Incendii pe trei fronturi majore în Giurgiu, Mehedinți și Delta Dunării. Pompierii se luptă cu flăcările pe cod roșu (Foto&Video)
SportMedia, 11 august 2025 18:00
Pompierii militari se confruntă cu o situație extrem de dificilă, luni, 11 august, în trei zone ale țării, unde incendii de vegetație s-au extins rapid, alimentate de vânt și caniculă. Intervenții au loc simultan în județele Giurgiu, Mehedinți și Tulcea, în Delta Dunării. O fabrică este în pericol în Giurgiu În localitatea Grădinari, flăcările au …
Acum 30 minute
18:00
Anchetă Reporter de Iași: Unde s-au dus banii din PNRR: Pe microbuze școlare la preț de SUV de lux, de la aceeași firmă de casă în peste 60% din județe # SportMedia
Un program european care trebuia să aducă 3.200 de microbuze școlare electrice în România s-a transformat într-o afacere uriașă pentru o singură firmă. Din 250 de milioane de euro alocați prin PNRR, s-au cumpărat doar 1.300 de vehicule, la prețuri ce au depășit chiar și 260.000 de euro bucata. Un singur mare câștigător Firma Aveuro …
18:00
Donald Tusk: SUA ne-au promis că ne consultă înainte de întâlnirea Trump-Putin. Am multe temeri și multă speranță # SportMedia
Premierul Poloniei, Donald Tusk, privește cu „multe temeri și multă speranță" apropiatul summit dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, programat pe 15 august în Alaska. Reuniunea, care ar putea viza o posibilă încheiere a războiului din Ucraina, ridică semne de întrebare în rândul aliaților europeni. „Partea americană a promis că își va consulta partenerii …
18:00
Sorana Cîrstea, tot mai sus în clasamentul WTA: Locul pe care a ajuns după surprizele de la Cincinnati # SportMedia
Sorana Cîrstea are parte de o revenire spectaculoasă în clasamentul WTA. După ce s-a calificat în turul 3 de la Cincinnati, sportiva noastră a urcat 15 locuri în ierarhia LIVE. În acest moment, Sorana este pe locul 121, dar poate să mai urce, în funcție de rezultatele de la Cincinnati. Luni, după ora 20:00, ea …
18:00
Incendii pe trei fronturi majore în Giurgiu, Mehedinți și Delta Dunării. Pompierii se luptă cu flăcările pe cod roșu (Foto&Video) # SportMedia
18:00
Romsilva a demarat procedura de recrutare a unui director provizoriu, pentru un mandat de 5 luni, candidaturile putând fi depuse până în 18 august. "Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva anunţă declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea funcţiei de Director General Provizoriu, pentru un mandat de maximum 5 luni", anunţă, luni, …
18:00
Un bărbat de 24 de ani, originar din Algeria, a supraviețuit în mod miraculos agățat de exteriorul unui tren de mare viteză în Austria. Trenul a plecat din gară în timp ce tânărul fuma o țigară pe peron. Incidentul a avut loc sâmbătă seară, în gara St. Pölten, situată la vest de Viena, scrie The …
18:00
Legendarul tenisman elvețian Roger Federer și-a anunțat revenirea pe teren în luna octombrie, urmând să participe la meci demonstrativ de dublu, cu ocazia turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China). Într-un videoclip difuzat de organizatorii turneului chinez, Federer a spus: 'Bună ziua, sunt Roger și sunt foarte fericit să mă întorc pe Qizhong Stadium …
18:00
Importatorii și producătorii de automobile avertizează: Haosul în privința programului Rabla afectează si statul român, care devine principalul pierzător # SportMedia
Haosul decizional al autorităților, în privința gestionării programului Rabla, afectează nu doar companiile din sectorul auto și consumatorii, ci și statul român, care riscă pierderi economice însemnate și ratarea obiectivelor de sustenabilitate, avertizează Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). "După suspendarea inițială a programului, au urmat luni de ezitări, declarații publice contradictorii și anunțuri …
