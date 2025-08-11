Regulile UE „prind” presa, dar lasă liberă adevărata fabrică de fake news. Cazul Florin Salam
11 august 2025 19:40
Regulile UE „prind” presa, dar lasă liberă adevărata fabrică de fake news. Cazul Florin Salam
• • •
Acum 30 minute
19:40
Regulile UE „prind" presa, dar lasă liberă adevărata fabrică de fake news. Cazul Florin Salam
Regulile UE „prind” presa, dar lasă liberă adevărata fabrică de fake news. Cazul Florin Salam
19:40
Cum vrea Ilan Șor să răstoarne guvernul controlat de partidul Maiei Sandu. Suma primită de protestatarii anti-europeni
Cum vrea Ilan Șor să răstoarne guvernul controlat de partidul Maiei Sandu. Suma primită de protestatarii anti-europeni
Acum o oră
19:20
Merz vrea să se consulte cu Trump și Zelenski înainte de întâlnirea liderului american cu Putin
Merz vrea să se consulte cu Trump și Zelenski înainte de întâlnirea liderului american cu Putin
Acum 2 ore
19:00
Horoscop 12 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
Horoscop 12 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
18:30
Mituri și adevăruri despre lentilele de contact: Ce trebuie să știi înainte de folosire
18:10
Noul drog legal care ne schimbă creierul. Absolut toată lumea îl ia zi de zi / video
18:10
Reformă sau haos? Impactul noilor măsuri din Educație asupra profesorilor și elevilor. Petruț Rizea, la Părinți Prezenți / VIDEO
Reformă sau haos? Impactul noilor măsuri din Educație asupra profesorilor și elevilor. Petruț Rizea, la Părinți Prezenți / VIDEO
Acum 4 ore
17:40
Zelenski, înaintea întâlnirii Trump–Putin: "Concesiile" faţă de Rusia nu o vor convinge să oprească războiul
Zelenski, înaintea întâlnirii Trump–Putin: "Concesiile" faţă de Rusia nu o vor convinge să oprească războiul
17:30
Prima măsură semnată de Karol Nawrocki, noul președinte suveranist din Polonia: Fără impozite pentru părinții cu doi sau mai mulți copii
Prima măsură semnată de Karol Nawrocki, noul președinte suveranist din Polonia: Fără impozite pentru părinții cu doi sau mai mulți copii
17:20
Patru reactoare nucleare din Franța, oprite din cauza unei invazii masive de meduze
17:00
Un nou trend face ravagii, dar stârnește și amuzamentul: Au apărut suzetele pentru adulți care reduc stresul și anxietatea / video viral
Un nou trend face ravagii, dar stârnește și amuzamentul: Au apărut suzetele pentru adulți care reduc stresul și anxietatea / video viral
16:50
Val de caniculă extremă în Europa: Recorduri de temperatură și cod roșu în România și în mai multe alte țări
Val de caniculă extremă în Europa: Recorduri de temperatură și cod roșu în România și în mai multe alte țări
16:30
Moscova promite pace în Ucraina. Mesajul televiziunii ruse de stat înaintea întâlnirii Trump–Putin din Alaska
Moscova promite pace în Ucraina. Mesajul televiziunii ruse de stat înaintea întâlnirii Trump–Putin din Alaska
16:20
De la fermă la farfurie: morcovi românești cultivați în armonie cu natura
16:20
Incendiu puternic lângă București. Arde o fabrică de mase plastice
16:10
Radio România Actualităţi va transmite meciurile de fotbal pe care echipele româneşti le vor disputa în arena europeană
Radio România Actualităţi va transmite meciurile de fotbal pe care echipele româneşti le vor disputa în arena europeană
Acum 6 ore
15:30
Incendiul din Delta Dunării: a opta zi de luptă cu flăcările. Intervin două elicoptere Black Hawk şi peste 40 de pompieri - FOTO
Incendiul din Delta Dunării: a opta zi de luptă cu flăcările. Intervin două elicoptere Black Hawk şi peste 40 de pompieri - FOTO
15:30
Apa caldă, oprită în București pe mai multe străzi: Lista cu zonele afectate în urma lucrărilor
Apa caldă, oprită în București pe mai multe străzi: Lista cu zonele afectate în urma lucrărilor
15:10
Când asfaltul devine toxic și umbra salvează orașul
14:40
Măsurile de austeritate din educație, analizate de prof. Cornelia Popa Stavri, la DC Edu - VIDEO
Măsurile de austeritate din educație, analizate de prof. Cornelia Popa Stavri, la DC Edu - VIDEO
14:40
Dezbaterea "România în Diaspora". Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor?
