Șucu îi răspunde lui Gino Patronul de la Rapid, reacție furioasă după amenințările lui Iorgulescu: „Ce legătură are una cu cealaltă?!”
Golazo.ro, 11 august 2025 19:30
Dan Șucu (62 de ani) a oferit o nouă reacție după răspunsul lui Gino Iorgulescu la comunicatul său.
• • •
Acum 30 minute
19:30
Federer revine pe teren! Legendarul tenismen va juca un meci special în China » Anunțul elvețianului
Roger Federer (44 de ani) a anunțat că va reveni pe teren, la 3 ani, după retragerea din activitate.
19:30
Șucu îi răspunde lui Gino Patronul de la Rapid, reacție furioasă după amenințările lui Iorgulescu: „Ce legătură are una cu cealaltă?!"
Dan Șucu (62 de ani) a oferit o nouă reacție după răspunsul lui Gino Iorgulescu la comunicatul său.
Acum o oră
19:20
Drăgușin, interviu de la Londra Românul, dezvăluiri despre cel mai greu moment din carieră: „A fost cel mai grav scenariu" » Ce spune despre CM 2026
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul echipei naționale, a oferit un interviu pentru FRF TV în care a vorbit despre momentele grele prin care a trecut, după accidentarea suferită la începutul anului.
Acum 2 ore
18:50
Decizie istorică în Spania Meciul Barcelona - Villareal din LaLiga se va juca în premieră în SUA
Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF) a aprobat mutarea unei partide din La Liga în Statele Unite.
18:40
Coman se aliază cu Șucu și Rotaru Președintele de la FC Argeș e pregătit să-i ia locul lui Gino Iorgulescu: „Un precedent periculos!"
Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, s-a revoltat și el împotriva șefului LPF, Gino Iordănescu (69 de ani).
18:20
Probleme pentru Luis Enrique VIDEO. Joao Neves a fost suspendat de UEFA după ce a tras de păr un adversar! Câte meciuri va lipsi
Joao Neves (20 de ani), mijlocașul celor de la PSG, va rata meciul cu Tottenham din Supercupa Europei, după ce a fost suspendat de UEFA.
18:10
Petrila, cu gândul la FCSB Jucătorul de la Rapid nu concepe să rateze derby-ul cu campioana: „Abia aștept!" » Ce spune despre accidentare
RAPID - FCSB. Claudiu Petrila (24 de ani), extrema stângă a giuleștenilor, nu concepe să rateze derby-ul din etapa #6.
Acum 4 ore
17:50
„Ionuț Radu a strălucit" Portarul român, lăudat de presa din Spania: „Orice îndoieli au fost risipite!"
Ionuț Radu (28 de ani), portarul celor de la Celta Vigo, a fost lăudat de presa din Spania după meciul amical cu Wolverhampton.
17:50
Antonio Sefer, decisiv Fostul jucător de la Rapid a marcat o „dublă" pentru noua sa echipă, Maccabi Bnei Reineh
Antonio Sefer (25 de ani) a reușit primele goluri pentru noua sa formație Maccabi Bnei Reineh.
17:20
„Asta o să fac cu prima" Denis Rusu, discurs emoționant după prestația de nota 10 din victoria cu FCSB
Portarul Denis Rusu a dezvăluit ce va face cu prima obținută după ce Unirea Slobozia a învins campioana FCSB, meci în care a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren.
17:00
Bătaie între fotbaliste VIDEO. Și-a tras adversara de păr și nu i-a dat drumul nici după ce a căzut pe gazon
Două fotbaliste s-au luat la bătaie în timpul meciului dintre Juarez și Tijuana, în etapa a cincea din campionatul mexican.
17:00
A intrat în pub și a plătit consumația fanilor Cât a cheltuit Dean Henderson, portarul lui Crystal Palace, după câștigarea Community Shield
Portarul britanic Dean Henderson (28 de ani) a atras atenția și în afara terenului, imediat după ce a ridicat trofeul Community Shield. Henderson s-a oprit într-un bar din apropierea stadionului Wembley și a plătit consumul suporterilor care sărbătoreau victoria. În 2025, Henderson a fost unul dintre eroii lui Crystal Palace, după ce a ajutat echipa la cucerirea primelor trofee importante din istoria clubului: Cupa și Supercupa Angliei.
