 de ţigarete şi 200 litri de alcool, confiscate / Vasul naviga din portul Reni (Ucraina) către Italia # G4Media
Peste 14.800 de ţigarete şi 200 de litri de alcool, cu o valoare totală estimată la 17.610 lei, au fost confiscate la Tulcea, în urma... G4Media.ro.
13:00
Dmitri Kozak, celebrul autor al planului de la federalizare a Moldovei, şi-a pierdut influenţa pe care o avea cândva asupra lui Putin după ce s-a opus invadării Ucrainei. Liderul de la Kremlin ascultă acum de Serghei Kirienko (NYT) # G4Media
Dmitri Kozak, adjunctul şefului de cabinet al lui Vladimir Putin, care ani de zile a fost unul dintre apropiaţii liderului rus şi este celebru în... G4Media.ro.
12:40
Lukașenko, canalul secret al Casei Albe care a deschis calea pentru summitul lui Trump – Putin (Time) # G4Media
Revista Time relatează modul în care dictatorul din Belarus, Aleksander Lukașenko, a reușit să devină o adevărată curea de transmisie între Moscova și Washington, după... G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.