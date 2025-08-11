Hidroelectrica avertizează asupra unui deepfake cu CEO-ul companiei ce promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii
PSNews.ro, 11 august 2025 19:30
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, atenționează că în mediul online au apărut imagini contrafăcute, de tip deepfake, cu CEO-ul companiei. „Vă recomandăm să: nu încărcați datele personale sau informațiile bancare pe platforme online care promit câștiguri false. Raportați conținuturile false publicate în mediul online. Nu vă lăsați […]
Acum 5 minute
19:50
Furtul tezaurului din Olanda. „Creierul” operațiunii, chemat la audieri. Ar fi singurul care știe unde e aurul dacic # PSNews.ro
Anchetatorii olandezi speră să rezolve misterul jafului de la Muzeul Drents din Olanda, în care se afla tezaurul românesc. Cel care este considerat „creierul" din spatele furtului urmează să fie audiat, iar complicii lui spun că „este singurul care ştie unde au fost ascunse piesele de aur". Anchetatorii olandezi se concentrează pe cel supranumit „creierul […]
19:50
Noul preşedinte al Poloniei vrea să elimine complet impozitele pe venit pentru părinţii cu cel puţin doi copii # PSNews.ro
Noul preşedinte al Poloniei, Karol Nawrocki, a anunţat planuri de reducere a taxelor pentru familiile cu copii, punând presiune pe bugetul deja supradimensionat al ţării şi pregătind terenul pentru o nouă confruntare cu guvernul, potrivit Bloomberg. Şeful statului a declarat vineri că intenţionează să depună în parlament un proiect de lege prin care să fie […]
19:50
Autoritatea pentru Supraveghere Financiară pregătește un proiect prin care vrea să schimbe semnificativ modul de plată al pensiilor din Pilonul II. Aproximativ 72% dintre participanții la Pilonul II de pensie privată obligatorie (adică 7 din 10 contributori) au ales opțiunea plății integrale, potrivit ZF.ro. Până acum, Pilonul II de pensii private a făcut plăți de […]
Acum 15 minute
19:40
Moscova vorbește despre „încheierea operațiunii militare speciale”. Mesajul televiziunii de stat # PSNews.ro
Postul de televiziune de stat „Rossia 1" a transmis, în cadrul emisiunii săptămânale „Vesti Nedeli", că președintele Donald Trump și Vladimir Putin intenționează să semneze în timpul summit-ului din Alaska un „plan de încheiere a operațiunii militare speciale", cum numesc rușii războiul din Ucraina. Subiectul în sine a fost prezentat într-o manieră extrem de pozitivă […]
Acum 30 minute
19:30
Acum o oră
19:20
Șeful Mercedes critică interzicerea motoarelor termice în UE și cere „trezirea la realitate” # PSNews.ro
Directorul general al Mercedes-Benz (MBGn.DE) a criticat, într-un interviu acordat presei luni, planul Uniunii Europene de a interzice, din 2035, vehiculele care emit CO₂, alăturându-se corului de voci care pun sub semnul întrebării acest obiectiv, în condiţiile în care acesta urmează să fie revizuit anul acesta, potrivit Reuters, de la care menţionăm următoarele. Interdicţia, despre […]
19:10
R. Moldova. Oligarhul Ilan Șor cheamă oamenii la proteste în Chișinău în schimbul unui „salariu” lunar # PSNews.ro
Omul de afaceri pro-rus fugar Ilan Șor le promite moldovenilor plăți lunare de 3.000 de dolari pentru a se alătura protestelor antiguvernamentale, în încercarea de a submina guvernul pro-european al Republicii Moldova înaintea alegerilor parlamentare de luna viitoare, potrivit Reuters. Citeste mai mult AICI
19:10
Vaticanul, zguduit de acuzații grave: folosire a unei „chei universale pentru spălarea banilor” # PSNews.ro
