Ce PENSIE medie lunară vor obține românii care aleg să se pensioneze anticipat
Gândul, 11 august 2025 18:00
Potrivit unei legi care a fost adoptată în 2023 și a intrat în vigoare din 2024, românii care doresc să se pensioneze anticipat pentru limita de vârstă, trebuie să aibă minim 15 ani de muncă. Însă, pentru a primi banii cuveniți, aceștia trebuie să bifeze mai multe criterii, potrivit CANCAN. Pensia medie este de aproximativ 2.770 […]
Acum 5 minute
18:20
Summit al liderilor europeni cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin /ROMÂNIA nu a fost invitată # Gândul
Liderii principalelor țări europene și ai Uniunii Europene discută, miercuri, într-o reuniune virtuală, cu președinții Statelor Unite și Ucrainei, Donald Trump și Volodimir Zelenski, pentru stabilirea strategiei de negocieri înaintea summitului pe care liderul de la Casa Albă îl va avea cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
Acum 10 minute
18:10
Australia anunță că va RECUNOAȘTE statul palestinian. Noua Zeelandă va lua o decizie în septembrie # Gândul
Premierul australian Anthony Albanese a declarat luni că Australia va recunoaște un stat palestinian în septembrie, în timp ce Noua Zeelandă va lua o decizie la o ședință a Cabinetului programată pentru aceeași lună. O recunoaștere oficială va fi făcută la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite de luna viitoare. „Australia va recunoaște dreptul poporului […]
18:10
Meteorologii anunță o RĂCIRE a vremii, odată cu creșterea șanselor de ploaie, după jumătatea lunii august. Cum va fi vremea pe litoral # Gândul
Meteorologii au anunțat că vremea se răcește după ziua de 17 august, când temperaturile încep sa scadă și cresc șansele de ploi în următoarea perioadă. Până atunci, însă, vremea rămâne caniculară în aproape toată țara. Între 11-17 august, temperaturile vor fi cuprinse între 34 și 36 de grade Celsius. Dar din a doua jumătate a lunii […]
18:10
În emisiunea „Ai Aflat cu Ionuț Cristache” din 11 august 2025, invitatul Ion Cristoiu a făcut mai multe observații legate de Nicolae Ceaușescu, amintind despre starea lui de sănătate și dificultățile din acea perioadă, cum ar fi faptul că avea diabet și mânca roșii cu brânză. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache. Ion […]
18:10
Ion Cristoiu, despre întâlnirea istorică dintre Trump și Putin de pe 15 august: E un summit cu o agendă bogată, nu e vorba doar despre Ucraina # Gândul
Ion Cristoiu susține că întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska nu vizează conflictul ruso-ucrainean, ci are mai multe în joc. „De ce n-am fost prezenți? Pe 15 august are loc o întâlnire istorică a două puteri care nu s-au întâlnit din 2015. E un summit cu o agentă bogată, nu e […]
Acum 30 minute
18:00
17:50
TRAGEDIE pentru un cuplu de români, aflați în vacanță, în Italia. Fiul lor, în vârstă de 4 ani, a murit din cauza unui șoc termic # Gândul
Băiețelul în vârstă de patru ani al unei familii de români, aflată în vacanță în Italia, a murit luni în urma unui șoc termic, într-un spital din Roma, transmite ANSA, citat de Agerpres. Cuplul de români plecase împreună cu fiul lor în vacanță, în regiunea Olmedo, din nord-vestul Sardiniei. Concediul mult visat s-a transformat brusc […]
17:50
Slătinenii, terorizați de câinii maidanezi. 2000 de câini fără stăpân pe străzile din municipiul # Gândul
Peste 2000 de câini terorizează populația orașului Slatina. Un câine adult maidanez la 32 de slătineni. Așa rezultă din informațiile publice ale primăriei, dacă este să împărțim o populație de aproximativ 64.000 de persoane la cei 2.000 de câini care au cotropit locurile publice, după ce adăpostul de la Sărăcești nu mai poate asigura acest […]
Acum o oră
17:40
Un diplomat chinez, considerat viitorul ministru de Externe al țării, a fost REȚINUT. Care este motivul # Gândul
