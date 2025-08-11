Plenul Senatului se reuneşte în sesiune extraordinară
Rador, 11 august 2025 19:30
Plenul Senatului se reuneşte mâine de la ora 11:00 în sesiune extraordinară, pentru informarea senatorilor despre ordonanţele de urgenţă adoptate de guvern săptămâna trecută. Este vorba despre actul normativ care asigură fondurile necesare pentru continuarea lucrărilor la noul sediu al Spitalului de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”. Cealaltă ordonanţă vizează finalizarea procesului de restituire, în […]
19:30
19:10
Donald Trump nu a precizat ce se va întâmpla în legătură cu posibila aplicare de taxe vamale mai mari pentru China # Rador
Președintele american Donald Trump a evitat luni o întrebare legată de prelungirea termenului limită din 12 august pentru aplicarea unor taxe vamale americane mai mari produselor chinezești, spunându-le reporterilor: „Vom vedea ce se întâmplă„, dar lăudând cooperarea de care a dat dovadă China în discuțiile cu SUA. „Ne-am descurcat foarte bine cu China. După cum […]
18:50
Donald Trump a spus că va prelua controlul asupra poliției din Washington și că va desfășura Garda Națională în capitală # Rador
Președintele Donald Trump a declarat luni că plasează Departamentul de Poliție din Washington sub control federal și ordonă Gărzii Naționale să trimită efective în capitala națiunii pentru a combate ceea ce a numit un val de ilegalitate, în ciuda statisticilor care arată că infracțiunile violente au atins cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de […]
18:00
Germania va organiza miercuri o întâlnire virtuală a liderilor europeni, cu obiectivul de a discuta despre modalităţi de a exercita presiuni asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, înainte de o discuţie a liderilor europeni cu președintele american Donald Trump, a declarat luni un purtător de cuvânt al guvernului german. Președintele ucrainean Volodimir […]
18:00
Într-un articol din „Izvestia”, Maria Zaharova îl acuză pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, de fascism # Rador
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, susține direct fascismul Europei, cerând să nu fie recunoscute noile teritorii rusești, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, într-un articol publicat site-ul publicației „Izvestia”. Diplomatul rus a subliniat că Rutte, într-un interviu acordat CBS, în care a cerut refuzul recunoașterii legale a noilor […]
18:00
Armenia și Azerbaidjanul au publicat luni textul unui acord de pace mediat de SUA, angajându-se să-şi respecte reciproc integritatea teritorială și să pună capăt oficial unui conflict de aproape patru decenii. Acordul a fost încheiat la Washington, vinerea trecută, când președintele azer Ilham Aliev și premierul armean Nikol Paşinian s-au întâlnit cu președintele american Donald […]
16:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că a avut o lungă conversație cu premierul indian Narendra Modi, în timpul căreia cei doi au discutat despre sancțiunile impuse importurilor de petrol rusesc și au convenit să se întâlnească personal în luna septembrie. „Este important ca India să sprijine eforturile noastre de pace și să împărtășească […]
16:50
Premierul Ilie Bolojan a solicitat Ministerului Educaţiei să facă analize cu privire la punerea în aplicare a noilor reglementări # Rador
Măsurile luate de Guvern sunt fundamentate pe posibilităţile pe care le are în prezent bugetul României şi pe realităţile din sistemul educaţiei, a afirmat premierul Ilie Bolojan la întâlnirea cu reprezentanţii federaţiilor sindicale din învăţământ. Aceştia şi-au exprimat, din nou, nemulţumirea faţă de creşterea normei didactice de predare cu două ore pe săptămână, mărirea efectivelor […]
16:50
Planul Israelului pentru Gaza este un dezastru care așteaptă să se întâmple, a spus Emmanuel Macron # Rador
Președintele francez Emmanuel Macron a criticat luni planurile Israelului de a-și intensifica operațiunile militare în Gaza, descriindu-le ca pe un dezastru care așteaptă să se întâmple și a propus înfiinţarea unei coaliții internațională sub mandatul ONU pentru stabilizarea situaţiei din Gaza. Săptămâna trecută, cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan de preluare a […]