Vaticanul se confruntă cu acuzații grave de folosire a unei „chei universale pentru spălarea banilor", capabilă să modifice tranzacțiile internaționale după ce au fost procesate. Noul papă Leon al XIV-lea, ales în mai după moartea predecesorului său, se confruntă deja cu acuzații explozive privind manipularea ilegală a transferurilor bancare internaționale, o lovitură pentru imaginea Vaticanului, […]
19:00
PSD acuză Consiliul Judeţean Iaşi că a achiziţionat microbuze electrice la preţuri duble faţă de cele de pe piaţă # PSNews.ro
Filiala PSD Iaşi susţine că, în timp ce premierul Bolojan le cere austeritate românilor, PNL Iaşi face "dezmăţ" cu banii europeni, social-democraţii exemplificând modul în care Consiliul Judeţean Iaşi a achiziţionat microbuzele electrice pentru elevi. Şeful CJ Iaşi, Costel Alexe, afirmă că totul s-a făcut în mod transparent şi că preţul este rezultatul "unei competiţii […]
Acum 2 ore
18:50
Autostrada A1 Sibiu – Pitești: Imagini spectaculoase cu lucrările de pe cea mai lungă secțiune montană # PSNews.ro
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu secțiunea 3 Cornetu – Tigveni, cea mai lungă (37,4 km) din Autostrada A1 Sibiu – Pitești. Amintim că lucrările pe acest tronson montan dificil au început în 2025. „Autostrada A1 Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3, Tigveni – Cornetu. Webuild lucrează în forță pe sectorul între Suici, Argeș […]
18:50
Haos în vestul Turciei, după cutremur: Seismul a fost urmat de sute de replici. Oamenii au dormit în mașini # PSNews.ro
Peste 200 de replici seismice au fost înregistrate luni în vestul Turciei, la câteva ore după ce regiunea a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea 6,1, transmite agenţia DPA, potrivit Agerpres. Agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor (AFAD) a declarat că a înregistrat 237 de replici, dintre care zece cu o magnitudine de cel puţin […]
18:50
Sportivii români au obținut la Campionatele Europene de atletism pentru juniori Under-20 de la Tampere (Finlanda) două medalii. Una a fost de aur și a venit prin Alexandra Ștefania Uță, în proba de 400 m garduri. Cea de-a doua a fost de argint și a fost obținută prin Daria Vrînceanu, la triplusalt. România s-a clasat […]
18:30
Managerii de spitale de stat din Vâlcea, care își făcuseră și spital privat, s-au suspendat din funcție. Reacția CJ # PSNews.ro
Managerii de spitale de stat din Vâlcea implicați într-un spital privat s-au suspendat din funcții, după dezvăluirile Digi24.ro și Pacient în România. Aceștia sunt acuzați că au creat, prin intermediul rudelor, o rețea privată care atrage personal din sistemul public. Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a calificat situația drept „inacceptabilă" și a dispus o […]
18:30
Robert Cazanciuc: Titus Corlățean este ceea ce aşteaptă nu doar PSD, ci foarte mulţi români # PSNews.ro
Senatorul social-democrat Robert Cazanciuc susţine candidatura lui Titus Corlăţean la preşedinţia PSD, exprimându-şi convingerea că acesta are „forţa" de a aduce partidul „la cotele mari de încredere publică care l-au consacrat", transmite Agerpres. „Acum 12 de ani făceam un pas important în carieră, alegând să intru în politică, convins că numai aşa pot să-mi folosesc […]
18:20
Înaintea pelerinajului de Sfânta Maria, drumul Județean 109T (DJ 109C) Nicula – Mănăstirea Nicula, a trecut printr-o serie de lucrări de întreținere, potrivit unui comunicat transmis luni de Consiliul Județean Cluj. Lucrările de întreținere s-au desfășurat pe întregul tronson al drumului județean, în lungime de peste 2,5 kilometri, situat între km 0+000 și km 2+554. […]
18:10
Regia Națională a Pădurilor Romsilva a demarat procedura de recrutare a unui director provizoriu, pentru un mandat de 5 luni, potrivit al instituției. Candidaturile se pot depune până în 18 august. „Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva anunţă declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea funcţiei de Director General Provizoriu, pentru un […]
