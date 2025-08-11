Un senator liberal critică afirmaţiile ”alarmiste” ale liderului PSD Iaşi privind construcţia A7 şi A8: Induc un sentiment de nesiguranţă în rândul constructorilor de autostrăzi. A7 şi A8 sunt proiecte vitale, nu pioni în meciuri politice
11 august 2025
Senatorul PNL Lucian Rusu susţine că declaraţiile alarmiste ale unor colegi din coaliţia de guvernare privind construcţia autostrăzilor A7 şi A8 ”induc un sentiment de nesiguranţă în rândul constructorilo”,, el precizând că aceste proiecte sunt proiecte vitale pentru Moldova nu ”pioni” în meciuri politice.
• • •
Peste 1.000 de persoane evacuate din calea a două incendii de pădure în Castilia şi Leon, care ameninţă sit-ul UNESCO Las Médulas. Incendii de pădure şi în Galicia şi Navarra, alimentate de o caniculă şi rafale de vânt # News.ro
Peste 1.000 de persoane au fost evacuate din calea a două incendii de pădure în nord-vestul Spaniei, alimentate de caniculă şi rafale puternice de vânt, care amenunţă un sit UNESCO, anunţă autorităţile, relatează AFP.
Secretariatul General al Guvernului caută expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane, pentru a ajuta la alegerea conducerii Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice / Procedura, reluată # News.ro
Secretariatul General al Guvernului caută expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane, pentru a ajuta la alegerea conducerii Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice. Procedura a fost reluată, după ce la prima licitaţie s-a prezentat un singur ofertant, care nu a întrunit condişiile. Valoarea contractului este estimată la 100.000 de lei
Radu Drăguşin, interviu la Londra, înainte de revenirea pe gazon: „Am ştiut de la început că e ceva serios, a fost o perioadă foarte grea pentru mine” - VIDEO # News.ro
Radu Drăguşin se află în ultima etapă a recuperării după accidentarea la genunchi suferită în luna februarie. Fundaşul echipei naţionale a vorbit, pentru FRF TV, cum se pregăteşte să revină pe teren şi nu îşi ascunde nerăbdarea în acest sens.
PSD acuză Consiliul Judeţean Iaşi că a achiziţionat microbuze electrice la preţuri duble faţă de cele de pe piaţă: Este revoltător. Costel Alexe şi PNL au girat achiziţia printr-o licitaţie cu dedicaţie/ Şeful CJ Iaşi: Totul s-a făcut în mod transparent # News.ro
Filiala PSD Iaşi susţine că, în timp ce premierul Bolojan le cere austeritate românilor, PNL Iaşi face ”dezmăţ” cu banii europeni, social-democraţii exemplificând modul în care Consiliul Judeţean Iaşi a achiziţionat microbuzele electrice pentru elevi. Şeful CJ Iaşi, Costel Alexe, afirmă că totul s-a făcut în mod transparent şi că preţul este rezultatul ”unei competiţii reale şi corecte între ofertanţi” şi nu poate fi comparat cu preţuri ”de catalog” afişate pe internet.
Ambulatoriu nou în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov /Laborator de genetică materno-fetală, dedicat testării şi diagnosticării precoce în sarcină / Investiţie de 20 de milioane de lei # News.ro
Un ambulatoriu nou va fi construit în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, printr-o investiţie de 20 de milioane de lei. Unitatea va avea inclusiv un laborator de genetică materno-fetală, dedicat testării şi diagnosticării precoce în sarcină.
Vrei să-ţi personalizezi Mercedes‑Benz GLE Coupe pentru un look complet, confort şi funcţionalitate maximă? Nu e suficient doar să-l admiri – trebuie să-l accesorizezi cu atenţie!
Mathieu Valbuena, mijlocaşul francez în vârstă de 40 de ani, şi-a anunţat luni revenirea la gruparea greacă Olympiakos Pireu, unde va evolua la echipa a doua a clubului.