Acum 4 ore
16:00
Iahturi, cluburi de swingeri și baruri de vodcă, cu bani din PNRR. Scandalul care lovește în Donald Tusk # SportMedia
O inițiativă de transparență privind cheltuielile din Planul Național de Redresare al Poloniei a scos la iveală subvenții controversate, oferind opoziției conservatoare Lege și Justiție (PiS) muniție nouă împotriva premierului Donald Tusk. Publicarea online a unei hărți interactive cu beneficiarii fondurilor a arătat finanțări pentru iahturi, un club pentru swingeri, o pizzerie cu solar și …
16:00
Alexandru Mățan (25 de ani) și-a găsit o nouă echipă, la mai bine de o lună după ce a devenit liber de contract. Mijlocașul român a semnat pe un an cu Panetolikos, formație din prima ligă a Greciei, care a încheiat sezonul trecut pe poziția a 10-a. La clubul elen, Mățan îl va avea coleg …
16:00
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție. Grindeanu: Eu nu cred că USR a venit pentru funcții # SportMedia
Sorin Grindeanu a anunţat că PSD condiţionează participarea de acum la şedinţele coaliţiei de: „Adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor, asta incluzând pensii speciale, reduceri de agenții, atât la nivel central, cât și la nivel județean, pentru că avem, de exemplu, foarte multe direcții regionale care nu-și mai au rostul. Ca să dau un exemplu, …
16:00
16:00
Bolojan s-a întâlnit degeaba cu profesorii, care amenință cu boicotarea începutului de an școlar: Premierul ne-a ascultat, dar nu a părut că a și auzit (Video) # SportMedia
Protestele din învățământ intră într-o nouă etapă de radicalizare, după ce liderii sindicatelor au anunțat că vor boicota începutul anului școlar și vor amplifica acțiunile de stradă. Decizia a fost luată luni, după o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, în care profesorii spun că nu au primit niciun semnal de schimbare. „Premierul ne-a ascultat, dar …
16:00
O invazie neașteptată de meduze a dus la oprirea completă a centralei nucleare de la Gravelines, situată în nordul Franței, între Calais și Dunkerque. Potrivit operatorului de stat EDF, patru reactoare au fost afectate după ce filtrele de admisie a apei de răcire au fost blocate de un „grup masiv și imprevizibil" de meduze, scrie …
16:00
Crystal Palace nu va juca în UEFA Europa League în sezonul viitor, după ce a pierdut apelul formulat la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) împotriva hotărârii UEFA de a o muta în UEFA Europa Conference League. Anunțul a fost făcut luni, 11 august, de instanța de la Lausanne. Decizia UEFA a fost luată la mai …
Acum 6 ore
13:50
FCSB a făcut anunțul despre posibilul transfer al lui Ianis Hagi. Gigi Becali a declarat că FCSB este singurul club din România pentru care Ianis Hagi poate semna în această vară. Pentru a-l convinge să semneze, FCSB este gata să-i ofere lui Ianis posibilitatea să-și aleagă când joacă. În plus, FCSB îl va lăsa pe …
13:50
Omul de lângă Putin care i-a spus că invazia Ucrainei e o greșeală. Cere și reforme interne în Rusia # SportMedia
Dmitri Kozak, adjunct al șefului administrației prezidențiale de la Kremlin și un apropiat de lungă durată al lui Vladimir Putin, i-a propus acestuia să pună capăt războiului din Ucraina și să inițieze negocieri de pace, potrivit unor surse din anturajul liderului rus, citate de New York Times. Potrivit publicației americane citată de Ukrainska Pravda, Kozak …
13:50
Vaticanul este vizat de acuzații potrivit cărora ar fi manipulat ilegal transferuri bancare și ar fi spălat în acest fel bani. O anchetă publicată de Politico arată că agenția de salarizare a statului pontifical ar fi putut modifica numele și numerele de cont ale tranzacțiilor după efectuare, mascând identitatea expeditorilor și destinatarilor. Implicațiile ar fi …