16:50
Premierul britanic susține eforturile președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina # Rador
Premierul britanic Keir Starmer susține eforturile președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, dar autorităţile de la Kiev trebuie să fie implicate în orice înțelegere privind încetarea luptelor, a declarat luni purtătorul de cuvânt al liderului britanic. Președintele Donald Trump se va întâlni cu omologul său rus Vladimir Putin în Alaska, […]
16:00
Radio România Actualităţi va transmite joi, 14 august 2025, de la ora 21:00, meciurile de fotbal pe care echipele româneşti le vor disputa în arena europeană. Iubitorii fotbalului se vor reîntâlni cu tradiţionala emisiune “Fotbal minut cu minut”, în care vor putea asculta în transmisiune directă jocurile: FC Drita – FCSB, comentator Alexandru Ţenţu Sporting […]
15:20
PSD rămâne la guvernare, dar pune condiţii pentru participarea la şedinţele de coaliţie. Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că formaţiunea sa solicită întâlniri cu reprezentanţii Ministerului de Finanţe pentru a vedea o execuţie la zi a bugetului de stat. Social-democraţii consideră că trebuie să existe discuţii despre continuarea investiţiilor mari, cum ar […]
15:00
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a discutat luni despre situația din Orientul Mijlociu cu omologul său israelian, Gideon Saar. Şeful diplomaţiei ungare a relatat pe Facebook, după conversația telefonică cu omologul său israelian, că, pe lângă summitul din Alaska, care „să sperăm va fi decisiv în războiul din Ucraina, evenimentele așteptate din Gaza reprezintă […]
14:30
Modul în care îți începi dimineața influențează energia și starea de spirit pentru întreaga zi. Adoptarea unor obiceiuri sănătoase încă din primele ore poate aduce beneficii atât corpului, cât și minții. Poți introduce treptat obiceiuri sănătoase, iar efectele lor se vor vedea în timp. Un prim pas este trezitul devreme. Atunci când îți lași timp […]
14:30
Cum să reduci timpul petrecut pe telefon și să folosești tehnologia într-un mod mai echilibrat # Rador
Tehnologia a devenit o parte esențială a vieții noastre, iar telefoanele inteligente sunt aproape mereu în mâinile noastre. Deși acestea ne oferă acces rapid la informații, comunicare și divertisment, utilizarea excesivă poate avea efecte negative asupra sănătății noastre fizice și mentale. Mulți oameni observă că petrec mult mai mult timp decât și-ar dori în fața […]
14:30
Vladimir Putin și premierul armean Nikol Pashinyan au discutat despre întâlnirile lor cu reprezentanţii SUA # Rador
Președintele rus Vladimir Putin și premierul armean Nikol Pashinyan au vorbit luni la telefon, au anunțat autorităţile de la Kremlin, precizând că dl Pashinyan l-a informat pe liderul rus despre întâlnirea sa cu președintele american Donald Trump de săptămâna trecută. Donald Trump i-a primit vineri la Casa Albă pe Nikol Pashinyan și pe președintele azer […]
14:20
7 activități faine pe care le poți face în București. De la picnicuri la priveliști spectaculoase # Rador
Bucureștiul oferă multe locuri unde îți poți petrece timpul liber.. Dacă îți faci puțin timp să-l explorezi, vei descoperi că orașul e plin de locuri unde te poți relaxa, distra și crea amintiri. Fie că îți place natura, mișcarea, distracția cu prietenii sau să vezi orașul de sus, aici găsești idei care îți pot umple […]
13:30
Introducere În vara anului 1966, la apogeul popularității lor, The Beatles se confruntau cu o furtună mediatică neașteptată. Declarația lui John Lennon, făcută cu câteva luni înainte într-un interviu acordat jurnalistei Maureen Cleave pentru ”London Evening Standard”, părea să fi trecut aproape neobservată în Marea Britanie: „În prezent, suntem mai populari decât Iisus. Nu știu […]
12:30
Introducere Recent, în urma unui atac aerian israelian în Gaza, cinci jurnaliști de la Al Jazeera și-au pierdut viața, inclusiv corespondentul Anas al‑Sharif. Echipa se afla pe teren pentru a documenta realitatea conflictului, plătind cu propriile vieți prețul curajului și al misiunii de a informa. Incidentul a stârnit condamnări ferme din partea mediilor internaționale, readucând […]