Iordania urmează să găzduiască marţi o reuniune între Siria şi Statele Unite pe tema situaţiei din Siria şi a unor mijloace de susţinere a reconstrucţiei acestei ţări instabile, pradă a unor tensiuni intercomunitare, după 13 ani de Război Civil şi îndepărtarea de la putere a lui Bashar al-Assad, relatează AFP.
Căpitanul, primul ofiţer şi ofiţerul secund ai Eagle S, o navă din presupusa ”flotă fantomă rusă”, inculpaţi în Finlanda cu privire la sabotarea a cinci cabluri submarine, unul electric şi patru de telecomunicaţii, de Crăciun, la Marea Baltică # News.ro
Trei marinari din echipajul petrolierului Eagle S - inclusiv căpitanul -, acuzaţi de participare la sabotarea unor cabluri submarine la Marea Baltică la sfârşitul lui 2024, au fost inculpaţi, anunţă luni parchetul finaldez, relatează AFP.
Internaţionalul francez Kingsley Coman urmează să semneze cu gruparea saudită Al Nassr, care a ajuns la un acord cu Bayern Munchen în acest sens.
UPDATE Zeci de hectare de vegetaţie uscată, cuprinse de flăcări în urma unor incendii puternice în Mehedinţi şi Giurgiu/ În Mehedinţi, aflat sub avertizare Cod roşu de caniculă, focul ameninţă gospodării şi o fermă/ A fost transmis mesaj prin RO-ALERT # News.ro
Zeci de hectare de vegetaţie uscată sunt cuprinse de flăcări, luni dup-amiază, în urma unor incendii puternice în judeţele Mehedinţi şi Giurgiu. Potrivit IGSU, în Mehedinţi, judeţ aflat sub avertizare Cod roşu de caniculă, focul ameninţă mai multe gospodării, un depozit de cereale şi o fermă. Pentru protecţia cetăţenilor, în zona Burila Mică a fost transmis mesaj prin RO-ALERT. pompierii fac apel la populaţie să nu dea foc vegetaţiei uscate, avertizând că orice scânteie poate transforma un teren uscat într-un incendiu major ce ameninţă vieţi, locuinţe, culturi agricole şi păduri.
Serviciul de securitate ucrainean revendică un atac cu drone asupra unei uzine din Rusia care produce componente pentru rachete - VIDEO # News.ro
Drone cu rază lungă de acţiune au lovit în noaptea de duminică spre luni uzina din Arzamas, din regiunea Nijni Novgorod, în vestul Federaţiei Ruse, care produce componente pentru rachetele X-32 şi X-101, au declarat pentru Ukrainskaia Pravda surse din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).
Zeci de hectare de vegetaţie uscată, cuprinse de flăcări în urma unor incendii puternice în judeţele Mehedinţi şi Giurgiu/ În Mehedinţi, aflat sub avertizare Cod roşu de caniculă, focul ameninţă gospodării şi o fermă/ A fost transmis mesaj prin RO-ALERT # News.ro
Zeci de hectare de vegetaţie uscată sunt cuprinse de flăcări, luni dup-amiază, în urma unor incendii puternice în judeţele Mehedinţi şi Giurgiu. Potrivit IGSU, în Mehedinţi, judeţ aflat sub avertizare Cod roşu de caniculă, focul ameninţă mai multe gospodării, un depozit de cereale şi o fermă. Pentru protecţia cetăţenilor, în zona Burila Mică a fost transmis mesaj prin RO-ALERT. pompierii fac apel la populaţie să nu dea foc vegetaţiei uscate, avertizând că orice scânteie poate transforma un teren uscat într-un incendiu major ce ameninţă vieţi, locuinţe, culturi agricole şi păduri.
Romsilva caută director pentru un mandat de cinci luni / Candidaturile se depun până în 18 august / Candidaţii trebuie să aibă studii superioare, să fie inginer silvic cu o anumită gradaţie şi să aibă experienţă în management # News.ro
Romsilva a demarat procedura de recrutare a unui director provozoriu, pentru un mandat de 5 luni, candidaturile putând fi depuse până în 18 august.