13:50
Acționarul principal al Rapidului, Dan Șucu, a transmis luni un comunicat în care îi solicită demisia președintelui LPF, Gino Iorgulescu, acuzându-l că avantajează FCSB. Comunicatul vine după decizia Comitetului de Urgență al FRF de a modifica regulamentul LPF referitor la înscrierea jucătorilor pe lista A. Schimbarea a fost determinată de solicitarea patronului FCSB, Gigi Becali, …
13:50
Radu Crăciun, APAPR: Fondurile de pensii private sunt foarte lichide și pot face față plăților, inclusiv vârfurilor care vor veni # SportMedia
Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Radu Crăciun, a transmis luni, într-o conferință de presă, un mesaj clar în contextul discuțiilor tot mai aprinse despre viitorul Pilonului II de pensii: fondurile sunt solide, lichide și capabile să asigure plățile către beneficiari, inclusiv în perioadele de vârf. „Nu există nicio problemă legată de …
13:50
„Frankenstein in Romania”: Sebastian Stan va juca, în dublu rol, în noul film semnat Radu Jude # SportMedia
După premiera mondială la Festivalul de la Locarno a filmului Dracula, Radu Jude este deja la lucru la un nou proiect cinematografic îndrăzneț. „Lucrez la un film acum. Este vorba despre Frankenstein in Romania. Așa se va numi", a declarat regizorul într-un interviu pentru Hollywood Reporter. Sebastian Stan, actor româno‑american cunoscut pentru rolurile sale în …
13:50
Românii din Ucraina i-au cerut ajutor ministrului de Externe, Oana Țoiu, explicându-i de ce multe școli și licee cu predare în limba română ar putea fi închise și ce alte presiuni se mai fac asupra românilor. Șefa diplomației române a făcut o vizită mai lungă în Ucraina, în care a vorbit cu președintele ucrainean Volodimir …
Acum 8 ore
11:50
Miriam Bianca Bulgaru a câștigat turneul ITF (W35) de la Kursumlijska Banja (Serbia), dotat cu premii totale de 30.000 de dolari, duminică, după ce a învins-o pe Lina Gjorcheska (Macedonia de Nord), cu 5-7, 6-1, 6-0. Bulgaru (26 ani, 249 WTA), principala favorită, s-a impus după două ore și 14 minute de joc. Românca pierduse …
11:50
Coaliția se joacă cu focul, cu focul, cu focul. Mimarea reformei ne afundă mai mult decât lipsa reformei # SportMedia
România se apropie de un zid, pentru că partidele politice ignoră total adevărurile pe care electoratul le trimite de un an de zile – astfel că efortul pe care coaliția i-l cere economiei și societății s-ar putea dovedi zadarnic, dacă reformele nu vor merge până la capăt. A fost suficient să ni se păstreze ratingul …
11:50
Economie de 4 milioane de lei la Primăria Capitalei. Bujduveanu se laudă că a tăiat salariile directorilor de companii # SportMedia
Primarul interimar al Capitalei, Sebastian Bujduveanu, a anunțat că a fost aplicată o măsură importantă de reducere a cheltuielilor în companiile municipale în care PMB este acționar majoritar. Potrivit edilului, au fost diminuate indemnizațiile directorilor și ale membrilor consiliilor de administrație. „Așa cum am promis, companiile s-au conformat și au aplicat hotărârea acolo unde a …
11:50
Boc anunță că metroul din Cluj intră în subteran – încep lucrările la puțul de lansare (Video) # SportMedia
Luni, 11 august 2025, proiectul metroului din Cluj face un pas important: încep lucrările de construcție a puțului de lansare pentru utilajele de foraj subteran, anunță primarul Emil Boc. Este prima etapă concretă de intrare în subteran pentru megaproiectul estimat la aproximativ 1,8 miliarde de euro fără TVA. „Metroul de la Cluj intră în faza …
11:50
Două nave chineze care urmăreau o ambarcațiune filipineză s-au ciocnit între ele (Video) # SportMedia
