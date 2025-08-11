Principalele cauze pentru care aparatele ultrauşoare se prăbuşesc. Regulile ce trebuie respectate
11 august 2025
Procurorii cercetează posibile infracţiuni prevăzute de codul aerian în cazul accidentului soldat cu doi morţi la Arad. De altfel au fost săptămâni negre pentru aviaţie. În mai puţin de o lună, şase oameni şi-au pierdut viaţa după ce s-au prăbuşit cu aparate de zbor ultrauşoare. Aviaţia nu iartă, spun experţii din domeniu care amintesc de regulile stricte pe care toţi piloţii trebuie să le respecte. Mai ales că 70% din tragediile aviatice de la noi au fost provocate de erori umane şi doar 20% de defecţiuni tehnice.

Al 7 cod roşu de caniculă din ultimele 10 săptămâni a adus temperaturi de foc. Culturile, afectate de secetă # ObservatorNews
România este din nou sub cod roşu de caniculă. Sudul ţării se topeşte la peste 40 de grade Celsius. Mai rău, este şi cea mai secetoasă perioadă din ultimii 13 ani, iar aproape 70% din culturi sunt compromise. Căldura infernală a transformat marile lacuri în pete de apă.
Trei linii roşii anunţate de PSD, dar nicio referire la "motivele" invocării şedinţei: USR şi Ion Iliescu # ObservatorNews
PSD pune în stand-by Coalitia de guvernare! Social democratii au decis azi că nu vor mai lua parte la şedintele cu PNL, USR şi UDMR şi conditionează revenirea la negocieri de adoptarea unui pachet prin care să fie eliminate unele privilegii. Este vorba despre pensiile speciale, reducerea agenţiilor din subordinea Guvernului şi consiliile de administratie ale companiilor de stat. O linie roşie pentru rămânerea la guvernare este şi continuarea investitiilor din programul Anghel Saligny.
Au apărut tarifele dinamice la energie. Oferta unui furnizor pentru kWh între orele 11 şi 15 # ObservatorNews
Primele facturi la curent după eliminarea plafonării au venit cu un şoc. Unele sunt duble faţă de iunie, ultima lună cu tarif limitat. Cei care plătesc prea mult pot să îşi schimbe furnizorul şi să încerce tarifele dinamice, care oferă preţuri mici în orele la care românii nu sunt obişnuiţi să spele rufe sau să îşi încarce maşinile electrice.
Noua propunere la pensiile private: rentă viageră, toată viaţa, însă fără a putea moşteni banii # ObservatorNews
Zile decisive pentru nouă milioane de români, îngrijoraţi de pensiile lor private. Ministerul Muncii continuă consultările pentru controversata lege care limitează retragerea banilor. O miză de 500 de miliarde de lei, cât arată estimările că ar ajunge peste 10 ani Pilonul II. Singurii care pot retrage întreaga sumă sunt pensionarii care adună puţini bani în cont. Tot mai multe voci îl contrazic pe premierul Ilie Bolojan, care susţine că nu vrea să acopere deficitul bugetar din pensiile românilor.
Rămânem pe litoral şi tragem un semnal de alarmă. Oricât ar fi de aglomerat, nu vă puneţi prosoapele şi cearşafurile în buza apei. Nu doar că este interzis, dar puteţi pune viaţa cuiva în pericol. Zona este destinată intervenţiilor de urgenţă ale salvamarilor, iar dacă o blocaţi, salvatorii pot pierde timp preţios.Teoretic, există legi, deci şi sancţiuni. Practic, simţul nostru civic este singurul care face ordine pe plaje.
FT: Ucraina, pusă de Trump și Putin în fața faptului împlinit? De ce refuzul de a ceda teritorii e nerealist # ObservatorNews
Ucraina riscă să fie pusă în fața faptului împlinit în ceea ce privește acordul dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin, iar poziția Kievului de a nu ceda teritoriu este nerealistă, arată un editorial Financial Times. Jurnalistul Gideon Rachman compară întâlnirea dintre Trump și Putin, desfășurată fără prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, cu Acordul de la München din 1938, prin care Cehoslovacia a fost împărțită.
Incendii de amploare în Giurgiu și Mehedinți. Pompierii intervin pentru ca focul să nu se extindă la o fabrică # ObservatorNews
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că incendii de amploare se manifestă simultan în județele Giurgiu și Mehedinți. În pericol sunt o fabrică de mase plastice, un depozit de cereale, o fermă și mai multe gospodării.