18:10
Zeci de unități închise pe litoral în urma controalelor ANSVSA. Amenzi de peste 3,3 milioane de lei # PSNews.ro
Controale de amploare pe Litoral. Peste 1.500 de magazine, terase și restaurante au fost verificate de ANSVSA pe litoral. Inspectorii au retras de la vânzare peste 1.500 kg de carne și produse din carne și au dat amenzi de peste trei milioane de lei. Cele peste 1.500 de controale au avut loc de la începutul […]
18:00
Perseide 2025. Ploaia de meteori Perseide își atinge apogeul mâine, cu până la 100 de stele căzătoare pe oră # PSNews.ro
Spectacol pe cerul României. Ploaia de meteori Perseide își atinge apogeul mâine, cu până la 100 de stele căzătoare pe oră, oferind pasionaților de astronomie o noapte de neuitat. Se apropie un eveniment astronomic deosebit, iar cerul României se va umple de lumini strălucitoare. Meteorii Perseizi, cunoscuți pentru spectacolele lor uimitoare, ar putea aduce până […]
Acum 4 ore
17:50
150.000 de turiști sunt așteptați la mare în minivacanța de Sfânta Maria. Program festiv de Ziua Marinei # PSNews.ro
Aproape 150.000 de turiști sunt așteptați pe litoral în minivacanța de Sfanta Maria în hotelurile și pensiunile de la mare. La Constanța și în salba de stațiuni estivale autoritățile au pregătit o mulțime de evenimente, concerte, spectacole în aer liber. Iar la manifestările de Ziua Marinei, din 15 august, mii de oameni vor putea urmări […]
17:50
Trei marinari din echipajul petrolierului Eagle S – inclusiv căpitanul -, acuzaţi de participare la sabotarea unor cabluri submarine la Marea Baltică la sfârşitul lui 2024, au fost inculpaţi, anunţă luni parchetul finaldez, relatează AFP. "Procurorul general adjunct a declanşat urmăriri cu privire la degradări penale agravante şi împiedicare agravantă a comunicaţiilor împotriva căpitanului, primului […]
17:40
Cum se vor împărți banii din Pilonul 2 la intrarea la pensie. Exemple de calcul pe baza actualul proiect de lege # PSNews.ro
Fondurile de administrate a pensiilor private au capacitatea de a face plăți unice pentru toți contribuabilii care ajung la limita de vârstă pentru a ieși din câmpul muncii, chiar în momentul de vârf al pensionarilor, a dat asigurări Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), luni, într-o conferință de presă privind […]
17:30
Cerința agramată la proba de Română de la Bac-ul de Toamnă. Elevii și profesorii s-au revoltat # PSNews.ro
O greșeală gramaticală a apărut în subiectele de la proba de Limba și literatura română din cadrul Bacalaureatului de toamnă 2025, provocând nedumerire în rândul elevilor. Enunțul, parte din Subiectul I, suna astfel: „Atitudinea oamenilor față de mediu să fie schimbată poate sau nu". De ce este greșit enunțul Structura „să fie schimbată poate sau […]
17:30
R. Moldova. Atac străin asupra infrastructurii Guvernului. Angajați ai statului sunt suspectați de complicitate # PSNews.ro
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică din Republica Moldova a anunțat luni că infrastructura guvernamentală a fost vizată de un atac cibernetic organizat de un actor străin. Potrivit instituției, unii angajați sunt suspectați de complicitate la tentativele de sabotaj și atac. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) al Republicii Moldova a anunțat luni că […]
17:20
Capitalizarea totală a pieţei criptoactivelor atinge un nivel record, de 4,02 trilioane de dolari, în contextul în care Trump deschide planurile de pensie private către cripto, potrivit unei analize realizată de eToro și citată de Agerpres. „Pieţele cripto au avansat de la minimele recente, bitcoin fiind pe punctul de a stabili un nou record istoric, […]