Două nave chineze s-au ciocnit, luni, în timp ce urmăreau o navă filipineză în apele disputate din sudul Chinei, potrivit imaginilor furnizate de Paza de Coastă a arhipelagului, în timp ce Beijingul a păstrat tăcerea în privinţa incidentului. Înregistrarea video publicată luni de Paza de Coastă filipineză arată o navă a Pazei de Coastă chineze …
11:50
FCSB face schimbări masive în echipa de start: Cum arată „primul 11” pentru meciul următor # SportMedia
FCSB face schimbări masive în echipa de start pentru meciul retur cu Drita, din turul 3 preliminar al Europa League. După eșecul cu Unirea Slobozia, FCSB va modifica 8 jucători din echipa de start. Vor fi păstrați doar Valentin Crețu, Siyabonga Ngezana și Adrian Șut. În schimb, Florin Tănase ispășește ultima etapă de suspendare și …
11:50
Ziua 1.265 Lovitură la o autogară din Zaporojie. Distrugeri la o uzină militară din Rusia. Armata lui Putin ar fi aruncat bombe peste propriul teritoriu. Vance: SUA nu mai finanțează războiul # SportMedia
Ziua 1.265 a războiului a fost marcată de atacuri intense din ambele părți. Ucraina continuă să lovească infrastructura militară rusă, inclusiv la sute de kilometri de graniță. Două persoane au murit în Tula, Rusia, după un atac cu drone, iar în Arzamas, o uzină militară strategică a fost lovită și a luat foc. La Zaporojie, …
11:50
Suprafețe însemnate cu spații verzi ar putea fi transformate în zone cu pomi fructiferi datorită unei inițiative depuse la Primăria Buzău care urmărește să ofere acces oamenilor la produse naturale, netratate chimic, proiectul fiind inspirat din Noua Zeelandă, dar și din orașe ale Uniunii Europene. Pe lângă castani, tei, platani, brazi sau alte specii de …
Acum 12 ore
09:50
Ianis Hagi este așteptat să semneze contractul cu singura echipă care îl dorește insistent. Rămas liber de contract de aproximativ două luni, Ianis Hagi a încercat un transfer într-un campionat de top. A fost propus în Bundesliga, Anglia și Italia, dar nu a primit nicio ofertă clară. Este, însă, dorit în continuare la Legia Varșovia, … The post Ianis Hagi, așteptat să semneze contractul: „Ar fi o super lovitură” appeared first on spotmedia.ro.
09:50
09:50
Fostul mare portar Sebastien Frey a tras o concluzie clară după ce Cristi Chivu a fost numit antrenorul lui Inter Milano. Chivu a plecat de la Parma la Inter în această vară, într-o mutare care a surprins multă lume. Fostul portar de la Fiorentina, Sebastien Frey, consideră că numirea lui Chivu a adus deja un … The post Concluzia trasă de Sebastien Frey după numirea lui Cristi Chivu la Inter Milano appeared first on spotmedia.ro.
09:50
Umiliți cu un pumn de bani pentru ambițiile lui Trump. Cum au fost alungați fermierii ca să facă loc unui club exclusivist de golf # SportMedia
Fermiera vietnameză Nguyen Thi Huong nu mai doarme bine de când autorităţile i-au cerut să-şi părăsească ferma pentru a face loc unui complex de golf finanţat de familia Trump, oferindu-i în schimb doar 3.200 de dolari şi provizii de orez. Complexul de golf, a cărui construcţie este programată să înceapă luna viitoare, oferă astfel de … The post Umiliți cu un pumn de bani pentru ambițiile lui Trump. Cum au fost alungați fermierii ca să facă loc unui club exclusivist de golf appeared first on spotmedia.ro.
09:50
Considerat cel mai mare talent din ultimul deceniu în fotbalul românesc, Octavian Popescu se află într-o decădere continuă. FCSB a început să-și piardă răbdarea tot mai mult cu mijlocașul ofensiv, după un meci slab cu Unirea Slobozia. Gigi Becali a anunțat că Tavi Popescu va primi șanse tot mai puține, deoarece nu mai are încredere … The post Punct final pentru Octavian Popescu: FCSB a făcut anunțul în cazul mijlocașului appeared first on spotmedia.ro.