Copilaşul unui cuplu de români, aflaţi în vacanţă în Italia, a murit după ce a stat la soare în maşina parcată # ObservatorNews
Sfârşit tragic pentru copilul de patru ani al unui cuplu de români, aflaţi în vacanţă în Sardinia. Micuţul de patru ani s-a stins a un spital din Roma, după ce a suferit un şoc termic, miercurea trecută, scrie ANSA.
Drone cu rază lungă de acţiune au lovit în noaptea de duminică spre luni uzina din Arzamas, din regiunea Nijni Novgorod, în vestul Federaţiei Ruse, care produce componente pentru rachetele X-32 şi X-101, au declarat pentru Ukrainskaia Pravda surse din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).
Plaja Diana din Saturn, distrusă de furtună. Valurile de doi metri au muşcat din plajă şi au creat dune uriaşe # ObservatorNews
Furtunile de săptămâna trecută au făcut ravagii pe litoral. În Saturn, o plajă a fost complet distrusă, după ce valurile mari au format un mal înalt de câţiva metri de intrarea în apă. Turiştii care vor să facă o baie în mare sunt acum nevoiţi să facă escaladări ca la munte.
A învăţat pentru Bacul de toamnă ascultând piesele lui Psihotrop: "M-au ajutat să le înțeleg mai repede" # ObservatorNews
Încrezători şi cu zâmbetul pe buze, peste 30.000 de absolvenți de liceu din toată țara au mai făcut o încercare la Bacalaureat azi. A început sesiunea toamnă, iar prima probă, la Limba română, le-a adus elevilor subiecte din opera dramatică. Multora le-a căzut cam greu, dar recunosc că au deja planurile bine făcute: o pauză de un an în care să câştige primii bani de buzunar. Alţii au încercat să îşi facă norocul cu mâna lor: 23 de candidaţi au fost eliminaţi pentru că au încercat să copieze.
Scandalul pensiilor private. Cum îşi poate retrage banii un român care a acumulat 15.000 de lei în cont # ObservatorNews
În pline negocieri, aşadar, au apărut deja primele neînţelegeri între partide. PSD a anunţat că respinge modificările controversate aduse la legea Pilonului II de pensii.
Patru unităţi ale centralei nucleare de la Gravelines, din nordul Franţei, au fost oprite luni, din cauza "prezenţei masive şi imprevizibile a meduzelor" în staţiile de pompare a apei utilizate pentru răcirea reactoarelor, a anunţat compania EDF.
A vrut să îşi ucidă soţul împreună cu fiul şi nou iubit. Cum a fost oprită femeia din Franţa # ObservatorNews
Banii sunt ochii dracului. Asta a demonstrat şi tentativa de crimă pusă la cale de o femeie, împreună cu noul iubit şi fiul său în Franţa.
The Times: UE, prea slabă pentru a sprijini Ucraina și a-i garanta termeni favorabili într-un acord cu Rusia # ObservatorNews
UE nu are puterea de a sprijini militar Ucraina și de a-i asigura termeni favorabili pentru încetarea războiului, a apreciat publicația britanică The Times. Jurnaliștii englezi susțin că liderii europeni încearcă să își consolideze sprijinul pentru Kiev, însă lipsa de resurse, de voință politică și de unitate militară evidențiază slăbiciunea Europei.
O femeie din Iaşi a cerut în instanţă dreptul de a deveni mamă cu soţul, care a murit într-un accident rutier # ObservatorNews
Au fost căsătoriţi timp de 20 de ani şi pentru că nu au reuşit să devină părinţi în tot acest timp, cei doi soţi din Iaşi au apelat la fertilizarea „in vitro”. Însă cu doar o săptămână înainte de data implementării embrionului, soţul a murit brusc într-un accident rutier.
Rusia a construit o dronă capabilă să zboare 20 de zile. "Quazimachta" ar fi fost deja trimisă pe front # ObservatorNews
Concernul militar Kalashnikov vine cu un concept revoluţionar care poate avea atât aplicaţii militare, cât şi civile. Drona care stă în aer 20 de zile e noul proiect al ruşilor de la Kalashnikov. Potrivit TASS, drona a fost livrată către SVO (n.red. trupelor care luptă pe frontul din Ucraina).