Liu Jianchao, un diplomat chinez de rang înalt, considerat în ultima perioadă drept un potențial viitor ministru de Externe, a fost reținut de autorități pentru a fi interogat. Liu a fost reținut după ce s-a întors la Beijing la sfârșitul lunii iulie, dintr-o călătorie de afaceri în străinătate, au declarat mai multe persoane familiarizate cu […]
17:40
Marea Britanie susține eforturile diplomatice ale lui Trump, dar este SCEPTICĂ privind rezultatele /„Nu putem avea încredere în Putin” # Gândul
Guvernul Marii Britanii a anunțat, luni, că susține eforturile diplomatice ale Administrației Donald Trump, dar a avertizat că nu poate avea încredere în președintele Rusiei, Vladimir Putin. ”Nu putem avea încredere în Vladimir Putin, dar, în mod evident, noi vom susține Ucraina. Îl vom susține pe președintele Donald Trump și națiunile europene în aceste negocieri. […]
17:20
Cea mai veche organizație patronală îşi exprimă dezacordul faţă de recentele modificări propuse privind Pilonul II de PENSII # Gândul
Confederaţia naţională patronală „Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR-1903”, cea mai veche organizaţie patronală din Europa continentală, îşi exprimă dezacordul faţă de recentele modificări propus a fi aduse legislaţiei privind Pilonul II de pensii, „fără o consultare reală a celor afectaţi şi cu aplicare asupra contribuţiilor deja acumulate”. Reprezentanţii UGIR-1903 arată că Pilonul […]
17:20
BACALAUREAT 2025 a doua sesiune. 87% rată de participare la proba scrisă de Limba și literatura română. 23 de candidați au fost eliminați # Gândul
Potrivit unui anunț al Ministerului Educației, rata de participare la proba scrisă de Limba și literatura română din cadrul sesiunii a doua de Bacalaureat 2025, este de 87% dintre toți cei 13.992 înscriși. 23 de candidați au fost eliminați. ”Rata de participare la proba scrisă de Limba şi literatura română din cadrul examenului naţional de […]
Acum 2 ore
17:10
Turbulențele aeriene sunt tot mai dese și mai intense. Care sunt cele mai PERICULOASE rute aeriene, în 2025 # Gândul
În ultimii ani, Turbulențele au devenit tot mai frecvente și mai intense iar un nou raport arată care sunt cele mai afectate rute aeriene de pe glob. Specialiștii avertizează că schimbările climatice contribuie la creșterea acestor fenomene, afectând siguranța zborurilor. Ultimul incident periculos s-a petrecut pe un zbor Delta de la Salt Lake City la […]
17:10
Pedeapsa primită de o tânără stripteuză blondă din România după ce l-a păcălit pe un italian de 75 de ani să-i dea bani și bijuterii de 800.000 EURO # Gândul
În 2017, Simona Daniela Filip, o tânără blondă din Scoarța, județul Gorj în vârstă de 34 de ani, de profesie stripteuză, l-a păcălit pe Francesco Thiella, un italian în vârstă de 75 de ani. Aflați într-o relație de trei ani, ea l-a înșelat pe acesta cu 800.000 de euro. L-a sedus atât de tare încât […]
17:00
Radu Țurcanu și Dragoș Cazacu – Alexandru Dumitru, la dublu, sunt câștigătorii de la Vitality Open Tour. Țurcanu a trecut în finală de Radu Mihai Papoe, scor 6-4, 4-6, 6-1, iar perechea Dragos Cazacu – Alexandru Dumitru a învins dublul Jeremy Gschwendtner (Marea Britanie) – Alessandru Spadola (Italia), scor 4-6, 6-4, 10-7. Cine a câștigat […]
16:50
Ambasadorul SUA la NATO spune că Volodimir Zelenski ar putea participa la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin # Gândul
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că „este posibil” ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să participe la viitoarea întâlnire dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska. În timpul unui interviu acordat CNN, Whitaker a fost întrebat dacă Zelenski ar putea fi invitat la summitul din Alaska pentru […]
16:40
Cum se vor împărți banii din Pilonul 2 la intrarea la PENSIE. Exemple de calcul pe baza actualul proiect de lege de plată a pensiilor private # Gândul