09:50
Franța se confruntă cu un val de caniculă de intensitate rar întâlnită, care se va amplifica luni, aducând temperaturi „excepționale” în sud-vestul țării. 12 departamente au fost plasate în alertă roșie de caniculă, potrivit AFP. Această alertă va fi prelungită până marţi în cele 12 departamente afectate: Charente-Maritime, Charente, Gironde, Dordogne, Landes, Gers, Lot-et-Garonne, Lot, … The post Căldură „de nivel excepțional” în Franța. Sunt așteptate temperaturi fără precedent appeared first on spotmedia.ro.
09:50
Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte luni, de la ora 11:00, pentru a stabili dacă partidul va continua colaborarea în coaliția de guvernare. Ședința a fost convocată de președintele interimar, Sorin Grindeanu, după disputele apărute pe tema funeraliilor fostului președinte Ion Iliescu. „Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional pentru ziua de … The post PSD decide azi dacă rămâne la guvernare după tensiunile din coaliție appeared first on spotmedia.ro.
07:50
Trump alungă oamenii fără adăpost de pe străzile din Washington: Trebuie să plece imediat! # SportMedia
Președintele SUA, Donald Trump, vrea ca persoanele fără adăpost să părăsească „imediat” Washingtonul, promițând o capitală „mai sigură și mai frumoasă” și ordonând mutarea a mii de oameni, relatează AFP. „Persoanele fără adăpost trebuie să plece, IMEDIAT. Le vom oferi locuri unde să doarmă, dar DEPARTE de capitală”, a scris Trump pe platforma Truth Social. … The post Trump alungă oamenii fără adăpost de pe străzile din Washington: Trebuie să plece imediat! appeared first on spotmedia.ro.
07:50
Aproape toată țara se confruntă, luni, cu temperaturi ridicate, însă cele mai afectate vor fi județele Mehedinți și Dolj, unde mercurul din termometre va urca până la 41 de grade. Meteorologii au emis un Cod roșu de caniculă, valabil de luni, ora 10:00, până marți la aceeași oră. „Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, … The post Cod roșu de caniculă: 41 de grade în sudul țării. Patru județe sub cod portocaliu appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
03:40
Dialogul dintre Trump și Putin de vineri, 15 august, din Alaska, va modela conflictul din Ucraina în perioada următoare. E primul contact direct dintre un președinte american și liderul rus de la momentul în care forțele Moscovei au invadat țara vecină. E dificil de făcut o proiecție asupra rezultatului discuțiilor pentru că în următoarele zile … The post Război și pace în Alaska. Ce urmăresc Trump, Putin și Zelenski appeared first on spotmedia.ro.
01:40
FCSB a pierdut meciul de pe teren propriu cu Unirea Slobozia, scor 0-1, în etapa cu numărul 5 din stagiunea competițională 2025/2026. Campionii României își continuă seria neagră, având acum al 6-lea meci la rând cu gol primit, rămânând acum cu doar 4 puncte obținute în cinci runde consumate. Ce se va întâmpla acum la … The post FCSB pierde inexplicabil acasă cu Unirea Slobozia și se afundă în criză și mai mult appeared first on spotmedia.ro.
01:40
Ilie Bolojan spune că proiectul prin care se modifică plata pensiilor private nu va fi dat nici ordonanță, ci va ajunge în parlament ca proiect de lege, urmând ca aici să fie dezbătut și aprobat. În ce privește scandalul iscat, premierul zice că, având în vedere că probleme vor apărea după 2030 încolo, i-ar fi … The post Bolojan, despre scandalul cu pensiile private: Mi-ar fi mai simplu să mă spăl pe mâini appeared first on spotmedia.ro.
