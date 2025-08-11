Șucu îi răspunde lui Gino Patronul de la Rapid, reacție furioasă după amenințările lui Iorgulescu: „Ce legătură are una cu cealaltă?!”

17:00

Portarul britanic Dean Henderson (28 de ani) a atras atenția și în afara terenului, imediat după ce a ridicat trofeul Community Shield. Henderson s-a oprit într-un bar din apropierea stadionului Wembley și a plătit consumul suporterilor care sărbătoreau victoria. În 2025, Henderson a fost unul dintre eroii lui Crystal Palace, după ce a ajutat echipa la cucerirea primelor trofee importante din istoria clubului: Cupa și Supercupa Angliei.