Fondurile de administrate a pensiilor private au capacitatea de a face plăți unice pentru toți contribuabilii care ajung la limita de vârstă pentru a ieși din câmpul muncii, chiar în momentul de vârf al pensionarilor, a dat asigurări Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), luni, într-o conferință de presă privind […]
16:40
Fostul ministru al Energiei și membru în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom din partea Ministerului Energiei, Răzvan Nicolescu, a cerut demisia lui Alfred Stern din funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere al companiei, printr-o scrisoare. Jurnaliștii austrieci l-au interviat pe Nicolescu pentru a afla motivele acestui demers. Într-un interviu publicat luni de […]
16:30
Zelenski îi cere lui TRUMP să nu îi acorde concesii lui Putin /„Rusia nu poate primi recompense” # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat, luni, asupra concesiilor acordate Rusiei, subliniind că Moscova nu va fi forțată să oprească războiul. ”Rusia refuză să oprească masacrele, prin urmare, nu poate primi recompense ori avantaje. Aceasta nu este doar o poziție morală, ci o poziție rațională. Concesiile nu îl vor convinge pe un criminal”, a declarat […]
16:20
Donald Trump promite reduceri fără precedent la prețurile MEDICAMENTELOR: „Nu mă refer la 50%. Mă refer la 1.400-1.500%” # Gândul
Președintele Donald Trump a anunțat că va reduce drastic prețurile medicamentelor în următoare „două, trei luni”. Președintele SUA a precizat: „nu mă refer la 50%. Mă refer la 1.400-1.500%.”, transmite CNN, citat de Mediafax. Președintele american Donald Trump a declarat duminică în fața reporterilor că pregătește un proiect pentru reducerea prețurilor la medicamente. Șeful statului […]
16:20
Titus Corlățean: „PSD a fost transformat într-un sac de BOX din partea unor parteneri ai Coaliției”/ Motivul din spatele candidaturii la șefia PSD # Gândul
Titus Corlățean, fost ministru de externe, și-a anunțat duminică candidatura la șefia PSD la Congresul care se va desfășura în luna septembrie. În acest context, social-democratul spune că decizia sa vine „într-un moment deloc simplu pentru Partidul Social Democrat, care a ales să meargă către intrarea la guvernare într-o măsură deloc consolidată”. „Am fost printre […]
Acum 4 ore
16:10
Orașul în care 150 de localnici trăiesc în beznă, deși în apropiere se află una dintre cele mai mari centrale solare din țară # Gândul
Nu mai puțin de 150 de localnici trăiesc în beznă într-un oraș din sudul statului Peru, deși în apropiere se află una dintre cele mai mari centrale solare din țară. Panourile solare au fost instalate în perioada 2018 – 2024, formând una dintre cele mai mari „plantații” de ultimă generație din America Latină. În perioada […]
16:00
Intervenție contracronometru pe munte, pentru recuperarea unui turist de 73 de ani, diabetic. Salvamontiștii au solicitat aeronava SMURD # Gândul
Intervenție contracronometru și cu mari emoții pentru salvmontiștii dâmbovițeni, pe munte, pentru a recupera un turist de 73 de ani, diabetic. Din cauza stării în care se afla victima, a fost solicitată aeronava SMURD. Echipa Salvamont Salvaspeo Dâmbovița, aflată la Baza de Salvare montană Peștera, a fost alertată în luni, la ora 05.00, pentru a […]
16:00
Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat luni că în perioada următoare se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice situate în mai multe zone ale Capitalei. În perioada 11-31 august 2025, sute de blocuri și două spitale vor fi alimentate temporar de la alte centrale, cu posibile întârzieri la furnizarea […]
15:50
După două luni în spital, candidatul la președinția Columbiei ÎMPUȘCAT în cap în timpul unui miting la Bogota a murit # Gândul
Senatorul columbian Miguel Uribe Turbay a încetat din viață, din cauza rănilor suferite când a fost împușcat în timpul unui miting din campania prezidențială, acum două luni. Miguel Uribe Turbay, senator și candidat la președinția Columbiei, a fost împușcat în cap, de la mică distanță, în timp ce vorbea cu susținătorii din cartierul Modelia din […]