10 august 2025
23:40
Bolojan: Vor fi concedieri în administrația locală, iar impozitele pe locuințe ar putea crește și cu 70%, în anumite situații. Într-un an, un an și jumătate ne va fi mai bine # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, duminică seară, că Guvernul pregătește cel de-al doilea pachet de măsuri, care va include reforma administrației publice, dar și a Sănătății. Vor fi și disponibilizări de personal, din administrația locală, iar majorările de impozite pe locuințe ar putea ajunge și la 70%, în anumite condiții, a spus premierul. El a … The post Bolojan: Vor fi concedieri în administrația locală, iar impozitele pe locuințe ar putea crește și cu 70%, în anumite situații. Într-un an, un an și jumătate ne va fi mai bine appeared first on spotmedia.ro.
23:40
Ilie Bolojan, despre tensiunile din coaliția „de nota 8”: La PSD mizează pe responsabilitate, la USR pe decență și normalitate # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a comentat, duminică seara, tensiunile apărute în coaliția de guvernare, de la amenințările cu ieșirea de la guvernare ale PSD, acuzațiile că nu sunt luate deciziile după consultări, până la protestul USR față de funeraliile de stat organizate pentru Ion Iliescu. Bolojan a repetat că stabilitatea politică este importantă în această perioadă … The post Ilie Bolojan, despre tensiunile din coaliția „de nota 8”: La PSD mizează pe responsabilitate, la USR pe decență și normalitate appeared first on spotmedia.ro.
21:40
Tragedie pe litoralul ucrainean: trei persoane – o femeie și doi bărbați – au murit duminică dimineață în urma exploziei unor mine marine, în două incidente separate produse în zone interzise scăldatului din stațiunea Zatoka și localitatea Karolino-Bugaz, în regiunea Odesa. Potrivit Kyiv Post, primul incident a avut loc în jurul orei 11:30, între satele … The post Trei înotători, uciși în explozii provocate de mine pe țărmul regiunii ucrainene Odesa appeared first on spotmedia.ro.
21:40
Horoscop zilnic pentru 11 august 2025. The post Horoscop zilnic: 11 august appeared first on spotmedia.ro.
21:40
Horoscop pentru săptămâna 11 - 17 august 2025. The post Horoscopul săptămânii 11 – 17 august appeared first on spotmedia.ro.
21:40
Vicepreședintele american JD Vance a estimat, într-un interviu publicat duminică de postul Fox News, că o soluționare negociată a războiului dintre Rusia și Ucraina nu va putea mulțumi niciuna dintre părți, dar SUA caută acum o înțelegere care să fie acceptabilă pentru ambele tabere. „Nimeni nu va fi super fericit. Probabil că atât rușii cât … The post JD Vance, despre negocierile din Alaska: Nimeni nu va fi super fericit appeared first on spotmedia.ro.
21:40
Universitatea Craiova revine în fruntea Superligii, după o victorie la limită cu Sibiul # SportMedia
Universitatea Craiova a dispus de AFC Hermannstadt, scor 1-0, în prima partidă a zilei de duminică din Liga 1, în etapa cu numărul 5 din stagiunea competițională 2025/2026. Singurul gol al serii a fost o bijuterie reușită de Oleksandr Romanchuk, ucraineanul care a fost de altfel singurul „supraviețuitor” al partidei cu Spartak Trnava. El a … The post Universitatea Craiova revine în fruntea Superligii, după o victorie la limită cu Sibiul appeared first on spotmedia.ro.
21:40
Corlățean va candida la șefia PSD: USR a devenit principalul partid din coaliția de guvernare # SportMedia
Senatorul Titus Corlățean, fost ministru de Externe, a anunțat că va candida pentru funcția de președinte al PSD, invocând necesitatea unei „revitalizări” a partidului, despre care spune că a devenit reactiv și marginalizat în actuala coaliție de guvernare. Prezent duminică seara la o emisiune Antena 3, Corlățean a declarat că la ședința conducerii PSD programată … The post Corlățean va candida la șefia PSD: USR a devenit principalul partid din coaliția de guvernare appeared first on spotmedia.ro.