16:40
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 63.
16:30
„Visează la Bundesliga" Aspirații mari pentru fotbalistul dorit de Dinamo : „E de perspectivă! Nu ne-a refuzat, dar a ales să aștepte"
Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a dezvăluit că a vrut să-l transfere pe fundașul central Emanuel Marincău (19 ani) de la echipa secundă a clubului german Mainz.
16:20
Rapid, favorizată de FRF? În 2024, Dan Șucu a rugat Federația să-i facă un favor. Ce s-a întâmplat și explicațiile de azi ale FRF
Rapid a cerut astăzi demisia șefului LPF, Gino Iorgulescu, pe care l-a acuzat de lipsă de echidistanță în tratatarea cluburilor, după ce a modificat un regulament și a ajutat-o pe FCSB în cazul Edjouma
16:10
Dinamo caută stadion Andrei Nicolescu, după conflictul cu administratorii arenei „Arcul de Triumf": „Vom vedea care e cea mai bună soluție"
Andrei Nicolescu, președintele Consiliului de Administrație de la Dinamo, a vorbit despre conflictul dintre „câini” și administratorii stadionului „Arcul de Triumf”.
Acum 6 ore
15:50
„Rotund e «câine» adevărat" Andrei Nicolescu l-a lăudat pe atacantul împrumutat de Dinamo la Slobozia, după golul care a răpus FCSB
FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, l-a felicitat pe Raul Rotund (19 ani) pentru golul marcat împotriva rivalei „câinilor”.
15:10
Mihai Stoica, postare misterioasă Atac al oficialului FCSB la adresa lui Dan Șucu? „Vreau ca România să scape de securiști"
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a postat un mesaj misterios pe Facebook, într-o zi în care campioana se află în plin război cu Dan Șucu, patronul Rapid.
14:50
Alex Mățan, prezentat oficial Fotbalistul român va purta tricoul cu numărul 10 la noua sa echipă
Alexandru Mățan a fost prezentat oficial la Panetolikos, echipă din prima ligă a Greciei.
14:40
Îl amenință iar pe Șucu Gino Iorgulescu, încă un atac la adresa patronului de la Rapid: „Ar fi multe de spus despre dl. Șucu"
Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a publicat un comunicat pe site-ul Ligii, ca răspuns oficial pentru Dan Șucu (62 de ani), acționarul majoritar al Rapidului.
14:30
LPF vrea mai mulți bani pentru drepturile TV Gino Iorgulescu anunță: „Vreau să ajung la 40 de milioane de euro, egal cu Federația"
Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a declarat că se află în discuții pentru majorarea sumei care vine din drepturile TV.
Acum 8 ore
13:50
„Dă-mi pixul cu care ai semnat!" Cererea făcută de un copil în timpul meciului, refuzată de finanțatorul Craiovei » Ce i-a oferit în schimb
U CRAIOVA - HERMANNSTADT 1-0. Un puști care a asistat la meci i-a cerut lui Mihai Rotaru pixul pe care l-a folosit pentru a parafa transferurile din această vară. Cum i-a răspuns finanțatorul din Bănie.
13:40
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Gino Iorgulescu, „președintele șantajist”.
13:30
Iordănescu, epuizat! VIDEO. Legia a înscris două goluri după minutul 90+5: „Toată lumea se resimte, inclusiv eu. 9 meciuri în 30 de zile"
Legia Varșovia, echipa antrenată de Edi Iordănescu, a înscris două goluri după minutul 90+5 și a câștigat meciul cu GKS Katowice, scor 3-1. Tehnicianul e epuizat: „9 meciuri în 30 de zile”.
13:00
Oțelul va juca împotriva celor de la Rapid, astăzi, de la ora 21:30, în etapa #5 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
13:00
„Șucu e cu mobila, nu cu fotbalul!" Gino Iorgulescu, după ce patronul Rapid i-a cerut să renunțe la șefia LPF: „L-a forțat pe Rotaru, să aibă un asociat!"
Gino Iorgulescu a reacționat după ce Dan Șucu i-a cerut să demisioneze de la conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal.