Deputat AUR: Somăm Guvernul să ia toate măsurile necesare pentru ca anul şcolar să nu fie blocat! # News.ro
Vicepreşedintele Comisiei pentru învăţământ din Camera Deputaţilor, Cristina Dascălu (AUR), transmite, luni, că ”educaţia nu poate fi sacrificată pe altarul austerităţii”. ”Somăm Guvernul să ia urgent toate măsurile necesare pentru ca anul şcolar să înceapă normal”, a transmis Dascălu.
UNTOLD X - Mai mult de 470.000 de fani în patru zile, show-uri spectaculoase şi premiere mondiale # News.ro
Mai mult de 470.000 de fani din întreaga lume au participat, timp de patru zile, la UNTOLD, ediţie aniversară marcată de premiere mondiale, artişti de top şi momente emoţionante, transmit organizatorii.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia nu va fi convinsă prin concesii să înceteze luptele din Ucraina şi că este necesar să se intensifice presiunea asupra Kremlinului, relatează AFP şi Reuters.
BACALAUREAT 2025 – Rata de participare la proba scrisă de Limba şi literatura română din cadrul celei de-a dua sesiuni - 87,1% / 23 de candidaţi au fost eliminaţi # News.ro
Rata de participare la proba scrisă de Limba şi literatura română din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de bacalaureat a fost de 87,1%, 23 de candidaţi fiind eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă.
Confederaţia patronală UGIR-1903 îşi exprimă dezacordul faţă de recentele modificări propuse privind Pilonul II de pensii. ”Beneficiarii Pilonului II au semnat contracte în baza unei legi care le garanta accesul la întregul activ în condiţiile iniţiale” # News.ro
Confederaţia naţională patronală „Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR-1903”, cea mai veche organizaţie patronală din Europa continentală, îşi exprimă dezacordul faţă de recentele modificări propus a fi aduse legislaţiei privind Pilonul II de pensii, ”fără o consultare reală a celor afectaţi şi cu aplicare asupra contribuţiilor deja acumulate”. Potrivit confederaţiei patronale, Pilonul II este un drept protejat de art. 44 din Constituţia României şi de art. 17 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care interzic privarea de proprietate fără utilitate publică, despăgubire justă şi acord prealabil. UGIR-1903 mai arată că beneficiarii Pilonului II au semnat contracte în baza unei legi care le garanta accesul la întregul activ în condiţiile iniţiale, nu în condiţiile impuse ulterior.
Planurile Israelului pentru Gaza sunt „un dezastru anunţat”, declară Macron, care solicită o „misiune de stabilizare” internaţională în enclava palestiniană # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a condamnat luni anunţul Israelului în legătură cu extinderea operaţiunii sale în Gaza, care, în opinia sa, constituie „un dezastru anunţat de o gravitate fără precedent” şi a solicitat crearea unei „misiuni de stabilizare” sub egida Naţiunilor Unite, relatează AFP şi Reuters.
Patru unităţi ale centralei nucleare de la Gravelines, din nordul Franţei, au fost oprite luni, din cauza „prezenţei masive şi imprevizibile a meduzelor” în staţiile de pompare a apei utilizate pentru răcirea reactoarelor, a anunţat compania EDF, relatează AFP şi Reuters.
Crystal Palace a pierdut apelul împotriva deciziei UEFA de a o retrograda din Liga Europa în Conference League (al treilea eşalon european) într-un caz care implică proprietatea mai multor cluburi, a anunţat, luni, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).
Grindeanu, întrebat dacă ar fi mai linişte fără USR la guvernare: Nu mă puneţi să fac catalogări/ Anumiti titulari de ministere nu se ocupă de politici publice, ci de a găsi lucruri în care să scoată în evidenţă moştenirea extraordinar de grea pe care o a # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a refuzat să spună, luni, dacă ar fi mai linişte fără USR la guvernare, dar i-a criticat pe ”anumiti titulari de ministere” care nu se ocupă de politici publice, ci de a găsi lucruri în care să scoată în evidenţă moştenirea extraordinar de grea pe care o au. ”Este o abordare copilărească”, a transmis liderul PSD.