12:30
Jurnalismul, psihologia, antropologia și artele vizuale angajate în cercetarea singurătății între membrii Generației Z # Rador
Era platformelor social media a adus în mod paradoxal un val de singurătate, dublat de experiența pandemiei – unul dintre evenimentele globale definitorii pentru Generația Z. Proiectul Atlasul Singurătății @GenZ, inițiat de o echipă cu experiență în derularea unor proiecte interdisciplinare cu caracter documentar, propune o cercetare multidisciplinară asupra fenomenului singurătății între tinerii nativi ai […]
12:20
Proiectul liniei de metrou de la Cluj-Napoca intră astăzi într-o nouă etapă: se trece la faza subterană a şantierului, adică încep lucrările de construcţie a puţului din care vor fi lansate utilajele care vor fora cele două tuneluri – a anunţat primarul municipiului. „Metroul merge mai departe” – a mai spus Emil Boc, deşi proiectul […]
12:10
Victorie istorică pentru Andreea Matei și Rareș Cojoc, vicecampioni în proba de dans sportiv standard la Jocurile Mondiale din China. Andreea Matei și Rareș Cojoc au adus prima medalie pentru România la Jocurile Mondiale de la Chengdu, din China, competiție organizată din patru în patru ani și rezervată sporturilor neolimpice. Andreea Matei și Rareș Cojoc […]
11:50
Un pește căzut din cer a provocat un incendiu de vegetație în Canada. Un pește căzut din cer, scăpat din ghearele unei păsări răpitoare și ajuns pe un cablu electric, a provocat săptămâna trecută un incendiu de vegetație și o scurtă pană de curent în vestul Canadei, relatează miercuri AFP. Povestea, greu de crezut, a […]
11:40
Creatorul de modă american Willy Chavarria și-a cerut scuze, sâmbătă, 9 august, în legătură cu numele și designul sandalelor Oaxaca Slip-Ons, pe care le-a creat pentru compania germană Adidas. Anterior, autoritățile statului mexican Oaxaca au declarat că creația acestuia a fost doar o „reinterpretare” a încălțămintei populației indigene locale – sandalele guarache, a căror parte […]
11:40
Fostul tenisman spaniol Rafael Nadal a devenit din nou tată. Soţia sa Merry Perello a adus pe lume al doilea lor copil, într-o clinică din Palma de Mallorca – Insulele Baleare. Noul născut, un băieţel care a primit numele Miquel, are un frate mai mare, Rafael, care a venit pe lume în octombrie 2022, aminteşte […]
11:40
Ştefania Uţă este campioană europenă la 400 de metri garduri şi a stabilit şi un nou record al competiţiei. Atleta Ștefania Uță a devenit campioană europeană la 400 metri garduri în cadrul Campionatelor Europene de Atletism U20 din Finlanda, după o cursă decisă pe linia de finiș. Cu 55.55 secunde, eleva Alinei Enescu a stabilit […]
11:00
Vestul Japoniei continuă să fie afectat de ploile abundente care au provocat alunecări de teren şi au inundat oraşe. Cel puţin trei persoane au fost luate de ape. Imaginile din oraşul Kumamoto înfăţişează oamenii care avansează cu greu pe străzile inundate. (BBC SERVICIUL MONDIAL – 11 august)/aionita/gpodea RADOR RADIO ROMÂNIA (11 august)
09:00
Peste 30.000 de absolvenții de liceu sunt așteptați săptămâna aceasta la probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a Bacalaureatului. Aceștia vor susține toate probele sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare, doar pe cele nepromovate sau la care au nevoie de note mai mari ca să le iasă media 6. Astăzi […]
08:20
EVENIMENTE INTERNE -Ministere *Ministerul Finanţelor organizează licitaţii pentru două emisiuni de obligaţiuni în valoare 500 milioane lei, fiecare -Partide * Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte astăzi, de la ora 11:00, în şedinţă, pentru a stabili poziţia clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale. -Culte, Biserică * Sâmbăta de Sus, jud. Braşov: În perioada […]
08:00
Donald Trump a afirmat că doreşte să evacueze toţi oamenii fără adăpost din Washington. Preşedintele a scris că oamenii străzii vor fi mutaţi „departe de capitală”, pentru a o face mai sigură şi mai frumoasă. Potrivit presei americane, Casa Albă ia în considerare detaşarea a 1.000 membri ai Gărzii Naţionale în oraş. Donald Whitehead, directorul […]
07:50