Acum 8 ore
13:50
Cum să alegi pahare de unică folosință pentru cafenele de tip to-go
13:20
4 modele de pantofi de damă pe care le poți purta atât la birou, cât și la cină
Acum 12 ore
11:40
Intervenție de amploare în munți pentru salvarea ciobanilor izolați de ploile torențiale - FOTO/VIDEO
Intervenție de amploare în munți pentru salvarea ciobanilor izolați de ploile torențiale - FOTO/VIDEO
11:40
Tânăr reținut după o șicanare în trafic. A intrat intenționat în altă mașină
11:10
Accident grav în drum spre mare. Șapte mașini, implicate/ Titi Aur: Acești șmecheri creează stres
Accident grav în drum spre mare. Șapte mașini, implicate/ Titi Aur: Acești șmecheri creează stres
10:30
Momente dramatice în București: Un elev de școală auto a intrat în stop cardio-respirator în timpul examenului
Momente dramatice în București: Un elev de școală auto a intrat în stop cardio-respirator în timpul examenului
10:10
Cutremur puternic în Turcia. Bilanțul victimelor. Seismul a fost resimțit în Istanbul și Izmir, 16 clădiri s-au prăbușit
Cutremur puternic în Turcia. Bilanțul victimelor. Seismul a fost resimțit în Istanbul și Izmir, 16 clădiri s-au prăbușit
09:40
Schimbare importantă la ATM-urile din Grecia
09:00
BAC 2025 sesiunea toamnă. Subiecte proba scrisă la Română
09:00
Concediu 2025: Tendințe, prețuri și destinații în top - Interviu cu Traian Bădulescu
Acum 24 ore
05:30
BANCUL ZILEI: Declarație de dragoste
10 august 2025
22:40
Care este cel mai frumos și instagramabil sat din România conform ChatGPT
22:30
Statele nordice și baltice se ridică și cer presiuni asupra Rusiei: Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina
Statele nordice și baltice se ridică și cer presiuni asupra Rusiei: Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina
21:50
JD Vance: Americanii au terminat cu finanţarea afacerii de război Ucraina. Dacă europenii doresc să cumpere arme americane, suntem de acord
JD Vance: Americanii au terminat cu finanţarea afacerii de război Ucraina. Dacă europenii doresc să cumpere arme americane, suntem de acord
21:10
Cutremur cu magnitudinea de 6,1 în vestul Turciei. Seismul, resimțit până la Istanbul și Izmir
Cutremur cu magnitudinea de 6,1 în vestul Turciei. Seismul, resimțit până la Istanbul și Izmir
Ieri
20:00
Vicepreședintele JD Vance, anunț despre acordul de pace pentru Rusia și Ucraina
19:30
Fundația Eco-Civica: „In memoriam Simona Crețu". Era cunoscută pentru că a scris pe o hârtie că vrea arestarea lui Oprescu. Dar ar fi trebuit să fie cunoscută pentru lupta ei dusă în tăcere
Fundația Eco-Civica: „In memoriam Simona Crețu”. Era cunoscută pentru că a scris pe o hârtie că vrea arestarea lui Oprescu. Dar ar fi trebuit să fie cunoscută pentru lupta ei dusă în tăcere
19:30
J.D. Vance dă din casă în legătură cu poziția SUA față de războiul din Ucraina: Nimeni nu va fi super fericit
J.D. Vance dă din casă în legătură cu poziția SUA față de războiul din Ucraina: Nimeni nu va fi super fericit
18:50
O maşină de pompieri care intervenea la un incendiu a luat foc în Teleorman
18:30
Bogdan Drăcea, semnal de alarmă asupra situației animalelor din România: Trăim într-o bulă. E ceva foarte rău / video
Bogdan Drăcea, semnal de alarmă asupra situației animalelor din România: Trăim într-o bulă. E ceva foarte rău / video
18:30
Imaginile zilei de pe Platoul Bucegi - Galerie Foto
17:30
Comisia Europeană protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind Ucraina
Comisia Europeană protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind Ucraina
17:10
Tronson 2 al Autostrăzii Moldova este gata. Cu toate acestea, e muzeu. Scandal pe semnături: Nimeni nu-și asumă!
Tronson 2 al Autostrăzii Moldova este gata. Cu toate acestea, e muzeu. Scandal pe semnături: Nimeni nu-și asumă!
16:50
Primele imagini cu momentul prăbușirii avionului de la Arad, în care se afla pilotul Vlad Zgârdău / video + foto
Primele imagini cu momentul prăbușirii avionului de la Arad, în care se afla pilotul Vlad Zgârdău / video + foto
16:40
Primarul Kievului îl sfidează pe Zelenski: Toată lumea din Ucraina e obosită de acest război. Am plătit un preț uriaș
Primarul Kievului îl sfidează pe Zelenski: Toată lumea din Ucraina e obosită de acest război. Am plătit un preț uriaș
16:40
„Scena de film" cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială
„Scena de film” cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială
16:10
Secretele pentru o seară lungă și o dimineață fără mahmureală
16:10
Consultații gratuite pe litoral. Dacă vii la mare, hai să vezi și dacă ești sănătos!
15:50
Începe sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Când vor fi afișate rezultatele finale
