Ungaria și Bulgaria îi fac concurență României: prețuri mai mici la produse și servicii

Newsweek.ro, 11 august 2025 18:00

România are în continuare printre cele mai mici prețuri din UE la categoriile majore de consum, dar ...

Acum 5 minute
18:20
Tragedie, pentru o familie de români aflată în vacanță în Sardinia. Băiețelul de 4 ani a murit Newsweek.ro
O familie de români aflată în vacanță în Sardinia trece printr-o tragedie greu de imaginat. Băiețelu...
Acum 30 minute
18:00
Acum o oră
17:40
Pensionarii așteaptă de un an creșterea la pensie. Mica Recalculare este amânată de casele de pensii Newsweek.ro
Pensionarii nu au primit nici acum banii promiși prin noua lege a pensiilor. Angajații caselor de pe...
Acum 2 ore
17:20
Anunț de ultimă oră de la Hidroelectrica. Consumatorii trebuie să fie atenți la documente! Newsweek.ro
Hidroelectrica a transmis un anunț oficial pentru toți consumatorii. Aceștia trebuie să fie atenți l...
17:10
VIDEO Greșeala de începător care a făcut scrum bombardierul B-2 de 2.000.000.000$. Au întețit focul Newsweek.ro
O defecțiune a sistemului hidraulic a provocat prăbușirea trenului de aterizare al unui bombardier s...
17:00
O femeie a cerut instanței să devină mamă cu soțul decedat. Cum a fost posibil? Newsweek.ro
O femeie a cerut instanței să devină mamă cu soțul decedat. Cum a fost posibil? Ce s-a întâmplat cu ...
16:40
Sindicaliștii din educație vor să boicoteze începutul de an școlar. Proteste masive în Capitală Newsweek.ro
Sindicaliștii din educație vor să boicoteze începutul de an școlar. Proteste masive în Capitală. Ce ...
Acum 4 ore
16:20
METEO Ce se întâmplă cu vremea mâine în România? Care sunt zonele unde canicula persistă? Newsweek.ro
METEO Ce se întâmplă cu vremea mâine în România? Care sunt zonele unde canicula persistă? Ce spun me...
16:20
Șoferii de peste 70 ani, obligați să treacă teste complexe la 3 ani în UK. Cum e în România? Newsweek.ro
Autoritățile britanice modifică Codul Rutier din toamnă, în încercarea de a crește siguranța. Printr...
16:10
VIDEO Navă de război a Chinei zdrobește din greșeală una a pazei de Coastă. Ce misiune ucigașă avea? Newsweek.ro
Moment incredibil. Navă de război a Chinei zdrobește din greșeală una a pazei de Coastă. Nava de răz...
16:00
Incendii de amploare în două județe din România. Arde vegetația uscată Newsweek.ro
Incendii de amploare sunt în acest moment județele Giurgiu și Mehedinți. La fața locului au fost tri...
15:40
Turbulențele aeriene, tot mai intense. Care sunt cele mai periculoase rute aeriene din lume în 2025 Newsweek.ro
Turbulențele au devenit tot mai frecvente și mai intense în ultimii ani, iar un nou raport arată car...
15:30
Sute de blocuri din București, fără apă caldă în următoarele zile. Sectorul 2, cel mai afectat Newsweek.ro
Sute de blocuri din București, cele mai multe din Sectorul 2, rămân fără apă caldă în următoarele zi...
15:30
Pensia intră marți pe card. Cât CASS și impozit plătești dacă ai pensie între 3.000 și 6.000 lei? Newsweek.ro
Pensionarii care iau pensia pe card vor primi mai puțini bani. Este vorba despre seniorii care iau p...
14:50
Rusia se amestecă în alegerile din Moldova. Șoigu acuză Chișinăul de „fraudarea” votului în diaspora Newsweek.ro
Serghei Șoigu susține că Republica Moldova ar pregăti falsificarea voturilor diasporei la alegerile ...
14:40
Verificările pe litoral continuă. Produse expirate, mizerie. 1.557 unități au fost inspectate Newsweek.ro
Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor au verificat 1...
