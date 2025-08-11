Germania va organiza o întâlnire virtuală a liderilor europeni privind Ucraina

13:10

O icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mânăstirea Glavacioc din Argeș, cu o vechime de 600 de ani, va fi adusă în pelerinaj la Biserica Brâncovenească Sfântul Gheorghe Nou, situată la kilometrul zero al Capitalei. Icoana va fi așezată spre închinarea credincioșilor cu prilejul hramului de vară al bisericii, dar și cu […]