Marco Rubio îl acuză pe Emmanuel Macron că este responsabil pentru eşecul negocierilor dintre Israel şi Hamas # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat într-un interviu acordat pe 8 august pentru emisiunea săptămânală de actualităţi World Over, difuzată de canalul de televiziune şi radio catolic Eternal Word Television Network, că preşedintele francez Emmanuel Macron este parţial responsabil pentru eşecul negocierilor dintre Israel şi Hamas în vederea ajungerii la un acord de încetare a focului. În opinia secretarului de stat american, Hamas s-a simţit susţinut, „recompensat” şi în măsură să „clameze victoria” atunci când preşedintele francez a anunţat că Franţa va recunoaşte statul palestinian în septembrie, relatează Le Figaro.
Grindeanu, despre proiectul referitor la Pilonul II: În forma actuală, nu e o formă care să fie susţinută de către PSD # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, luni, că formaţiunea nu susţine forma actuală a proiectului care vizează modificarea Pilonului II de pensii.
Senatorul columbian Miguel Uribe, potenţial candidat la alegerile prezidenţiale, a murit la două luni după ce a fost împuşcat în timpul unui miting electoral. Mama sa, fostă jurnalistă, fusese ucisă şi ea în 1991 # News.ro
Senatorul columbian Miguel Uribe, care era internat în spital din iunie, după ce a fost împuşcat în cap în timpul unui miting electoral, a murit, a anunţat luni familia sa. Politicianul avea 39 de ani, relatează Reuters.
Preşedintele PSD, despre eliminarea pensiilor speciale: Este un draft pe care se lucrează / Ministrul Justiţiei şi colegii mei îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede / Grindeanu nu exclude asumarea răspunderii # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni, că specialiştii partidului şi ministrul Justiţiei ”îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede” proiectul de eliminare a pensiilor speciale. Grindeanu crede că documentul ar putea fi adoptat şi prin asumarea răspunderii.
UPDATE - Grindeanu prezintă condiţiile pentru ca PSD să revină la şedinţele coaliţiei – În primul rând trebuie adoptate măsuri de eliminare a privilegiilor / Este absolut necesar să vorbim despre continuarea investiţiilor - VIDEO # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, luni, care sunt condiţiile care trebuie îndeplinite ca PSD să revină la şedinţele coaliţiei. Adoptarea unui pachet de eliminare a privilegiilor trebuie rezolvată înainte de discuţiile pentru cel de-al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului avute în vedere. În plus, crede Grindeanu, ”este absolut necesar să vorbim despre continuarea investiţiilor”.
Lucrări la sistemul de termoficare din Capitală/ Sute de blocuri, cele mai multe din Sectorul 2, rămân fără apă caldă în următoarele zile # News.ro
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) anunţă, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare şi de reparaţii pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală, astfel că sute de blocuri, cele mai multe din Sectorul 2, rămân fără apă caldă. De asemenea, în perioada efectuării de către ELCEN a reviziei anuale la Centrala Termoelectrică Bucureşti Sud, respectiv 11-31 august 2025, clienţii vor fi preluaţi şi alimentaţi cu agent termic pentru apă caldă de CTE Progresul.
„Frankenstein în România” - Sebastian Stan se pregăteşte să joace în filmul pe care îl scrie Radu Jude # News.ro
Regizorul Radu Jude („Kontinental '25”, „Bad Luck Banging or Loony Porn”, „Do Not Expect Too Much From the End of the World”), care şi-a prezintă duminică în premieră mondială noul său lungmetraj, „Dracula”, la Festivalul de Film de la Locarno, scrie deja un film despre un personaj popular dintr-un alt roman horror emblematic- Frankenstein. Starul din universul Marvel Sebastian Stan („The Apprentice”, „A Different Man”, „Pam & Tommy”, „The Falcon and the Winter Soldier”) este pregătit să joace, scrie The Hollywood Reporter.