17:00
Deputat AUR: Somăm Guvernul să ia toate măsurile necesare pentru ca anul şcolar să nu fie blocat! # PSNews.ro
Vicepreşedintele Comisiei pentru învăţământ din Camera Deputaţilor, Cristina Dascălu (AUR), transmite, luni, că "educaţia nu poate fi sacrificată pe altarul austerităţii". "Somăm Guvernul să ia urgent toate măsurile necesare pentru ca anul şcolar să înceapă normal", a transmis Dascălu. "Guvernul condus de Ilie Bolojan trebuie să înţeleagă că educaţia nu poate fi sacrificată pe altarul […]
17:00
Un afacerist care și-a bătut și violat soția, condamnat la 3 ani de închisoare, a fost eliberat după doar 3 zile # PSNews.ro
Caz șocant în România: milionarul Mihai Bizu, condamnat pe 7 iulie la aproape 3 ani de închisoare, după ce ar fi încercat să-și omoare soția, a fost eliberat din detenție după doar 3 zile de la condamnare. Scena violentă a avut loc în anul 2020. Afaceristul Bizu, unul dintre cei mai cunoscuți dezvoltatori din București, […]
16:50
Omul care a coordonat construcția noii legi pentru plata pensiei a 8 milioane de români face lumină # PSNews.ro
Daniel Armeanu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) pentru pensii private, adică al instituției care a lucrat practic noua lege privind plata pensiei private împreună cu Ministerul Muncii, clarifică cel mai controversat aspect în ceea ce privește formula adoptată pentru Pilonul II. La rândul său, Radu Crăciun, președintele asociației administratorilor de pensii, APAPR, vorbește despre […]
16:40
Patru unităţi ale centralei nucleare de la Gravelines, din nordul Franţei, au fost oprite luni, din cauza „prezenţei masive şi imprevizibile a meduzelor" în staţiile de pompare a apei utilizate pentru răcirea reactoarelor, a anunţat compania EDF, relatează AFP şi Reuters. Oprirea automată a unităţilor 2, 3, 4
16:40
Titus Corlățean, noi detalii despre candidatura la șefia PSD. Ce spune despre legătura cu Ponta # PSNews.ro
Titus Corlățean face noi precizări în legătură cu candidatura anunțată la șefia Partidului Social Democrat. Potrivit social-democratului, decizia sa a venit „într-un moment deloc simplu pentru Partidul Social Democrat, care a ales să meargă către intrarea la guvernare într-o măsură deloc consolidată”. Despre tensiunile din Coaliție, politicianul a subliniat că a subliniat în repetate rânduri […] Articolul Titus Corlățean, noi detalii despre candidatura la șefia PSD. Ce spune despre legătura cu Ponta apare prima dată în PS News.
16:40
Bilanțul lui Cătălin Predoiu după inundațiile din Suceava și Neamț: peste 1.500 de misiuni și sute de vieți salvate # PSNews.ro
Vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis într-o postare pe Facebook bilanțul acțiunilor desfășurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne în zonele afectate de inundații din județele Suceava și Neamț. Potrivit acestuia, echipele de pompieri, polițiști, jandarmi, salvamontiști și specialiști ai Sistemului de Gospodărire a Apelor și ai Secției de Drumuri Naționale au intervenit […] Articolul Bilanțul lui Cătălin Predoiu după inundațiile din Suceava și Neamț: peste 1.500 de misiuni și sute de vieți salvate apare prima dată în PS News.
16:30
Impozitul auto va crește semnificativ din 2026, astfel că șoferii români vor plăti în medie cu 30% mai mult față de tarifele actuale, iar cei mai afectați vor fi cei cu mașini mai vechi de 15-20 de ani, pentru care taxele s-ar putea dubla sau chiar tripla, în baza principiului „poluatorul plătește”. În Capitală, pentru […] Articolul Mașinile care vor fi taxate triplu din 2026. Se aplică regula „poluatorul plătește” apare prima dată în PS News.
