Ungaria și Bulgaria îi fac concurență României: prețuri mai mici la produse și servicii
Newsweek.ro, 11 august 2025 18:00
România are în continuare printre cele mai mici prețuri din UE la categoriile majore de consum, dar ...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
18:20
Tragedie, pentru o familie de români aflată în vacanță în Sardinia. Băiețelul de 4 ani a murit # Newsweek.ro
O familie de români aflată în vacanță în Sardinia trece printr-o tragedie greu de imaginat. Băiețelu...
Acum 30 minute
18:00
Ungaria și Bulgaria îi fac concurență României: prețuri mai mici la produse și servicii # Newsweek.ro
România are în continuare printre cele mai mici prețuri din UE la categoriile majore de consum, dar ...
Acum o oră
17:40
Pensionarii așteaptă de un an creșterea la pensie. Mica Recalculare este amânată de casele de pensii # Newsweek.ro
Pensionarii nu au primit nici acum banii promiși prin noua lege a pensiilor. Angajații caselor de pe...
Acum 2 ore
17:20
Anunț de ultimă oră de la Hidroelectrica. Consumatorii trebuie să fie atenți la documente! # Newsweek.ro
Hidroelectrica a transmis un anunț oficial pentru toți consumatorii. Aceștia trebuie să fie atenți l...
17:10
VIDEO Greșeala de începător care a făcut scrum bombardierul B-2 de 2.000.000.000$. Au întețit focul # Newsweek.ro
O defecțiune a sistemului hidraulic a provocat prăbușirea trenului de aterizare al unui bombardier s...
17:00
O femeie a cerut instanței să devină mamă cu soțul decedat. Cum a fost posibil? Ce s-a întâmplat cu ...
16:40
Sindicaliștii din educație vor să boicoteze începutul de an școlar. Proteste masive în Capitală # Newsweek.ro
Sindicaliștii din educație vor să boicoteze începutul de an școlar. Proteste masive în Capitală. Ce ...
Acum 4 ore
16:20
METEO Ce se întâmplă cu vremea mâine în România? Care sunt zonele unde canicula persistă? # Newsweek.ro
METEO Ce se întâmplă cu vremea mâine în România? Care sunt zonele unde canicula persistă? Ce spun me...
16:20
Șoferii de peste 70 ani, obligați să treacă teste complexe la 3 ani în UK. Cum e în România? # Newsweek.ro
Autoritățile britanice modifică Codul Rutier din toamnă, în încercarea de a crește siguranța. Printr...
16:10
VIDEO Navă de război a Chinei zdrobește din greșeală una a pazei de Coastă. Ce misiune ucigașă avea? # Newsweek.ro
Moment incredibil. Navă de război a Chinei zdrobește din greșeală una a pazei de Coastă. Nava de răz...
16:00
Incendii de amploare sunt în acest moment județele Giurgiu și Mehedinți. La fața locului au fost tri...
15:40
Turbulențele aeriene, tot mai intense. Care sunt cele mai periculoase rute aeriene din lume în 2025 # Newsweek.ro
Turbulențele au devenit tot mai frecvente și mai intense în ultimii ani, iar un nou raport arată car...
15:30
Sute de blocuri din București, fără apă caldă în următoarele zile. Sectorul 2, cel mai afectat # Newsweek.ro
Sute de blocuri din București, cele mai multe din Sectorul 2, rămân fără apă caldă în următoarele zi...
15:30
Pensia intră marți pe card. Cât CASS și impozit plătești dacă ai pensie între 3.000 și 6.000 lei? # Newsweek.ro
Pensionarii care iau pensia pe card vor primi mai puțini bani. Este vorba despre seniorii care iau p...
14:50
Rusia se amestecă în alegerile din Moldova. Șoigu acuză Chișinăul de „fraudarea” votului în diaspora # Newsweek.ro
Serghei Șoigu susține că Republica Moldova ar pregăti falsificarea voturilor diasporei la alegerile ...
14:40
Verificările pe litoral continuă. Produse expirate, mizerie. 1.557 unități au fost inspectate # Newsweek.ro
Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor au verificat 1...
