Hidroelectrica avertizează asupra unui deepfake cu CEO-ul companiei ce promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii

Pasionații de infrastructură au postat imagini cu stațiile de cale ferată de pe inelul feroviar al Capitalei pe forumul PeUndeMerg.ro al Asociației Pro Infrastructură (API). „Am fost astăzi să văd îndeaproape stațiile Vîrteju și București Vest. Stația Vîrteju are (încă) 10 linii, dar mare parte dintre ele năpădite de vegetație, necirculabile. Nici nu se mai […] Articolul Centura Feroviară București: Cum mai arată stațiile de pe inelul de cale ferată al Capitalei apare prima dată în PS News.