15:40
„Trecerea în opoziție rămâne în continuare o opțiune. Ultima, dar rămâne o opțiune”, a declarat un lider PSD după ședința Biroului Politic Național de luni, potrivit unor surse politice. Anunțul vine în contextul în care Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a anunțat că social-democrații nu vor mai participa la ședințele de coaliție până în […]
15:30
Cât au ajuns să plătească unii dintre consumatori la factura de energie electrică. Ce costuri au fără prețul plafonat # Gândul
Unii dintre consumatori au ajuns să plătească dublu la factura de energie electrică. De exemplu, unii dintre consumatorii care plăteau înainte o factură de 60 de lei, pe lună, acum au ajuns să achite peste 120 de lei. O astfel de situație are loc după ce prețul nu a mai fost plafonat. Primele facturi la […]
15:30
Statele Unite acuză Franța și Marea Britanie că încurajează grupul militant HAMAS /Rubio: „Îngreunează eforturile de obținere a păcii” # Gândul
Administrația Donald Trump a acuzat, luni, Franța și Marea Britanie că încurajează grupul islamist Hamas prin planurile de recunoaștere a statului palestinian, argumentând că acțiunile de acest fel blochează negocierile de pace cu Israelul. ”Ați observat că negocierile cu grupul Hamas s-au încheiat în ziua în care Emmanuel Macron a anunțat decizia unilaterală de a […]
15:20
Viața bate filmul! Moment emoționat în fața Palatului Parlamentului: Sunt OBSEDATĂ de această țară de 10 ani” # Gândul
Viața bate filmul! Un moment emoționant – a cărei protagonistă este o turistă din străinătate – a avut loc în fața Palatului Parlamentului. Femeia a fost copleșită de emoție, în momentul în care a văzut pentru prima dată Casa Poporului. Aceasta a căzut în genunchi și a început să plângă în fața faimoasei clădiri din […]
15:20
Gigi Becali știe cum VOTEAZĂ cluburile din Superliga pentru demiterea lui Gino Iorgulescu. „Hulk doar spune și se face” # Gândul
Dan Șucu a cerut demiterea lui Gino Iorgulescu de la conducerea LPF și Gigi Becali spune că știe cum vor vota cluburile din Superliga. În opinia patronului de la FCSB, cel care conduce Liga Profesionistă de Fotbal nu va fi îndepărtat. Ce răspuns i-a dat Gino Iorgulescu lui Dan Șucu, după ce i-a cerut demisia. […]
15:20
Sorin Grindeanu: Suntem parteneri seriosi care se ocupă de politici de guvernare/ Abordarea USR-ului, copilărească # Gândul
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu crede că USR a intrat în coaliția de guvernare pentru a primi funcții în Guvern. Șeful Camerei Deputaților atrage atenția că „abordarea USR-ului este copilărească pe care noi nu o să o avem niciodată”. „Nu mă puneți să fac catalogări vis-a-vis de partenerii […]
15:10
Evită tentația de a prelua controlul asupra oamenilor. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 12 august 2025. Berbec Astăzi ai putea alege să faci voluntariat sau să ajuți un prieten. Acest lucru te-ar putea face să descoperi un talent pe care nu știai că îl ai. Ar putea deschide calea către venituri […]
15:10
Incident grav în timpul susținerii examenului auto: un candidat a suferit un INFARCT, pe traseu! # Gândul
Incident grav petrecut în timpul susținerii examenului pentru obținerea permisului auto. Un candidat a trecut prin momente critice în timpul probei practice, suferind un infarct la volan, pe traseu. Potrivit martorilor, bărbatul ar fi suferit un infarct în timpul examenului și ar fi rămas inconștient pentru câteva momente. Polițistul, acuzat că nu a acordat primul […]
15:10
Crima care a speriat MOLDOVA. O femeie de afaceri a fost ucisă cu toporul chiar de propriul angajat # Gândul