Virgil Van Dijk, dezamăgit că momentul de reculegere pentru Diogo Jota nu a fost respectat înaintea Community Shield # News.ro
Căpitanul lui Liverpool, Virgil Van Dijk, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de fanii lui Crystal Palace care au întrerupt un minut de reculegere în semn de omagiu pentru Diogo Jota şi fratele său André Silva înainte de începerea meciului Community Shield de duminică de pe Wembley (2-2, 2-3 la penalty-uri).
Grindeanu, despre candidatura lui Titus Corlăţean la şefia PSD: E un coleg pe care eu îl respect şi e foarte bine că există concurenţă / Îmi doresc ca în această perioadă, să spunem, pre-electorală, discuţiile să nu ducă la slăbirea partidului # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că este bună concurenţa în cadrul formaţiunii, referindu-se la anunţul senatorului Titus Corlăţean că va candida pentru funcţia de preşedinte al PSD. Grindeanu crede, însă, că lupta electorală internă nu trebuie să ducă la slăbirea partidului.
Serghei Şoigu acuză Republica Moldova că va încerca falsificarea votului în diaspora. MAE de la Chişinău reacţionează: „O nouă ingerinţă neacceptabilă” în afacerile interne # News.ro
Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Şoigu, a scris un articol intitulat „Moldova la răscruce”, publicat de agenţia rusă de stat RIA Novosti, în care analizează situaţia din ţară înaintea alegerilor legislative din 28 septembrie şi acuză Chişinăul că ar intenţiona, „la fel ca şi în trecut”, „să se concentreze pe falsificarea voturilor diasporei”. În replică, Ministerul de Externe de la Chişinpu spune că astfel de afirmaţii reprezintă o nouă ingerinţă inacceptabilă în afacerile interne ale ţării Republicii Moldova şi fac parte dintr-o „campanie de dezinformare menită să influenţeze procesele electorale şi să denigreze comunităţile de moldoveni din afara ţării”.
Doi dintre componenţii echipei Farul Constanţa, Gabriel Dănuleasă (2003) şi David Păcuraru (2006), vor evolua sub formă de împrumut în acest sezon la alte formaţii.
Grindeanu prezintă condiţiile pentru ca PSD să revină la şedinţele coaliţiei – În primul rând trebuie adoptate măsuri de eliminare a privilegiilor - VIDEO # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, luni, care sunt condiţiile care trebuie îndeplinite ca PSD să revină la şedinţele coaliţiei. Adoptarea unui pachet de eliminare a privilegiilor trebuie rezolvată înainte de discuţiile pentrtu cel de-al doilea pachet de măpsuri de reducere a deficitului avute în vedere.
Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Olvia Investments Ltd vrea să preia Green Port Operator, companie de proiect prin intermediul căreia se intenţionează realizarea unui terminal de produse lichide în Portul Constanţa # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că analizează tranzacţia prin care Olvia Investments Ltd intenţionează să preia Green Port Operator SRL, societate de proiect prin intermediul căreia se intenţionează realizarea unui terminal de produse lichide în Portul Constanţa.
Peste 1.500 de unităţi verificate de ANSVSA pe litoral/ Inspectorii au dat peste 300 de sancţiuni, valoarea amenzilor depăşind 3,3 milioane de lei/ Ce nereguli au fost găsite # News.ro
Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) au verificat 1.557 de unităţi de alimentaţie publică şi comerţ de pe litoral, acţiunea având ca scop asigurarea respectării normelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru a proteja sănătatea turiştilor. În urma controalelor, inspectorii au dat 310 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 3.364.200 de lei, au suspendat temporar activitatea în cazul a 16 unităţi şi au interzis-o pentru alte 19 unităţi.
