Plenul Senatului se reuneşte în sesiune extraordinară

15:10

România este cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană, potrivit statisticilor comunitare, dar vânzarea acestor produse se face la prețuri mici. Unul dintre motive este că fermierii nu au capacități de stocare și de procesare, fiind obligați să-și vândă producția imediat după recoltare. Marii cultivatori spun că este nevoie urgentă de investiții în […]