O femeie de afaceri în vârstă de 50 de ani din raionul Telenești, Republica Moldova, a fost ucisă în curtea firmei sale, în urma unui conflict iscat cu unul dintre angajați. Suspectul, un bărbat de 46 de ani, ar fi atacat-o cu un topor, lovind-o de mai multe ori în zona capului. Incidentul a avut […]
15:10
Jurnaliști Al Jazeera, uciși de forțele israeliene în Gaza. Israelul susține că unul dintre jurnaliști conducea o celulă HAMAS # Gândul
Mai mulți jurnaliști de la Al Jazeera au fost uciși în urma unui atac aerian israelian, un atac condamnat de organizațiile pentru apărarea drepturilor și de presă. Conform Israelului, unul dintre jurnaliști conducea o celulă Hamas. Forțele militare ale Israelului au anunțat că atacul l-a vizat pe Anas Al Sharif, un cunoscut reporter, despre care […]
15:00
Prim-ministrul Ilie Bolojan și ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, au discutat luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației „Spiru Haret” și Federației „Alma Mater” despre efectele noilor măsuri aplicate în sistemul de educație. Consultările au vizat modul de implementare și efectele recentelor măsuri din educație, precum creșterea normei […]
15:00
Ion Cristoiu – Lupii planetei se întâlnesc, Nicușor petrece la “festivalul lupilor”! |Ai aflat! cu Ionuț Cristache # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 11 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Ca în fiecare luni, invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul. RECOMANDAREA AUTORULUI: Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 8 august, de la ora 15.00 Lavinia Betea […]
14:50
Calendar Ortodox 12 august 2025. Sfinţii Mucenici Fotie şi Anichit sunt pomeniți la această dată # Gândul
Calendar Ortodox 12 august 2025. La această dată sunt prăznuiți Sfinţii Mucenici Fotie şi Anichit. Cei doi Sfinți au trăit în vremea Împăratului Dioclețian. Sfinţii Mucenici Fotie şi Anichit au fost supuși unor chinuri și, timp de trei ani, au stat închiși în temniță. Apoi, cei doi Sfinți au ajuns să fie aruncați în foc, […]
14:50
O turistă izbucnește în lacrimi la vederea Palatului Parlamentului: „Sunt OBSEDATĂ de această țară de 10 ani” # Gândul
O turistă din străinătate a fost copleșită de emoție în momentul în care a văzut pentru prima dată Palatul Parlamentului. Aceasta a căzut în genunchi și a început să plângă în fața faimoasei clădiri din România. Întreg momentul a ajuns viral pe rețelele de socializare. O scenă mai puțin obișnuită s-a petrecut zilele trecute în […]
14:50
MINIVACANȚA lui Nicușor Dan în Republica Moldova: De la Festivalul Lupilor, la Festivalul Zemii # Gândul
Nicuşor Dan a avut un weekend lung în Republica Moldova. După ce a participat la Festivalul Lupilor, apoi la Festivalul Zemii din Sipoteni, liderul de la Cotroceni a vizitat și reședința de stat de la Condrița, unde, alături de familia sa și de președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a făcut o drumeție. Președintele […]
14:50
Serghei Șoigu acuză Moldova că vrea să falsifice votul în diaspora. Reacție promptă de la Chișinău: „MANEVRĂ a războiului informațional” # Gândul
În Republica Moldova, pe 28 septembrie, vor avea loc alegeri parlamentare. Serghei Șoigu – fostul ministru rus al Apărării, în prezent secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că „există toate motivele” să se creadă că autoritățile de la Chișinău ar intenționa, „la fel ca și în trecut”, „să se concentreze pe falsificarea […]
14:40
FOTO / Simona Gherghe dă detalii despre copiii săi. ”Sunt multe SITUAȚII în care nu le convin regulile noastre” # Gândul
Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a dat detalii despre cei doi copii ai săi, Ana și Vad, pe care îi are împreună cu Răzvan Săndulescu. Simona Gherghe este căsătorită, din anul 2017, cu Răzvan Săndulescu. Cuplul are doi copii, o fetiță, care se numește Ana Georgia, și un băiețel, Vlad Ioan. În plan profesional, […]
14:40
Testul iluziei optice. Spune ce vezi mai întâi și află tipul de personalitate care te caracterizează # Gândul