Acum 6 ore
14:20
Șeful Mercedes cere oprirea trecerii la mașinile electrice. „Piața se va prăbuși. Ne lovim de zid” # Newsweek.ro
Apel disperat făcut de șeful Mercedes care cere oprirea trecerii la mașinile electrice. „Piața se va...
14:10
Pacea din spatele ușilor închise. La TV în Rusia se anunță planul încheierii operațiunii speciale # Newsweek.ro
Postul de televiziune „Rossia 1” susține că liderii SUA și Rusiei ar putea semna, pe 15 august, un p...
14:10
Ce condiții pune PSD pentru participarea la ședințele coaliției: „Eliminarea privilegiilor” # Newsweek.ro
Ședința Biroului Permanent al PSD s-a încheiat. Președintele interimar, Sorin Grindeanu, a anunțat c...
14:00
Alimente mai bogate în Omega-3 decât somonul. Protejează inima, îmbunătățesc memoria și hidratează p...
13:40
Sindicaliștii, nemulțumiți după ce s-au văzut cu Bolojan. „Vom boicota începutul anului şcolar” # Newsweek.ro
Sindicaliştii din Educaţie au avut o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre nem...
13:20
Ipoteză în ancheta privind avionul prăbușit în curtea fabricii din Arad: Încălcarea Codului Aerian # Newsweek.ro
Anchetatorii iau în calcul infracțiuni legate de Codul Aerian în cazul accidentului aviatic care a a...
13:10
Călin Georgescu, care voia instaurarea dictaturii în România, atacă Guvernul cu discursul lui Putin # Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat susținut la vedere de Rusia la alegerile prezidențiale din România,...
12:50
Sucul de roșii este preparat în casă de multe persoane și este cunoscut pentru proprietățile sale în...
12:40
Escrocheriile pe autostradă care vizează turiștii străini. Opririle pentru odihnă devin periculoase # Newsweek.ro
Turiștii care tranzitează diverse țări pentru a merge în destinațiile de vacanță pot cădea pradă uno...
Acum 8 ore
12:20
Mitul „statul vrea să fure pensiile private” demontat. Câte mii de euro trebuie să ia pensionarii? # Newsweek.ro
Mitul „statul vrea să fure pensie private”, demontat. Câte mii de euro trebuie să ia pensionarii? Pr...
12:00
Politico: Mark Rutte, despre negocierile de pace în Ucraina: „Trump, îi va da un „test” lui Putin” # Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că președintele SUA, Donald Trump, va da un „test...
11:50
Ce i-a spus Felix Baumgartner înainte să moară Mihaelei Rădulescu? Românca i-a răspuns sfâșietor # Newsweek.ro
În spatele camerelor și al zâmbetelor din public, povestea lor ascundea momente de o intensitate emo...
11:40
Victor Negrescu, înainte de ședința PSD: „O să discutăm despre prezența noastră la guvernare” # Newsweek.ro
Victor Negrescu a afirmat, luni, înainte de ședința PSD că nu se preconizează luarea unei hotărâri p...
11:40
Ce pensie vei avea, dacă azi primești salariu între 3.000 și 6.000 lei? Sumele sunt infime # Newsweek.ro
Un economist a făcut calculul pentru a vedea Ce pensie vei avea dacă azi primești salariu între 3.00...
11:20
Liderul din anturajul lui Putin dă cărțile pe față: Invazia din Ucraina, o greșeală. Trebuie oprită # Newsweek.ro
Dmitri Kozak, adjunctul șefului de cabinet al președintelui rus Vladimir Putin, i-a spus direct lide...
11:10
Senatorul PSD Daniel Zamfir a explicat, că PSD nu vrea să iasă de la guvernare. El a declarat la RFI...
10:50
Ce se întâmplă cu salariul românilor din Germania? Măsurile aplicate începând cu 1 ianuarie # Newsweek.ro
Românii care muncesc în Germania au parte de schimbări de la 1 ianuarie 2026. Măsura a fost stabilit...
10:40
Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. A început examenul scris la lb. și literatura română. Calendar # Newsweek.ro
Luni, 11 august, debutează probele scrise din sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat 2025, l...