Gino Iorgulescu îi răspunde lui Dan Şucu: Îl rog public ca, înainte de a mă ataca, să verifice în interiorul clubului dacă nu a beneficiat de practici pe care acum le-am eliminat # News.ro
Gino Iorgulescu, preşedintele LPF, a transmis un comunicat în care răspunde acuzaţiilor acţionarului majoritar al FC Rapid, Dan Şucu. Iorgulescu spune că, prin modificarea dispoziţiilor ROAF referitoare la posibilitatea completării listei de 25 de jucători după începerea campionatului, s-a corectat o problemă juridică existentă de mai mult timp.
Autostrada Soarelui, închisă la kilometrul 169 din cauza unui incendiu de vegetaţie care reduce vizibilitatea / Trafic deviat prin Medgidia - VIDEO # News.ro
Autostrada Soarelui este închisă, luni, la kilometrul 169, din cauza unui incendiu de vegetaţie care reduce vizibilitatea. Traficul pe sensul către Bucureşti este deviat prin Medgidia.
Consiliul Concurenţei tranzacţia prin care Olvia Investments Ltd vrea să preia Green Port Operator, companie de proiect prin intermediul căreia se intenţionează realizarea unui terminal de produse lichide în Portul Constanţa # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că analizează tranzacţia prin care Olvia Investments Ltd intenţionează să preia Green Port Operator SRL, societate de proiect prin intermediul căreia se intenţionează realizarea unui terminal de produse lichide în Portul Constanţa.
Mihai Fifor: Dacă guvernarea se transformă în scandal şi confruntare, PSD nu are ce căuta în acest guvern / Nu vom mai susţine în Parlament nicio decizie majoră a Guvernului care nu este agreată prin consens în Coaliţie / Mesaj dur către USR # News.ro
Preşedintele PSD Arad, Mihai Fifor, afirmă, luni, că PSD a intrat la guvernare pentru construcţie şi stabilitate, dar, dacă guvernarea se transformă în scandal şi confruntare, PSD nu are ce căuta în acest guvern. Ideea este împărtăţită de mulţi dintre social-democraţi, care s-au reunit în şedinţă pentru a decide paşii de urmat.
Casa „George Enescu” din Mihăileni va fi redeschisă publicului. „Concerte pe Siret” revine cu ediţia a V-a # News.ro
Festivalul „Concerte pe Siret”, un eveniment dedicat muzicii şi patrimoniului cultural, are loc în perioada 14-23 august în judeţul Botoşani. Ediţia din acest an marchează şi redeschiderea Casei „George Enescu” din Mihăileni după un proces complex de reparaţii şi conservare, anunţă Fundaţia Pro Patrimonio.
Autostrada Soarelui, închisă la kilometrul 169 din cauza unui incendiu de vegetaţie care reduce vizibilitatea / Trafic deviat prin - VIDEO # News.ro
Autostrada Soarelui este închisă, luni, la kilometrul 169, din cauza unui incendiu de vegetaţie care reduce vizibilitatea. Traficul pe sensul către Bucureşti este deviat prin Medgidia.
„F1” revine în cinematografele Imax după ce a devenit filmul lui Brad Pitt cu cele mai mari încasări de până acum # News.ro
Filmul „F1” tocmai a devenit cel mai mare succes de box-office al lui Brad Pitt, în doar şase săptămâni de la lansare, potrivit Variety. Lungmetrajul lui Joseph Kosinski a avut încasări de peste 552 de milioane de dolari la nivel mondial în 8 august, spulberând recordul anterior al actorului, deţinut de „World War Z” (540 de milioane de dolari în 2013).
Emmanuel Idinna a reuşit a doua cea mai bună săritură în finala probei de triplusalt de la Campionatul European de Atletism U20, însă sportivul francez în vârstă de 18 ani a fost descalificat pentru că încălţămintea sa nu era conformă cu regulamentul.
Flăcări de câţiva metri înălţime şi nori de fum s-au răspândit duminică în mai multe regiuni afectate de incendii importante în nord-vestul Spaniei, în apropierea frontierei cu Portugalia. Provinciile León şi Zamora sunt deosebit de afectate, în timp ce ţara se confruntă cu un val de căldură, cu temperaturi ce depăşesc uneori 40°C, relatează Le Figaro.