12:20
„Războiul bate la ușă" Marian Aliuță, despre nesiguranța zilei de mâine: „Se poate întâmpla să vină și la noi"
Marian Aliuță (47 de ani) a vorbit în episodul 10 al seriei „Lumini si umbre”, proiect GOLAZO.ro, despre apropierea lui de Dumnezeu și despre cât de greu e să-ți păstrezi valorile și credința într-o lume cum e cea de azi.
Acum 12 ore
11:50
Becali nu se teme de Șucu Patronul FCSB, răspuns arogant pentru omologul de la Rapid: „Cu cine vor vota cluburile? Ca mine sau ca el? Sunt șeful lor"
Gigi Becali, patronul FCSB, a reacționat după ce Dan Șucu, finanțatorul Rapid, i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu de la șefia LPF: „Să vedem cum vor vota cluburile, ca mine sau ca el?”.
11:30
Șucu îi cere demisia lui Gino Iorgulescu Comunicat nimicitor la adresa președintelui LPF: „Abuz! Se deplasează «la palat» pentru a «pupa inelul»"
Dan Șucu (62 de ani), acționarul majoritar de la Rapid, îi cere demisia președintelui LPF, Gino Iorgulescu.
11:20
A doua victorie cu Standard Liege Mircea Rednic, după victoria cu Genk din campionat: „Nu e deloc rău pentru începutul sezonului"
Mircea Rednic (63 de ani) a vorbit despre victoria obținută de echipa sa, Standard Liege, din campionatul Belgiei. „Les Rouches” au învins-o cu 2-1 pe KRC Genk, una dintre candidatele la titlu.
10:50
Replică pentru MM Stoica Fanii ialomițeni nu au uitat ce a spus oficialul FCSB despre Unirea Slobozia și i-au răspuns după victoria din Ghencea
FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Fanii ialomițeni au avut un mesaj pentru Mihai Stoica (60 de ani), managerul general al campioanei, după victoria obținută în etapa #5 din Liga 1. Detalii, în rândurile de mai jos
10:30
FCSB îl îngrijorează Ilie Dumitrescu, după înfrângerea campioanei în fața Unirii Slobozia: „E prima dată când îi văd în situația asta"
FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Ilie Dumitrescu (56 de ani) a declarat că este pentru prima dată când vede campioana României într-o astfel de situație. De la începutul sezonului, FCSB a jucat 11 meciuri, dintre care a pierdut șase.
10:10
„Atunci vom da o primă mai mare" Metaloglobus, peste FCSB pentru Unirea Slobozia + Jucătorul meciului: „Cel mai bun de când e aici, fenomenal!"
Ilie Lemnaru susține că victoria cu FCSB este cea mai mare din istoria clubului Unirea Slobozia. L-a desemnat pe Denis Rusu omul meciului și a spus că vor fi prime mai mari la partida cu Metaloglobus.
10:00
„Craiova ne-ar pedepsi" Spartak Trnava e lider în Slovacia, cu victorii pe linie și fără gol primit, dar antrenorul Scrasny își avertizează elevii
Spartak Trnava a învins formația Tatran Presov, scor 1-0, în etapa a treia din campionatul Slovaciei. Urmează returul cu Universitatea Craiova din preliminariile Conference League.
09:50
Braga defilează VIDEO. Formația din Portugalia a câștigat la scor de neprezentare primul meci din Portugalia, înainte de returul cu CFR Cluj
Braga, adversara CFR-ului din preliminariile Europa League, a obținut o victorie decisivă cu Tondela (3-0), în prima etapă din campionatul Portugaliei.
09:10
Reportaj la Braga VIDEO+FOTO Cum trăiesc portughezii fotbalul și în ce atmosferă se va juca returul cu CFR Cluj
GOLAZO.ro a fost prezent duminică seară pe Estadio Municipal de Braga, surprinzând atmosfera plină de viață și pasiunea fanilor la meciul SC Braga - Tondela
Acum 24 ore
01:20
„Nu e doar o problemă, sunt mai multe" Florin Tănase, critic după înfrângere » Crețu: „Dacă Mister nu găsește nicio explicație... "
FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Valentin Crețu (36 de ani) și Florin Tănase (30 de ani) au vorbit despre evoluția campioanei, după înfrângerea din Ghencea.