Australia s-a alăturat ţărilor care au anunţat că va recunoaşte un stat palestinian la Adunarea Generală a ONU din luna septembrie. Măsura a fost anunţată de premierul Anthony Albanese. „Australia va recunoaşte dreptul poporului palestinian de a avea un stat al său, pe baza angajamentelor pe care Australia le-a primit din partea Autorităţii Palestiniene. Vom […]
07:50
Un corespondent cunoscut al Al Jazeera a fost ucis într-un atac israelian în Fâşia Gaza în care şi-au pierdut viaţa şi patru dintre colegii lui. Anas al-Sharif a fost atacat în timp ce se afla într-un cort, în apropierea spitalului al-Shifa. El a transmis masiv din Gaza în timpul ofensivei israeliene, în special în nord. […]
07:50
Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat se reunește astăzi în ședință pentru a stabili poziția clară a formațiunii privind continuarea colaborării guvernamentale. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat săptămâna trecută convocarea conducerii pentru a analiza situația creată în interiorul coaliției de guvernare, ca urmare a poziționării unor parteneri față de organizarea ceremoniilor […]
00:50
Presa europeană și americană se concentrează pe anunțatul summit Trump-Putin din 15 august din Alaska, un eveniment încărcat de simbolism și incertitudini. „Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără Ucraina”, titrează Le Monde, care descrie mobilizarea comună a liderilor Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Marii Britanii și Finlandei, alături de Ursula von der Leyen, în sprijinul […]
19:40
Volodimir Zelenski beneficiază de sprijinul UE și al NATO încercând să obţină un loc la discuțiile Trump – Putin # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a câștigat duminică susţinerea Europei și a NATO adunând un sprijin diplomatic considerabil înaintea unui summit Rusia-SUA de săptămâna aceasta, unde autorităţile de la Kiev se tem că Vladimir Putin și Donald Trump ar putea încerca să dicteze termenii pentru încheierea războiului de trei ani și jumătate. Donald Trump, care timp […]
19:40
Rusia are și alte arme de ultimă generație, pe lângă sistemul de rachete „Oreșnik” (Serghei Riabkov) # Rador
Rusia „nu a pierdut timpul” și a dezvoltat și alte arme de ultimă generație, pe lângă sistemul de rachete „Oreșnik”, a declarat adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov. „Da, „Oreșnik – dar există și alte arme. Deci nu am pierdut timpul” – a spus Riabkov, în direct la postul de televiziune „Rossia-1”. Răspunzând la […]
19:20
SUA lucrează la organizarea unor discuţii între preşedinţii Putin şi Zelenski, a declarat vicepreşedintele american # Rador
Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că SUA lucrează la programarea unor discuții între președintele rus, Vladimir Putin, și cel ucrainean, Volodimir Zelenski. Într-un interviu acordat Fox News duminică, el a spus că nu crede că ar fi productiv pentru Vladimir Putin să se întâlnească cu omologul său ucrainean înainte de a se întâlni cu […]
18:40
Nu există nicăieri în Europa fond de pensii unde poți să-ți retragi toți banii odată (Alexandru Petrescu) # Rador
Nu există nicăieri în Europa fond de pensii unde poți să-ți retragi toți banii odată, a afirmat președintele Autorității pentru Supraveghere Financiară la prezentarea proiectului de reglementare a plății pensiilor private. Astfel s-ar elimina posibilitatea încasării integrale a sumelor acumulate și ar fi permisă doar plata unui procent de 25%, urmată fie de tranșe planificate […]
18:10
Premierul israelian şi-a susţinut planul de a intensifica ofensiva militară împotriva grupării Hamas # Rador
Premierul israelian şi-a susţinut planul de a intensifica ofensiva militară împotriva grupării Hamas, descriindu-l ca pe cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului din Gaza. Benjamin Netanyahu a vorbit la Ierusalim, într-o conferinţă de presă susţinută în ultima jumătate de oră, înaintea unei întâlniri a Consiliului de Securitate al ONU: „Contrar unor afirmaţii […]
17:30
Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilități (Victor Negrescu) # Rador