Acum 6 ore
14:20
Șeful Mercedes cere oprirea trecerii la mașinile electrice. „Piața se va prăbuși. Ne lovim de zid” Newsweek.ro
Apel disperat făcut de șeful Mercedes care cere oprirea trecerii la mașinile electrice. „Piața se va...
14:10
Pacea din spatele ușilor închise. La TV în Rusia se anunță planul încheierii operațiunii speciale Newsweek.ro
Postul de televiziune „Rossia 1” susține că liderii SUA și Rusiei ar putea semna, pe 15 august, un p...
14:10
Ce condiții pune PSD pentru participarea la ședințele coaliției: „Eliminarea privilegiilor” Newsweek.ro
Ședința Biroului Permanent al PSD s-a încheiat. Președintele interimar, Sorin Grindeanu, a anunțat c...
14:00
Alimente mai bogate în Omega-3 decât somonul. Protejează inima, îmbunătățesc memoria Newsweek.ro
Alimente mai bogate în Omega-3 decât somonul. Protejează inima, îmbunătățesc memoria și hidratează p...
13:40
Sindicaliștii, nemulțumiți după ce s-au văzut cu Bolojan. „Vom boicota începutul anului şcolar” Newsweek.ro
Sindicaliştii din Educaţie au avut o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre nem...
13:20
Ipoteză în ancheta privind avionul prăbușit în curtea fabricii din Arad: Încălcarea Codului Aerian Newsweek.ro
Anchetatorii iau în calcul infracțiuni legate de Codul Aerian în cazul accidentului aviatic care a a...
13:10
Călin Georgescu, care voia instaurarea dictaturii în România, atacă Guvernul cu discursul lui Putin Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat susținut la vedere de Rusia la alegerile prezidențiale din România,...
12:50
Sucul făcut de toate gospodinele, care reduce riscul de cancer. Plin de vitamina C Newsweek.ro
Sucul de roșii este preparat în casă de multe persoane și este cunoscut pentru proprietățile sale în...
12:40
Escrocheriile pe autostradă care vizează turiștii străini. Opririle pentru odihnă devin periculoase Newsweek.ro
Turiștii care tranzitează diverse țări pentru a merge în destinațiile de vacanță pot cădea pradă uno...
Acum 8 ore
12:20
Mitul „statul vrea să fure pensiile private” demontat. Câte mii de euro trebuie să ia pensionarii? Newsweek.ro
Mitul „statul vrea să fure pensie private”, demontat. Câte mii de euro trebuie să ia pensionarii? Pr...
12:00
Politico: Mark Rutte, despre negocierile de pace în Ucraina: „Trump, îi va da un „test” lui Putin” Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că președintele SUA, Donald Trump, va da un „test...
11:50
Ce i-a spus Felix Baumgartner înainte să moară Mihaelei Rădulescu? Românca i-a răspuns sfâșietor Newsweek.ro
În spatele camerelor și al zâmbetelor din public, povestea lor ascundea momente de o intensitate emo...
11:40
Victor Negrescu, înainte de ședința PSD: „O să discutăm despre prezența noastră la guvernare” Newsweek.ro
Victor Negrescu a afirmat, luni, înainte de ședința PSD că nu se preconizează luarea unei hotărâri p...
11:40
Ce pensie vei avea, dacă azi primești salariu între 3.000 și 6.000 lei? Sumele sunt infime Newsweek.ro
Un economist a făcut calculul pentru a vedea Ce pensie vei avea dacă azi primești salariu între 3.00...
11:20
Liderul din anturajul lui Putin dă cărțile pe față: Invazia din Ucraina, o greșeală. Trebuie oprită Newsweek.ro
Dmitri Kozak, adjunctul șefului de cabinet al președintelui rus Vladimir Putin, i-a spus direct lide...
11:10
Daniel Zamfir, despre ieșirea PSD de la guvernare: „Tot vorbim în spațiul public” Newsweek.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir a explicat, că PSD nu vrea să iasă de la guvernare. El a declarat la RFI...
10:50
Ce se întâmplă cu salariul românilor din Germania? Măsurile aplicate începând cu 1 ianuarie Newsweek.ro
Românii care muncesc în Germania au parte de schimbări de la 1 ianuarie 2026. Măsura a fost stabilit...