00:50
„Șucule, Rotarule, o să vă spulber!" Patronul FCSB amenință rivalii după „scandalul Edjouma": „Nu s-a schimbat regulamentul, s-a corectat!"
Gigi Becali a avut o reacție dură la adresa celor de la Rapid și Universitatea Craiova, după scandalul Edjouma: „O să vă spulber! Nu s-a schimbat regulamentul, s-a corectat!”.
00:40
Cristian Geambașu, după FCSB - Slobozia 0-1: Cum să facă ordine cei are primesc ordine?
00:40
Semnal de alarmă Elias Charalambous e îngrijorat de prestațiile lui FCSB: „Ne lipsește spiritul echipei, nu mai suntem noi"
FCSB - Unirea Slobozia 0-1. Elias Charalambous (44 de ani) a fost nemulțumit de compartimentul ofensiv și a tras un semnal de alarmă către elevii săi.
00:40
„La ei s-a văzut oboseala" Jean Vlădoiu, după victoria cu FCSB: „Lasă spații enorme în apărare, orice echipă poate profita"
FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Jean Vlădoiu (56 de ani), antrenorul secund al celor de la Unirea Slobozia, a vorbit despre victoria echipei sale împotriva campioanei.
00:30
„E greșeala mea, am avut o slăbiciune!" Fotbalist FCSB, scos „la careu" după înfrângerea cu Unirea Slobozia: „Trebuie Chiricheș acolo"
FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Gigi Becali l-a criticat pe Mihai Lixandru (24 de ani) și anunță că Vlad Chiricheș (35 de ani) va reveni în primul „11”.
00:20
„Am jucat și pentru Dinamo" Raul Rotund, după golul marcat în Ghencea: „Am primit sute de mesaje de la dinamoviști" » Ce a declarat Florin Purece
FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Raul Rotund (19 ani) și Florin Purece (33 de ani) au vorbit despre victoria reușită duminică seară, pe Ghencea
00:20
Reacția fanilor de la FCSB Jucătorii au mers la galerie după înfrângerea cu Slobozia: cum au fost primiți + sărbătoarea oaspeților pe Ghencea
FCSB - Unirea Slobozia 0-1. Suporterii campioanei en-titre și-au încurajat favoriții, la sfârșitul partidei.
10 august 2025
23:50
S-a stins FCSB. Zero! Concluzii în Ghencea » Campioanei nu i-a ieșit nimic nici cu Slobozia: care a fost singura sclipire
FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Roș-albaștrii nu mai sperie pe nimeni nici în Liga 1, nu doar în Europa. Și ofensiv, și defensiv, dezamăgire cruntă.
23:30
Mihăilă, debut la Rizespor Fotbalistul naționalei, titular în înfrângerea usturătoare suferită de formația turcă
Valentin Mihăilă (25 de ani) a debutat la noua sa echipă, Rizespor, în prima ligă din Turcia
23:20
Rednic, victorie importantă VIDEO Standard a învins una dintre rivalele din campionat și a urcat pe podium
Standard Liege, echipa pregătită de Mircea Rednic (63 de ani) a reușit o victorie extrem de importantă în campionatul Belgiei, 2-1 cu rivala Genk.
23:10
Florin Șoavă (47 de ani) a devenit antrenorul echipei CS Drobeta Turnu-Severin, echipă din Liga 4.
22:50
FCSB, răpusă de un dinamovist FOTO. Rotund a strecurat mingea printre picioarele lui Crețu și a deschis scorul pentru Unirea Slobozia
FCSB - UNIREA SLOBOZIA. Raul Rotund (19 ani), atacant împrumutat de oaspeți de la Dinamo, a marcat în minutul 19 al partidei din Ghencea.
22:40
Secretele lui Henderson FOTO. Portarul lui Crystal Palace „și-a făcut temele" și a câștigat duelul cu starurile lui Liverpool » Detaliul surprins de camerele TV
SUPERCUPA ANGLIEI. Portarul Dean Henderson (28 de ani) a fost decisiv în victoria obținută de Crystal Palace în fața lui Liverpool, scor 2-2 și 3-2 la loviturile de departajare.