10:30
Casa de Pensii anunță orele la care virează, mâine, pensia pe card. „Am făcut transferurile” # Newsweek.ro
Vestea acestei zile. Casa de Pensii a anunțat că virează, mâine, pensia pe card. Este vorba de pensi...
Acum 12 ore
10:20
Experiența traumatizantă a unei mămici românce în Belgia. Cum și-a găsit copilul la creșă? # Newsweek.ro
O româncă stabilită în Belgia a povestit pe rețele de socializare experiența sa cu creșele în care ș...
10:00
JD Vance spune că „pacea” din Ucraina presupune „compromisuri dureroase”: „Nimeni nu va fi fericit” # Newsweek.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că o eventuală înțelegere de pace între Rusia și Ucraina ...
09:40
METEO Cod roșu și portocaliu de caniculă în 6 județe. Temperaturile ajung la 41°C și nopți tropicale # Newsweek.ro
Luni, valul de căldură extremă lovește sudul țării, cu temperaturi ce ating 41 de grade Celsius în 6...
09:40
Corlățean vrea șefia PSD. A adus Centrul Cultural rus în Romania. La masă cu ambasadorul lui Putin # Newsweek.ro
Titus Corlățean a anunțat că va candida la șefia PSD. Corlățean a participat la simpozioanele organi...
09:20
Bolojan: „Impozitele pe proprietate pentru persoane fizice ar putea crește cu până la 70% din 2026” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, în anumite localități din România, impozitele pe proprietate pe...
09:10
Cât timp pot sta acasă tații în concediu de creștere a copilului? Ce bani primesc de la stat? # Newsweek.ro
Puțini tați știu că au dreptul atât la concediul paternal, care se acordă imediat după nașterea copi...
09:00
Regiunea din Italia unde 300 de oameni au peste 100 de ani. Care sunt secretele unei vieți lungi # Newsweek.ro
Regiunea din Italia unde 300 de persoane au trecut de vârsta de 100 de ani. O echipă de cercetători ...
08:50
Coaliția, pe un butoiu de pulberi. PSD, gata să facă opoziție. Cum vede Bolojan criza din Guvern # Newsweek.ro
Tensiunile din coaliția de guvernare ating un punct critic, pe fondul disputelor privind măsurile fi...
08:30
Un gel făcut din iaurt ar putea duce la regenerarea țesuturilor. Ce boli se vor recupera mai rapid # Newsweek.ro
Oamenii de ştiinţă au dezvoltat un hidrogel injectabil obţinut din iaurt, care ar putea revoluţiona ...
08:20
Bolojan, despre anul școlar 2025-2026: „Trebuie să înceapă pe 8 septembrie. Înțelegeți măsurile” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că anul școlar ar trebui să înceapă pe 8 septembrie, în pofida nemu...
08:10
Cum s-a autosabotat statul la Fondul Proprietatea? Acționar fără drepturi pentru că nu a adus banii # Newsweek.ro
Timp de 17 de ani, statul român n-a avut drept de vot la Fondul Proprietatea, deși l-a înființat pri...
08:10
Europa se gândește la eliminarea completă a banilor cash. Prima țară în care se va folosi doar card # Newsweek.ro
Într-o țară unde cei mai mulți oameni preferă banii cash, ambiția premierului Edi Rama de a transfor...
07:50
Bolojan nu are ultimul cuvânt în tăierea pensiilor speciale de 35.000 lei. Ce instituție va decide? # Newsweek.ro
Premierul Bolojan a recunoscut că nu are ultimul cuvânt în tăierea pensiilor speciale de 35.000 lei....
07:50
Păsările care au inspirat forma avioanelor F-16 învață să zboare. Cerul capitalei le este casă # Newsweek.ro
Printre cele mai spectaculoase sunt drepnelele, păsările care au inspirat designul avioanelor de lup...
07:40
Dacă aveți un astfel de laptop trebuie să îi actualizați imediat. Parolele ar putea fi în pericol # Newsweek.ro
Milioane de laptopuri Dell din întreaga lume au nevoie de o actualizare imediată, de îndată ce aceas...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.