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunțat că Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Potrivit acestuia, este vorba de acces gratuit la terapii esențiale pentru copiii și tinerii cu dizabilități, investiții în infrastructura sportivă incluzivă și sprijin pentru familiile acestora. Documentul prevede, de asemenea, acces echitabil la tehnologii și tratamente moderne, […]
16:40
MAE al Rusiei nu exclude posibilitatea unor atacuri teroriste din partea Kievului înaintea întâlnirii Putin-Trump # Rador
Moscova nu exclude posibilitatea ca Kievul să recurgă la provocări și atacuri teroriste pentru a escalada situația înaintea întâlnirii liderilor Rusiei şi SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, a declarat ambasadorul Ministerului rus de Externe pentru crimele regimului de la Kiev, Rodion Miroșnik. „Prin creșterea numărului de atacuri asupra obiectivelor civile, Kievul își demonstrează atitudinea […]
16:20
Duminică, coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că orice acord între autorităţile de la Washington și Moscova pentru a pune capăt războiului din Ucraina trebuie să includă Ucraina și UE, adăugând că va convoca luni o reuniune a miniștrilor europeni de externe pentru a discuta următorii pași. „SUA are puterea de […]
15:50
Autoritățile au obligația să găsească o soluție administrativă pentru funcționarea și consolidarea serviciilor de Salvamont din țară (Tánczos Barna) # Rador
Autoritățile au obligația să găsească o soluție administrativă pentru funcționarea și consolidarea serviciilor de Salvamont din țară, afirmă vicepremierul Tánczos Barna într-o postare pe o rețea de socializare. El susține că acest lucru se poate realiza printr-un dialog constructiv între guvern și consiliile județene. Recent, salvatorii montani au atras atenția că se confruntă cu un […]
15:20
Aproape două tone de stupefiante au fost confiscate și circa 1.700 de persoane sunt cercetate în urma acțiunilor de combatere a traficului de droguri, desfășurate de Poliția Română în primele șapte luni ale acestui an. Potrivit unui bilanț prezentat de IGPR, mai mult de 950 de persoane au fost reținute, 639 arestate preventiv și au […]
15:10
România este cel mai mare exportator de cereale din UE, dar vânzarea acestor produse se face la prețuri mici # Rador
România este cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană, potrivit statisticilor comunitare, dar vânzarea acestor produse se face la prețuri mici. Unul dintre motive este că fermierii nu au capacități de stocare și de procesare, fiind obligați să-și vândă producția imediat după recoltare. Marii cultivatori spun că este nevoie urgentă de investiții în […]
15:00
Yair Lapid sprijină apelul la declanşarea unei greve la nivel naţional în Israel, săptămâna viitoare # Rador
Liderul opoziţiei israeliene s-a declarat în favoarea unui apel la o grevă la nivel naţional, pentru a se protesta astfel împotriva planului guvernului de a intensifica războiul din Fâşia Gaza. Yair Lapid a declarat că greva generală programată pentru duminica viitoare este justificată şi potrivită. Familiile ostaticilor şi celor ucişi în timpul conflictului au precizat […]
14:50
Președinții Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească vineri, 15 august, în Alaska, pentru discuții privind Ucraina. În acest context, președinta Maia Sandu a tramis un mesaj de susținere pentru Kiev, subliniind că „o pace justă și durabilă poate fi realizată doar cu Ucraina la masă, care își decide propriul viitor”. Într-o postare […]
13:30
Președintele Nicuşor Dan se află într-o vizită privată în Republica Moldova, unde a fost prezent, alături de președinta Maia Sandu, la un festival organizat la Orheiul Vechi, o rezervație cultural-naturală situată la 55 de km de Chișinău. Aceasta este cea de-a doua vizită a lui Nicuşor Dan în Republica Moldova de când și-a preluat mandatul […]
13:10
O icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului va fi adusă în pelerinaj la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti # Rador
O icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mânăstirea Glavacioc din Argeș, cu o vechime de 600 de ani, va fi adusă în pelerinaj la Biserica Brâncovenească Sfântul Gheorghe Nou, situată la kilometrul zero al Capitalei. Icoana va fi așezată spre închinarea credincioșilor cu prilejul hramului de vară al bisericii, dar și cu […]