Sindicaliștii din Educație amenință iar că vor boicota începutul anului școlar, după întâlnirea cu Bolojan # ObservatorNews
Sindicaliştii din Educaţie s-au întâlnit, luni, cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre nemulţumirile pe care le-au produs măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar, iar la final au anunţat că premierul i-a ascultat, dar nu a părut că a şi auzit ce au avut de spus. În aceste condiţii, liderii sindicali au transmis că vor boicota începerea anului şcolar.
Spectacol pe cerul României. Ploaia de meteori Perseide își atinge apogeul mâine, cu până la 100 de stele căzătoare pe oră, oferind pasionaților de astronomie o noapte de neuitat.
Barem de corectare Bacalaureat 2025 - Limba Română, sesiunea de toamnă. Cum trebuiau rezolvate subiectele # ObservatorNews
La a doua sesiune a Bacalaureatului, candidații de la profilul real au primit la proba de Limba și literatura română un text din genul dramatic, având de prezentat particularitățile acestuia. Peste 30.000 de absolvenți de liceu sunt așteptați să susțină examenul, în sesiunea de toamnă. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, iar rezultatele finale, după contestații, pe 26 august.
Jurnalişti Al Jazeera ucişi în Gaza de armata israeliană. Acuzaţii de legături cu Hamas # ObservatorNews
Un cunoscut jurnalist al reţelei Al Jazeera, un coleg al său şi cel puţin alte şase persoane au fost ucişi într-un atac al Israelului, în Fâşia Gaza. Armata israeliană a revendicat atacul asupra lor şi transmite că reporterul era pe statul de plată al Hamas, drept urmare, spun militarii, era o ţintă legitimă.
SUA au promis că se vor consulta cu europenii înainte de summitul Trump-Putin. Reuniune de urgență în UE # ObservatorNews
Donald Tusk a declarat luni, 11 august, că SUA s-au angajat să consulte partenerii europeni înainte de întâlnirea lui Donald Trump cu Vladimir Putin, programată pentru vineri. Totodată, premierul polonez a transmis că Rusia nu poate fi lăsată să modifice granițele altor țări fără a fi pedepsită. Între timp, Uniunea Europeană a convocat, luni, o reuniune de urgenţă a şefilor diplomaţiei.
Observator de bine, 11 august 2025. Ştefania Uţă, campioană europenă la 400 m garduri # ObservatorNews
Observator de bine, 11 august, prezentat de Ioana Scărlătescu.
Vremea de mâine 12 august. Va fi cald în cea mai mare parte a ţării. Maxima zilei, între 25 şi 35 de grade # ObservatorNews
Vremea va fi în general cãlduroasã în cea mai mare parte a ţării. În sud-vestul Transilvaniei şi al Munteniei, va fi canicularã. Iată prognoza meteo de mâine 12 august.
Un bărbat din localitatea Botorca, județul Mureș, a trecut prin clipe de groază după ce a fost prins sub autoturismul pe care îl repara. Pompierii au intervenit de urgență pentru a-l salva, iar victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri.
Spitalizările fetelor cu tulburări alimentare cresc vertiginos în Germania. Cazurile s-au dublat în 20 ani # ObservatorNews
În Germania, numărul fetelor și tinerelor care au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza tulburărilor alimentare s-a dublat în ultimele două decenii, de la 3.000 de cazuri în 2003 la 6.000 în 2023, potrivit datelor guvernamentale publicate luni.
Echipa Observator 6 se mărește! Sabina Pantazi, absolventă Antena Academy, este noua prezentatoare meteo # ObservatorNews
Infuzie de energie, informații și bună dispoziție. Cu această rețetă, Observator 6 își cucerește publicul, în fiecare zi. Echipa care aduce știrile în casele românilor, în zorii zilei, are, de astăzi, un nou membru. Informațiile despre vreme sunt prezentate de Sabina Pantazi, absolventă a cursului de prezentator la Antena Academy și studentă în anul 3 la Relații Internaționale şi Studii Europene, SNSPA.
Un tânăr șofer, în vârstă de 29 de ani a fost surprins de aparatul radar conducînd cu peste 160 de kilometri pe oră, într-o localitate din județul Călărași. Polițiștii l-au amendat și i-au reținut, atât permisul de conducere, cât și certificatul de înmatriculare, informează Mediafax.
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni, că specialiştii partidului şi ministrul Justiţiei "îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede" proiectul de eliminare a pensiilor speciale. Grindeanu crede că documentul ar putea fi adoptat şi prin asumarea răspunderii, informează news.ro.