16:30
Incendii de proporții izbucnite în județele Giurgiu și Mehedinți amenință o fabrică de mase plastice, un depozit de cereale, o fermă și mai multe gospodării. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că incendii de amploare se manifestă simultan în județele Giurgiu și Mehedinți. În pericol sunt o fabrică de mase plastice, un depozit de […] Articolul IGSU: Incendii de amploare în județele Giurgiu și Mehedinți, o fabrică este în pericol apare prima dată în PS News.
16:20
Conflictul din Gaza și mai ales invazia anunțată de Israel este extrem de controversată la nivel internațional. Într-o ședință extrem de tensionată a Consiliului de Securitate ONU, mai mulți ambasadori au criticat deschis planul premierului Netanyahu de a ordona armatei israeliene să preia controlul asupra oraşului Gaza pentru a ‘învinge’ Hamas. Chiar în Israel au avut […] Articolul Situația din Gaza polarizează opinia publică românească apare prima dată în PS News.
16:20
BAC 2025 – Rata de participare la proba scrisă de Limba şi literatura română din cadrul celei de-a dua sesiuni – 87,1% # PSNews.ro
Rata de participare la proba scrisă de Limba şi literatura română din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de bacalaureat a fost de 87,1%, 23 de candidaţi fiind eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă. ”Rata de participare la proba scrisă de Limba şi literatura română din cadrul examenului naţional de bacalaureat (a doua […] Articolul BAC 2025 – Rata de participare la proba scrisă de Limba şi literatura română din cadrul celei de-a dua sesiuni – 87,1% apare prima dată în PS News.
16:00
Delta Dunării arde de opt zile. 85 de hectare de pădure şi lăstăriş, mistuite. Misiunea de stingere continuă # PSNews.ro
De peste o săptămână, pompierii duc o luptă continuă pentru stingerea unui incendiu de proporții din Delta Dunării, în zona Ostrov Tătaru, aproape de Chilia Veche. Condițiile meteo extreme și terenul dificil îngreunează intervenția. Incendiul a izbucnit pe 4 august în zona Ostrov Tătaru, un sector greu accesibil din apropierea comunei Chilia Veche, iar de […] Articolul Delta Dunării arde de opt zile. 85 de hectare de pădure şi lăstăriş, mistuite. Misiunea de stingere continuă apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:50
Detalii din CV-ul lui Titus Corlățean: a fost consilierul lui Năstase. Ce avere are candidatul la șefia PSD # PSNews.ro
Titus Corlățean a anunțat, duminică, că va candida pentru funcția de președinte al PSD la congresul care urmează să fie organizat în toamna aceasta. El a invocat faptul că partidul „are nevoie de credibilitate, are nevoie să fie relansat, trebuie să fie condus de oameni bine pregătiți, cu diploma pe masă”. Conform CV-ului, Titus Corlățean a […] Articolul Detalii din CV-ul lui Titus Corlățean: a fost consilierul lui Năstase. Ce avere are candidatul la șefia PSD apare prima dată în PS News.
15:50
Regizorul Radu Jude („Kontinental ’25”, „Bad Luck Banging or Loony Porn”, „Do Not Expect Too Much From the End of the World”), care şi-a prezentat duminică în premieră mondială noul său lungmetraj, „Dracula”, la Festivalul de Film de la Locarno, scrie deja un film despre un personaj popular dintr-un alt roman horror emblematic – Frankenstein. […] Articolul Sebastian Stan joacă în noul film „Frankenstein în România” scris de Radu Jude apare prima dată în PS News.