10:40
Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. A început examenul scris la lb. și literatura română. Calendar Newsweek.ro
Luni, 11 august, debutează probele scrise din sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat 2025, l...
10:30
Casa de Pensii anunță orele la care virează, mâine, pensia pe card. „Am făcut transferurile” Newsweek.ro
Vestea acestei zile. Casa de Pensii a anunțat că virează, mâine, pensia pe card. Este vorba de pensi...
Acum 12 ore
10:20
Experiența traumatizantă a unei mămici românce în Belgia. Cum și-a găsit copilul la creșă? Newsweek.ro
O româncă stabilită în Belgia a povestit pe rețele de socializare experiența sa cu creșele în care ș...
10:00
JD Vance spune că „pacea” din Ucraina presupune „compromisuri dureroase”: „Nimeni nu va fi fericit” Newsweek.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că o eventuală înțelegere de pace între Rusia și Ucraina ...
09:40
METEO Cod roșu și portocaliu de caniculă în 6 județe. Temperaturile ajung la 41°C și nopți tropicale Newsweek.ro
Luni, valul de căldură extremă lovește sudul țării, cu temperaturi ce ating 41 de grade Celsius în 6...
09:40
Corlățean vrea șefia PSD. A adus Centrul Cultural rus în Romania. La masă cu ambasadorul lui Putin Newsweek.ro
Titus Corlățean a anunțat că va candida la șefia PSD. Corlățean a participat la simpozioanele organi...
09:20
Bolojan: „Impozitele pe proprietate pentru persoane fizice ar putea crește cu până la 70% din 2026” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, în anumite localități din România, impozitele pe proprietate pe...
09:10
Cât timp pot sta acasă tații în concediu de creștere a copilului? Ce bani primesc de la stat? Newsweek.ro
Puțini tați știu că au dreptul atât la concediul paternal, care se acordă imediat după nașterea copi...
09:00
Regiunea din Italia unde 300 de oameni au peste 100 de ani. Care sunt secretele unei vieți lungi Newsweek.ro
Regiunea din Italia unde 300 de persoane au trecut de vârsta de 100 de ani. O echipă de cercetători ...
08:50
Coaliția, pe un butoiu de pulberi. PSD, gata să facă opoziție. Cum vede Bolojan criza din Guvern Newsweek.ro
Tensiunile din coaliția de guvernare ating un punct critic, pe fondul disputelor privind măsurile fi...
08:30
Un gel făcut din iaurt ar putea duce la regenerarea țesuturilor. Ce boli se vor recupera mai rapid Newsweek.ro
Oamenii de ştiinţă au dezvoltat un hidrogel injectabil obţinut din iaurt, care ar putea revoluţiona ...
08:20
Bolojan, despre anul școlar 2025-2026: „Trebuie să înceapă pe 8 septembrie. Înțelegeți măsurile” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că anul școlar ar trebui să înceapă pe 8 septembrie, în pofida nemu...
08:10
Cum s-a autosabotat statul la Fondul Proprietatea? Acționar fără drepturi pentru că nu a adus banii Newsweek.ro
Timp de 17 de ani, statul român n-a avut drept de vot la Fondul Proprietatea, deși l-a înființat pri...
08:10
Europa se gândește la eliminarea completă a banilor cash. Prima țară în care se va folosi doar card Newsweek.ro
Într-o țară unde cei mai mulți oameni preferă banii cash, ambiția premierului Edi Rama de a transfor...
07:50
Bolojan nu are ultimul cuvânt în tăierea pensiilor speciale de 35.000 lei. Ce instituție va decide? Newsweek.ro
Premierul Bolojan a recunoscut că nu are ultimul cuvânt în tăierea pensiilor speciale de 35.000 lei....
07:50
Păsările care au inspirat forma avioanelor F-16 învață să zboare. Cerul capitalei le este casă Newsweek.ro
Printre cele mai spectaculoase sunt drepnelele, păsările care au inspirat designul avioanelor de lup...
07:40
Dacă aveți un astfel de laptop trebuie să îi actualizați imediat. Parolele ar putea fi în pericol Newsweek.ro
Milioane de laptopuri Dell din întreaga lume au nevoie de o actualizare imediată, de îndată ce aceas...