Accident cumplit în Republica Moldova, după ce un carusel s-a prăbuşit. Şapte copii au fost răniţi # ObservatorNews
Şapte copii, cu vârste curpinse între trei şi 12 ani au fost răniţi după ce un carusel pe lanţuri destinat copiilor s-a defectat şi s-a prăbuşit, în satul Costești, raionul Ialoveni, din Republica Moldova. Două ambulanţe au intervenit pentru a acorda îngrijiri medicale copiilor, cinci dintre ei ajungând la spital, scrie Moldpres.
Rabla inedit la Sf. Gheorghe. Maşinile vechi, schimbate pe 2 biciclete sau abonament la transportul în comun # ObservatorNews
Un program Rabla inedit este implementat din acest an în judeţul Covasna. Autorităţile din Sfântu Gheorghe oferă participanţilor, la schimb pentru o maşină veche, un abonament gratuit, timp de 5 ani, pentru mijloacele de transport în comun din oraş sau câte două biciclete.
Grindeanu, despre Titus Corlăţean în cursa pentru şefia PSD: Sper ca discuţiile să nu slăbească partidul # ObservatorNews
Sorin Grindeanu salută competiţia internă din PSD, după ce Titus Corlăţean şi-a anunţat candidatura la şefia partidului, dar avertizează că dezbaterile premergătoare Congresului din toamnă nu trebuie să slăbească formaţiunea în faţa adversarilor politici.
"A fost ca un cutremur de 7. Toţi copiii erau foarte speriaţi." Martorii povestesc dezastrul din Turcia # ObservatorNews
Un cutremur de 6,1 pe Richter a zguduit vestul Turciei şi a adus unei lumi întregi aminte de tragedia din 2023. Cel puţin o persoană a murit acum, iar alte 29 au fost prinse sub dărâmături. Clădiri uriaşe şi moschei au fost făcute una cu pământul, iar replicile seismului au semănat şi ele haos printre oamenii care s-au temut că blocurile de locuinţe s-ar putea prăbuşi peste ei. Unda de şoc a fost atât de puternică, încât a ajuns până la Istanbul.
Amendă usturătoare pentru o femeie din Dâmboviţa, după ce a raportat "în glumă" un caz de abuz la 112 # ObservatorNews
O femeie a pus pe jar polițiștii din mai multe județe după ce a sunat la 112 și a reclamat că este agresată de soțul ei. I-a spus operatorului că se află într-o maşină pe Autostrada A2, apoi a închis. Timp de două ore nu a mai putut fi contactată, aşa că oamenii legii au intrat în alertă şi au început verificările. O glumă care, dincolo de cinism, pune în pericol adevăratele victime care au nevoie de ajutor.
PSD pune Coaliţia în stand by. Nu va mai merge la şedinţe. Ce vrea la schimb de la Bolojan # ObservatorNews
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că partidul va reveni la şedinţele coaliţiei doar dacă, înaintea discuţiilor despre al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului, va fi adoptat un set de măsuri privind eliminarea privilegiilor.
Prima casă reconstruită la Broșteni: voluntarii încep refacerea locuințelor distruse # ObservatorNews
Broșteni, orăşelul sucevean distrus de ploi în urmă cu două săptămâni, pare că iese la lumină. Vin vești bune de acolo: o primă casă construită a prins deja contur și este aproape de finalizare. Voluntarii muncesc de zor şi la alte case. Oamenii speră că, ușor-ușor, localitatea va redeveni stațiunea turistică cochetă de la poalele munților.
Ce a pățit un aliat al lui Putin după ce i-a spus, în privat, să oprească războiul pentru că este o greșeală # ObservatorNews
Dmitri Kozak, un adjunct al lui Anton Vaino, șeful administrației lui Vladimir Putin și apropiat al acestuia, i-a propus liderului de la Kremlin să oprească războiul din Ucraina și să înceapă negocieri de pace, numind invazia o greșeală, dezvăluie The New York Times într-un articol despre creșterea influenței unui alt adjunct, Serghei Kirienko, care a preluat o parte din atribuțiile lui Kozak. Kozak este singurul oficial de rang înalt din cercul lui Putin care și-a exprimat deschis, dar nu public, opoziția față de război, reflectând nemulțumirea unei părți din elita rusă.