Vrei să știi dacă ai IQ de geniu și poți rezolva rapid orice? GÂNDUL vă propune azi, 11 august 2025, un nou test care vă solicită capacitatea de concentrare și atenția la detalii. Vrei să știi mai multe despre personalitatea ta? Privește această iluzie optică și spune ce vezi prima dată. Cui nu-i place să rezolve tot felul de […]
14:40
PANICĂ în urma cutremurului din Turcia. Mai multe clădiri s-au prăbușit și o persoană a murit/Seismul, resimțit și la Istanbul # Gândul
Cutremurul produs duminică în nord-vestul Turciei a dus la moartea unei persoane și la rănirea a peste 20, iar locuitorii din Istanbul au resimțiti și ei seismul. Cel puțin 29 de persoane au fost rănite când cutremurul cu magnitudine de 6,1 a lovit provincia Balikesir duminică, în jurul orei 19:53 (19:53, ora României, n. red.). […]
14:30
Sorin Grindeanu se bucură „că există concurență în PSD”: „Titus este un camarad vechi. E un coleg pe care eu îl respect” # Gândul
După ieșirea din ședința de partid, liderul Sorin Grindeanu a declarat, după ieșirea din ședința de partid, că Titus Corlățean, cel care s-a anunțat drept candidat la șefia PSD este un coleg pe care-l respectă și se bucură că mai există concurență în partid. Europarlamentarul Titus Corlățean și-a anunțat intenția să candideze pentru șefia PSD. […]
14:30
Pastila lui Cristoiu: „Decizia PSD: Rămîne la guvernare, dar nu mai merge la ședințele Coaliției. Nu divorțează, dar nu mai fac sex” # Gândul
Ion Cristoiu a comentat declarațiile președintelui interimar PSD, Sorin Grindeanu, după ședința unde s-a discutat dacă formațiunea politică va mai rămâne la guvernare. Jurnalistul a conchis ironic: PSD rămâne la guvernare, dar nu mai merge la ședințele Coaliției până când nu i se îndeplinesc anumite condiții. Altfel spus nu divorțează, dar nu mai fac sex!”. […]
14:20
PSD pune condiție pentru a reveni la ședințe/Sorin Grindeanu: „Adoptarea unui pachet pentru reducerea privilegiilor și rectificările bugetare” # Gândul
După ieșirea din ședința de partid, liderul Sorin Grindeanu spune că propunerea sa a fost adoptată în unanimitate de colegi. Se solicită eliminarea privilegiilor, prin noul pachet fiscal, precum și rectificarea bugetară, pentru continuarea investițiilor. PSD are o singură condiție pentru a mai participa la ședințele coaliției. Acestea vizează măsurile pentru eliminarea privilegiilor și rectificarea […]
14:20
Povestea dramatică de viață a părinților lui Vladimir PUTIN. „Volodka a spart poarta și a lovit-o cu furca direct în față” # Gândul
Cartea „Țarul în persoană: Cum ne-a păcălit pe toți Vladimir Putin” dezvăluie o întâmplare tulburătoare din tinerețea părinților lui Vladimir Putin, oferind detalii puțin cunoscute despre viața liderului de la Kremlin. Incidentul relatat în carte și preluat de publicația britanică Daily Star a avut loc pe când Mariei Șelomova (sau Marusia, cum era cunoscută în […]
Acum 6 ore
14:10
Alexandru Muraru, un polițist de 22 de ani din Vrancea, a murit în urma unui accident stupid. „Nu există cuvinte care să aline un asemenea gol” # Gândul
Alexandru Muraru, un polițist de 22 de ani din Vrancea, a decedat în urma unui accident stupid. Incidentul a avut loc în urmă cu câteva zile, în comuna natală a lui, Jariștea. Durere fără margini pentru o familie din județul Vrancea. Alexandru Muraru, un tânăr polițist în vârstă de 22 de ani, fost sportiv de […]
14:10
Gabriela Firea NU exclude să candideze la Primăria Capitalei: „Vedem, dacă vor avea loc alegerile în primul rând” # Gândul
Europarlamentarul Gabriela Firea și fost primar al Capitalei a declarat la finalul ședinței PSD de luni că nu exclude varianta de a candida la alegerile pentru primăria generală. Întrebată de jurnaliști dacă ia în calcul să-și înscrie candidatura, Firea a răspuns că: „Discutăm, vedem, dacă vor avea loc alegerile în primul rând”. În ceea […]