15:40
Sociologul Claudiu Tufiș, profesor în cadrul Facultății de Științe Politice a Universității din București, analizează cele peste 75 de zile ale președintelui Nicușor Dan de la preluarea mandatului. „Încă nu știm ce planuri are ND ca președinte și nici cine sunt oamenii cu care va lucra”, este concluzia acestuia. „Întreaga campanie electorală a lui ND […] Articolul 75 de zile cu Nicușor la Cotroceni. Sociolog: „Încă nu știm ce vrea să facă și cu cine” apare prima dată în PS News.
15:40
Firmele care au angajați în concediu medical – în pericol să plătească dobânzi și penalități. Care este motivul # PSNews.ro
Camera Consultanților Fiscali a identificat un pericol apărut ca efect al modificărilor legislative privind indemnizațiile de concediu medical. Practic, companiile ar putea să plătească dobânzi și penalități la rectificarea Declarației 112 impusă de lege. Pentru a evita această situație, CCF a transmis o adresă către Ministerul Finanțelor și ANAF cu propuneri de modificare a legislației. […] Articolul Firmele care au angajați în concediu medical – în pericol să plătească dobânzi și penalități. Care este motivul apare prima dată în PS News.
15:30
Partidul Social Democrat condiționează participarea la ședințele coaliției de adoptarea pachetului legislativ pentru eliminarea privilegiilor, care include și modificările privind pensiile speciale, precum și de discuțiile pe rectificarea bugetară, necesare continuării investițiilor. Întrebat despre pensiile speciale, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat: „Este un draf pe care îl știți și voi și pe care se […] Articolul Grindeanu: Dacă vorbim de un pachet de eliminare a privilegilor, mâine poate fi adoptat apare prima dată în PS News.
15:20
BAC 2025, sesiunea de toamnă: Subiectele și baremele de corectare la limba și literatura română au fost publicate # PSNews.ro
Pe 11 august 2025 are loc prima probă scrisă din cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea de toamnă, la limba și literatura română. Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, luni, 18 august, se vor afișa rezultatele inițiale, va fi permisă vizualizarea lucrărilor scrise, iar elevii vor putea depune contestații. Subiectele și baremele de corectare vor fi […] Articolul BAC 2025, sesiunea de toamnă: Subiectele și baremele de corectare la limba și literatura română au fost publicate apare prima dată în PS News.
15:20
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a insistat că Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare (PNL), trebuie să găsească surse de finanțare pentru continuarea investițiilor locale prin programul „Anghel Saligny”. Declarația a fost făcută după o ședință în care conducerea PSD a votat să rămână la guvernare, dar condiționat. Întrebat care e poziția PSD în […] Articolul VIDEO Ce se întâmplă cu programul „Anghel Saligny”. Anunț de la vârful PSD apare prima dată în PS News.
15:20
Biroul permanent al Senatului se reuneşte, luni, la ora 17:00, pentru convocarea, pe 12 august, a unei sesiuni extraordinare pentru informarea parlamentarilor despre ordonanţele de urgenţă adoptate de Guvern săptămâna trecută. OUG 39/2025 asigură finanţarea, pe anul în curs, a fondurilor necesare pentru continuarea lucrărilor la noul sediu al Spitalului de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie […] Articolul Senat: Şedinţă a Biroului permanent pentru convocarea unei sesiuni extraordinare marţi apare prima dată în PS News.
15:10
Cea mai nouă plajă de pe litoralul românesc, construită cu sute de milioane de euro, distrusă în câteva ore de furtună # PSNews.ro
Valurile puternice au mușcat din țărmul noii porțiuni a Plajei Diana, care se întinde din Saturn și până în dreptul Spitalului Municipal Acțiunea valurilor asupra țărmului a creat un mal destul de înalt, pe care nu mulți au putut să îl coboare. Așa se face că, turiștii și localnicii au fost nevoiți să își croiască, […] Articolul Cea mai nouă plajă de pe litoralul românesc, construită cu sute de milioane de euro, distrusă în câteva ore de furtună apare prima dată în PS News.