Pacea din Ucraina, imposibilă fără Trump. JD Vance: Nicio parte nu va fi complet mulţumită de rezultat # ObservatorNews
Marea întâlnire dintre Donald Trump şi Vladimir Putin stârneşte îngrijorarea Europei. Reuniţi de urgenţă în Marea Britanie, liderii europeni cer îngheţarea conflictului din Ucraina, înainte de a se discuta despre cedarea de teritorii, la negocierea din 15 august. Vicepreşedintele american se teme că nicio soluţie nu va împăca ambele tabere. Pe de altă parte, şeful NATO e convins că Trump poate să pună presiune pe Putin. Liderul de la Kiev ar putea fi şi el invitat în Alaska, dar sigur nu se va aşeza la masă cu Putin și Trump. Din acest motiv, analiştii cred că planul de pace a fost deja stabilit, iar noile graniţe au fost deja trasate.
Situaţie alarmantă în judeţul Satu Mare unde un lac piscicol este în pericol de dispariţie din cauza secetei. Deşi aparţine unei arii naturale protejate, lacul Moftin, căci despre el este vorba, apă care adăposteşte în mod normal sute de specii de vietăți, aproape a dispărut. Explicaţia: râul care îl alimentează nu mai are suficientă apă, iar autorităţile spun că doar ploaia poate ajuta.
Șicanare în trafic la Galați: Om de afaceri cu dosare penale, agresiv după ce a încălcat regulile # ObservatorNews
O şicanare în trafic a dat naştere unui scandal în toată regula în Galaţi... acolo camera de bord a unui şofer de 20 de ani a surprins momentul în care un influent om de afaceri, cu mai multe dosare penale la activ, încalcă regulile de circulaţie, iar apoi devine agresiv - verbal şi fizic.
Vremea 11-24 august 2025: Temperaturile scad în următoarea perioadă. Când scăpăm de caniculă # ObservatorNews
Temperaturile vor ajunge la 36 de grade și mai mult săptămâna aceasta, dar din 17 august vremea intră într-un proces de răcire, potrivit prognozei pentru perioada 11 - 24 august.
Imaginile surprinse în urma carambolului infernal de pe Autostrada Soarelui. 7 maşini implicate, 2 răniţi # ObservatorNews
7 dintr-o lovitură. A fost carambol în luni dimineață pe drumul spre mare, pe Autostrada Soarelui. Circulaţia s-a oprit după ce 6 autoturisme şi o furgonetă s-au izbit violent, în jurul orei 9, la kilometrul 89. Doi pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale. O cameră de bord a surprins momentele de după tamponare.
Greta Thunberg porneşte iar spre Gaza. Alături de alţi activişti, vrea să spargă "blocada israeliană ilegală" # ObservatorNews
Activista Greta Thunberg a anunţat duminică seara, într-un mesaj pe Instagram, că o nouă flotilă cu ajutoare umanitare va porni din mai multe porturi mediteraneene spre Fâşia Gaza. Iniţiativa activistei suedeze ar avea scopul de a "sparge blocada israeliană ilegală", notează AFP, citată de Agerpres.
Un bărbat de 55 ani a făcut infarct în timpul examenului auto în Bucureşti. Examinatorul a sunat la 112 # ObservatorNews
Un bărbat de 55 de ani a trecut prin momente critice în timpul probei practice pentru obținerea permisului auto, după ce a suferit un infarct chiar la volan. Incidentul s-a petrecut pe strada Veseliei, în Sector 5 al Capitalei.
(P) Orele de la birou au nevoie de un scaun proiectat ergonomic! Simte diferența pe spatele tău # ObservatorNews
Din ce în ce mai multe activități se mută în mediul online. Multe joburi full time sau part time se desfășoară în fața unui ecran. Poate ai deja propriul birou acasă sau poate lucrezi în fiecare zi mai multe ore pe un scaun care îți provoacă dureri la nivelul corpului. Vrei ca aceste situații să rămână doar o amintire? Cu un scaun proiectat ergonomic de la StableDesk, ești mai aproape decât crezi de o poziție corectă.
Şoferul care a făcut prăpăd pe un pod din Timişoara, arestat. A fost la un pas să cadă cu maşina în Bega # ObservatorNews
Un accident provocat intenţionat, pe un pod din centrul Timişoarei, l-a trimis pe şoferul vinovat direct în arest preventiv pentru 30 de zile, potrivit News.ro. Tânărul de 22 de ani este acuzat de vătămare corporală, distrugere şi tulburarea ordinii publice.
Curs BNR, 11 august 2025. Leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 11 august 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.
