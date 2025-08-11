Un senator liberal critică afirmaţiile ”alarmiste” ale liderului PSD Iaşi privind construcţia A7 şi A8: Induc un sentiment de nesiguranţă în rândul constructorilor de autostrăzi. A7 şi A8 sunt proiecte vitale, nu pioni în meciuri politice

15:50

Confederaţia naţională patronală „Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR-1903”, cea mai veche organizaţie patronală din Europa continentală, îşi exprimă dezacordul faţă de recentele modificări propus a fi aduse legislaţiei privind Pilonul II de pensii, ”fără o consultare reală a celor afectaţi şi cu aplicare asupra contribuţiilor deja acumulate”. Potrivit confederaţiei patronale, Pilonul II este un drept protejat de art. 44 din Constituţia României şi de art. 17 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care interzic privarea de proprietate fără utilitate publică, despăgubire justă şi acord prealabil. UGIR-1903 mai arată că beneficiarii Pilonului II au semnat contracte în baza unei legi care le garanta accesul la întregul activ în condiţiile iniţiale, nu în condiţiile impuse ulterior.