15:10
Pensiile, periclitează guvernarea: ‘Legea Pilonului 2, în forma actuală, nu are sprijinul PSD’ – Grindeanu # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, luni, că formaţiunea nu susţine forma actuală a proiectului care vizează modificarea Pilonului II de pensii. Grindeanu a fost întrebat, luni, despre proiectul care prevede modificarea Pilonului II de pensii şi a afirmat: ”În mod clar, despre Pilonul 2, legea în forma actuală nu e o formă […] Articolul Pensiile, periclitează guvernarea: ‘Legea Pilonului 2, în forma actuală, nu are sprijinul PSD’ – Grindeanu apare prima dată în PS News.
15:00
Bolojan, către sindicatele profesorilor, după creșterea normei didactice: Va fi mai multă muncă pentru aceeași bani # PSNews.ro
Reprezentanții celor trei mari federații sindicale din educație, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, au fost luni, 11 august, la Guvern pentru a prezenta impactul măsurilor recente din domeniu. Premierul Ilie Bolojan le-a spus acestopra, potrivit unui comunicat de presă dat de Guvern, că în […] Articolul Bolojan, către sindicatele profesorilor, după creșterea normei didactice: Va fi mai multă muncă pentru aceeași bani apare prima dată în PS News.
15:00
Sute de blocuri, din nou fără apă caldă în București. Zonele unde se fac lucrări la sistemul de termoficare # PSNews.ro
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) anunţă, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare şi de reparaţii pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală, astfel că sute de blocuri, cele mai multe din Sectorul 2, rămân fără apă caldă. De asemenea, în perioada efectuării de către ELCEN a […] Articolul Sute de blocuri, din nou fără apă caldă în București. Zonele unde se fac lucrări la sistemul de termoficare apare prima dată în PS News.
15:00
Gabriela Firea NU exclude să candideze la Primăria Capitalei. Ce spune fostul edil general al Capitalei # PSNews.ro
Europarlamentarul Gabriela Firea și fost primar al Capitalei a declarat la finalul ședinței PSD de luni că nu exclude varianta de a candida la alegerile pentru primăria generală. Întrebată de jurnaliști dacă ia în calcul să-și înscrie candidatura, Firea a răspuns că: „Discutăm, vedem, dacă vor avea loc alegerile în primul rând”. În ceea ce […] Articolul Gabriela Firea NU exclude să candideze la Primăria Capitalei. Ce spune fostul edil general al Capitalei apare prima dată în PS News.
14:50
Pro Infrastructură: Centura Zalău, remake „Tăntălăul şi Gogomanul”. Chinezii se fac că lucrează, statul că plătește # PSNews.ro
Reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură au transmis duminică seară, 10 august, într-o postare pe Facebook, că firma Sinohydro se chinuie pe mini-varianta de ocolire a Zalăului de aproape patru ani şi jumătate, deşi şantierul trebuia să dureze doi ani. ”Chinezii au făcut o treime din centură pe banii lor”, transmit reprezentanţii organizaţiei, precizând că stadiul fizic […] Articolul Pro Infrastructură: Centura Zalău, remake „Tăntălăul şi Gogomanul”. Chinezii se fac că lucrează, statul că plătește apare prima dată în PS News.
14:40
Centura Feroviară București: Cum mai arată stațiile de pe inelul de cale ferată al Capitalei # PSNews.ro
Pasionații de infrastructură au postat imagini cu stațiile de cale ferată de pe inelul feroviar al Capitalei pe forumul PeUndeMerg.ro al Asociației Pro Infrastructură (API). „Am fost astăzi să văd îndeaproape stațiile Vîrteju și București Vest. Stația Vîrteju are (încă) 10 linii, dar mare parte dintre ele năpădite de vegetație, necirculabile. Nici nu se mai […] Articolul Centura Feroviară București: Cum mai arată stațiile de pe inelul de cale ferată al Capitalei apare prima dată în PS News.
